Phoenix Magic Number Dashboard

Phoenix Magic Number Dashboard (MT5)

Professionelles Multi-EA Portfolio Monitoring Dashboard für MetaTrader 5. Verfolgen und analysieren Sie mehrere Expert Advisors in Echtzeit mit Hilfe von magischen Zahlen, mit Live-Anzeige der offenen und geschlossenen P/L.

Zweck

Der Betrieb mehrerer Expert Advisors ohne konsolidierten Überblick führt zu blinden Flecken bei Risiko, Performance und Risiko. Die Überwachung der einzelnen EAs vergeudet Zeit und erhöht das Risiko von verpassten Drawdowns, aus dem Ruder laufenden Strategien oder stillen Fehlern.

Das Phoenix Magic Number Dashboard bietet einen zentralen Echtzeit-Überblick über Ihr gesamtes EA-Portfolio und ermöglicht einen sofortigen Überblick darüber, welche Strategien aktiv, profitabel, inaktiv oder nicht leistungsfähig sind.

Anwendungsfälle

  • Überwachung mehrerer EAs von einem einzigen Diagramm aus

  • Prop-Firm-Händler, die Konten mit mehreren EAs verwalten

  • Risiko- und Risikobewusstsein auf Portfolioebene

  • Identifizierung inaktiver oder festgefahrener EAs

  • Vergleich der Live-EA-Leistung in Echtzeit

  • Manuelle Überwachung neben dem automatisierten Handel

  • Leistungsprüfung und Strategierotation

Funktionen

  • Erkennung der magischen Zahl in Echtzeit

  • Verfolgt 5-15 Expert Advisors (Standard: 5, max: 15)

  • Lebendige offene P/L pro EA

  • Verfolgung geschlossener P/L pro EA

  • Aggregierte Portfolio-P/L-Zusammenfassung

  • Statusanzeige für aktive / inaktive EAs

  • Automatische Erkennung von magischen Zahlen

  • Optionale manuelle Liste der magischen Zahlen

  • Übersichtliches, professionelles Dashboard im Phoenix-Stil

  • Keine Konfiguration für die automatische Erkennung erforderlich

Wie es funktioniert

Das Phoenix Magic Number Dashboard durchsucht das Konto nach offenen Positionen und dem jüngsten Handelsverlauf.

Dann:

  1. Ermittelt alle aktiven Magic Numbers (EAs)

  2. Aggregiert offene Positionen und gleitende P/L

  3. Berechnet die Performance geschlossener Trades

  4. Verfolgt den EA-Aktivitätsstatus (LIVE / INAKTIV)

  5. Zeigt ein vereinheitlichtes Dashboard an, das in Echtzeit aktualisiert wird

Alle Berechnungen werden mit den Daten des Brokerservers synchronisiert, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

Technische Spezifikationen

  • Dashboard-Typ: Chart-basiertes Indikator-Panel

  • Aktualisierungsmethode: Timer-basiert (konfigurierbares Intervall)

  • Kapazität der magischen Zahl:

    • Standard: 5

    • Maximum: 15 (hart limitiert, um ein Überlaufen des Panels zu verhindern)

  • Gewinn-Anzeige: Offener P/L, Geschlossener P/L, Gesamt P/L

  • Zeit-Referenz: Broker-Server-Zeit

  • Ressourcenverbrauch: Optimiert für geringe CPU-Auslastung

  • Kompatibilität: Alle MT5-Symbole und -Broker

Installation

  • Herunterladen vom MQL5 Market

  • An jedes MT5-Chart anhängen

  • Das Dashboard erscheint sofort

Keine Einrichtung für die automatische Erkennung erforderlich.
Optionale manuelle Eingabe der magischen Zahl möglich.

System-Anforderungen

  • MetaTrader 5 Build 3280 oder höher

  • Windows 7 / 10 / 11 oder Mac (über Wine / Parallels)

  • Aktives Handelskonto (Demo oder Live)

  • Internetverbindung

Wichtige Hinweise

  • Es handelt sich um einen benutzerdefinierten Indik ator, nicht um einen EA

  • Zeigt nur Daten für das aktuelle Handelskonto an

  • Magische Zahlen werden standardmäßig automatisch erkannt

  • Manuelle Trades (Magic 0) können ein- oder ausgeschlossen werden

  • Die Größe des Panels hängt von der Anzahl der angezeigten magischen Zahlen ab

  • Halten Sie den Chart für eine kontinuierliche Überwachung offen

Informationen zur Version

Version: 1.00
Ausgabe: FREE
Professionelle Portfolioüberwachung mit den wichtigsten Funktionen.

Unterstützung

Kostenloser lebenslanger Support über MQL5 Private Message.
Antwort innerhalb von 24 Stunden.

Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Alle Rechte vorbehalten.


Empfohlene Produkte
REA Automatic Risk Monetary
Daniel Barranco Cruz
Utilitys
R.E.A. Automatic Risk Monetary (MT5) - Pro-Symbol-Manager für manuelle Eingaben & schwebende Aufträge Zusammenfassung (hero) Automatisieren Sie das Risikomanagement für manuelle Trades (magic 0) und Pending Orders auf dem Symbol des Charts : SL/TP in % des Saldos oder fester Betrag , BreakEven und Trailing (für Positionen), mit sofortiger Reaktion auf die Orderaufgabe/-ausführung. Was es macht Dieser EA ist an das Symbol gebunden, an das Sie ihn anhängen, und verwaltet nur: Ihre manuellen Positi
FREE
MT5 Indicators Data Extractor
Mounir Cheikh
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie MetaTrader-Indikator-Daten (Puffer) für jedes in Ihrem MetaTrader 5 verfügbare Finanzinstrument exportieren. Sie können mehrere Symbole und Zeitrahmen in eine einzige CSV-Datei exportieren. Sie können auch die Häufigkeit des Exports festlegen (alle 1 Minute, 5 Minuten, 60 Minuten, usw.). Sie müssen nicht mehrere Charts öffnen, um die aktuellen Daten abzurufen - das Tool lädt die Daten direkt herunter. Die CSV-Datei wird in einem Ordner gespeichert: \MQL5\Files . Wie e
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilitys
Fast Manager (MT5 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren. Er bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen und Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Pr
Boleta TPSL Mini indice Mini Dolar Brasil
Carlos Ignacio Rincones Pons
Utilitys
Der Trading-Bot fügt automatisch Take-Profit- und Stop-Loss-Orders hinzu, wenn ein Kauf- oder Verkaufsauftrag ausgeführt wird. Durch Drücken der Tastenkombinationen (A, D oder TAB) werden zwei Vorschaulinien eingefügt, die die zukünftigen Take-Profit- (blau) und Stop-Loss-Aufträge (rot) darstellen, die den vom Benutzer festgelegten Abstand einhalten. Diese Aufträge werden erst hinzugefügt, wenn der ursprüngliche Auftrag ausgeführt wird. Beim Handel auf dem Markt werden die schwebenden Take-Profi
Just Copier MT5
Agung Imaduddin
4.75 (4)
Utilitys
"Just copier" wurde entwickelt, um den Handel ohne komplizierte Einstellungen zu kopieren. Die Kopie kann auf einem PC durchgeführt werden. Ein EA kann als Master (Anbieter) oder Slave (Empfänger) eingestellt werden. Das Empfänger-Lot kann auf mehrere Provider-Lots eingestellt werden. Bitte prüfen Sie dieses Produkt auch unter fxina.hostingerapp.com. Jede Art von Kopie ist möglich. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 Wenn Sie MT4 -> MT5 oder MT5 -> MT4 kopieren möchten, kaufen Sie bitte
Copy Mt5 to Mt4 and Mt5
Mikhail Mitin
2.6 (5)
Utilitys
Ausgezeichneter Multiplattform-Kopierer von Geschäften. Ich benutze es regelmäßig auf VPS (Kopie von Mt5 zu Mt4). Multiplattform : Kopieren von MetaTrader 4 zu MetaTrader 4; Kopieren von MetaTrader 4 nach MetaTrader 5; Kopieren von MetaTrader 5 nach MetaTrader 4; Kopieren von MetaTrader 5 nach MetaTrader 5. Modi: Master - das aktuelle Terminal ist die Quelle der Trades (Geschäfte werden von ihm kopiert); Slave - das aktuelle Terminal ist der Empfänger von Geschäften (die Geschäfte werden zu i
Tiger Lite
Dang Cong Duong
Utilitys
Tiger Lite stellt die Geschichte der Ein- und Ausstiegsaufträge nach. Das Ziel ist, dass Sie ihre Strategie begreifen können, wie Sie spielen. CSV-Format Unterstützung für WEB, MT4 und MT5 Plattformen. Die Abfolge der Schritte ist auf dem Foto beschrieben. Hinweis: Bitte wählen Sie das vorhandene Datum und Symbol in der CSV-Datei. Für MT4/5, exportieren Sie die historischen Daten und kopieren Sie die Datensätze in Excel, speichern Sie sie mit der Erweiterung CSV. Für MT4/MT5/WEB, speichern Sie
FREE
Binance Spot Live an History Data
Bahadir Hayiroglu
3 (1)
Utilitys
Sie können die Binance Spot-Daten sofort in Metatrader 5 sehen und alle Funktionen nutzen, die Metatrader Ihnen zur Verfügung stellt. Sie können auf die Daten aller Symbole zugreifen, die auf Binance Futures gelistet sind. Vergessen Sie nicht, die Zeitzone einzustellen. Bei Binance ist es 00:00 UTC. Sie müssen sie entsprechend Ihrem eigenen Land einstellen. Sie müssen das kostenlose Binance Spot Symbol List Plugin installieren. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 Nach dem Laden lädt es
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilitys
Kopiert Signale von jedem Telegram-Kanal und führt den Handel sofort auf MT5 aus, ohne Admin-Rechte! Erhalten Sie Handelssignale auf Telegram und wünschen Sie sich, dass diese sofort auf dem Meta Trader 5 ausgeführt werden können? LESEN SIE DIESE ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG Telegram to MT5 Signal Copier ist eine leistungsstarke Brücke zwischen Ihren Telegram-Signalkanälen und MetaTrader 5. Er hört Nachrichten von einem bestimmten Telegram-Kanal ab und extrahiert automatisch Handelssignale - eins
Copy MT5 MT5
Andriy Motuzka
Utilitys
Kopierer von Geschäften von MetaTrader 5 zu MetaTrader 5 (MetaTrader 4<->MetaTrader 4 Version ist verfügbar ; mit beiden Versionen können Sie MetaTrader 5<->MetaTrader 4, MetaTrader 4<->MetaTrader 5, MetaTrader 5<->MetaTrader 5, MetaTrader 4<->MetaTrader 4 kopieren). Es gibt eine Demoversion ( Einschränkung nach Graden und nach Lots) Funktioniert nur im Modus der Absicherung Spread-Filter. Wählen Sie den besten Preis (beginnen Sie mit dem Kopieren von Positionen mit Gewinn oder Verlust). Konfigu
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitys
Expert Advisor Risk Manager für MT5 ist ein sehr wichtiges und meiner Meinung nach notwendiges Programm für jeden Trader. Mit diesem Expert Advisor können Sie das Risiko in Ihrem Handelskonto kontrollieren. Die Risiko- und Gewinnsteuerung kann sowohl monetär als auch prozentual erfolgen. Damit der Expert Advisor funktioniert, hängen Sie ihn einfach an das Währungspaardiagramm an und legen Sie die akzeptablen Risikowerte in der Einzahlungswährung oder in % des aktuellen Guthabens fest. [Instru
Real Time Spread Display Tool
Yue Wen Wang
Utilitys
Echtzeit-Spread-Anzeigetool Ein Echtzeit-Spread-Display-Tool ist eine spezielle Software oder Anwendung, die Händlern und Anlegern sofortige Live-Daten zum Spread - der Differenz zwischen dem Geldkurs (dem Preis, zu dem Käufer bereit sind, einen Vermögenswert zu kaufen) und dem Briefkurs (dem Preis, zu dem Verkäufer bereit sind, ihn zu verkaufen) - für verschiedene Finanzinstrumente liefert. Dieses Tool ist auf Märkten wie Devisen (FX), Aktien, Futures und Kryptowährungen, wo Preisschwankungen
Safety Control MT5 Prop Firm
Matteo Serpe
Utilitys
Sicherheitskontrolle: Ihre ultimative Gleichgewichtsmanagement-Lösung für die Herausforderungen in der Prop-Firma Überblick Sind Sie es leid, Ihre Handelsaktivitäten bei Prop Trading Challenges manuell zu überwachen? Lernen Sie Safety Control kennen, einen fortschrittlichen Expert Advisor für MetaTrader 5, der Ihre Art zu handeln für immer verändern wird. Diese firmeneigene Software soll Ihnen helfen, Ihren Kontostand während Prop Firm Challenges mühelos zu verwalten. Merkmale Automatisierte Dra
Binaries Trend Analyzer Educational Tool
Juan Manuel Scandizzo
Utilitys
Englisch: Binarias_Script.mq5 ist ein technisches Skript, das für Händler von binären Optionen entwickelt wurde, die den Markt aus einer Multi-Timeframe- und Multi-Indikator-Perspektive (M15, M5, M1) bewerten möchten. Dieses Tool handelt nicht , sondern liefert eine strukturierte Signalbewertung für die manuelle Entscheidungsfindung. ️ Hervorgehobene Funktionen: CALL/PUT-Signalanalyse mit Konfidenzprozentsätzen. Validierungen umfassen: EMA21, MACD, RSI, ADX, ATR, CCI, Donchian Channel, Volu
Multi functional Order Closing Script
Tian Yu Li
3 (1)
Utilitys
Dies ist ein multifunktionales Skript für alle Schließungen MT4-Version Eigenschaft: 1, es kann alle Aufträge des Diagrammsymbols oder aller Symbole schließen. (Modus auswählen) 2, es kann alle Aufträge vom Typ Kauf, Verkauf oder beides schließen. 3, es können alle Aufträge mit Gewinn, Verlust oder beliebig geschlossen werden. 4, Sie können die magische Zahl und den Orderkommentar als Filter für die Orderschließung angeben. 5, es kann auch eine teilweise Schließung nach Prozentsatz für alle A
FREE
Trade2Telegram
Strifor (Mauritius) Ltd
Utilitys
Trade2Telegram - ein Plugin für automatische Handelsbenachrichtigungen von MetaTrader zu Telegram. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die Kapital verwalten, Signal-Kanäle betreiben oder Bildungsgemeinschaften leiten. Das Plugin kopiert alle Handelsoperationen aus dem Terminal und veröffentlicht sie in einem ausgewählten Telegram-Chat, einer Gruppe oder einem Kanal. Nachrichten werden automatisch gesendet, wenn Positionen eröffnet oder geschlossen werden, Stop-Loss- oder Take-Profit-Levels
FREE
Close MT5 Script by PipTick
Michal Jurnik
Utilitys
Das Close-Skript ist ein einfaches Tool, das es Händlern ermöglicht, ihre Geschäfte auf drei Arten zu schließen. Führen Sie einfach das Skript aus und wählen Sie die Schließungsmethode. Schließungsmethoden Symbol - Ermöglicht das Schließen aller offenen Geschäfte für ein bestimmtes Symbol. Alle_Handelsgeschäfte - Ermöglicht das Schließen aller offenen Handelsgeschäfte. Magic_Number - Ermöglicht das Schließen aller offenen Geschäfte entsprechend ihrer magischen Zahl. Empfehlung Die AutoTrading-
FREE
Pro Trader Assistant
Nobert Mazunze
Utilitys
Pro Trader Assistant 1.1 - The Ultimate Trading Companion NB: Funktioniert nicht mit STRATEGY TESTER. ZUM TESTEN, DM MICH Einfacher, intelligenter, sicherer und effizienter handeln Sind Sie bereit, Ihren Handel mit einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau zu verändern? Pro Trader Assistant 1.1 ist Ihre Komplettlösung für die Beherrschung von Handelspsychologie, Risikokontrolle und Ausführungseffizienz. Er wurde sowohl für die Herausforderungen von Wertpapierfirmen als auch für den H
Summary Risk Target
Kholil Lurrohman
Indikatoren
Der "Summary Risk Target" -Indikator zeigt die Gesamtzahl der für ein einzelnes Paar getätigten Transaktionen an. Die gezählten Transaktionen umfassen sowohl aktive Positionen als auch schwebende Aufträge . Durch das Setzen eines Stop-Loss für jeden Handel zeigt dieser Indikator das gesamte potenzielle Risiko (Verlust) an, das entstehen kann. Dies hilft Händlern, ihr Gesamtrisiko zu verstehen, ohne manuelle Berechnungen anstellen zu müssen. Ebenso zeigt der Indikator für den Take Profit das gesa
FREE
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Utilitys
Trade Mate ist das Handelswerkzeug für manuelle Händler, die ihren Handel auf die nächste Stufe heben wollen. Mit fortschrittlichen Funktionen wie automatischem Trailing-Stop-Loss, Losgrößenberechnung, schwebenden Aufträgen, teilweiser Schließung, Verwaltung offener Handelsgeschäfte und täglichem Drawdown-Schutz (erleichtert die Einhaltung des täglichen Aktienrisikos) bietet Trade Mate alles, was Sie für einen präzisen und sicheren Handel benötigen. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden - p
G Trade Broker Check
Hamidreza Sadkhosravi
Utilitys
G Trade Broker Check - Sofortige Bewertung der Brokerleistung über mehrere Konten und Leverage-Einstellungen hinweg Bringen Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe, indem Sie die Leistung Ihres Brokers in Echtzeit analysieren! Mit G Trade Broker Check können Händler mühelos das Verhalten ihres Brokers in den letzten 24 Stunden für jedes Symbol verfolgen, das zur Marktbeobachtung in MT5 hinzugefügt wurde. Ganz gleich, ob Sie mehrere Broker vergleichen, verschiedene Kontotypen testen oder untersc
FREE
Reverse Copier for Prop Firms
Maziar Safaeinajafabadi
Utilitys
Anleitung zur Verwendung des Reverse Copier EA EA an Charts anhängen Öffnen Sie MetaTrader und fügen Sie den EA einem beliebigen Chart auf beiden Konten (Master und Slave) zu. Stellen Sie sicher, dass AutoTrading aktiviert ist. Master-Konto (Signalgeber) Stellen Sie in den EA-Einstellungen Mode = Master ein. Dieses Konto wird Handelssignale senden. Slave-Konto (Signalempfänger) Stellen Sie in den EA-Einstellungen den Modus = Slave ein. Dieses Konto empfängt Handelssignale in umgekehrter Richt
Download All Symbol Data In Market Watch
Yu Zhang
Utilitys
Haben Sie jemals lange gebraucht, um ein Symbol zu beobachten, wenn die Netzwerkverbindung nicht gut ist? Haben Sie jemals lange gewartet, wenn Sie zwischen verschiedenen Symbolen oder TimeFrames wechseln? Wenn Sie ein langfristiges Backtesting durchführen, haben Sie jemals Daten für eine lange Zeit heruntergeladen? Ja, wenn es keine Daten im System gibt, wird dies passieren. 1. Was ist das? Laden Sie alle Symbol-Daten in Market Watch auf das System herunter. PS: Dies ist nicht die Ausgabe von D
Advanced Order Management
Christian Paul Anasco
Utilitys
Legen Sie eine Bestellung im Voraus fest. Im wahrsten Sinne des Wortes: einstellen und vergessen. ========================================== EINGABEN: EA magische Nummer (sollte eindeutig sein): Legen Sie die magische Nummer fest , die beim Eröffnen und Schließen von Geschäften verwendet werden soll. Wenn Sie andere EAs auf dem Konto haben, stellen Sie sicher, dass sie unterschiedliche magische Nummern verwenden. DASHBOARD-EINGABEN: Losgröße: Legen Sie die Losgröße fest, die für den Auftrag verw
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Indicator Values Panel MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
Indikatorwerte-Panel - Ihre ultimative Lösung zur Indikatorüberwachung! Sind Sie es leid, ständig zwischen den Indikatoren zu wechseln, um die Werte zu überprüfen? Möchten Sie eine einfache, elegante und Echtzeit-Lösung, die alle wichtigen Indikatorwerte an einem Ort anzeigt? Indicator Values Panel ist das ultimative Tool für Trader, die eine klare und übersichtliche Anzeige wichtiger Indikatorwerte wünschen - direkt auf ihrem Chart! Was ist Indicator Values Panel? Indicator Values Panel ist ei
Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor MetaTrader 5 Der Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das auf der Grundlage von Spike-Erkennung , Breaker-Block-Strukturen , Fair Value Gaps (FVG) und der Unicorn-Handelsmethodik entwickelt wurde. Durch die Integration von präziser Preisaktionsanalyse mit Poursamadis eigenen Handelsregeln identifiziert dieser Expert Advisor Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit geringem Risiko und hoher Wahrscheinlic
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
I'll provide complete translations for all languages with proper trading terminology and keywords optimized for each market: RUSSIAN (Русский) ИНДИКАТОР ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЫ И ОБЩЕЙ ПРИБЫЛИ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЖИВОЙ ТОРГОВЛИ И ДЕМОНСТРАЦИИ ЭКРАНА Разработан специально для дейтрейдеров, скальперов и прямых трансляций торговых сессий Этот профессиональный индикатор обеспечивает отображение цены в реальном времени и комплексное отслеживание прибыли непосредственно на вашем графике - необходим для высо
FREE
Auto risk manager PRO MT5
Igor Chugay
Utilitys
AUTO RISK MANAGER PRO: Ihr Partner im Forex-Handel! AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — Version für MT4 Demo-Version + ausführliche Beschreibung Hören Sie auf, Geld wegen Emotionen zu verlieren! Es ist Zeit, das Risikomanagement einem professionellen Algorithmus anzuvertrauen. Stellen Sie sich vor: Der Markt bewegt sich plötzlich stark gegen Ihre Position, während Sie schlafen, arbeiten oder Zeit mit der Familie verbringen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Mit Auto Risk Manager Pro — nie wieder! Vorteile: R
Quick Copier MT5
Agung Imaduddin
Utilitys
"Quick Copier" wurde entwickelt, um den Handel ohne komplizierte Einstellungen zu kopieren. Es kopiert Master-Orders schneller als "Just Copier" ( https://www.mql5.com/en/market/product/20920 ). Bitte prüfen Sie auch dieses Produkt unter fxina.hostingerapp.com. Das Kopieren kann an einem PC durchgeführt werden. Ein EA kann als Master (Anbieter) oder Slave (Empfänger) eingestellt werden. Der Empfänger-Lot kann auf mehrere Provider-Lots gesetzt werden. Jede Art von Kopie ist möglich. MT4 -> MT5 MT
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
Weitere Produkte dieses Autors
Phoenix Candle Timer Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix-Kerzen-Timer-Panel (MT5) Professioneller Kerzen-Countdown-Timer für MetaTrader 5. Zeigt die genaue verbleibende Zeit der aktuellen Kerze an, um das Ausführungstiming, die Strategiedisziplin und die Koordination von EA und manuellem Handel zu verbessern. Zweck Genaues Kerzen-Timing ist sowohl für diskretionäre Händler als auch für algorithmische Strategien entscheidend. Ein zu früher oder zu später Einstieg in eine Kerze kann das Risiko, die Streuung und die Gültigkeit des Signals erhebli
FREE
Phoenix Spread Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix Spread-Panel (MT5) Spread-Überwachungspanel in Echtzeit für MetaTrader 5. Zeigt die aktuelle Geld-/Briefspanne in Punkten an, um Händlern zu helfen, bei teuren oder illiquiden Marktbedingungen einen schlechten Einstieg zu vermeiden. Zweck Die Spread-Ausweitung ist eine der am meisten übersehenen Quellen für Handelsverluste. Bei geringer Liquidität, Rollover, Nachrichtenereignissen oder volatilen Bedingungen können sich die Spreads dramatisch ausweiten und ansonsten gültige Trades in sofo
FREE
Close All Trades Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilitys
SCHALTFLÄCHE „ALLE HANDELSGESCHÄFTE SCHLIESSEN“ Ein-Klick-Notfall-Exit-Tool für MetaTrader 5. Schließt alle Positionen sofort bei volatilen Märkten, technischen Problemen oder bei der Bereinigung am Tagesende. Zweck Schnelle Liquidation des Portfolios, wenn das manuelle Schließen von Positionen zu langsam ist. Bei volatilen Märkten, Nachrichtenhochs oder Plattformproblemen kostet das individuelle Schließen mehrerer Positionen Zeit und erhöht die Verluste. Dieses Tool beseitigt dieses Ri
FREE
Phoenix News Countdown Calendar
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix Nachrichten Countdown Kalender (MT5) Eindrucksvoller Countdown und Kalender für Wirtschaftsnachrichten für MetaTrader 5. Zeigt bevorstehende marktbewegende Ereignisse mit präzisen Countdown-Timern an, um Händlern zu helfen, das Risiko bei Volatilitätsspitzen zu steuern. Zweck Wirtschaftsnachrichten sind eine der größten Quellen für unerwartete Volatilität, Slippage und Drawdown. Der blinde Handel mit einschneidenden Ereignissen kann technische Setups und Risikokontrollen sofort zunichte
FREE
Currency Strength Suite
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
GOLD & CURRENCY STRENGTH SUITE Professionelles Dashboard mit 7 Registerkarten für Echtzeit-Analysen der Währungsstärke, Korrelationsverfolgung und sessionbasierte Handelsinformationen. Keine Neudarstellung. Sofortige Einrichtung. Übersicht Die Currency Strength Suite bietet umfassende Analysen mehrerer Währungen über sieben spezialisierte Panels. Das System verfolgt die Stärke von 8 Währungen plus Gold, identifiziert Korrelationen, analysiert die Session-Performance und scannt Chancen über me
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension