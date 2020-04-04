Phoenix Support and Resistance Detector

Phoenix Support & Resistance Detector (MT5)


Professionelles Tool zur Erkennung von Unterstützung und Widerstand für MetaTrader 5. Erkennt automatisch die stärksten S&R-Niveaus aus einem höheren Zeitrahmen und zeigt eine umfassende Stärkeanalyse über ein visuelles Dashboard an.


Übersicht


Der Phoenix Support & Resistance Detector identifiziert die drei stärksten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mithilfe einer Pivot-Analyse eines höheren Zeitrahmens (Standard H4, anpassbar). Das System ordnet die Niveaus nach Testanzahl, Konsolidierungsbalken und Nähe zum aktuellen Preis und zeigt dann detaillierte Metriken über ein übersichtliches 6-Spalten-Dashboard an, das S1, S2, S3, R1, R2 und R3 anzeigt.


Jedes Niveau zeigt fünf wichtige Kennzahlen an: aktuellen Preis, Stärkeklassifizierung (stark/mittel/schwach basierend auf der Anzahl der Tests), Entfernungsklassifizierung (nah/moderat/fern), Anzahl der Konsolidierungsbalken und Polaritätsstatus. Das Polaritätserkennungssystem identifiziert, wann Widerstandsniveaus zu Unterstützungsniveaus werden und umgekehrt, wenn der Preis diese durchbricht.


Der Indikator zeichnet horizontale Preislinien mit automatischen Preisbezeichnungen auf das Diagramm, die sich zur besseren visuellen Orientierung unendlich nach links und rechts erstrecken. Die Zonenbreite wird automatisch anhand des ATR berechnet oder kann manuell in Pips festgelegt werden. Alle Niveaus werden dynamisch aktualisiert, wenn sich neue Pivot-Punkte im höheren Zeitrahmen bilden.


Zu den Warnoptionen gehören Warnungen bei Annäherung an Niveaus, Benachrichtigungen bei Polaritätsumkehr und Warnungen zur Zeitrahmenvalidierung. Das System unterstützt Popup-Warnungen, akustische Benachrichtigungen und mobile Push-Benachrichtigungen. Ein konfigurierbarer Hotkey ermöglicht das sofortige Ein- und Ausblenden des Panels, der Chartlinien oder beider.


Installation


Laden Sie das Tool aus dem MQL5 Market herunter und fügen Sie es zu einem beliebigen Chart hinzu. Das Dashboard wird sofort angezeigt, wobei die Niveaus automatisch aus dem angegebenen höheren Zeitrahmen erkannt werden.


Anforderungen


MetaTrader 5 Build 3280 oder höher. Dies ist ein benutzerdefinierter Indikator. Funktioniert mit allen Brokern und Symboltypen. Verwenden Sie für eine optimale Erkennung der Niveaus einen niedrigeren aktuellen Zeitrahmen als den Erkennungszeitrahmen.


Feedback & Bewertungen


Wenn Sie dieses Tool nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung auf MQL5. Ihr Feedback fließt direkt in zukünftige Updates, Verbesserungen und neue Tools von Phoenix ein – wir entwickeln mehr von dem, was Trader tatsächlich schätzen.


Support


Lebenslanger Support über MQL5 Private Message. Antwort innerhalb von 24 Stunden.


Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Alle Rechte vorbehalten.


Empfohlene Produkte
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
VWAP Daily Clean
Bambang Nugroho
Indikatoren
English VWAP Daily (Clean) ist ein einfacher und leichter Indikator, der den klassischen Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) direkt auf Ihrem MT5-Chart darstellt. Merkmale: Klassische Daily VWAP-Berechnung Unterstützt reales Volumen (falls verfügbar) oder Tick-Volumen Zeitzonen-Offset-Option zur Anpassung an die Serverzeit Ihres Brokers Wochenend-Merge-Option (Zusammenführung von Samstag/Sonntag-Daten mit Freitag) Saubere Version → keine Pfeile, keine Alarme, nur VWAP-Linie Die VWAP-
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indikatoren
ATR Plus ist eine verbesserte Version der klassischen ATR, die nicht nur die Volatilität selbst, sondern auch die Richtungsenergie des Marktes anzeigt. Der Indikator wandelt die ATR in einen normalisierten Oszillator (0-100) um, so dass Sie klar sehen können: wer den Markt dominiert - Käufer oder Verkäufer wann ein Trend beginnt wenn ein Trend an Stärke verliert wenn sich der Markt in eine Spanne bewegt wenn die Volatilität Erschöpfungszonen erreicht ATR Plus eignet sich perfekt für Momentum-, T
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
HINWEIS: Pattern Scan EINschalten Dieser Indikator identifiziert Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Kontraktions- und Expansionsmuster, die auf den Charts eingezeichnet werden. Der Indikator verfügt außerdem über Alarme und mobile Benachrichtigungen, damit Sie keinen Handel verpassen. Es kann für alle Handelsinstrumente und alle Zeitrahmen verwendet werden. Die Eigenschaft, dass die Charts nicht neu gezeichnet werden, macht sie besonders nützlich für das Backte
FREE
Support and Ressistance
Raphael Lorenz Baumgartner
Indikatoren
Last Day Unterstützung & Widerstand Plattform: MetaTrader 5 Typ: Custom Indicator Anzeige: Chart-Fenster (Overlay) Funktionen: Berechnet Unterstützungs- und Widerstandszonen auf der Grundlage der Hoch/Tief-Muster des Vortages. Verwendet ein gleitendes Sampling-Fenster ( SampleWindowSize ), um die jüngsten Kursbereiche zu erkennen. Erkennt potenzielle Unterstützung , wenn die aktuelle Preisspanne deutlich unter den vorherigen Höchstständen liegt. Erkennt potenziellen Widerstand , wenn die Preissp
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
Indikatoren
THE MAGICIAN - Professioneller Angebots- und Nachfragezonen-Indikator Verwandeln Sie Marktchaos in Kristallklare Trading-Gelegenheiten auf Gold 15-Minuten-Charts Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Gold-Trading? Müde davon zu raten, wo Sie bei XAU/USD Trades eingehen sollen? Verwirrt darüber, ob Sie KAUFEN, VERKAUFEN oder ABWARTEN sollten? Verpassen Sie hochwahrscheinliche Setups auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen? "THE MAGICIAN" enthüllt die unsichtbaren Kräfte von Angebot und Nachfrage, die Märkte be
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
Pivot MT5
Dmitrij Isaenko
Indikatoren
Der Indikator zeichnet die täglichen Unterstützungs- und Widerstandslinien auf dem Chart sowie die Pivot-Ebene (Pivot-Ebene). Angepasst an MT5 zu arbeiten Indikatorparameter: DayBack - die Anzahl der Tage zum Markieren von Linien; PPcolor - Linienfarbe Pivot; PPbreite - Liniendicke Pivot; PPstyle - Linienstil Pivot; Supp - Farbe der Hilfslinien; Sstyle - Unterstützungslinienstil; Breite - Dicke der Stützlinien; Resist - Farbe der Widerstandslinien; Rstyle - Widerstandslinienstil; Rwidth - Dic
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Automatic Trendlines
Pasi Hakamaki
4.69 (48)
Indikatoren
Der Indikator zeichnet Trendlinien im Diagramm. Dieser Indikator hat sechs Eingänge. Der Benutzer kann alternative Beschriftungen für beide Zeilen angeben. Wenn mehrere Instanzen des Indikators verwendet werden, müssen sich die Beschriftungen unterscheiden. Der Benutzer kann die Breite und Farbe der Linien und die Tiefe festlegen, um festzulegen, welche signifikanten Peaks verwendet werden sollen. Zum Beispiel setzt Depth = 10 Trendlinien unter Verwendung der aktuellen Spitzen und Täler, die rec
FREE
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indikatoren
Build your professional trading suite for less: I believe in providing high-quality tools for the community. If you find value in this free indicator, please consider leaving a 5-star review to support my work. You can also explore my full catalog of professional EAs and specialized indicators on my profile to find the perfect 'trigger' for your strategy. Was ist dieser Indikator? Dieser Basic Support and Resistance Indicator -Free- wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, automatisch wichtig
FREE
Master SmoothedHMA Color
Som Prakash Gehlot
Indikatoren
HMA Color - Geglätteter Master Ein sauberer, hochpräziser visueller Hull Moving Average-Indikator mit vollständig geglätteter Trendfarbdarstellung. Entwickelt für professionelle Scalper und algorithmische Trader, die eine einfache, schnelle und leistungsstarke Trendanzeige ohne Rauschen wünschen. Dieser Indikator ist mit einem doppelten Glättungssystem aufgebaut, das die Hull-Kurve extrem weich und reaktionsschnell macht. Bei einem Aufwärtstrend schaltet die HMA-Linie automatisch auf Grün und ze
FREE
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
Indikatoren
Einfacher Vwap mit dem täglichen, wöchentlichen und monatlichen VWAP ist die Abkürzung für Volume-Weighted Average Price (volumengewichteter Durchschnittspreis ). Es handelt sich dabei um ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis zwischen dem Preis eines Vermögenswerts und seinem gesamten Handelsvolumen anzeigt. Es bietet Händlern und Anlegern ein Maß für den Durchschnittspreis, zu dem eine Aktie in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wird. Wie es verwendet wird Ermittlung von Ein
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indikatoren
Der Indikator erkennt, wenn eine Divergenz zwischen dem Preis und einem Indikator oder Oszillator auftritt. Er identifiziert sowohl regelmäßige als auch versteckte Divergenzen. In Kombination mit Ihren eigenen Regeln und Techniken können Sie mit diesem Indikator Ihr eigenes leistungsstarkes System erstellen (oder verbessern). Für Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit kann ich Ihnen empfehlen, meinen Supply Demand Indikator zu verwenden und nur zu handeln, wenn die Divergenz innerhalb einer Zone
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indikatoren
Der Indikator   Haven FVG   ist ein Tool zur Marktanalyse, das es ermöglicht, Ineffizienzbereiche (Fair Value Gaps, FVG) im Chart zu identifizieren und Händlern wichtige Preisniveaus für die Analyse und Handelsentscheidungen zur Verfügung stellt. Weitere Produkte ->  HIER Hauptmerkmale: Individuelle Farbeinstellungen: Farbe für bullisches FVG   (Bullish FVG Color). Farbe für bärisches FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG-Visualisierung: Maximale Anzahl von Kerzen zur FVG-Suche. Zusätzliche V
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Swiss VWAPsimple
Terence Gronowski
4.8 (5)
Indikatoren
Swiss VWAPsimple Motivation Ich fand keinen zuverlässigen gratis VWAP Indikator für MT5. VWAP ist ein sehr wichtiger Indikator. Aber Vorsicht, er ist unpräzise, insbesondere am Abend, falls die Summen schon sehr gross sind. Um den Computer zu schonen und Abstürze zu vermeiden wird der VWAP nur immer von Mitternacht aus gezeichnet. Bei geschlossenen Märkten wird nichts angezeigt, ausser man deaktiviert useBarsSinceMidnight. Was ist VWAP, wie wird er angewandt?  VWAP steht für Volume Weighed Aver
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indikatoren
Easy Correlations-Indikator Der Easy Correlations Indic ator wurde entwickelt, um Händlern bei der Analyse der Beziehung zwischen zwei korrelierten Instrumenten zu helfen. Durch die Überwachung des Abstands zwischen ihren Relative Strength Index (RSI)-Werten hebt der Indikator Situationen hervor, in denen sich ein Instrument deutlich weiter bewegt hat als das andere. Dies schafft potenzielle Handelsmöglichkeiten: Verkaufen Sie das stärkere Instrument (überstreckter RSI) Kauf des schwächeren Inst
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi MT5 Indikator Verbessern Sie Ihre Marktanalyse mit dem Heiken Ashi MT5 Indikator. Dieses leistungsstarke Tool verwandelt Standard-Preisdaten in glattere, trendorientierte Kerzen, wodurch die Identifizierung von Markttrends und potenziellen Umkehrpunkten erleichtert wird. Hauptmerkmale: Klare Trendidentifikation: Unterscheiden Sie visuell zwischen Aufwärts- und Abwärtstrends durch unterschiedliche Kerzenfarben. Rauschreduktion: Filtern Sie Preisschwankungen heraus und erhalten Sie ei
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Indikatoren
Pivot Point Fibo RSJ ist ein Indikator, der die Unterstützungs- und Widerstandslinien des Tages mithilfe von Fibonacci-Kursen verfolgt. Dieser spektakuläre Indikator erzeugt bis zu 7 Unterstützungs- und Widerstandsebenen durch Pivot Point unter Verwendung von Fibonacci-Kursen. Es ist fantastisch, wie die Preise jedes Niveau dieser Unterstützung und dieses Widerstands respektieren, wo es möglich ist, mögliche Einstiegs- / Ausstiegspunkte einer Operation zu erkennen. Merkmale Bis zu 7 Unterstü
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indikatoren
Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
FREE
PZ Pivot Points MT5
PZ TRADING SLU
4.91 (22)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Pivot-Punkte im Chart an, einschließlich historischer Werte, und unterstützt viele Berechnungsmodi für Pivot-Punkte und S/R-Levels. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es stellt historische Levels für Backtesting-Zwecke dar Ermöglicht die Auswahl des Referenzzeitrahmens Es implementiert verschiedene Pivot Point Berechnungsmodi Es implementiert verschiedene SR-Berechnungsmodi Es implementiert anpassbare Farben und Größen Be
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator für die gleichzeitige Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen 3. Suche nach Mustern in allen möglichen Größen. Von den kleinsten bis z
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indikatoren
Automatisierte Angebots- und Nachfragezonen der nächsten Generation. Neuer und innovativer Algorithmus, der bei jedem Diagramm funktioniert. Alle Zonen werden dynamisch entsprechend der Preisbewegung des Marktes erstellt. ZWEI ARTEN VON WARNUNGEN --> 1) WENN DER PREIS EINE ZONE ERREICHT 2) WENN EINE NEUE ZONE BILDET WIRD Sie erhalten keinen weiteren nutzlosen Indikator. Sie erhalten eine vollständige Handelsstrategie mit nachgewiesenen Ergebnissen.     Neue Eigenschaften:     Warnungen, w
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal am Markt, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator scannt kontinuierlich den Chart nach einer stabilen Bewegung in eine Richtung und liefert ein präzises Einstiegssignal kurz vor der Hauptbewegung. Hier den Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Scanner erhalten - Scanner für ACB Breakout Arrows MT5 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator bereitgestellt. Enthält ein MTF-
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indikatoren
TREND FLOW PRO hilft zu erkennen, wo der Markt tatsächlich seine Richtung ändert. Der Indikator hebt Trendumkehrungen und Bereiche hervor, in denen wichtige Marktteilnehmer wieder in den Markt einsteigen. BOS-Markierungen auf dem Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Niveaus auf höheren Zeitebenen dar. Die Daten des Indikators werden nicht neu gezeichnet und verbleiben nach dem Schließen eines jeden Balkens im Chart. Hauptelemente des Indikators: BOS FLOW - Trendwellen und echte Trendwec
Weitere Produkte dieses Autors
Phoenix ATR Volatility Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix ATR Volatility Meter (MT5) Echtzeit-Volatilitätsüberwachungstool für MetaTrader 5. Verwendet die Average True Range (ATR), um die aktuelle Marktvolatilität in Ihrem Chart anzuzeigen. Zweck Die Marktvolatilität wirkt sich direkt auf die Platzierung von Stopps, die Positionsgröße, Slippage und die Wirksamkeit von Strategien aus. Trading ohne Kenntnis der Volatilität führt oft zu übermäßigen Risiken in schnellen Märkten oder zu verpassten Chancen in ruhigen Marktbedingungen. Der Phoenix
FREE
Phoenix Trend Strength Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix Trend Strength Meter (MT5) Marktregime- und Trendstärke-Analysator für MetaTrader 5. Kombiniert ADX, RSI und Directional Movement in einem einzigen Panel, um Marktbedingungen in Echtzeit zu klassifizieren. Zweck Die meisten Trader scheitern nicht aufgrund schlechter Einstiegspunkte, sondern weil sie die falsche Strategie auf das falsche Marktregime anwenden. Der Phoenix Trend Strength Meter hilft Tradern, sofort zu erkennen, ob sich der Markt in einer Seitwärtsbewegung befindet, einen
FREE
Phoenix News Countdown Calendar
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix News Countdown Calendar (MT5) Echtzeit-Countdown-Panel für Wirtschaftsnachrichten für MetaTrader 5. Zeigt bevorstehende Ereignisse mit hoher Auswirkung mit präzisen Countdown-Timern an, um Händlern dabei zu helfen, Risiken im Zusammenhang mit Volatilitätsspitzen zu managen. Zweck Wirtschaftsnachrichten führen zu unerwarteter Volatilität, Slippage und Drawdown. Blindes Handeln bei Ereignissen mit hoher Auswirkung kann technische Setups und Risikokontrollen sofort ungültig machen. Der
FREE
Phoenix Candle Timer Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix Candle Timer Panel (MT5) Echtzeit-Kerzen-Countdown-Timer für MetaTrader 5. Zeigt die genaue verbleibende Zeit der aktuellen Kerze an, um das Ausführungs-Timing und die Handelsdisziplin zu verbessern. Zweck Eine genaue Kerzenzeitmessung ist für diskretionäre Händler und algorithmische Strategien von entscheidender Bedeutung. Ein zu früher oder zu später Einstieg innerhalb einer Kerze kann sich auf das Risiko, das Spread-Exposure und die Signalgültigkeit auswirken. Das Phoenix Candle T
FREE
Phoenix Spread Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix Spread Panel (MT5) Echtzeit-Spread-Überwachungsfenster für MetaTrader 5. Zeigt den aktuellen Bid/Ask-Spread in Punkten auf Ihrem Chart an. Zweck Die Spread-Ausweitung ist eine der am häufigsten übersehenen Ursachen für Handelsverluste. Bei geringer Liquidität, Rollovers, Nachrichtenereignissen oder volatilen Bedingungen können sich Spreads dramatisch ausweiten – und sonst gültige Trades in sofortige Drawdowns verwandeln. Das Phoenix Spread Panel bietet eine konstante Echtzeit-Übersic
FREE
Phoenix Breakeven Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilitys
Phoenix Breakeven Button (MT5) Ein-Klick-Tool zur Anpassung des Stop-Loss für MetaTrader 5. Verschiebt alle offenen Positionen mit einem einzigen Knopfdruck auf Breakeven und eliminiert so das Verlustrisiko, sobald Trades Gewinne erzielen. Zweck Die manuelle Anpassung von Stop-Losses für mehrere Positionen während aktiver Trades kostet Zeit und führt zu Unsicherheit. Der Phoenix Breakeven Button bietet sofortigen Risikoschutz und ermöglicht es Tradern, mit einem Klick Sicherheit zu erlangen,
FREE
Phoenix Drawdown Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilitys
Phoenix Drawdown Meter (MT5) Echtzeit-Drawdown-Überwachungstool für MetaTrader 5. Zeigt den Drawdown-Prozentsatz Ihres Live-Kontos in Ihrem Chart an, um Tradern dabei zu helfen, Risiken zu managen und eine Überschreitung der Kontolimits zu vermeiden. Zweck Der Drawdown ist die wichtigste Risikokennzahl für Trader, die Prop-Firm-Konten oder streng risikogesteuerte Portfolios verwalten. Eine Überschreitung der Drawdown-Limits kann zur Ungültigkeit von Konten oder zum Verlust wochenlanger Fortsc
FREE
Phoenix Magic Number Dashboard
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilitys
Phoenix Magic Number Dashboard (MT5) Echtzeit-Dashboard zur Überwachung mehrerer EAs für MetaTrader 5. Verfolgt mehrere Expert Advisors gleichzeitig anhand von Magic Numbers und zeigt die offenen und geschlossenen Gewinne/Verluste für jede Strategie in Echtzeit an. Zweck Der Einsatz mehrerer Expert Advisors ohne konsolidierte Überwachung führt zu blinden Flecken in Bezug auf Risiko, Performance und Engagement. Die individuelle Überwachung von EAs kostet Zeit und erhöht das Risiko, Drawdowns o
FREE
Close All Trades Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilitys
Schaltfläche „Alle Trades schließen“ (MT5) Ein-Klick-Funktion zum Schließen von Positionen für MetaTrader 5. Zeigt eine rote Schaltfläche auf Ihrem Chart an, die beim Drücken alle offenen Positionen schließt und Ablehnungen und Requotes automatisch verarbeitet. Zweck Das individuelle Schließen mehrerer Positionen unter volatilen Bedingungen oder bei Plattformproblemen kostet Zeit und erhöht das Risiko von Slippage. Die Schaltfläche „Alle Trades schließen“ ermöglicht die sofortige Liquid
FREE
Currency Strength Suite
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Währungsstärke-Suite (MT5) Professionelles Dashboard mit 7 Registerkarten für die Echtzeit-Analyse der Währungsstärke, die Verfolgung von Korrelationen und sessionsbasierte Handelsinformationen für 8 Währungen plus Gold. Übersicht Die Währungsstärke-Suite bietet eine umfassende Analyse mehrerer Währungen über sieben spezialisierte Panels: Stärkemesser, Session-Performance, Paar-Scanner, Registerkarte „Analyse“, Korrelationsmatrix, Korrelationscluster und Einstellungen. Das System verfolgt die
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension