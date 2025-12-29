MA Alerts

Moving Average Alerts ist ein einfaches und effizientes Indikator-Tool mit 4 vollständig konfigurierbaren gleitenden Durchschnitten, das es dem Trader ermöglicht, Perioden, Methoden und Einstellungen entsprechend seiner Strategie zu wählen.

Jeder gleitende Durchschnitt verfügt über zwei unabhängige Alarme, die separat aktiviert oder deaktiviert werden können:

Alarm, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt schließt
Alarm, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt schließt

Die Alarme werden ausschließlich beim Kerzenschluss ausgelöst, wodurch wiederholte oder falsche Signale während der Preisbildung vermieden werden.

Der Indikator bietet außerdem eine Push-Benachrichtigungsfunktion, sodass Alarme direkt an MetaTrader 5 Mobile gesendet werden und keine Chancen verpasst werden, selbst wenn man nicht am Computer ist.

Ideal für Trader, die gleitende Durchschnitte als Referenz für Trend, Unterstützung und Widerstand oder zur Bestätigung von Einstiegen verwenden.


