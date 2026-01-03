Phoenix Trend Strength Meter

Phoenix Trend Strength Meter (MT5)


Marktregime- und Trendstärke-Analysator für MetaTrader 5. Kombiniert ADX, RSI und Directional Movement in einem einzigen Panel, um Marktbedingungen in Echtzeit zu klassifizieren.


Zweck


Die meisten Trader scheitern nicht aufgrund schlechter Einstiegspunkte, sondern weil sie die falsche Strategie auf das falsche Marktregime anwenden. Der Phoenix Trend Strength Meter hilft Tradern, sofort zu erkennen, ob sich der Markt in einer Seitwärtsbewegung befindet, einen Trend entwickelt, sich in einem starken Trend befindet oder in einen Bereich mit Erschöpfungsrisiko eintritt.


Der Indikator analysiert ADX für die Trendstärke, DI für die Richtungsneigung und RSI für die Momentumbalance. Diese werden in einem visuellen Messgerät mit einer klaren textbasierten Regimeklassifizierung (Seitwärtsbewegung, vorsichtige Long-/Short-Position, starke Long-/Short-Position, Risiko/Erweiterung) kombiniert. Das Panel wird bei neuen Balken aktualisiert und enthält optionale Warnmeldungen zu Regimewechseln und Erschöpfung.


Installation


Laden Sie das Tool aus dem MQL5-Markt herunter und fügen Sie es zu einem beliebigen Chart hinzu. Das Panel wird sofort mit voroptimierten Standardwerten angezeigt.


Anforderungen


MetaTrader 5 Build 3280 oder höher. Dies ist ein benutzerdefinierter Indikator. Funktioniert mit allen Brokern und Instrumenten. Entwickelt zur Entscheidungsunterstützung und Regimegefilterung neben Ihrer Handelsstrategie.


Feedback & Bewertungen


Wenn Sie dieses Tool nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf MQL5. Ihr Feedback fließt direkt in zukünftige Updates, Verbesserungen und neue Tools von Phoenix ein – wir entwickeln mehr von dem, was Trader tatsächlich schätzen.


Support


Lebenslanger Support über MQL5 Private Message. Antwort innerhalb von 24 Stunden.


Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Alle Rechte vorbehalten.


