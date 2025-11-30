GOLD & CURRENCY STRENGTH SUITE





Professionelles Dashboard mit 7 Registerkarten für Echtzeit-Analysen der Währungsstärke, Korrelationsverfolgung und sessionbasierte Handelsinformationen. Keine Neudarstellung. Sofortige Einrichtung.





Übersicht





Die Currency Strength Suite bietet umfassende Analysen mehrerer Währungen über sieben spezialisierte Panels. Das System verfolgt die Stärke von 8 Währungen plus Gold, identifiziert Korrelationen, analysiert die Session-Performance und scannt Chancen über mehrere Zeiträume hinweg.





Kernfunktionen





Echtzeit-Stärketracking (Skala von -10 bis +10) mit Trend-, Momentum- und Volatilitätskomponenten

Sitzungsleistungsanalyse für Tokio, London, New York und Sydney

Vollständige Korrelationsmatrix, die die Beziehungen zwischen allen Währungen zeigt

Multi-Zeitrahmen-Paar-Scanner mit automatischer Signalklassifizierung

GAP-, Divergenz- und Ausbruchserkennungssysteme

Ein-Klick-Chartwechsel für alle überwachten Paare





Sieben Analysefelder





1. Stärkemesser

Live-Stärkenverfolgung für jede Währung mit gleitenden Durchschnittstrends, RSI-Momentum und ATR-Volatilitätsprozentsatz. Farbcodiert für sofortige Entscheidungen.





2. Performance der Handelssitzungen

Verfolgt, welche Währungen während der Handelssitzungen in Tokio, London, New York und Sydney am besten abschneiden. Intelligente Rangliste nach aktuell aktiver Handelssitzung.





3. Paar-Scanner

Multi-Zeitrahmen-Ansicht (H1/H4/D1 anpassbar) mit Stärkedifferenz für alle Paare. Automatische Signalklassifizierung: Starker Kauf/Verkauf, moderat, Umkehr. Klicken Sie auf ein beliebiges Paar, um sofort zwischen den Charts zu wechseln.





4. Registerkarte „Analyse”

Erweiterter Opportunity-Screener mit Indikatoren zur Zeitrahmenausrichtung. Identifiziert, wann alle 3 Zeitrahmen für Setups mit der höchsten Wahrscheinlichkeit übereinstimmen.





5. Korrelationsmatrix

Vollständiges 9×9-Korrelationsraster (-1,0 bis +1,0) mit den Beziehungen zwischen allen Währungen. Vermeiden Sie redundante Trades und finden Sie natürliche Hedging-Möglichkeiten.





6. Korrelationscluster

Die 5 Paare mit der höchsten/geringsten Korrelation werden in einem scrollbaren Ticker-Format angezeigt. Erkennen Sie sofort, welche Währungen sich gemeinsam bewegen.





7. Einstellungen & Info

Komplettes Kontrollpanel für Alarmtypen, Benachrichtigungsmethoden (Ton/Push/E-Mail), aktiven Handelsstundenplaner und Systemdiagnose.





Erkennungssysteme





GAP-Erkennung: Alarmiert bei einem Anstieg der Stärke um ≥3,0 Punkte (Reaktionen auf Nachrichten, Momentumverschiebungen)

Divergenzerkennung: Identifiziert Diskrepanzen zwischen Preis und Stärke (Umkehrsignale)

Breakout-Erkennung: Markiert, wenn die Stärke das 14-Bar-Hoch/Tief um ≥2,5 Punkte überschreitet.

Marktstatus: Erkennt automatisch die Marktöffnung/Schließung mit Schutz vor Datenfrost am Wochenende.





Technische Grundlage





Einheitliches 14-Bar-Berechnungssystem:

- RSI(14) für Momentum

- SMA(14) für Trendbestätigung

- ATR(14) für Volatilitätsmessung





Zeitrahmen: H1 (Standard), H4, D1 – vollständig anpassbar

Währungen: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD, XAU

Aktualisierungshäufigkeit: 5 Sekunden (einstellbar von 1 bis 60 Sekunden)

Symbolerkennung: Automatische Erkennung von Broker-Suffixen (.m, .f, .pro, .raw, .c, #)





Handelsanwendungen





Stark vs. schwach: Handeln Sie Paare mit der höchsten Differenz

Sessions-Breakout: Identifizieren Sie starke Währungen vor Eröffnung der Session

Divergenz-Umkehr: Handeln Sie gegen den Trend, wenn Preis und Stärke im Konflikt stehen

Korrelationsarbitrage: Handeln Sie negativ korrelierte Paare als natürliche Absicherung

Bestätigung über mehrere Zeitrahmen: Steigen Sie nur ein, wenn alle Zeitrahmen übereinstimmen





Einrichtung





Kauf → Automatische Installation über MT5 Market

An jedes Chart anhängen → Dashboard wird automatisch geladen

Mit dem Handel beginnen → Alle Paare werden automatisch erkannt





Keine manuellen Paarlisten. Keine Downloads von Verlaufsdaten. Keine brokerspezifische Konfiguration.





Technische Anforderungen





MetaTrader 5 Build 3280 oder höher

Windows 10/11 oder Mac (über Wine/Parallels)

Aktives Handelskonto (Demo oder Live)





Paketinhalt





Vollständiges Dashboard mit 7 Registerkarten und lebenslanger Lizenz

10 gleichzeitige Aktivierungen

Kostenlose lebenslange Updates

Prioritärer Support über MQL5 PM





Support





Lebenslanger Support über MQL5 Private Message. Typische Antwortzeit: 24 Stunden.





Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Alle Rechte vorbehalten.