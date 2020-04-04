Phoenix Candle Timer Panel

Phoenix-Kerzen-Timer-Panel (MT5)

Professioneller Kerzen-Countdown-Timer für MetaTrader 5. Zeigt die genaue verbleibende Zeit der aktuellen Kerze an, um das Ausführungstiming, die Strategiedisziplin und die Koordination von EA und manuellem Handel zu verbessern.

Zweck

Genaues Kerzen-Timing ist sowohl für diskretionäre Händler als auch für algorithmische Strategien entscheidend. Ein zu früher oder zu später Einstieg in eine Kerze kann das Risiko, die Streuung und die Gültigkeit des Signals erheblich beeinflussen.

Das Phoenix Candle Timer Panel bietet eine klare Sichtbarkeit des Kerzen-Countdowns in Echtzeit, eliminiert das Rätselraten und verbessert die Ausführungspräzision über alle Zeitrahmen hinweg.

Anwendungsfälle

  • Präziser Einstieg bei Kerzenschluss oder -eröffnung

  • Nachrichtenhändler, die nach der Bestätigung einer Kerze einsteigen

  • EA-unterstützter manueller Handel (Koordination von Mensch und Algorithmus)

  • Scalper, die späte Kerzeneinträge vermeiden

  • Swing-Trader, die auf die Bestätigung des Balkenschlusses warten

  • Strategietest und -optimierung mit Zeitbewusstsein

Funktionen

  • Echtzeit-Countdown der aktuellen Kerze

  • Passt sich automatisch an den Chart-Zeitrahmen an

  • Sauberes, minimales Chart-Panel

  • Nicht-intrusive Platzierung (blockiert nicht die Preisaktion)

  • Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern

  • Keine Konfiguration erforderlich - anhängen und loslegen

  • Stabiles Timing, das mit der Zeit des Brokerservers synchronisiert ist

  • Optimiert für geringe CPU-Auslastung

Wie es funktioniert

Das Phoenix Candle Timer Panel überwacht kontinuierlich die Zeit des Brokerservers und den aktuellen Zeitrahmen des Charts.

Es berechnet dann:

  1. Berechnet die genaue Öffnungs- und Schließzeit der aktuellen Kerze

  2. aktualisiert die verbleibende Zeit in Echtzeit

  3. Zeigt den Countdown deutlich auf dem Chartpanel an

  4. Passt sich sofort an, wenn der Zeitrahmen oder das Symbol geändert wird

Keine Verzögerung, keine Neukalibrierung, keine manuelle Aktualisierung erforderlich.

Technische Daten

  • Aktualisierungsfrequenz: Echtzeit (tick-basiert)

  • Zeitreferenz: Broker-Server-Zeit

  • Timeframe-Unterstützung: Alle MT5-Zeitrahmen (M1-MN1)

  • Panel-Typ: Chart-basiertes grafisches Panel

  • Ressourcenverbrauch: Äußerst gering

  • Kompatibilität: Alle Forex-Paare, Metalle, Indizes, Kryptowährungen

Installation

  • Herunterladen vom MQL5 Market

  • Auf ein beliebiges MT5-Chart ziehen

  • Timer-Panel erscheint sofort

Keine Eingaben. Keine Parameter. Keine Einrichtung.

System-Anforderungen

  • MetaTrader 5 Build 3280 oder höher

  • Windows 7 / 10 / 11 oder Mac (über Wine / Parallels)

  • Aktives Handelskonto (Demo oder Live)

  • Internetverbindung

Wichtige Hinweise

  • Dies ist ein Expert Advisor (EA) und muss auf einem Chart laufen

  • Funktioniert auf jedem Symbol - die Auswahl des Symbols spielt keine Rolle

  • Verwendet die Zeit des Brokerservers (nicht die lokale PC-Zeit)

  • Halten Sie den Chart für kontinuierliche Updates offen

  • Entwickelt, um sowohl manuelle als auch automatisierte Strategien zu ergänzen

Unterstützung

Kostenloser lebenslanger Support über MQL5 Private Message.
Antwort innerhalb von 24 Stunden.

Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Alle Rechte vorbehalten.


