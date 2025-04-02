Phoenix Breakeven Button (MT5)





Ein-Klick-Tool zur Anpassung des Stop-Loss für MetaTrader 5. Verschiebt alle offenen Positionen mit einem einzigen Knopfdruck auf Breakeven und eliminiert so das Verlustrisiko, sobald Trades Gewinne erzielen.





Zweck





Die manuelle Anpassung von Stop-Losses für mehrere Positionen während aktiver Trades kostet Zeit und führt zu Unsicherheit. Der Phoenix Breakeven Button bietet sofortigen Risikoschutz und ermöglicht es Tradern, mit einem Klick Sicherheit zu erlangen, sobald sich der Kurs günstig entwickelt.





Wenn die Schaltfläche gedrückt wird, identifiziert das Tool alle offenen Positionen, berechnet die tatsächlichen Breakeven-Niveaus (einschließlich Spread) und passt die Stop-Loss-Werte automatisch an. Positionen, die noch keinen Gewinn erzielen, werden übersprungen. Die Schaltfläche erscheint nach der Installation in Ihrem Chart und erfordert keine Konfiguration.





Installation





Laden Sie das Tool aus dem MQL5 Market herunter und fügen Sie es einem beliebigen Chart hinzu. Die Schaltfläche erscheint sofort.





Anforderungen





MetaTrader 5 Build 3280 oder höher. Dies ist ein Expert Advisor, der auf einem Chart ausgeführt werden muss. Ändert nur Positionen auf dem Konto, auf dem er ausgeführt wird. Funktioniert mit allen Brokern und Symboltypen.





Feedback & Bewertungen





Wenn Sie dieses Tool nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf MQL5. Ihr Feedback fließt direkt in zukünftige Updates, Verbesserungen und neue Tools von Phoenix ein – wir entwickeln mehr von dem, was Trader tatsächlich schätzen.





Support





Lebenslanger Support über MQL5 Private Message. Antwort innerhalb von 24 Stunden.





Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Alle Rechte vorbehalten.





