Phoenix Drawdown-Meter (MT5)

Echtzeit-Drawdown-Überwachungstool für MetaTrader 5. Zeigt Live-Konto-Drawdown-Metriken an, um Händlern ein aktives Risikomanagement zu ermöglichen und die Überschreitung von Limits bei ungünstigen Marktbedingungen zu vermeiden.

Zweck

Der Drawdown ist die kritischste Risikokennzahl für Händler, insbesondere für diejenigen, die Prop-Firm-Konten oder streng risikogeführte Portfolios führen. Das Überschreiten von Drawdown-Limits - selbst kurzzeitig - kann Konten ungültig machen oder wochenlange Fortschritte zunichte machen.

Das Phoenix Drawdown Meter bietet eine sofortige, immer sichtbare Drawdown-Anzeige, die es Händlern ermöglicht, frühzeitig zu reagieren, das Risiko zu reduzieren oder den Handel zu beenden, bevor die Grenzen überschritten werden.

Anwendungsfälle

Händler von Prop-Firmen, die tägliche und allgemeine Drawdown-Limits überwachen

Portfoliorisikomanagement bei volatilen Bedingungen

Manuelle Händler, die eine strenge Risikodisziplin durchsetzen

EA-unterstützter Handel mit menschlicher Risikoüberwachung

Identifizierung von Risikoverschleppung während Verlustperioden

Schutz des Kapitals während Nachrichtenereignissen oder Marktschocks

Funktionen

Live Drawdown-Berechnung in Echtzeit

Zeigt den aktuellen Drawdown deutlich im Chart an

Verwendet Aktien- und Bilanzdaten des Brokerservers

Automatische Aktualisierung bei Marktschwankungen

Saubere, minimale Zähleranzeige im Chart

Nicht-intrusive Platzierung (blockiert nicht die Kursbewegung)

Keine Konfiguration erforderlich - anschließen und verwenden

Optimiert für geringe CPU-Auslastung

Wie es funktioniert

Das Phoenix Drawdown Meter überwacht kontinuierlich Kontostand und Eigenkapital.

Es berechnet dann:

Berechnet den Drawdown in Echtzeit, basierend auf dem aktuellen Eigenkapital Sofortige Aktualisierung bei Kurs- und P/L-Schwankungen Zeigt den Drawdown übersichtlich auf dem Chartpanel an Ermöglicht Händlern eine visuelle Risikobewertung auf einen Blick

So wird sichergestellt, dass der Drawdown nie aus den Augen und aus dem Sinn ist.

Technische Daten

Drawdown-Typ: Aktienbasiert

Datenquelle: Broker-Server-Saldo und Eigenkapital

Aktualisierungsfrequenz: Echtzeit (tick-basiert)

Panel-Typ: Chart-basierte grafische Anzeige

Ressourcenverbrauch: Äußerst gering

Kompatibilität: Alle MT5-Broker und Symbole

Installation

Herunterladen vom MQL5 Market

Auf einen beliebigen MT5-Chart ziehen

Drawdown-Anzeige erscheint sofort

Keine Eingaben. Keine Parameter. Keine Einrichtung.

System-Anforderungen

MetaTrader 5 Build 3280 oder höher

Windows 7 / 10 / 11 oder Mac (über Wine / Parallels)

Aktives Handelskonto (Demo oder Live)

Internetverbindung

Wichtige Hinweise

Dies ist ein Expert Advisor (EA) und muss auf einem Chart laufen

Zeigt den Drawdown nur für das aktuelle Konto an

Verwendet Live-Equity - der Drawdown kann schnell schwanken

Platziert oder verwaltet keine Trades

Halten Sie den Chart zur kontinuierlichen Überwachung offen.

Feedback & Bewertungen

Wenn Sie dieses Tool nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf MQL5. Ihr Feedback fließt direkt in zukünftige Phoenix-Updates, Verbesserungen und neue kostenlose und kostenpflichtige Tools ein - wir entwickeln mehr von dem, was Händler wirklich schätzen.

Unterstützung

Kostenloser lebenslanger Support über MQL5 Private Message.

Antwort innerhalb von 24 Stunden.

Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Alle Rechte vorbehalten.