Phoenix ATR Volatility Meter

Medidor de volatilidade Phoenix ATR (MT5)


Ferramenta de monitoramento de volatilidade em tempo real para MetaTrader 5. Utiliza o Average True Range (ATR) para exibir a volatilidade atual do mercado em seu gráfico.


Objetivo


A volatilidade do mercado afeta diretamente a colocação de stops, o tamanho das posições, o slippage e a eficácia da estratégia. Negociar sem estar ciente da volatilidade muitas vezes leva a riscos excessivos em mercados rápidos ou a oportunidades perdidas em condições tranquilas.


O Medidor de Volatilidade Phoenix ATR calcula o ATR usando os dados atuais do gráfico e exibe o valor claramente no seu gráfico. O medidor é atualizado em tempo real e se adapta automaticamente às mudanças de símbolo e período, permitindo que os traders avaliem se o mercado está calmo, ativo ou altamente volátil.


Instalação


Baixe no MQL5 Market e anexe a qualquer gráfico. O medidor aparece imediatamente e não requer configuração.


Requisitos


MetaTrader 5 build 3280 ou superior. Este é um indicador personalizado. Utiliza o ATR para medir a volatilidade e funciona com todas as corretoras e instrumentos. Os valores do ATR dependem do período de tempo selecionado.


Feedback e avaliações


Se você achar esta ferramenta útil, considere deixar uma avaliação de 5 estrelas no MQL5. Seu feedback influencia diretamente as futuras atualizações, melhorias e novas ferramentas do Phoenix — criamos mais do que os traders realmente valorizam.


Suporte


Suporte vitalício via mensagem privada MQL5. Resposta em até 24 horas.


Desenvolvido pela Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos os direitos reservados.


