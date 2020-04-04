Phoenix-Kerzen-Timer-Panel (MT5)

Professioneller Kerzen-Countdown-Timer für MetaTrader 5. Zeigt die genaue verbleibende Zeit der aktuellen Kerze an, um das Ausführungstiming, die Strategiedisziplin und die Koordination von EA und manuellem Handel zu verbessern.

Zweck

Genaues Kerzen-Timing ist sowohl für diskretionäre Händler als auch für algorithmische Strategien entscheidend. Ein zu früher oder zu später Einstieg in eine Kerze kann das Risiko, die Streuung und die Gültigkeit des Signals erheblich beeinflussen.

Das Phoenix Candle Timer Panel bietet eine klare Sichtbarkeit des Kerzen-Countdowns in Echtzeit, eliminiert das Rätselraten und verbessert die Ausführungspräzision über alle Zeitrahmen hinweg.

Anwendungsfälle

Präziser Einstieg bei Kerzenschluss oder -eröffnung

Nachrichtenhändler, die nach der Bestätigung einer Kerze einsteigen

EA-unterstützter manueller Handel (Koordination von Mensch und Algorithmus)

Scalper, die späte Kerzeneinträge vermeiden

Swing-Trader, die auf die Bestätigung des Balkenschlusses warten

Strategietest und -optimierung mit Zeitbewusstsein

Funktionen

Echtzeit-Countdown der aktuellen Kerze

Passt sich automatisch an den Chart-Zeitrahmen an

Sauberes, minimales Chart-Panel

Nicht-intrusive Platzierung (blockiert nicht die Preisaktion)

Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern

Keine Konfiguration erforderlich - anhängen und loslegen

Stabiles Timing, das mit der Zeit des Brokerservers synchronisiert ist

Optimiert für geringe CPU-Auslastung

Wie es funktioniert

Das Phoenix Candle Timer Panel überwacht kontinuierlich die Zeit des Brokerservers und den aktuellen Zeitrahmen des Charts.

Es berechnet dann:

Berechnet die genaue Öffnungs- und Schließzeit der aktuellen Kerze aktualisiert die verbleibende Zeit in Echtzeit Zeigt den Countdown deutlich auf dem Chartpanel an Passt sich sofort an, wenn der Zeitrahmen oder das Symbol geändert wird

Keine Verzögerung, keine Neukalibrierung, keine manuelle Aktualisierung erforderlich.

Technische Daten

Aktualisierungsfrequenz: Echtzeit (tick-basiert)

Zeitreferenz: Broker-Server-Zeit

Timeframe-Unterstützung: Alle MT5-Zeitrahmen (M1-MN1)

Panel-Typ: Chart-basiertes grafisches Panel

Ressourcenverbrauch: Äußerst gering

Kompatibilität: Alle Forex-Paare, Metalle, Indizes, Kryptowährungen

Installation

Herunterladen vom MQL5 Market

Auf ein beliebiges MT5-Chart ziehen

Timer-Panel erscheint sofort

Keine Eingaben. Keine Parameter. Keine Einrichtung.

System-Anforderungen

MetaTrader 5 Build 3280 oder höher

Windows 7 / 10 / 11 oder Mac (über Wine / Parallels)

Aktives Handelskonto (Demo oder Live)

Internetverbindung

Wichtige Hinweise

Dies ist ein Expert Advisor (EA) und muss auf einem Chart laufen

Funktioniert auf jedem Symbol - die Auswahl des Symbols spielt keine Rolle

Verwendet die Zeit des Brokerservers (nicht die lokale PC-Zeit)

Halten Sie den Chart für kontinuierliche Updates offen

Entwickelt, um sowohl manuelle als auch automatisierte Strategien zu ergänzen

Unterstützung

Kostenloser lebenslanger Support über MQL5 Private Message.

Antwort innerhalb von 24 Stunden.

Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd

