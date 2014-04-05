Sehen Sie die Matrix. Hören Sie den Herzschlag des Marktes.

Die meisten Indikatoren sagen Ihnen nur, WO der Preis sich bewegt. Institutional Tick Engine Pro zeigt Ihnen, WIE SCHNELL und WIE GESCHWINDIG er sich dorthin bewegt.

Durch die Analyse von Tick-Rohdaten direkt von Ihrem Broker synthetisiert diese All-in-One-Suite professionelle Orderflow-Tools - Velocity, Heatmaps und Reversal-Signale -, ohne dass teure Level-2-Datenfeeds (DOM) erforderlich sind.

🔥 Die "Game Changer" Funktionen:

1. 🏎️ Tick Velocity Monitor (The Speedometer) Kursbewegungen von 10 Pips in 1 Minute sind etwas anderes als 10 Pips in 1 Sekunde.

Der Vorteil: Sie erkennen gefälschte Ausbrüche sofort. Wenn der Kurs einen Widerstand mit NIEDRIGER Geschwindigkeit durchbricht, handelt es sich um eine Falle. Wenn die Geschwindigkeit explodiert, handelt es sich um eine institutionelle Aggression.

2. 🗺️ Synthetische Liquiditäts-Heatmap (Exklusiv für Pro) Hören Sie auf zu raten, wo Unterstützungs- und Widerstandslinien liegen.

Der Vorteil: Visualisiert "Absorptionszonen", in denen der Preis trotz hohen Volumens zum Stillstand gekommen ist. Dadurch werden versteckte Limit-Orders und "Eisberg"-Liquiditätswände auf Ihrem Chart sichtbar.

3. 🏹 Micro-Structure Reversal Hunter Warum warten, bis die Kerze geschlossen ist?

Der Vorteil: Erkennt Umkehrungen innerhalb der sich bildenden Kerze. Wenn der Preis ein neues Hoch erreicht, aber 80% der Ticks plötzlich VERKÄUFE sind, erhalten Sie sofort ein Signal. Fangen Sie das absolute Top oder Bottom.

4. ☢️ Audio Trading Assistant (Geigerzähler-Modus) Lassen Sie sich nicht vom Starren auf den Bildschirm hypnotisieren.

Der Vorteil: Sie hören den Rhythmus des Marktes. Der "Geigerzähler"-Sound wird intensiver, wenn die Volatilität steigt. Sie können den Blick vom Bildschirm abwenden und wissen trotzdem genau, wann die Action beginnt.

⚙️ Technische Daten:

Datenquelle: Verwendet Standard-Broker-Tick-Daten (kein zusätzlicher Daten-Feed erforderlich).

Visualisierung: Fortschrittliches CCanvas-Rendering für reibungslose Heatmap-Leistung.

Warnungen: Push-Benachrichtigungen, E-Mail, Ton und Bildschirmwarnungen.

Exportieren: CSV-Exportfunktion für die Offline-Analyse.

🚀 Warum PRO? Die Pro-Version schaltet das volle Potenzial der Tick-Analyse frei: ✅ Unbegrenzte Reversal-Signale (keine tägliche Obergrenze). ✅ Vollständige Heatmap-Visualisierung. ✅ Audio-Assistent (Geiger-Modus + Big Order Alerts). ✅ Vorrangiger Support und Updates.

Hören Sie auf, mit verzögerten Daten zu handeln. Beginnen Sie den Handel mit Institutional Insight.





Testen Sie die kostenlose Version: https: //www.mql5.com/tr/market/product/161942