Phoenix Drawdown Meter
Echtzeit-Drawdown-Überwachungstool für MetaTrader 5. Zeigt Live-Konto-Drawdown-Metriken an, um Händlern ein aktives Risikomanagement zu ermöglichen und die Überschreitung von Limits bei ungünstigen Marktbedingungen zu vermeiden.
Zweck
Der Drawdown ist die kritischste Risikokennzahl für Händler, insbesondere für diejenigen, die Prop-Firm-Konten oder streng risikogeführte Portfolios führen. Das Überschreiten von Drawdown-Limits - selbst kurzzeitig - kann Konten ungültig machen oder wochenlange Fortschritte zunichte machen.
Das Phoenix Drawdown Meter bietet eine sofortige, immer sichtbare Drawdown-Anzeige, die es Händlern ermöglicht, frühzeitig zu reagieren, das Risiko zu reduzieren oder den Handel zu beenden, bevor die Grenzen überschritten werden.
Anwendungsfälle
-
Händler von Prop-Firmen, die tägliche und allgemeine Drawdown-Limits überwachen
-
Portfoliorisikomanagement bei volatilen Bedingungen
-
Manuelle Händler, die eine strenge Risikodisziplin durchsetzen
-
EA-unterstützter Handel mit menschlicher Risikoüberwachung
-
Identifizierung von Risikoverschleppung während Verlustperioden
-
Schutz des Kapitals während Nachrichtenereignissen oder Marktschocks
Funktionen
-
Live Drawdown-Berechnung in Echtzeit
-
Zeigt den aktuellen Drawdown deutlich im Chart an
-
Verwendet Aktien- und Bilanzdaten des Brokerservers
-
Automatische Aktualisierung bei Marktschwankungen
-
Saubere, minimale Zähleranzeige im Chart
-
Nicht-intrusive Platzierung (blockiert nicht die Kursbewegung)
-
Keine Konfiguration erforderlich - anschließen und verwenden
-
Optimiert für geringe CPU-Auslastung
Wie es funktioniert
Das Phoenix Drawdown Meter überwacht kontinuierlich Kontostand und Eigenkapital.
Es berechnet dann:
-
Berechnet den Drawdown in Echtzeit, basierend auf dem aktuellen Eigenkapital
-
Sofortige Aktualisierung bei Kurs- und P/L-Schwankungen
-
Zeigt den Drawdown übersichtlich auf dem Chartpanel an
-
Ermöglicht Händlern eine visuelle Risikobewertung auf einen Blick
So wird sichergestellt, dass der Drawdown nie aus den Augen und aus dem Sinn ist.
Technische Daten
-
Drawdown-Typ: Aktienbasiert
-
Datenquelle: Broker-Server-Saldo und Eigenkapital
-
Aktualisierungsfrequenz: Echtzeit (tick-basiert)
-
Panel-Typ: Chart-basierte grafische Anzeige
-
Ressourcenverbrauch: Äußerst gering
-
Kompatibilität: Alle MT5-Broker und Symbole
Installation
-
Herunterladen vom MQL5 Market
-
Auf einen beliebigen MT5-Chart ziehen
-
Drawdown-Anzeige erscheint sofort
Keine Eingaben. Keine Parameter. Keine Einrichtung.
System-Anforderungen
-
MetaTrader 5 Build 3280 oder höher
-
Windows 7 / 10 / 11 oder Mac (über Wine / Parallels)
-
Aktives Handelskonto (Demo oder Live)
-
Internetverbindung
Wichtige Hinweise
-
Dies ist ein Expert Advisor (EA) und muss auf einem Chart laufen
-
Zeigt den Drawdown nur für das aktuelle Konto an
-
Verwendet Live-Equity - der Drawdown kann schnell schwanken
-
Platziert oder verwaltet keine Trades
-
Halten Sie den Chart zur kontinuierlichen Überwachung offen.
Feedback & Bewertungen
Wenn Sie dieses Tool nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf MQL5. Ihr Feedback fließt direkt in zukünftige Phoenix-Updates, Verbesserungen und neue kostenlose und kostenpflichtige Tools ein - wir entwickeln mehr von dem, was Händler wirklich schätzen.
Unterstützung
Kostenloser lebenslanger Support über MQL5 Private Message.
Antwort innerhalb von 24 Stunden.
