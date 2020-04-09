Phoenix Magic Number Dashboard (MT5)

Professionelles Multi-EA Portfolio Monitoring Dashboard für MetaTrader 5. Verfolgen und analysieren Sie mehrere Expert Advisors in Echtzeit mit Hilfe von magischen Zahlen, mit Live-Anzeige der offenen und geschlossenen P/L.

Zweck

Der Betrieb mehrerer Expert Advisors ohne konsolidierten Überblick führt zu blinden Flecken bei Risiko, Performance und Risiko. Die Überwachung der einzelnen EAs vergeudet Zeit und erhöht das Risiko von verpassten Drawdowns, aus dem Ruder laufenden Strategien oder stillen Fehlern.

Das Phoenix Magic Number Dashboard bietet einen zentralen Echtzeit-Überblick über Ihr gesamtes EA-Portfolio und ermöglicht einen sofortigen Überblick darüber, welche Strategien aktiv, profitabel, inaktiv oder nicht leistungsfähig sind.

Anwendungsfälle

Überwachung mehrerer EAs von einem einzigen Diagramm aus

Prop-Firm-Händler, die Konten mit mehreren EAs verwalten

Risiko- und Risikobewusstsein auf Portfolioebene

Identifizierung inaktiver oder festgefahrener EAs

Vergleich der Live-EA-Leistung in Echtzeit

Manuelle Überwachung neben dem automatisierten Handel

Leistungsprüfung und Strategierotation

Funktionen

Erkennung der magischen Zahl in Echtzeit

Verfolgt 5-15 Expert Advisors (Standard: 5, max: 15)

Lebendige offene P/L pro EA

Verfolgung geschlossener P/L pro EA

Aggregierte Portfolio-P/L-Zusammenfassung

Statusanzeige für aktive / inaktive EAs

Automatische Erkennung von magischen Zahlen

Optionale manuelle Liste der magischen Zahlen

Übersichtliches, professionelles Dashboard im Phoenix-Stil

Keine Konfiguration für die automatische Erkennung erforderlich

Wie es funktioniert

Das Phoenix Magic Number Dashboard durchsucht das Konto nach offenen Positionen und dem jüngsten Handelsverlauf.

Dann:

Ermittelt alle aktiven Magic Numbers (EAs) Aggregiert offene Positionen und gleitende P/L Berechnet die Performance geschlossener Trades Verfolgt den EA-Aktivitätsstatus (LIVE / INAKTIV) Zeigt ein vereinheitlichtes Dashboard an, das in Echtzeit aktualisiert wird

Alle Berechnungen werden mit den Daten des Brokerservers synchronisiert, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

Technische Spezifikationen

Dashboard-Typ: Chart-basiertes Indikator-Panel

Aktualisierungsmethode: Timer-basiert (konfigurierbares Intervall)

Kapazität der magischen Zahl: Standard: 5 Maximum: 15 (hart limitiert, um ein Überlaufen des Panels zu verhindern)

Gewinn-Anzeige: Offener P/L, Geschlossener P/L, Gesamt P/L

Zeit-Referenz: Broker-Server-Zeit

Ressourcenverbrauch: Optimiert für geringe CPU-Auslastung

Kompatibilität: Alle MT5-Symbole und -Broker

Installation

Herunterladen vom MQL5 Market

An jedes MT5-Chart anhängen

Das Dashboard erscheint sofort

Keine Einrichtung für die automatische Erkennung erforderlich.

Optionale manuelle Eingabe der magischen Zahl möglich.

System-Anforderungen

MetaTrader 5 Build 3280 oder höher

Windows 7 / 10 / 11 oder Mac (über Wine / Parallels)

Aktives Handelskonto (Demo oder Live)

Internetverbindung

Wichtige Hinweise

Es handelt sich um einen benutzerdefinierten Indik ator, nicht um einen EA

Zeigt nur Daten für das aktuelle Handelskonto an

Magische Zahlen werden standardmäßig automatisch erkannt

Manuelle Trades (Magic 0) können ein- oder ausgeschlossen werden

Die Größe des Panels hängt von der Anzahl der angezeigten magischen Zahlen ab

Halten Sie den Chart für eine kontinuierliche Überwachung offen

Informationen zur Version

Version: 1.00

Ausgabe: FREE

Professionelle Portfolioüberwachung mit den wichtigsten Funktionen.

Unterstützung

Kostenloser lebenslanger Support über MQL5 Private Message.

Antwort innerhalb von 24 Stunden.

Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Alle Rechte vorbehalten.