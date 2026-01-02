Phoenix ATR Volatility Meter

フェニックス ATR ボラティリティメーター (MT5)


MetaTrader 5 向けリアルタイムボラティリティ監視ツール。平均真値範囲（ATR）を用いて、チャート上に現在の市場ボラティリティを表示します。


目的


市場ボラティリティは、ストップ注文の位置、ポジションサイズ、スリッページ、戦略の有効性に直接影響します。ボラティリティを認識せずに取引を行うと、急激な相場では過剰なリスクを負い、静かな相場では機会を逃すことにつながることがよくあります。


フェニックス ATR ボラティリティメーターは、現在のチャートデータを用いてATRを計算し、その値をチャート上に明確に表示します。メーターはリアルタイムで更新され、銘柄や時間枠の変更に自動的に適応するため、トレーダーは市場が穏やかか、活発か、あるいは非常にボラティリティが高いかを評価できます。


インストール


MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートにアタッチしてください。メーターは即時表示され、設定は不要です。


動作環境


MetaTrader 5 ビルド3280以降。カスタムインジケーターです。ボラティリティ測定にATRを使用し、全てのブローカー・銘柄に対応。ATR値は選択した時間足に依存します。


フィードバックとレビュー


本ツールが有用とお感じになりましたら、MQL5での5つ星レビューをご検討ください。皆様のフィードバックは、Phoenixの今後のアップデート、改善、新ツール開発に直接反映されます。トレーダーが真に価値を見出す機能を拡充してまいります。


サポート


MQL5プライベートメッセージによる生涯サポート。24時間以内に対応いたします。


開発元：Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. All rights reserved.


おすすめのプロダクト
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.67 (15)
インディケータ
Overview The Smart Money Structure Markup Indicator for MetaTrader 5 is a powerful tool designed to help traders identify key market structures based on popular Smart Money Concepts (SMC) strategies. This indicator detects micro-market structures, providing insights into price movements and potential trend changes. It highlights important elements such as valid Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and Inducement (IDM), helping traders to make informed decisions. Key Features Ma
FREE
Trend Entry Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex MT5用インジケーター「トレンドエントリーヒストグラム」、リペイント機能なし。 - トレンドエントリーヒストグラムインジケーターは、Entry_barが表示された後、トレンド方向へのエントリーシグナルを探すのに使用できます。 - このインジケーターのユニークな特徴は、価格と出来高の両方を計算に用いることです。 - トレンドエントリーヒストグラムは2色で表示されます。弱気トレンドの場合は赤、強気トレンドの場合は青です。 - 安定したトレンドを確認したら（同じ色のヒストグラムバーが最低10本連続して表示される）、Entry_barを待ちます。 - エントリーシグナルは、ヒストグラム上で反対色の列と、最初のトレンド色の列です（図を参照）。 - ショートターゲットを使用 - 現在のトレンドに応じて、チャート上の最も近い高値/安値。 - インジケーターにはモバイルとPCのアラートが組み込まれています。 インジケーターの使い方： - 買いシグナルの場合：継続的な強気トレンド（青いヒストグラムバー）+ ヒストグラム上の赤いバー1本 + 青いバー1本（ここでロングトレー
Smart Structure Concepts MT5
Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer
インディケータ
Smart Structure Concepts MT5 is an all-in-one Smart Money Concepts indicator created to help traders visually read institutional structure and understand why each movement occurs. Unlike most indicators on the Market, this system does not only draw patterns or zones. It teaches. Every visual element (BOS, CHoCH, OB, FVG, EQH, EQL, PDH, PDL, etc.) includes educational tooltips that explain the concept and the suggested trader action (buy, sell, or wait). These on-chart explanations make it perfe
FREE
Volatility Matrix
Alex Amuyunzu Raymond
インディケータ
Volatility Matrix is a professional-grade MetaTrader 5 indicator designed to give traders a clear and dynamic view of real-time market volatility. It combines multiple adaptive volatility bands into a single analytical framework, allowing you to identify compression, expansion, and reversal zones across any timeframe or symbol. This tool goes far beyond standard volatility indicators. It builds a complete volatility structure around price action, revealing when the market is preparing for moveme
FREE
Supply Demand Dashboard MT5
Jan Flodin
5 (2)
インディケータ
I recommend you to read the  product's blog  (manual) from start to end so that it is clear from the beginning what the indicator offers. This multi time frame and multi symbol supply and demand zone dashboard indicator sends alerts when the price has reached a supply/demand zone. It is also possible to use it to be alerted about regular double tops/bottoms instead of zones. It can be used with all time frames from M1 to MN. Maximum 9 time frames can be shown in the dashboard at the same time. 
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
インディケータ
このインジケーターは実践的なトレードに最適な自動波動分析のインジケーターです！ 場合... 注:   Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) の命名規則の影響で、私は波のグレーディングに西洋の名前を使用することに慣れていません。基本的な波を ペン 、二次波のバンドを セグメント と名付けました。同時に、 セグメント にはトレンドの方向が指定されます (この命名方法は将来のノートで使用されます。最初に言っておきます)。ただし、アルゴリズムは曲がりくねった理論とはほとんど関係がないため、付けるべきではありません。これは、私の市場分析 によって要約された、絶えず変化する複雑な運用ルール を反映しています。 バンドは標準化され、人によって異なることがないよう定義されており、市場参入を厳密に分析する上で重要な役割を果たす人為的な干渉の描画方法が排除されています。 このインジケーターを使用することは、取引インターフェイスの美しさを改善することと同等であり、元の K ライン取引を放棄し、取引の新しいレベルに連れて行きます。また、宣伝の観点から顧客の認識も向上します。 イ
Pull It Back MT5
Salvatore Caligiuri
インディケータ
PROMOTIONAL PERIOD - ONLY 2 COPIES LEFT OF FIRST 10 BUYERS AT PRICE 300,00$!!! CHECK SCREENSHOTS AND COMMENTS FOR OUR STRATEGY RULES AND LIVE TRADES SIGNALS PULL IT BACK  is a revolutionary trading system and a complete strategy with advanced algorithm developed to detect the trend direction after a  PULLBACK , a  RETREACEMENT  or a  KEY LEVEL BOUNCE . The goal of this indicator is to get as many pips as possible from market trend. Following strictly the rules of the strategy, you can become a
AlgoKing Chandelier Exit Indicator MT5
SQUAWKTRADEFX, LLC
インディケータ
AlgoKing Chandelier Exit Indicator (MT5) The Chandelier Exit Indicator is a volatility based indicator that maximizes returns using the Average True Range (ATR) value and the highest high or lowest low of a period. Benefits Should be used as a trailing stop. Helps you exit a position when you have a respectable profit. Identifies a high probability of a trend reversal when the price moves against the prevailing trend by a distance equal to 3x the average volatility. Join the AlgoKing Lightning
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
インディケータ
StochasticDMACD.mq5ファイルは、2020年にmladenによって開発されたカスタムMQL5テクニカル指標です。これは、移動平均収束拡散法（MACD）の平滑化とストキャスティクス・オシレーターのレンジバウンド正規化を組み合わせた、モメンタムベースのオシレーターです。 コア機能 この指標は、トレンドモメンタムを計算する前に、価格データを正規化されたレンジに変換することで動作します。 ストキャスティクス正規化：この指標は、生の価格を使用する代わりに、高速EMAと低速EMAを取得し、指定されたストキャスティクス期間の高値と安値の範囲内での相対的な位置を決定することで、「高速ストキャスティクス」と「低速ストキャスティクス」を計算します。 MACDロジック：メインのインジケーターライン（MACD）は、正規化されたスローストキャスティクス値をファーストストキャスティクス値から減算し、その結果を100倍することで算出されます。 シグナルラインの平滑化：MACD値に指数移動平均線（EMA）を追加適用することで、セカンダリーシグナルラインがプロットされます。 ビジュアルおよびテクニカル
FREE
VWAP Simple
Deibson Carvalho
4.24 (29)
インディケータ
The Volume Weighted Average Price is similar to a moving average, except volume is included to weight the average price over a period.    Volume-Weighted Average Price [VWAP] is a dynamic, weighted average designed to more accurately reflect  a security’s true average price over a given period . Mathematically, VWAP is the summation of money (i.e., Volume x Price) transacted divided by the total volume over any time horizon, typically from market open to market close. VWAP reflects the capitali
FREE
Ict institutional zones
Marrion Netondo Wabomba
インディケータ
SMC VALID EA (MT5) Version: 1.10 Author: Marrion Brave Wabomba Category: Smart Money Concepts (SMC) and  ICT concepts ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro)  ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) – ICT Daily Buy & Sell Zones Pro is a professional-grade Smart Money Concepts (SMC) / ICT trading indicator for MetaTrader 5, designed to clearly map institutional daily levels and guide traders with high-probability decision zones . This indicator automatically analyzes the Daily timeframe (PDH / PD
Hrum
Yvan Musatov
インディケータ
The Hrum indicator was created to neutralize temporary pauses and rollbacks. It analyzes price behavior and, if there is a temporary weakness in the trend, you can notice this from the indicator readings, as in the case of a pronounced change in trend direction. Entering the market is not difficult, but staying in it is much more difficult. With the Giordano Bruno indicator and its unique trend line, staying on trend will become much easier! Every rise and every fall is reflected in your emoti
RSI Scanner with Alerts MT5
Keith Watford
インディケータ
A useful scanner/dashboard that shows the RSI values for multiple symbols and Time-frames. It can be easily hidden/displayed with a simple click on the scanner man top left of the dashboard. You can input upper and lower RSI values and the colours can be set to show when above/below these values. The default values are 70 and 30. There are also input colours for when the RSI is above or below 50 (but not exceeding the upper/lower levels Symbols and time-frames are input separated by commas. S
Market Structure Hh Hl Lh Ll
Vladimir Karputov
インディケータ
説明： 「市場構造 HH HL LH LL」指標は、金融市場の価格動向を分析するための強力であると同時にシンプルなツールです。この指標は、トレーダーや投資家がトレンドの変化を特定し、価格時系列の重要なポイントを特定するのに役立ちます。 インジケーターの主要なコンポーネント: HH (Higher High): 価格が前の高値を上回って終了する高値。 HH は上昇傾向の強さを示します。 HL (Higher Low): 価格が前の安値を上回って終了する最小値。 HLは上昇傾向の継続を確認します。 LH (Lower High): 価格が前の高値を下回って終了する天井。 LHはトレンド反転の可能性を示唆しています。 LL (Lower Low): 価格が前の安値を下回って終了する最小値。 LLは下降トレンドの始まりを確認します。 使い方： 「市場構造 HH HL LH LL」指標は、トレーダーや投資家が市場の現在の傾向を判断するのに役立ちます。上昇トレンドは HH と HL のシーケンスによって特徴付けられ、下降トレンドは LH と LL のシーケンスによって特徴付けられます。
Session Separator MT5
Luong N Man
インディケータ
Session separator indicator draws boxes for each trading session to show the trader open and close hours with its high and low. Key features: Option to set hours and colours for 3 trading sessions. Boxes update immediately when breaking out of high/low. Hour shift or auto time zone. Choose the amount of days to draw session boxes. Indicator works on H1 and lower for visibility. Choose border style
MT5 Fimathe Canal de referencia e zona neutra
Gidione Fontes
インディケータ
Esse indicador mede o 1º Canal de referencia e a 1º  Zona Neutra * configurar o canal macro para verificar a frequencia MAIOR H1 H4 1D * configurar o canal micro para verificar a frequencia Menor 1M 5M 15M Como instalar o Indicador fimathe. E uma pré mentoria tem uma estrategia Secreta bonus nesse video . assitao o video para enteder as logicas que podemos iniciar com esse indicador. https://www.youtube.com/playlist?list=PLxg54MWVGlJzzKuaEntFbyI4ospQi3Kw2
Colored Chaikin Money Flow
Sidnei Da Silva Santos Junior
インディケータ
The Chaikin Money Flow (CMF) is an indicator created by Marc Chaikin in the 1980s to monitor the accumulation and distribution of a  stock   over a specified period. The default CMF period is 21 days. The indicator readings range between +1 and -1. Any crosses above or below 0 can be used to confirm changes in money flow, as well as buying or selling momentum, but many traders look for divergences to predict trend reversal based on volume.  This indicator was developed not only to be used by man
Daily VWAP Indicator
Rafael Gazzinelli
5 (5)
インディケータ
Daily VWAP Indicator (Volume Weighted Average Price) Special Deal! Leave a review and get the indicator  Long & Short Cointegration Analyzer for free — just send me a message! Description The Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) indicator is an essential tool for traders seeking to identify the true average price of an asset throughout the day, adjusted by traded volume. Primarily used by institutional and professional traders, the daily VWAP serves as a reference point to identify the av
FREE
Dynamoc SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
インディケータ
DYNAMIC SR TREND CHANNEL Dynamic SR Trend Channel is a simple indicator for trend detection as well as resistance/support levels on the current timeframe. It shows you areas where to expect possible change in trend direction and trend continuation. It works with any trading system (both price action and other trading system that use indicators) and is also very good for renko charting system as well. In an uptrend, the red line (main line) serves as the support and the blue line serves as the r
MT5 CuanHunter Signal Indicator
Jivi Muzaqi Guntur
インディケータ
Features: Clear Buy/Sell labels with directional arrows. Automatic Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) labels for better risk management. Easy-to-read chart signals (no messy lines). Works on any timeframe and any asset (Forex, Gold, Indices, Crypto, Stocks). Compatible with MetaTrader 5 (MT5 desktop & mobile sync) . Perfect for: Beginner traders who need straightforward signals. Experienced traders who want an extra confirmation tool. Anyone looking to simplify their chart without clutter.
Trend Pulse Apex
Camila Bernardez Camero
インディケータ
Trend Pulse Apex — パターン認識 + トレンドフィルター + モメンタムフィルター（ノンリペイント） Trend Pulse Apex は高勝率のローソク足パターンを検出し、リアルタイムのトレンドとモメンタム分析でその有効性を確認します。クローズしたバーにのみ固定された矢印とラベルを表示するので、リペイントや遅延が発生しません。 主な機能 • パターン認識： 射撃星（Shooting Stars）、包み足（Engulfings）、明星/暮星（Stars）、十字線（Dojis）、ハンマー（Hammers）、貫入線（Piercing Lines）、暗雲覆い（Dark Cloud Covers）など、10種類以上の高度な日本式ローソク足パターンを厳密な始値/高値/安値/終値条件で判定します。 • トレンドフィルター： 内蔵のADXモジュールがタイムフレームに応じて自動調整し、強いトレンドとレンジ相場を区別、“Weak” または “Strong” をチャート上に表示します。 • モメンタムオーバーレイ： 設定可能なRSIの数値をトレンドラベル横に表示し、買われ過ぎ/売られ
Mean Reversal Heikin Ashi Indicator
Renato Takahashi
インディケータ
Mean Reversal Heikin Ashi Indicator calculates special trade reversal points based on Heikin Ashi candlesticks patterns. This indicator can be used on all symbols, even in Forex or B3 Brazillian Markets. You can configure just the position of each arrow. Then, after include the indicator on the graphic, pay attention on each arrow that indicates a long or short trade.
Session Volume Profile MT5
Farkhat Guzairov
インディケータ
Session Volume Profile  is an advanced graphical representation that displays trading activity during Forex trading sessions at specified price levels. The Forex market can be divided into four main trading sessions: the Australian session, the Asian session, the European session and the favorite trading time - the American (US) session. POC  - profile can be used as a support and resistance level for intraday trading. VWAP  - Volume Weighted Average Price. ATTENTION  ! For the indicator to w
Sessions LIT
Joao Vitor Santos Pinto
インディケータ
独占的な「Sessões LIT」インジケーターで市場を制覇しましょう！ Sessões LIT は、**LIT（Liquidity Inducement Trader）**戦略を使用するトレーダーのために特別に開発されたインジケーターです。これを使用することで、主要な取引セッションを明確に視覚化し、流動性ゾーンや市場のキーポイントを特定するための戦略的マーキングを提供します。すべてがカスタマイズ可能で、MetaTrader 5上で直感的に使用できます。 主な利点: 取引セッションの明確な視覚化: アジア、ロンドン、ニューヨークセッションの時間を色付きのボックスで強調表示。 完全にカスタマイズ可能：セッション時間、色、太さを好みに合わせて調整。 水平および垂直マーキング: 水平マーキング:   アジアセッションの高値、安値、中点を識別。 垂直マーキング:   **MMM（Magic Manipulation Minutes）**とロンドンクローズを強調表示。LIT取引に不可欠なポイントです。 簡単な統合: MetaTrader 5のすべての資産と時間枠に対応。 迅速で直感的なセットアッ
VTC Volatility
Ricardo Almeida Branco
インディケータ
The VTC Volatility indicator was written to support a Brazilian stock market strategy in the WDO (USDBRL), but it can be adapted to other strategies and markets. In the new indicator update, it is now allowed to choose up to 4 levels to determine the range, and thus be more versatile. The Brazilian stock exchange (B3) has the VTC which is a "Structured Exchange Rate Volatility Transaction" (more information on the B3 website). At around 10:00 am, the VTC "Call" comes out and Brazilian broker
VIDYA Enhanced
David Ben Svaiter
インディケータ
VIDYA-ENHANCEDインディケータ（Variable Index Dynamic Average）は、トレンドや横ばいの動きを識別するために使用されるテクニカル分析ツールです。 VIDYA-ENHANCED は、チャンデ・モメンタム・オシレーターをボラティリティ指標と して使用し、市場のボラティリティに基づいて動的に感度を調整します。この機能により、VIDYA-ENHANCEDは値動きの激しい局面ではより機敏に、ボラティリティの低い局面ではより安定した動きを維持することができます。 特徴 - メタトレーダー標準より5つ多い12のオプションから価格を選択！ - VIDYAとEMAの期間を選択。 - VIDYAラインの色、タイプ、幅を変更。
TFM Trend Frequency Market
Fabio Rocha
インディケータ
Trend Frequency Market MT5 Carry out analysis and backtest even before opening your orders, check the strategy's Winrate and stay in favor of the Trend and the strength of the movement. The TFM indicator is specialized in providing you with the strength points of the movement, painting the candles GREEN or RED to report price aggression from the Players who are acting at the exact moment. Taking advantage of this detection, the indicator plots Arrow and Entry, Stop Loss and Take Profit levels
Percentage range consolidation
Diego De Cesaro
インディケータ
Percentage Range Consolidation O Percentage Range Consolidation é um indicador poderoso projetado para identificar zonas de consolidação de preço com base em variações percentuais ao longo do tempo. Ideal para traders que buscam detectar áreas de compressão de volatilidade e possíveis pontos de ruptura (breakout). Principais características: Identifica até 3 zonas de consolidação simultâneas, cada uma configurável de forma independente. Cálculo baseado na variação percentual entre a máxima e mín
Koala Trend Line
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (6)
インディケータ
コアラトレンドラインがバージョン1.2にアップグレードされました 最終アップグレードの改善：ユーザーがトレンドラインを2番目、3番目、またはX番目の最高点または最低点に接続できるようにする新しいパラメーターが追加されました。 私の要求 ： **親愛なるお客様はコアラトレンドラインであなたのレビューをリリースしてください、そしてあなたのフィードバックによって私に改善させてください。 コアラのトレンドラインが無料の指標である理由 無料の指標は適格なツールでなければならないと私は信じています。 他の無料製品についてはどうですか？ 緑のコアラのロゴが入った商品はすべて私の無料商品です https://www.mql5.com/en/users/ashkan.nikrou/seller#products コアラトレンドラインの紹介： トレーダーがトレンドをよりよく見つけるのを助けるためにこのインジケーターを作成しました。このインジケーターは現在のトレンドラインを示すことができます。 ご存知のように、トレンドラインは2つの最高点または最低点の間に描画する必要があります。 したがっ
FREE
KVO Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
インディケータ
Klinger Volume Oscillator (KVO) - A Powerful Trend & Momentum Indicator This is an enhanced version of the Klinger Volume Oscillator (KVO) , a widely used indicator designed to help traders identify momentum shifts, trend direction, and overbought/oversold conditions in the market. How the KVO Indicator Works: Volume-Based Trend Identification – Unlike traditional oscillators that rely solely on price movements, the KVO uses both price and volume to detect market trends and momentum shifts .
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (34)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
インディケータ
TREND FLOW PRO は、市場が実際に方向転換するポイントを特定するのに役立ちます。このインジケーターは、トレンドの反転や、大口の市場参加者が再び参入するエリアを可視化します。 チャート上の BOS マークは、真のトレンド転換および上位時間足の重要なレベルを示します。インジケーターのデータはリペイントされず、各バーの確定後もチャート上に残ります。 インジケーターの主な要素： BOS FLOW – トレンド波動および実際のトレンド転換。大口の市場参加者のエントリーと、その存在の確認を示します（数字で表示）。 BOS FILL – トレンドの方向に沿ってバーを色分けします。 「大口プレイヤー」のエントリーポイントや、トレンドが変化するポイントを示します。 シグナルレベル： BOS – 強さが未確定の参加者によるエントリー（多くの場合、メイントレンド内の調整）。 Move SL – 大口参加者がポジションをどのように移動させているかを視覚的に表示します。トレーダーがストップロスを調整する際の参考として使用できます。 Super BOS – 通常の BOS よりも優先度の高い大口参加者
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
インディケータ
ACB Breakout Arrows インジケーターは、特別なブレイクアウトパターンを検出することで、市場における重要なエントリーシグナルを提供します。このインジケーターはチャートを常に監視し、一方向に勢いが定着してきた段階で、主要な値動きの直前に精度の高いエントリーシグナルを表示します。 マルチシンボル・マルチタイムフレームスキャナーはこちらから - ACB Breakout Arrows MT5 用スキャナー 主な機能 ストップロスとテイクプロフィットの水準が自動で表示されます。 すべての時間足のブレイクアウトシグナルを監視できるMTFスキャナーダッシュボードを搭載。 デイトレーダー、スイングトレーダー、スキャルパーに最適。 シグナル精度を高めるための最適化されたアルゴリズム。 損益分岐点やスキャルピングターゲットに使える特別なライン（クイックプロフィットライン）。 勝率、平均利益などのパフォーマンス分析メトリクスを表示。 リペイントなし。 トレードの確認 - 低確率のトレードを除外するために ACB Trade Filter インジケーター を使用してください。 強い買い：
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
インディケータ
マトリックスアローインジケーターMT5は、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームインジケーターに続くユニークな10in1トレンドです。マトリックスアローインジケーターMT5は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。 平均方向移動指数（ADX） 商品チャネルインデックス（CCI） クラシック平研アシキャンドル 移動平均 移動平均収束発散（MACD） 相対活力指数（RVI） 相対力指数（RSI） 放物線SAR ストキャスティクス ウィリアムズのパーセント範囲 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。マトリックスアローインジケーターMT5は選択されたインディケーターからのみ情報を収集し、それらのデータのみに基づいてアローを印刷
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
インディケータ
Gold Entry Sniper – ゴールドスキャルピング＆スイングトレード用プロフェッショナル多時間足ATRダッシュボード Gold Entry Sniper は、XAUUSDや他の銘柄向けに正確な 売買シグナル を提供する、MetaTrader 5用の高度なインジケーターです。 ATRトレーリングストップロジック と 多時間足分析ダッシュボード を搭載し、スキャルピングからスイングトレードまで対応します。 主な特徴と利点 多時間足シグナル分析 – M1、M5、M15 のトレンドを同時表示。 ATRベースのトレーリングストップ – ボラティリティに応じて動的に調整。 プロ仕様のチャートダッシュボード – シグナル状況、ATRレベル、回帰線、売買方向を表示。 明確な売買マーカー – 自動矢印とテキストラベル。 エグジットアラートとトレード管理 – 利益確定のための自動検出。 完全カスタマイズ可能 – パネル位置、色、フォント、ATR/回帰設定を調整可能。 ゴールド(XAUUSD)に最適化 – M1〜M15のスキャルピングに最適、FXや指数、暗号資産にも対応。 Gold Entry
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
インディケータ
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
インディケータ
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 は、MetaTrader 5 向けのインジケーターで、 マーケット構造 および ICT / Smart Money 概念の分析を自動化します。 売買は行わず 、注文管理もしません。これは 視覚的な分析ツール であり、自動売買ロボットではありません。 インジケーターが表示する内容 インジケーターはチャートをスキャンし、以下の情報を強調表示します ： マーケット構造 ：主要スイング、HH、HL、LH、LL 構造のブレイク ：Break of Structure (BOS) と Change of Character (ChoCH) 強気（demand）/ 弱気（supply）の Order Blocks（強度表示あり） 有効な Fair Value Gaps (FVG) 流動性ゾーン（equal highs / equal lows）とスイープ（sweeps） アジア / ロンドン / ニューヨーク セッションと Ki
作者のその他のプロダクト
Phoenix Candle Timer Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
インディケータ
フェニックス・キャンドル・タイマー・パネル (MT5) MetaTrader 5 向けリアルタイムキャンドルカウントダウンタイマー。現在のローソク足における正確な残り時間を表示し、執行タイミングとトレード規律の向上を支援します。 目的 正確なローソク足タイミングは、裁定取引者やアルゴリズム戦略にとって極めて重要です。ローソク足内で早すぎたり遅すぎたりしたエントリーは、リスク、スプレッドエクスポージャー、シグナルの有効性に影響を与える可能性があります。 フェニックス キャンドルタイマーパネルは、ブローカーサーバー時間に同期した明確なカウントダウン表示を提供します。タイマーはチャートの時間枠変更に自動的に適応し、リアルタイムで更新されるため、推測作業を排除し、全時間枠にわたる執行精度を向上させます。 インストール MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートにアタッチしてください。タイマーパネルは即時表示され、設定は不要です。 動作環境 MetaTrader 5 ビルド3280以降。チャート上で実行する必要があるエキスパートアドバイザーです。ブローカーサーバー時間を
FREE
Phoenix News Countdown Calendar
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
インディケータ
フェニックスニュースカウントダウンカレンダー（MT5） MetaTrader 5向けリアルタイム経済ニュースカウントダウンパネル。高影響度イベントを正確なカウントダウンタイマー付きで表示し、ボラティリティ急騰時のリスク管理を支援します。 目的 経済ニュース発表は予期せぬボラティリティ、スリッページ、ドローダウンを引き起こします。高影響度イベントを盲目的に取引すると、テクニカル分析のセットアップやリスク管理が瞬時に無効化されるリスクがあります。 フェニックス ニュース カウントダウン カレンダーは予定された経済イベントを取得し、ブローカーサーバー時間と同期します。パネルはリアルタイムで更新されるカウントダウンタイマー付きで今後のニュースイベントを表示し、ボラティリティが襲う前にトレーダーが準備、一時停止、またはポジションを決済できるようにします。 インストール MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートにアタッチしてください。カレンダーパネルは即時表示され、設定は不要です。 動作環境 MetaTrader 5 ビルド3280以降。チャート上で実行する必要があるエ
FREE
Phoenix Spread Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
インディケータ
フェニックス・スプレッドパネル (MT5) MetaTrader 5 向けリアルタイムスプレッド監視パネル。チャート上に現在のビッド/アスクスプレッドをポイント単位で表示します。 目的 スプレッド拡大は、取引損失の最も見過ごされがちな要因の一つです。流動性が低い時、ロールオーバー時、ニュースイベント時、または変動の激しい状況下では、スプレッドが劇的に拡大し、本来有効な取引を瞬時にドローダウンに陥らせることがあります。 フェニックス・スプレッドパネルはスプレッドコストを常時リアルタイムで可視化し、トレーダーがポジションのエントリーや管理前に情報に基づいた執行判断を下せるようにします。パネルは自動更新され、全シンボルタイプに対応します。 インストール MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートに添付してください。パネルは即時表示され、設定は不要です。 動作環境 MetaTrader 5 ビルド3280以降。本ツールはインジケーターです。全ブローカー・全シンボルに対応。 フィードバックとレビュー 本ツールが有用とお感じになりましたら、MQL5での5つ星レビューを
FREE
Phoenix Drawdown Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
ユーティリティ
フェニックス・ドローダウンメーター (MT5) MetaTrader 5 向けリアルタイムドローダウン監視ツール。チャート上にライブ口座のドローダウン率を表示し、トレーダーのリスク管理と口座制限超過回避を支援します。 目的 ドローダウンは、プロップファーム口座や厳格なリスク管理ポートフォリオを運用するトレーダーにとって最も重要なリスク指標です。ドローダウン制限を超過すると、口座が無効化されるか、数週間の進捗が帳消しになる可能性があります。 フェニックス・ドローダウンメーターは、ブローカーサーバーの純資産と残高データに基づき、現在のドローダウンを常時可視化します。価格とポジションの変動に応じてメーターは自動更新されるため、トレーダーは制限超過前に早期対応し、エクスポージャーを低減できます。 インストール MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートに添付してください。メーターは即時表示され、設定は不要です。 動作環境 MetaTrader 5 ビルド3280以降。チャート上で実行するEA（エキスパートアドバイザー）です。ライブ残高データを使用し、現在の口座のドロー
FREE
Phoenix Magic Number Dashboard
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
ユーティリティ
フェニックス・マジックナンバー・ダッシュボード (MT5) MetaTrader 5向けリアルタイム複数EA監視ダッシュボード。マジックナンバーを用いて複数のエキスパートアドバイザーを同時に追跡し、各戦略のリアルタイムの未決済・決済損益を表示します。 目的 統合的な監視なしに複数のエキスパートアドバイザーを稼働させると、リスク・パフォーマンス・エクスポージャーに死角が生じます。EAを個別に監視すると時間が浪費され、ドローダウンや静的な障害を見逃す可能性が高まります。 フェニックス・マジックナンバー・ダッシュボードは、口座のオープンポジションと取引履歴をスキャンし、アクティブなマジックナンバーを自動検出します。各EAのリアルタイム損益、ポートフォリオ合計、稼働/非稼働ステータス表示を表示。自動検出または手動設定で5～15個のEAをサポート。 インストール MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートにアタッチしてください。EAの自動検出によりダッシュボードが即時表示されます。 動作環境 MetaTrader 5 ビルド3280以降。カスタムインジケーターです。現在
FREE
Close All Trades Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
ユーティリティ
全ポジション決済ボタン (MT5) MetaTrader 5 向けワンクリック決済ユーティリティ。チャート上に赤いボタンを表示し、押下すると全オープンポジションを決済します。拒否や再提示も自動処理されます。 目的 相場変動時やプラットフォーム障害時に複数のポジションを個別に決済すると、時間を浪費しスリッページリスクが増大します。全取引終了ボタンは、ワンクリックでポートフォリオを即時清算します。 本ユーティリティはチャート上に、左端から3px、上端から80pxの位置に赤いボタンを表示します（標準ワンクリック取引パネルの下部に配置）。押下すると、全オープンポジションが100ポイントのスリッページ許容値と、拒否された注文に対する自動再試行ロジックで順次決済されます。実行後には、決済済みポジションと失敗したポジションを表示するサマリーが表示されます。 本ツールは、外国為替ペア、金属、指数、暗号通貨を含む、あらゆるブローカーおよび全シンボルタイプで動作します。 インストール MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートにアタッチしてください。ボタ
FREE
Phoenix Breakeven Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
ユーティリティ
フェニックス・ブレークイーブンボタン (MT5) MetaTrader 5用ワンクリック損切り調整ツール。ボタン一つで全オープンポジションを損益分岐点に移動し、取引が利益状態になった際の損失リスクを排除します。 目的 取引中の複数ポジションで手動でストップロスを調整するのは時間を浪費し、躊躇を生じさせます。フェニックス損益分岐ボタンは瞬時にリスク保護を提供し、価格が有利に動いた際にワンクリックで安全を確保できます。 ボタンを押すと、ツールは全オープンポジションを識別し、スプレッドを含む真のブレークイーブンレベルを計算して自動的にストップロスを変更します。まだ利益が出ていないポジションはスキップされます。インストール後、チャート上にボタンが表示され、設定は不要です。 インストール MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートにアタッチしてください。ボタンは即座に表示されます。 要件 MetaTrader 5 ビルド3280以降。チャート上で実行する必要があるエキスパートアドバイザーです。実行中の口座のポジションのみを変更します。全てのブローカーおよびシンボルタイプ
FREE
Currency Strength Suite
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
インディケータ
通貨強さ分析スイート (MT5) 8通貨＋金におけるリアルタイム通貨強さ分析、相関追跡、セッションベースの取引インテリジェンスを実現するプロフェッショナル向け7タブダッシュボード。 概要 通貨強さ分析スイートは、7つの専門パネル（強さメーター、セッションパフォーマンス、ペアスキャナー、分析タブ、相関マトリックス、相関クラスター、設定）を通じて包括的な多通貨分析を提供します。本システムはRSIモメンタム、SMAトレンド確認、ATRボラティリティ測定を用い、-10から+10の尺度で通貨の強さを追跡します。 ダッシュボードはカスタマイズ可能な時間枠（H1/H4/D1）で全通貨ペアのリアルタイム強さ差を表示し、シグナルを自動分類（強気買い/売り、中立、反転）するとともにワンクリックでのチャート切り替えを提供します。相関マトリックスは全通貨間の関係性（-1.0～+1.0）を表示し、重複取引を回避するとともにヘッジ機会を特定します。 検知システムにはギャップアラート（強さ急騰≥3.0ポイント）、ダイバージェンス検知（価格と強さの不一致）、ブレイクアウトフラグ（14本の高値/安値突破≥2.
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信