フェニックス ATR ボラティリティメーター (MT5)





MetaTrader 5 向けリアルタイムボラティリティ監視ツール。平均真値範囲（ATR）を用いて、チャート上に現在の市場ボラティリティを表示します。





目的





市場ボラティリティは、ストップ注文の位置、ポジションサイズ、スリッページ、戦略の有効性に直接影響します。ボラティリティを認識せずに取引を行うと、急激な相場では過剰なリスクを負い、静かな相場では機会を逃すことにつながることがよくあります。





フェニックス ATR ボラティリティメーターは、現在のチャートデータを用いてATRを計算し、その値をチャート上に明確に表示します。メーターはリアルタイムで更新され、銘柄や時間枠の変更に自動的に適応するため、トレーダーは市場が穏やかか、活発か、あるいは非常にボラティリティが高いかを評価できます。





インストール





MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートにアタッチしてください。メーターは即時表示され、設定は不要です。





動作環境





MetaTrader 5 ビルド3280以降。カスタムインジケーターです。ボラティリティ測定にATRを使用し、全てのブローカー・銘柄に対応。ATR値は選択した時間足に依存します。





フィードバックとレビュー





本ツールが有用とお感じになりましたら、MQL5での5つ星レビューをご検討ください。皆様のフィードバックは、Phoenixの今後のアップデート、改善、新ツール開発に直接反映されます。トレーダーが真に価値を見出す機能を拡充してまいります。





サポート





MQL5プライベートメッセージによる生涯サポート。24時間以内に対応いたします。





開発元：Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. All rights reserved.