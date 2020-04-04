Phoenix Support and Resistance Detector

Phoenix Support & Resistance Detector (MT5)





Professionelles Tool zur Erkennung von Unterstützung und Widerstand für MetaTrader 5. Erkennt automatisch die stärksten S&R-Niveaus aus einem höheren Zeitrahmen und zeigt eine umfassende Stärkeanalyse über ein visuelles Dashboard an.





Übersicht





Der Phoenix Support & Resistance Detector identifiziert die drei stärksten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mithilfe einer Pivot-Analyse eines höheren Zeitrahmens (Standard H4, anpassbar). Das System ordnet die Niveaus nach Testanzahl, Konsolidierungsbalken und Nähe zum aktuellen Preis und zeigt dann detaillierte Metriken über ein übersichtliches 6-Spalten-Dashboard an, das S1, S2, S3, R1, R2 und R3 anzeigt.





Jedes Niveau zeigt fünf wichtige Kennzahlen an: aktuellen Preis, Stärkeklassifizierung (stark/mittel/schwach basierend auf der Anzahl der Tests), Entfernungsklassifizierung (nah/moderat/fern), Anzahl der Konsolidierungsbalken und Polaritätsstatus. Das Polaritätserkennungssystem identifiziert, wann Widerstandsniveaus zu Unterstützungsniveaus werden und umgekehrt, wenn der Preis diese durchbricht.





Der Indikator zeichnet horizontale Preislinien mit automatischen Preisbezeichnungen auf das Diagramm, die sich zur besseren visuellen Orientierung unendlich nach links und rechts erstrecken. Die Zonenbreite wird automatisch anhand des ATR berechnet oder kann manuell in Pips festgelegt werden. Alle Niveaus werden dynamisch aktualisiert, wenn sich neue Pivot-Punkte im höheren Zeitrahmen bilden.





Zu den Warnoptionen gehören Warnungen bei Annäherung an Niveaus, Benachrichtigungen bei Polaritätsumkehr und Warnungen zur Zeitrahmenvalidierung. Das System unterstützt Popup-Warnungen, akustische Benachrichtigungen und mobile Push-Benachrichtigungen. Ein konfigurierbarer Hotkey ermöglicht das sofortige Ein- und Ausblenden des Panels, der Chartlinien oder beider.





Installation





Laden Sie das Tool aus dem MQL5 Market herunter und fügen Sie es zu einem beliebigen Chart hinzu. Das Dashboard wird sofort angezeigt, wobei die Niveaus automatisch aus dem angegebenen höheren Zeitrahmen erkannt werden.





Anforderungen





MetaTrader 5 Build 3280 oder höher. Dies ist ein benutzerdefinierter Indikator. Funktioniert mit allen Brokern und Symboltypen. Verwenden Sie für eine optimale Erkennung der Niveaus einen niedrigeren aktuellen Zeitrahmen als den Erkennungszeitrahmen.





Feedback & Bewertungen





Wenn Sie dieses Tool nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung auf MQL5. Ihr Feedback fließt direkt in zukünftige Updates, Verbesserungen und neue Tools von Phoenix ein – wir entwickeln mehr von dem, was Trader tatsächlich schätzen.





Support





Lebenslanger Support über MQL5 Private Message. Antwort innerhalb von 24 Stunden.





