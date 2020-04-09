Close All Trades Button
SCHALTFLÄCHE „ALLE HANDELSGESCHÄFTE SCHLIESSEN“
Ein-Klick-Notfall-Exit-Tool für MetaTrader 5. Schließt alle Positionen sofort bei volatilen Märkten, technischen Problemen oder bei der Bereinigung am Tagesende.
Zweck
Schnelle Liquidation des Portfolios, wenn das manuelle Schließen von Positionen zu langsam ist. Bei volatilen Märkten, Nachrichtenhochs oder Plattformproblemen kostet das individuelle Schließen mehrerer Positionen Zeit und erhöht die Verluste. Dieses Tool beseitigt dieses Risiko.
Anwendungsfälle
Notausgänge bei unerwarteter Volatilität
Prop-Firm-Händler, die Challenge-Konten vor Limits schützen
Nachrichtenhändler, die Positionen vor wichtigen Ankündigungen schließen
Bereinigung des Portfolios am Tagesende (alles sofort schließen)
Technische Probleme, die eine sofortige Liquidation erfordern
Risikomanagement bei Annäherung an den maximalen Drawdown
Funktionen
Ein einziger Knopfdruck schließt alle offenen Positionen.
Verarbeitet alle Positionen sofort.
Funktioniert mit jedem Broker und allen Symboltypen.
Keine Konfiguration erforderlich – einfach anschließen und verwenden.
Großer roter Knopf (187 × 40 Pixel) unterhalb des Ein-Klick-Handelsfensters.
Behandelt Slippage, Requotes und Verbindungsprobleme automatisch.
Zeigt nach der Ausführung eine Zusammenfassung an: „Geschlossen: X | Fehlgeschlagen: Y”.
So funktioniert es
Das Dienstprogramm zeigt eine rote Schaltfläche „ALLE HANDELSGESCHÄFTE SCHLIESSEN” in Ihrem Chart an. Ein Klick löst Folgendes aus:
1. Identifizierung aller offenen Positionen auf dem Konto
2. Schließung jeder Position mit optimalen Ausführungsparametern
3. Automatische Behandlung von Ablehnungen, Wiederholungsversuchen und Requotes
4. Anzeige der Ausführungszusammenfassung
Alle Positionen werden unabhängig von der Anzahl der Handelsgeschäfte innerhalb von Sekunden geschlossen.
Technische Spezifikationen
Schaltflächengröße: 187 × 40 Pixel
Position: 3 Pixel von links, 80 Pixel von oben (unterhalb des Ein-Klick-Fensters)
Ausführung: Synchron mit 100-Punkt-Slippage-Toleranz
Wiederholungslogik: Automatische Wiederholung bei vorübergehenden Fehlern
Kompatibilität: Alle Devisenpaare, Metalle, Indizes, Kryptowährungen
Broker-Unterstützung: Universell (getestet bei über 20 Brokern)
Installation
Download vom MQL5-Marktplatz
Auf einen beliebigen MT5-Chart ziehen
Der rote Button erscheint sofort – einsatzbereit
Keine Einstellungen zu konfigurieren. Keine Parameter anzupassen.
Systemanforderungen
MetaTrader 5 Build 3280 oder höher
Windows 7/10/11 oder Mac (über Wine/Parallels)
Aktives Handelskonto (Demo oder Live)
Internetverbindung
Wichtige Hinweise
Dies ist ein Expert Advisor (EA) – muss auf einem Chart ausgeführt werden
Schließt nur Positionen auf dem Konto, auf dem er ausgeführt wird
Schließt standardmäßig keine ausstehenden Orders.
Funktioniert mit jedem Symbol – die Auswahl des Symbols spielt keine Rolle.
Halten Sie das Chart während des Handels geöffnet, um sofortigen Zugriff zu haben.
Support
Kostenloser lebenslanger Support über MQL5 Private Message. Antwort innerhalb von 24 Stunden.
Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd.
