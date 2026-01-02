Phoenix ATR Volatility Meter

Close All Trades Button PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD 实用工具

关闭所有交易按钮（MT5） 专为MetaTrader 5设计的单键平仓工具。在图表上显示红色按钮，点击即可关闭所有持仓头寸，并自动处理拒绝和重新报价情况。 功能说明 在市场波动或平台异常时逐笔平仓既耗时又增加滑点风险。本工具通过单键操作实现即时组合清算。 该工具在图表左侧3像素、顶部80像素处显示红色按钮，位于标准一键交易面板下方。点击后所有持仓将按顺序平仓，具备100点滑点容差及自动重试机制处理拒绝订单。执行后显示摘要，列明已平仓与失败仓位。 本工具兼容所有经纪商及各类交易品种，包括外汇货币对、贵金属、指数及加密货币。 安装指南 从MQL5市场下载后附加至任意图表。按钮将即时显示且无需配置。 系统要求 MetaTrader 5 3280版或更高版本。本工具为专家顾问，需运行于图表上。默认仅平仓安装账户中的持仓，不处理挂单。 反馈与评价 若您认为本工具实用，敬请在MQL5平台给予五星好评。您的反馈将直接影响凤凰工具的未来更新、优化及新功能开发——我们致力于打造交易者真正重视的工具。 技术支持 通过MQL5私信