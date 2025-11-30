Currency Strength Suite
- Indikatoren
- PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
- Version: 8.70
- Aktualisiert: 30 November 2025
- Aktivierungen: 10
GOLD & CURRENCY STRENGTH SUITE
Professionelles Dashboard mit 7 Registerkarten für Echtzeit-Analysen der Währungsstärke, Korrelationsverfolgung und sessionbasierte Handelsinformationen. Keine Neudarstellung. Sofortige Einrichtung.
Übersicht
Die Currency Strength Suite bietet umfassende Analysen mehrerer Währungen über sieben spezialisierte Panels. Das System verfolgt die Stärke von 8 Währungen plus Gold, identifiziert Korrelationen, analysiert die Session-Performance und scannt Chancen über mehrere Zeiträume hinweg.
Kernfunktionen
Echtzeit-Stärketracking (Skala von -10 bis +10) mit Trend-, Momentum- und Volatilitätskomponenten
Sitzungsleistungsanalyse für Tokio, London, New York und Sydney
Vollständige Korrelationsmatrix, die die Beziehungen zwischen allen Währungen zeigt
Multi-Zeitrahmen-Paar-Scanner mit automatischer Signalklassifizierung
GAP-, Divergenz- und Ausbruchserkennungssysteme
Ein-Klick-Chartwechsel für alle überwachten Paare
Sieben Analysefelder
1. Stärkemesser
Live-Stärkenverfolgung für jede Währung mit gleitenden Durchschnittstrends, RSI-Momentum und ATR-Volatilitätsprozentsatz. Farbcodiert für sofortige Entscheidungen.
2. Performance der Handelssitzungen
Verfolgt, welche Währungen während der Handelssitzungen in Tokio, London, New York und Sydney am besten abschneiden. Intelligente Rangliste nach aktuell aktiver Handelssitzung.
3. Paar-Scanner
Multi-Zeitrahmen-Ansicht (H1/H4/D1 anpassbar) mit Stärkedifferenz für alle Paare. Automatische Signalklassifizierung: Starker Kauf/Verkauf, moderat, Umkehr. Klicken Sie auf ein beliebiges Paar, um sofort zwischen den Charts zu wechseln.
4. Registerkarte „Analyse”
Erweiterter Opportunity-Screener mit Indikatoren zur Zeitrahmenausrichtung. Identifiziert, wann alle 3 Zeitrahmen für Setups mit der höchsten Wahrscheinlichkeit übereinstimmen.
5. Korrelationsmatrix
Vollständiges 9×9-Korrelationsraster (-1,0 bis +1,0) mit den Beziehungen zwischen allen Währungen. Vermeiden Sie redundante Trades und finden Sie natürliche Hedging-Möglichkeiten.
6. Korrelationscluster
Die 5 Paare mit der höchsten/geringsten Korrelation werden in einem scrollbaren Ticker-Format angezeigt. Erkennen Sie sofort, welche Währungen sich gemeinsam bewegen.
7. Einstellungen & Info
Komplettes Kontrollpanel für Alarmtypen, Benachrichtigungsmethoden (Ton/Push/E-Mail), aktiven Handelsstundenplaner und Systemdiagnose.
Erkennungssysteme
GAP-Erkennung: Alarmiert bei einem Anstieg der Stärke um ≥3,0 Punkte (Reaktionen auf Nachrichten, Momentumverschiebungen)
Divergenzerkennung: Identifiziert Diskrepanzen zwischen Preis und Stärke (Umkehrsignale)
Breakout-Erkennung: Markiert, wenn die Stärke das 14-Bar-Hoch/Tief um ≥2,5 Punkte überschreitet.
Marktstatus: Erkennt automatisch die Marktöffnung/Schließung mit Schutz vor Datenfrost am Wochenende.
Technische Grundlage
Einheitliches 14-Bar-Berechnungssystem:
- RSI(14) für Momentum
- SMA(14) für Trendbestätigung
- ATR(14) für Volatilitätsmessung
Zeitrahmen: H1 (Standard), H4, D1 – vollständig anpassbar
Währungen: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD, XAU
Aktualisierungshäufigkeit: 5 Sekunden (einstellbar von 1 bis 60 Sekunden)
Symbolerkennung: Automatische Erkennung von Broker-Suffixen (.m, .f, .pro, .raw, .c, #)
Handelsanwendungen
Stark vs. schwach: Handeln Sie Paare mit der höchsten Differenz
Sessions-Breakout: Identifizieren Sie starke Währungen vor Eröffnung der Session
Divergenz-Umkehr: Handeln Sie gegen den Trend, wenn Preis und Stärke im Konflikt stehen
Korrelationsarbitrage: Handeln Sie negativ korrelierte Paare als natürliche Absicherung
Bestätigung über mehrere Zeitrahmen: Steigen Sie nur ein, wenn alle Zeitrahmen übereinstimmen
Einrichtung
Kauf → Automatische Installation über MT5 Market
An jedes Chart anhängen → Dashboard wird automatisch geladen
Mit dem Handel beginnen → Alle Paare werden automatisch erkannt
Keine manuellen Paarlisten. Keine Downloads von Verlaufsdaten. Keine brokerspezifische Konfiguration.
Technische Anforderungen
MetaTrader 5 Build 3280 oder höher
Windows 10/11 oder Mac (über Wine/Parallels)
Aktives Handelskonto (Demo oder Live)
Paketinhalt
Vollständiges Dashboard mit 7 Registerkarten und lebenslanger Lizenz
10 gleichzeitige Aktivierungen
Kostenlose lebenslange Updates
Prioritärer Support über MQL5 PM
Support
Lebenslanger Support über MQL5 Private Message. Typische Antwortzeit: 24 Stunden.
Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd.
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Alle Rechte vorbehalten.