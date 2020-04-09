Close All Trades Button

SCHALTFLÄCHE „ALLE HANDELSGESCHÄFTE SCHLIESSEN“













Ein-Klick-Notfall-Exit-Tool für MetaTrader 5. Schließt alle Positionen sofort bei volatilen Märkten, technischen Problemen oder bei der Bereinigung am Tagesende.













Zweck













Schnelle Liquidation des Portfolios, wenn das manuelle Schließen von Positionen zu langsam ist. Bei volatilen Märkten, Nachrichtenhochs oder Plattformproblemen kostet das individuelle Schließen mehrerer Positionen Zeit und erhöht die Verluste. Dieses Tool beseitigt dieses Risiko.













Anwendungsfälle













Notausgänge bei unerwarteter Volatilität





Prop-Firm-Händler, die Challenge-Konten vor Limits schützen





Nachrichtenhändler, die Positionen vor wichtigen Ankündigungen schließen





Bereinigung des Portfolios am Tagesende (alles sofort schließen)





Technische Probleme, die eine sofortige Liquidation erfordern





Risikomanagement bei Annäherung an den maximalen Drawdown













Funktionen













Ein einziger Knopfdruck schließt alle offenen Positionen.





Verarbeitet alle Positionen sofort.





Funktioniert mit jedem Broker und allen Symboltypen.





Keine Konfiguration erforderlich – einfach anschließen und verwenden.





Großer roter Knopf (187 × 40 Pixel) unterhalb des Ein-Klick-Handelsfensters.





Behandelt Slippage, Requotes und Verbindungsprobleme automatisch.





Zeigt nach der Ausführung eine Zusammenfassung an: „Geschlossen: X | Fehlgeschlagen: Y”.













So funktioniert es













Das Dienstprogramm zeigt eine rote Schaltfläche „ALLE HANDELSGESCHÄFTE SCHLIESSEN” in Ihrem Chart an. Ein Klick löst Folgendes aus:













1. Identifizierung aller offenen Positionen auf dem Konto





2. Schließung jeder Position mit optimalen Ausführungsparametern





3. Automatische Behandlung von Ablehnungen, Wiederholungsversuchen und Requotes





4. Anzeige der Ausführungszusammenfassung













Alle Positionen werden unabhängig von der Anzahl der Handelsgeschäfte innerhalb von Sekunden geschlossen.













Technische Spezifikationen













Schaltflächengröße: 187 × 40 Pixel





Position: 3 Pixel von links, 80 Pixel von oben (unterhalb des Ein-Klick-Fensters)





Ausführung: Synchron mit 100-Punkt-Slippage-Toleranz





Wiederholungslogik: Automatische Wiederholung bei vorübergehenden Fehlern





Kompatibilität: Alle Devisenpaare, Metalle, Indizes, Kryptowährungen





Broker-Unterstützung: Universell (getestet bei über 20 Brokern)













Installation













Download vom MQL5-Marktplatz





Auf einen beliebigen MT5-Chart ziehen





Der rote Button erscheint sofort – einsatzbereit













Keine Einstellungen zu konfigurieren. Keine Parameter anzupassen.













Systemanforderungen













MetaTrader 5 Build 3280 oder höher





Windows 7/10/11 oder Mac (über Wine/Parallels)





Aktives Handelskonto (Demo oder Live)





Internetverbindung













Wichtige Hinweise













Dies ist ein Expert Advisor (EA) – muss auf einem Chart ausgeführt werden





Schließt nur Positionen auf dem Konto, auf dem er ausgeführt wird





Schließt standardmäßig keine ausstehenden Orders.





Funktioniert mit jedem Symbol – die Auswahl des Symbols spielt keine Rolle.





Halten Sie das Chart während des Handels geöffnet, um sofortigen Zugriff zu haben.













Support













Kostenloser lebenslanger Support über MQL5 Private Message. Antwort innerhalb von 24 Stunden.













Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd.





© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Alle Rechte vorbehalten.