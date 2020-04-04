Phoenix Candle Timer Panel
Phoenix-Kerzen-Timer-Panel (MT5)
Professioneller Kerzen-Countdown-Timer für MetaTrader 5. Zeigt die genaue verbleibende Zeit der aktuellen Kerze an, um das Ausführungstiming, die Strategiedisziplin und die Koordination von EA und manuellem Handel zu verbessern.
Zweck
Genaues Kerzen-Timing ist sowohl für diskretionäre Händler als auch für algorithmische Strategien entscheidend. Ein zu früher oder zu später Einstieg in eine Kerze kann das Risiko, die Streuung und die Gültigkeit des Signals erheblich beeinflussen.
Das Phoenix Candle Timer Panel bietet eine klare Sichtbarkeit des Kerzen-Countdowns in Echtzeit, eliminiert das Rätselraten und verbessert die Ausführungspräzision über alle Zeitrahmen hinweg.
Anwendungsfälle
Präziser Einstieg bei Kerzenschluss oder -eröffnung
Nachrichtenhändler, die nach der Bestätigung einer Kerze einsteigen
EA-unterstützter manueller Handel (Koordination von Mensch und Algorithmus)
Scalper, die späte Kerzeneinträge vermeiden
Swing-Trader, die auf die Bestätigung des Balkenschlusses warten
Strategietest und -optimierung mit Zeitbewusstsein
Funktionen
Echtzeit-Countdown der aktuellen Kerze
Passt sich automatisch an den Chart-Zeitrahmen an
Sauberes, minimales Chart-Panel
Nicht-intrusive Platzierung (blockiert nicht die Preisaktion)
Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern
Keine Konfiguration erforderlich - anhängen und loslegen
Stabiles Timing, das mit der Zeit des Brokerservers synchronisiert ist
Optimiert für geringe CPU-Auslastung
Wie es funktioniert
Das Phoenix Candle Timer Panel überwacht kontinuierlich die Zeit des Brokerservers und den aktuellen Zeitrahmen des Charts.
Es berechnet dann:
Berechnet die genaue Öffnungs- und Schließzeit der aktuellen Kerze
aktualisiert die verbleibende Zeit in Echtzeit
Zeigt den Countdown deutlich auf dem Chartpanel an
Passt sich sofort an, wenn der Zeitrahmen oder das Symbol geändert wird
Keine Verzögerung, keine Neukalibrierung, keine manuelle Aktualisierung erforderlich.
Technische Daten
Aktualisierungsfrequenz: Echtzeit (tick-basiert)
Zeitreferenz: Broker-Server-Zeit
Timeframe-Unterstützung: Alle MT5-Zeitrahmen (M1-MN1)
Panel-Typ: Chart-basiertes grafisches Panel
Ressourcenverbrauch: Äußerst gering
Kompatibilität: Alle Forex-Paare, Metalle, Indizes, Kryptowährungen
Installation
Herunterladen vom MQL5 Market
Auf ein beliebiges MT5-Chart ziehen
Timer-Panel erscheint sofort
Keine Eingaben. Keine Parameter. Keine Einrichtung.
System-Anforderungen
MetaTrader 5 Build 3280 oder höher
Windows 7 / 10 / 11 oder Mac (über Wine / Parallels)
Aktives Handelskonto (Demo oder Live)
Internetverbindung
Wichtige Hinweise
Dies ist ein Expert Advisor (EA) und muss auf einem Chart laufen
Funktioniert auf jedem Symbol - die Auswahl des Symbols spielt keine Rolle
Verwendet die Zeit des Brokerservers (nicht die lokale PC-Zeit)
Halten Sie den Chart für kontinuierliche Updates offen
Entwickelt, um sowohl manuelle als auch automatisierte Strategien zu ergänzen
Unterstützung
Kostenloser lebenslanger Support über MQL5 Private Message.
Antwort innerhalb von 24 Stunden.
Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd
