Phoenix ATR Volatility Meter

피닉스 ATR 변동성 측정기 (MT5)





메타트레이더 5용 실시간 변동성 모니터링 도구입니다. 평균 진폭 범위(ATR)를 활용하여 차트에 현재 시장 변동성을 표시합니다.





목적





시장 변동성은 스탑 배치, 포지션 크기, 슬리피지, 전략 효과성에 직접적인 영향을 미칩니다. 변동성을 인지하지 못한 채 거래할 경우, 급변하는 시장에서는 과도한 위험을 감수하게 되고, 정체된 시장에서는 기회를 놓치게 됩니다.





피닉스 ATR 변동성 측정기는 현재 차트 데이터를 활용해 ATR을 계산하고 해당 값을 차트에 명확히 표시합니다. 측정기는 실시간으로 업데이트되며 심볼 및 시간대 변경에 자동으로 적응하여 트레이더가 시장이 안정적인지, 활발한지, 아니면 매우 변동성이 높은지 평가할 수 있도록 합니다.





설치 방법





MQL5 마켓에서 다운로드하여 원하는 차트에 부착하세요. 미터는 즉시 표시되며 별도의 설정이 필요하지 않습니다.





요구 사항





MetaTrader 5 빌드 3280 이상. 이 지표는 사용자 정의 지표입니다. 변동성 측정을 위해 ATR을 사용하며 모든 브로커 및 상품과 호환됩니다. ATR 값은 선택한 시간대에 따라 달라집니다.





피드백 및 리뷰





지원





MQL5 비공개 메시지를 통한 평생 지원. 24시간 이내 응답 보장.





