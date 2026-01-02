Phoenix ATR Volatility Meter (MT5)





Outil de surveillance de la volatilité en temps réel pour MetaTrader 5. Utilise l'Average True Range (ATR) pour afficher la volatilité actuelle du marché sur votre graphique.





Objectif





La volatilité du marché a un impact direct sur le placement des stops, la taille des positions, le slippage et l'efficacité des stratégies. Trader sans tenir compte de la volatilité conduit souvent à prendre des risques excessifs sur des marchés rapides ou à manquer des opportunités dans des conditions calmes.





Le Phoenix ATR Volatility Meter calcule l'ATR à partir des données actuelles du graphique et affiche clairement la valeur sur votre graphique. L'indicateur se met à jour en temps réel et s'adapte automatiquement aux changements de symbole et de période, permettant aux traders d'évaluer si le marché est calme, actif ou très volatil.





Installation





Téléchargez-le depuis MQL5 Market et ajoutez-le à n'importe quel graphique. L'indicateur apparaît immédiatement et ne nécessite aucune configuration.





Configuration requise





MetaTrader 5 build 3280 ou supérieur. Il s'agit d'un indicateur personnalisé. Il utilise l'ATR pour mesurer la volatilité et fonctionne avec tous les courtiers et instruments. Les valeurs ATR dépendent de la période sélectionnée.





Commentaires et avis





Si vous trouvez cet outil utile, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur MQL5. Vos commentaires influencent directement les futures mises à jour, améliorations et nouveaux outils de Phoenix : nous développons davantage ce que les traders apprécient réellement.





Assistance





Assistance à vie via MQL5 Private Message. Réponse dans les 24 heures.





Développé par Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Tous droits réservés.