Phoenix Magic Number Dashboard
Phoenix Magic Number Dashboard (MT5)
Professionelles Multi-EA Portfolio Monitoring Dashboard für MetaTrader 5. Verfolgen und analysieren Sie mehrere Expert Advisors in Echtzeit mit Hilfe von magischen Zahlen, mit Live-Anzeige der offenen und geschlossenen P/L.
Zweck
Der Betrieb mehrerer Expert Advisors ohne konsolidierten Überblick führt zu blinden Flecken bei Risiko, Performance und Risiko. Die Überwachung der einzelnen EAs vergeudet Zeit und erhöht das Risiko von verpassten Drawdowns, aus dem Ruder laufenden Strategien oder stillen Fehlern.
Das Phoenix Magic Number Dashboard bietet einen zentralen Echtzeit-Überblick über Ihr gesamtes EA-Portfolio und ermöglicht einen sofortigen Überblick darüber, welche Strategien aktiv, profitabel, inaktiv oder nicht leistungsfähig sind.
Anwendungsfälle
-
Überwachung mehrerer EAs von einem einzigen Diagramm aus
-
Prop-Firm-Händler, die Konten mit mehreren EAs verwalten
-
Risiko- und Risikobewusstsein auf Portfolioebene
-
Identifizierung inaktiver oder festgefahrener EAs
-
Vergleich der Live-EA-Leistung in Echtzeit
-
Manuelle Überwachung neben dem automatisierten Handel
-
Leistungsprüfung und Strategierotation
Funktionen
-
Erkennung der magischen Zahl in Echtzeit
-
Verfolgt 5-15 Expert Advisors (Standard: 5, max: 15)
-
Lebendige offene P/L pro EA
-
Verfolgung geschlossener P/L pro EA
-
Aggregierte Portfolio-P/L-Zusammenfassung
-
Statusanzeige für aktive / inaktive EAs
-
Automatische Erkennung von magischen Zahlen
-
Optionale manuelle Liste der magischen Zahlen
-
Übersichtliches, professionelles Dashboard im Phoenix-Stil
-
Keine Konfiguration für die automatische Erkennung erforderlich
Wie es funktioniert
Das Phoenix Magic Number Dashboard durchsucht das Konto nach offenen Positionen und dem jüngsten Handelsverlauf.
Dann:
-
Ermittelt alle aktiven Magic Numbers (EAs)
-
Aggregiert offene Positionen und gleitende P/L
-
Berechnet die Performance geschlossener Trades
-
Verfolgt den EA-Aktivitätsstatus (LIVE / INAKTIV)
-
Zeigt ein vereinheitlichtes Dashboard an, das in Echtzeit aktualisiert wird
Alle Berechnungen werden mit den Daten des Brokerservers synchronisiert, um die Genauigkeit zu gewährleisten.
Technische Spezifikationen
-
Dashboard-Typ: Chart-basiertes Indikator-Panel
-
Aktualisierungsmethode: Timer-basiert (konfigurierbares Intervall)
-
Kapazität der magischen Zahl:
-
Standard: 5
-
Maximum: 15 (hart limitiert, um ein Überlaufen des Panels zu verhindern)
-
-
Gewinn-Anzeige: Offener P/L, Geschlossener P/L, Gesamt P/L
-
Zeit-Referenz: Broker-Server-Zeit
-
Ressourcenverbrauch: Optimiert für geringe CPU-Auslastung
-
Kompatibilität: Alle MT5-Symbole und -Broker
Installation
-
Herunterladen vom MQL5 Market
-
An jedes MT5-Chart anhängen
-
Das Dashboard erscheint sofort
Keine Einrichtung für die automatische Erkennung erforderlich.
Optionale manuelle Eingabe der magischen Zahl möglich.
System-Anforderungen
-
MetaTrader 5 Build 3280 oder höher
-
Windows 7 / 10 / 11 oder Mac (über Wine / Parallels)
-
Aktives Handelskonto (Demo oder Live)
-
Internetverbindung
Wichtige Hinweise
-
Es handelt sich um einen benutzerdefinierten Indik ator, nicht um einen EA
-
Zeigt nur Daten für das aktuelle Handelskonto an
-
Magische Zahlen werden standardmäßig automatisch erkannt
-
Manuelle Trades (Magic 0) können ein- oder ausgeschlossen werden
-
Die Größe des Panels hängt von der Anzahl der angezeigten magischen Zahlen ab
-
Halten Sie den Chart für eine kontinuierliche Überwachung offen
Informationen zur Version
Version: 1.00
Ausgabe: FREE
Professionelle Portfolioüberwachung mit den wichtigsten Funktionen.
Unterstützung
Kostenloser lebenslanger Support über MQL5 Private Message.
Antwort innerhalb von 24 Stunden.
Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd
