Session Separator MT5
- Indikatoren
- Luong N Man
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Der Session-Separator-Indikator zeichnet Kästchen für jede Handelssitzung, um dem Trader die Eröffnungs- und Schlussstunden mit ihren Höchst- und Tiefstwerten anzuzeigen.
Hauptmerkmale:
- Option zur Einstellung von Stunden und Farben für 3 Handelssitzungen.
- Die Kästchen werden sofort aktualisiert, wenn der Höchst-/Tiefststand überschritten wird.
- Stundenverschiebung oder automatische Zeitzone.
- Wählen Sie die Anzahl der Tage, an denen die Boxen gezeichnet werden sollen.
- Der Indikator funktioniert auf H1 und darunter für die Sichtbarkeit.
- Wählen Sie einen Rahmenstil