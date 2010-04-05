Phoenix Drawdown Meter

Phoenix Drawdown-Meter (MT5)

Echtzeit-Drawdown-Überwachungstool für MetaTrader 5. Zeigt Live-Konto-Drawdown-Metriken an, um Händlern ein aktives Risikomanagement zu ermöglichen und die Überschreitung von Limits bei ungünstigen Marktbedingungen zu vermeiden.

Zweck

Der Drawdown ist die kritischste Risikokennzahl für Händler, insbesondere für diejenigen, die Prop-Firm-Konten oder streng risikogeführte Portfolios führen. Das Überschreiten von Drawdown-Limits - selbst kurzzeitig - kann Konten ungültig machen oder wochenlange Fortschritte zunichte machen.

Das Phoenix Drawdown Meter bietet eine sofortige, immer sichtbare Drawdown-Anzeige, die es Händlern ermöglicht, frühzeitig zu reagieren, das Risiko zu reduzieren oder den Handel zu beenden, bevor die Grenzen überschritten werden.

Anwendungsfälle

  • Händler von Prop-Firmen, die tägliche und allgemeine Drawdown-Limits überwachen

  • Portfoliorisikomanagement bei volatilen Bedingungen

  • Manuelle Händler, die eine strenge Risikodisziplin durchsetzen

  • EA-unterstützter Handel mit menschlicher Risikoüberwachung

  • Identifizierung von Risikoverschleppung während Verlustperioden

  • Schutz des Kapitals während Nachrichtenereignissen oder Marktschocks

Funktionen

  • Live Drawdown-Berechnung in Echtzeit

  • Zeigt den aktuellen Drawdown deutlich im Chart an

  • Verwendet Aktien- und Bilanzdaten des Brokerservers

  • Automatische Aktualisierung bei Marktschwankungen

  • Saubere, minimale Zähleranzeige im Chart

  • Nicht-intrusive Platzierung (blockiert nicht die Kursbewegung)

  • Keine Konfiguration erforderlich - anschließen und verwenden

  • Optimiert für geringe CPU-Auslastung

Wie es funktioniert

Das Phoenix Drawdown Meter überwacht kontinuierlich Kontostand und Eigenkapital.

Es berechnet dann:

  1. Berechnet den Drawdown in Echtzeit, basierend auf dem aktuellen Eigenkapital

  2. Sofortige Aktualisierung bei Kurs- und P/L-Schwankungen

  3. Zeigt den Drawdown übersichtlich auf dem Chartpanel an

  4. Ermöglicht Händlern eine visuelle Risikobewertung auf einen Blick

So wird sichergestellt, dass der Drawdown nie aus den Augen und aus dem Sinn ist.

Technische Daten

  • Drawdown-Typ: Aktienbasiert

  • Datenquelle: Broker-Server-Saldo und Eigenkapital

  • Aktualisierungsfrequenz: Echtzeit (tick-basiert)

  • Panel-Typ: Chart-basierte grafische Anzeige

  • Ressourcenverbrauch: Äußerst gering

  • Kompatibilität: Alle MT5-Broker und Symbole

Installation

  • Herunterladen vom MQL5 Market

  • Auf einen beliebigen MT5-Chart ziehen

  • Drawdown-Anzeige erscheint sofort

Keine Eingaben. Keine Parameter. Keine Einrichtung.

System-Anforderungen

  • MetaTrader 5 Build 3280 oder höher

  • Windows 7 / 10 / 11 oder Mac (über Wine / Parallels)

  • Aktives Handelskonto (Demo oder Live)

  • Internetverbindung

Wichtige Hinweise

  • Dies ist ein Expert Advisor (EA) und muss auf einem Chart laufen

  • Zeigt den Drawdown nur für das aktuelle Konto an

  • Verwendet Live-Equity - der Drawdown kann schnell schwanken

  • Platziert oder verwaltet keine Trades

  • Halten Sie den Chart zur kontinuierlichen Überwachung offen.

Feedback & Bewertungen

Wenn Sie dieses Tool nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf MQL5. Ihr Feedback fließt direkt in zukünftige Phoenix-Updates, Verbesserungen und neue kostenlose und kostenpflichtige Tools ein - wir entwickeln mehr von dem, was Händler wirklich schätzen.

Unterstützung

Kostenloser lebenslanger Support über MQL5 Private Message.
Antwort innerhalb von 24 Stunden.

Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Alle Rechte vorbehalten.


Empfohlene Produkte
Trade Mirror Follower
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilitys
Advanced Trade Mirror ist ein leistungsstarkes Forex-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine sofortige, nahtlose Handelsreplikation über mehrere Terminals auf demselben Rechner benötigen. Mit seiner blitzschnellen Ausführung sorgt er dafür, dass es beim Kopieren von Trades keine Verzögerung gibt und Präzision und Effizienz in Hochgeschwindigkeits-Handelsumgebungen erhalten bleiben. Holen Sie sich den Trade Mirror Master hier: https://www.mql5.com/en/market/product/133891 Spezifikation
FREE
Trade Mirror Master
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilitys
Advanced Trade Mirror ist ein leistungsstarkes Forex-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine sofortige, nahtlose Handelsreplikation über mehrere Terminals auf demselben Rechner benötigen. Mit seiner blitzschnellen Ausführung sorgt es dafür, dass es beim Kopieren von Trades keine Verzögerung gibt und Präzision und Effizienz in Hochgeschwindigkeits-Handelsumgebungen erhalten bleiben. Holen Sie sich den Trade Mirror Follower hier: https: //www.mql5.com/en/market/product/133890 Spezifikatio
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
FREE
Opening EA Start Edition
Markus Bischoff
5 (3)
Utilitys
Eröffnung EA - Start Edition Ist ein Werkzeug für den Handel mit der OpeningStrategie! Der Opening EA ist ein halbautomatischer EA für MetaTrader 5! Das bedeutet, dass der Trader den EA aktiv über den Start-Button starten und über den Stop-Button stoppen muss. Dieser EA verfolgt eine Eröffnungsstrategie, die zu Beginn des Handels, z.B. im DAX oder Nasdaq, etc. einen Handelskanal mit vordefinierten TP's (TakeProfit) öffnet. Zu Beginn werden zwei Pending Orders mit der gleichen Lotgröße gesetzt.
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Lucky Trade Panel EurUsd MT5
Nina Yermolenko
Utilitys
Trading-Panel für den manuellen Handel. Hat eine ziemlich breite Funktionalität. Ermöglicht die automatische Berechnung der Auftragsgröße, die Eröffnung von Markt- und Pending-Aufträgen. Es hat eine breite Palette von Optionen für die Schließung von Aufträgen, ist es möglich, teilweise schließen Aufträge, schließen Aufträge nach Erreichen einer bestimmten Gewinn oder Verlust, getrennt zu schließen profitabel und unrentabel, kaufen und verkaufen, sowie schwebende Aufträge. Das Panel enthält auch
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Experten
UsdJpy RangeBot Pro - Expert Advisor für Breakout-Trading UsdJpy RangeBot Pro ist ein auf Breakout basierender Expert Advisor, der für das Währungspaar USDJPY entwickelt wurde. Er identifiziert Handelsmöglichkeiten während der frühen Stunden der Londoner Sitzung, indem er eine definierte Spanne analysiert und schwebende Orders oberhalb oder unterhalb davon ausführt. Der EA verwendet eine feste Logik, klare visuelle Elemente und integrierte Risikokontrollen. Dieses Tool wurde für diszipliniert
FREE
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
Experten
Der   Dual MACD & Stochastic Expert Advisor (EA)   ist ein vollautomatisches Handelssystem, das   zwei MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Indikatoren   mit dem   Stochastischen Oszillator   kombiniert, um hochpräzise Handelssignale zu generieren. Durch die Kombination der Trendbestätigung von MACD mit der Momentum-Analyse des Stochastic bietet dieser EA präzise Ein- und Ausstiegspunkte. Hauptmerkmale: •   Doppelte MACD-Strategie   – Zwei MACD-Indikatoren mit unterschiedlichen Einstel
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
UFT Grid Button
Umarzuki Bin Mochlis Moktar
Utilitys
Dieser EA bietet: Schaltfläche "Grid Buy" und Schaltfläche "Grid Sell". Wenn er gedrückt wird, tritt er in den Markt ein und führt die nachfolgenden Ebenen als Pending Order aus, getrennt durch den Pips-Wert für jede Ebene. Schaltfläche "Alle schließen Wenn er gedrückt wird, werden alle laufenden Positionen und Pending Orders geschlossen. Dieser Expert Advisor bietet keine Möglichkeit, Take Profits und Stop Losses automatisch hinzuzufügen. Der Benutzer muss sie manuell festlegen.
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Growth Guard Indicator MT5
Jaron Clegg
Utilitys
Growth Guard Indicator - Das Rückgrat der Präzisionsüberwachung Behalten Sie die Kontrolle über Ihr Handelsportfolio mit dynamischen Einblicken in die Leistung Ihrer externen EAs. Der Growth Guard Indicator ist ein unverzichtbares Tool, das nahtlos mit dem Growth Guard EA zusammenarbeitet und Echtzeitdaten zur Performance Ihrer externen Expert Advisors (EAs) liefert. Mit seiner einzigartigen Funktion des rollierenden Gewinnfaktors hilft Ihnen der Growth Guard Indicator, die Rentabilität über ein
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein Zero-Lag-Indikator und zeigt die Stärke der Trendänderung an. True Trend Oscillator Pro funktioniert am besten in Kombination mit True Trend Moving Average Pro, der den genauen Trend anzeigt. Der Oszillatorwert ist die exakte Preisänderung in der gegebenen Trendrichtung. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 Wenn Sie den Eingabeparameter PERIOD auf 1 setzen, wird dieser Indikator zu einem Scharfschützen für binäre Optionen. Die
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experten
Morning Range Breakout (Kostenlose Version) Morning Range Breakout (Free Version) ist ein unkomplizierter Trading Advisor, der eine Ausbruchsstrategie auf der Grundlage der morgendlichen Handelsspanne implementiert. Er identifiziert das Hoch und das Tief innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (z.B. 08:00-10:00 UTC) und eröffnet einen Handel bei einem Ausbruch nach oben oder unten. Die kostenlose Version enthält die Kernfunktionalität ohne Einschränkungen. Alle Parameter und Meldungen sind ge
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Experten
King_Expert EA - Professionelles Handelssystem Übersicht King_Expert EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das Trendfolgestrategien mit intelligentem Risikomanagement kombiniert. Der EA verwendet einen mehrschichtigen Ansatz, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, während er fortschrittliche Funktionen wie Grid Averaging und dynamisches Positionsmanagement integriert. Kern-Handelsstrategie Primäre Signalgenerierung EMA-Crossove
FREE
HTC Panel Indicator
Ricardo Alexandre Laurentino
Utilitys
Der HTC-Panel-Indikator ist ein operatives Übersichts-Dashboard für die Verwendung in Verbindung mit einem Trading EA. Es bietet eine übersichtliche Zusammenfassung der Trades, der offenen Positionen und der Gewinnhistorie des laufenden Jahres. Die Zusammenfassung kann nach dem aktuellen Chart-Asset, nach der ID (magische Zahl) eines EAs oder nach allen im Jahr getätigten Trades gefiltert werden. Das Panel muss als Indikator in den Chart eingefügt werden, wodurch es möglich ist, es zu einem
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
Price Touching Alert MT5
Wang Yu
2.67 (3)
Indikatoren
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Kontaktieren Sie mich, wenn Sie ein Problem mit dem Produkt haben oder zusätzliche Funktionen für die Basisversion benötigen. PA Touching Alert ist ein Tool, das Sie davon befreit, den ganzen Tag darauf zu achten, ob der Kurs bestimmte kritische Kursniveaus berührt. Mit diesem Tool können Sie zwei Preisniveaus festlegen: den oberen und den unteren Preis, die jeweils über bzw. unter dem aktuellen Preis liegen sollten. Sobald der Preis das obere oder untere Preisnivea
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. -   Weitere nützliche Indikatoren Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kommentar (in d
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Experten
Blaster Gold EA ist ein hybrider Goldroboter, der RSI-basierte Präzisionseinträge mit einem intelligenten Scalper für zusätzlichen Gewinn kombiniert. Er eröffnet kontrollierte Haupthandelsgeschäfte mit festen DCA-Layern, automatischer Gewinnschließung, Gap-Schutz und optionalem Nachrichtenfilter. Ultra-sicher mit voreingestellten Risikomodi und strikter 1-Haupt + 1-Scalper Handelskontrolle. Entwickelt für eine stabile XAUUSD-Automatisierung mit starker Erholung und beständigem Gewinnfluss. Wie
AvA 8 limited
Sveinn FRIDFINNSSON
Experten
INFORMATIV Es gibt keinen Preis für dieses Handelssystem "AvA - 8 limited", es ist kostenlos. Es hat eine begrenzte Anzahl von Eingabeparametern und eine begrenzte Anzahl von Niveaus für die Module GAMMA und DELTA, aber es hat genug, damit Sie es ausprobieren und sogar handeln können, es ist voll funktionsfähig. Die kostenpflichtige Version ist natürlich ideal für den Handel. Als professionelle Trader und Systementwickler haben wir beschlossen, dass der beste Weg nach vorne ist, so transparent
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Experten
MACD RSI Optimized EA ist ein kostenloser, vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Trends mithilfe einer klassischen Kombination von Indikatoren zu erfassen. Durch die Verschmelzung der Trendfolge-Fähigkeiten des MACD (Moving Average Convergence Divergence) mit der Momentum-Filterung des RSI (Relative Strength Index) zielt dieser EA darauf ab, Marktgeräusche herauszufiltern und Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit einzugehen. Diese Version wurde speziell für den Monat Oktober
FREE
Double TMA with Reversal Zones
Clayton Prickett
4.5 (10)
Indikatoren
Hinweis des Entwicklers: Dies ist die Lite-Version des Double TMA mit Bands Indikator. Sie können die kostenpflichtige Version, die mit Alarmen und auf dem Bildschirm Signal Pfeile hier gebaut kommt zu finden. Ich werde auch bald einen EA verkaufen, der auf diesem Handelssystem basiert, sobald alle Backtests und Optimierungen abgeschlossen sind. Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit dem Double TMA Indicator mit Reversal Detection! Dieses vielseitige Tool wurde für den Swing- und Reversa
FREE
Time Segmented Volume for MT5
Fernando Carreiro
5 (2)
Indikatoren
(Google-Übersetzung) Dieser Indikator basiert auf dem ursprünglichen " Time Segmented Volume (TSV) ", das von Worden Brothers, Inc entwickelt wurde. Allerdings habe ich diesem ein paar zusätzliche Funktionen hinzugefügt. Man kann den anzuwendenden Preis wählen, anstatt nur den standardmäßigen Schlusskurs zu haben, der vom Original verwendet wird. Man kann auch wählen, welche Volumengewichtung verwendet werden soll, einschließlich eines Pseudo-Volumens basierend auf der wahren Reichweite, oder üb
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Weitere Produkte dieses Autors
Phoenix Candle Timer Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix-Kerzen-Timer-Panel (MT5) Professioneller Kerzen-Countdown-Timer für MetaTrader 5. Zeigt die genaue verbleibende Zeit der aktuellen Kerze an, um das Ausführungstiming, die Strategiedisziplin und die Koordination von EA und manuellem Handel zu verbessern. Zweck Genaues Kerzen-Timing ist sowohl für diskretionäre Händler als auch für algorithmische Strategien entscheidend. Ein zu früher oder zu später Einstieg in eine Kerze kann das Risiko, die Streuung und die Gültigkeit des Signals erhebli
FREE
Phoenix Spread Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix Spread-Panel (MT5) Spread-Überwachungspanel in Echtzeit für MetaTrader 5. Zeigt die aktuelle Geld-/Briefspanne in Punkten an, um Händlern zu helfen, bei teuren oder illiquiden Marktbedingungen einen schlechten Einstieg zu vermeiden. Zweck Die Spread-Ausweitung ist eine der am meisten übersehenen Quellen für Handelsverluste. Bei geringer Liquidität, Rollover, Nachrichtenereignissen oder volatilen Bedingungen können sich die Spreads dramatisch ausweiten und ansonsten gültige Trades in sofo
FREE
Phoenix News Countdown Calendar
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix Nachrichten Countdown Kalender (MT5) Eindrucksvoller Countdown und Kalender für Wirtschaftsnachrichten für MetaTrader 5. Zeigt bevorstehende marktbewegende Ereignisse mit präzisen Countdown-Timern an, um Händlern zu helfen, das Risiko bei Volatilitätsspitzen zu steuern. Zweck Wirtschaftsnachrichten sind eine der größten Quellen für unerwartete Volatilität, Slippage und Drawdown. Der blinde Handel mit einschneidenden Ereignissen kann technische Setups und Risikokontrollen sofort zunichte
FREE
Close All Trades Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilitys
SCHALTFLÄCHE „ALLE HANDELSGESCHÄFTE SCHLIESSEN“ Ein-Klick-Notfall-Exit-Tool für MetaTrader 5. Schließt alle Positionen sofort bei volatilen Märkten, technischen Problemen oder bei der Bereinigung am Tagesende. Zweck Schnelle Liquidation des Portfolios, wenn das manuelle Schließen von Positionen zu langsam ist. Bei volatilen Märkten, Nachrichtenhochs oder Plattformproblemen kostet das individuelle Schließen mehrerer Positionen Zeit und erhöht die Verluste. Dieses Tool beseitigt dieses Ri
FREE
Phoenix Magic Number Dashboard
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilitys
Phoenix Magic Number Dashboard (MT5) Professionelles Multi-EA Portfolio Monitoring Dashboard für MetaTrader 5. Verfolgen und analysieren Sie mehrere Expert Advisors in Echtzeit mit Hilfe von magischen Zahlen, mit Live-Anzeige der offenen und geschlossenen P/L. Zweck Der Betrieb mehrerer Expert Advisors ohne konsolidierten Überblick führt zu blinden Flecken bei Risiko, Performance und Risiko. Die Überwachung der einzelnen EAs vergeudet Zeit und erhöht das Risiko von verpassten Drawdowns, aus dem
FREE
Currency Strength Suite
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
GOLD & CURRENCY STRENGTH SUITE Professionelles Dashboard mit 7 Registerkarten für Echtzeit-Analysen der Währungsstärke, Korrelationsverfolgung und sessionbasierte Handelsinformationen. Keine Neudarstellung. Sofortige Einrichtung. Übersicht Die Currency Strength Suite bietet umfassende Analysen mehrerer Währungen über sieben spezialisierte Panels. Das System verfolgt die Stärke von 8 Währungen plus Gold, identifiziert Korrelationen, analysiert die Session-Performance und scannt Chancen über me
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension