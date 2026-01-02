Phoenix ATR Volatility Meter
- 指标
- PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
- 版本: 1.0
凤凰ATR波动率计（MT5）
专为MetaTrader 5设计的实时波动率监测工具。运用平均真实波动范围（ATR）技术，在图表上直观呈现当前市场波动强度。
功能定位
市场波动率直接影响止损设置、仓位管理、滑点控制及策略执行效果。忽视波动率的交易往往导致：在快速市场中承担过度风险，或在平静行情中错失良机。
凤凰ATR波动率计基于当前图表数据计算ATR值，并在图表上清晰显示数值。该指标实时更新，可自动适配交易品种与时间周期变化，帮助交易者判断市场处于平静、活跃或高波动状态。
安装说明
从MQL5市场下载后附加至任意图表，指标将立即显示且无需配置。
系统要求
MetaTrader 5 3280版或更高版本。本指标为自定义指标，采用ATR衡量波动性，兼容所有经纪商及交易品种。ATR数值随所选时间周期变化。
反馈与评价
若您认为本工具实用，敬请在MQL5平台给予五星好评。您的反馈将直接影响凤凰团队的后续更新、优化及新工具开发——我们致力于打造交易者真正重视的功能。
技术支持
通过MQL5私信提供终身支持，24小时内响应。
开发方：凤凰环球投资有限公司
© 2025 凤凰环球投资有限公司 版权所有。