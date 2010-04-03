Phoenix Spread Panel

Phoenix Spread-Panel (MT5)

Spread-Überwachungspanel in Echtzeit für MetaTrader 5. Zeigt die aktuelle Geld-/Briefspanne in Punkten an, um Händlern zu helfen, bei teuren oder illiquiden Marktbedingungen einen schlechten Einstieg zu vermeiden.

Zweck

Die Spread-Ausweitung ist eine der am meisten übersehenen Quellen für Handelsverluste. Bei geringer Liquidität, Rollover, Nachrichtenereignissen oder volatilen Bedingungen können sich die Spreads dramatisch ausweiten und ansonsten gültige Trades in sofortige Drawdowns verwandeln.

Das Phoenix Spread-Panel bietet eine konstante Echtzeit-Transparenz der Spread-Kosten, die es Händlern ermöglicht, fundierte Ausführungsentscheidungen zu treffen, bevor sie Positionen eingehen oder verwalten.

Anwendungsfälle

  • Vermeiden von Eingängen während Spread-Spitzen

  • Nachrichtenhändler, die die Bedingungen vor und nach der Veröffentlichung überwachen

  • Scalper, die Ausführungszeiträume mit hohen Kosten herausfiltern

  • Prop-Firm-Händler, die enge Drawdown-Limits schützen

  • EA-gestützter manueller Handel (Erkennen von Spreads vor dem Einstieg)

  • Identifizierung von Broker-Liquiditätsproblemen oder Rollover-Ausweitungen

Funktionen

  • Live-Echtzeit-Spread-Anzeige

  • Anzeige des Spreads in Punkten (brokerabhängige Genauigkeit)

  • Passt sich automatisch an das Chart-Symbol an

  • Sauberes, minimales Chart-Panel

  • Unauffällige Platzierung (verdeckt nicht die Kursbewegung)

  • Keine Konfiguration erforderlich - einfügen und verwenden

  • Sofortige Aktualisierung mit den Marktbedingungen

  • Optimiert für extrem niedrige CPU-Auslastung

Wie es funktioniert

Das Phoenix Spread Panel liest kontinuierlich die aktuellen Geld- und Briefkurse aus dem Broker-Feed.

Es berechnet dann:

  1. Berechnet den Live-Spread in Punkten

  2. Aktualisiert den Wert in Echtzeit

  3. zeigt den Spread übersichtlich auf einem speziellen Chart-Panel an

  4. Passt sich sofort an, wenn das Symbol geändert wird

So erhalten Sie jederzeit ein unmittelbares Feedback zu den Ausführungskosten.

Technische Daten

  • Berechnung: Ask - Bid (Punkte)

  • Aktualisierungsfrequenz: Echtzeit (tick-basiert)

  • Symbol-Unterstützung: Alle MT5 handelbaren Instrumente

  • Panel-Typ: Chart-basiertes grafisches Panel

  • Ressourcenverbrauch: Äußerst gering

  • Kompatibilität: Devisen, Metalle, Indizes, Kryptowährungen

Installation

  • Herunterladen vom MQL5 Market

  • Auf ein beliebiges MT5-Chart ziehen

  • Spread-Panel erscheint sofort

Keine Eingaben. Keine Parameter. Keine Einrichtung.

System-Anforderungen

  • MetaTrader 5 Build 3280 oder höher

  • Windows 7 / 10 / 11 oder Mac (über Wine / Parallels)

  • Aktives Handelskonto (Demo oder Live)

  • Internetverbindung

Wichtige Hinweise

  • Dies ist ein Expert Advisor (EA) und muss auf einem Chart laufen

  • Funktioniert mit jedem Symbol - die Symbolauswahl spielt keine Rolle

  • Zeigt den Live-Broker-Spread an (nicht fixiert oder gemittelt)

  • Der Spread kann sich bei Rollover oder Nachrichten erheblich ausweiten

  • Halten Sie den Chart für kontinuierliche Updates offen

Unterstützung

Kostenloser lebenslanger Support über MQL5 Private Message.
Antwort innerhalb von 24 Stunden.

Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Alle Rechte vorbehalten.


