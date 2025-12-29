Phoenix News Countdown Calendar
- Indikatoren
- PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
- Version: 1.0
Phoenix Nachrichten Countdown Kalender (MT5)
Eindrucksvoller Countdown und Kalender für Wirtschaftsnachrichten für MetaTrader 5. Zeigt bevorstehende marktbewegende Ereignisse mit präzisen Countdown-Timern an, um Händlern zu helfen, das Risiko bei Volatilitätsspitzen zu steuern.
Zweck
Wirtschaftsnachrichten sind eine der größten Quellen für unerwartete Volatilität, Slippage und Drawdown. Der blinde Handel mit einschneidenden Ereignissen kann technische Setups und Risikokontrollen sofort zunichte machen.
Der Phoenix News Countdown-Kalender bietet einen klaren Überblick über die bevorstehenden wirtschaftlichen Ereignisse und die verbleibende Zeit, so dass Händler ihre Positionen vorbereiten, pausieren oder auflösen können, bevor die Volatilität einsetzt.
Anwendungsfälle
-
Vermeiden von Trades vor wichtigen Nachrichten
-
Händler von Prop-Firmen zum Schutz von Drawdown- und Tagesverlustlimits
-
Nachrichtenhändler, die den Einstieg unmittelbar nach der Veröffentlichung von Nachrichten planen
-
EA-unterstützter manueller Handel (menschliche Aufsicht für Fundamentaldaten)
-
Risikomanagement bei makroökonomischen Ereignissen
-
Session-Planung und Intraday-Handelsfilterung
Funktionen
-
Anzeige anstehender Wirtschaftsnachrichten
-
Countdown-Timer bis zur nächsten Veröffentlichung
-
Deutliche Identifizierung von Ereignissen mit hohem Einfluss
-
Automatische Aktualisierung auf Basis der Broker-Serverzeit
-
Übersichtliches, strukturiertes Chart-Panel
-
Nicht-intrusive Platzierung (blockiert nicht das Kursgeschehen)
-
Keine Konfiguration erforderlich - anschließen und verwenden
-
Optimiert für geringe CPU-Auslastung
Wie funktioniert es?
Der Phoenix News Countdown-Kalender ruft geplante Wirtschaftsereignisse ab und gleicht sie mit der Broker-Serverzeit ab.
Dann:
-
Identifiziert anstehende, marktrelevante Nachrichtenereignisse
-
Berechnet die verbleibende Zeit bis zu jeder Veröffentlichung
-
Zeigt die Ereignisse in einem übersichtlichen, kalenderähnlichen Fenster an
-
Aktualisiert die Countdowns in Echtzeit
-
Rollt nach jeder Veröffentlichung automatisch weiter
So wissen Händler immer, was kommt und wann es kommt.
Technische Daten
-
Zeit-Referenz: Broker-Server-Zeit
-
Häufigkeit der Aktualisierung: Countdown in Echtzeit
-
Ereignis-Typ: Wirtschaftskalender (mit hohem Wirkungsgrad)
-
Panel-Typ: Chart-basiertes grafisches Panel
-
Ressourcenverbrauch: Niedrig
-
Kompatibilität: Forex, Indizes, Metalle, Kryptowährungen
Installation
-
Herunterladen vom MQL5 Market
-
Auf ein beliebiges MT5-Chart ziehen
-
Das Panel des Nachrichtenkalenders erscheint sofort
Keine Eingaben. Keine Parameter. Keine Einrichtung.
System-Anforderungen
-
MetaTrader 5 Build 3280 oder höher
-
Windows 7 / 10 / 11 oder Mac (über Wine / Parallels)
-
Aktives Handelskonto (Demo oder Live)
-
Internetverbindung
Wichtige Hinweise
-
Dies ist ein Expert Advisor (EA) und muss auf einem Chart laufen
-
Verwendet die Zeit des Brokerservers (nicht die lokale PC-Zeit)
-
Zeigt geplante Nachrichten an, keine Echtzeit-Ergebnisse
-
Die Zeitgenauigkeit der Nachrichten hängt vom Broker-Feed ab
-
Halten Sie den Chart für kontinuierliche Aktualisierungen offen
Unterstützung
Kostenloser lebenslanger Support über MQL5 Private Message.
Antwort innerhalb von 24 Stunden.
Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Alle Rechte vorbehalten.