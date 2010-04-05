SMC Liquidity
- Indikatoren
- Alex Amuyunzu Raymond
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Fortgeschrittene Smart Money- und Liquiditätsanalyse-Suite für MT5 in institutioneller Qualität
SMC LIQUIDITY ist ein umfassendes institutionelles Toolkit, das für Händler entwickelt wurde, die ein präzises Liquiditäts-Mapping, Marktstruktur-Intelligenz, Smart Money-Konzepte und Orderflow-Bewusstsein in einer einzigen integrierten Schnittstelle benötigen. Es wurde für professionelle Arbeitsabläufe, Multi-Timeframe-Klarheit und nahtlose Ausführung unter schnelllebigen Bedingungen entwickelt. Dieser Indikator kombiniert mehrere institutionelle Methoden in einer einheitlichen Engine, die es Händlern ermöglicht, den Markt mit der gleichen Informationshierarchie zu interpretieren, die von fortschrittlichen proprietären Desks verwendet wird.
Hauptzweck
SMC LIQUIDITY identifiziert die zugrundeliegenden Mechanismen, die die Preisentwicklung vorantreiben, indem es Liquiditätspools, Anreize, Sweeps, Verdrängungen, Ungleichgewichte, Volatilitäts-Pivots, Abschwächungen und strukturelle Verschiebungen hervorhebt. Diese Elemente werden in einem visuell kohärenten Format dargestellt, das die Entscheidungsfindung erleichtert, ohne den Chart zu überladen.
Es handelt sich nicht um einen Signalgenerator. Es handelt sich um ein institutionelles Analysesystem, das dazu dient, die Analyse zu verstärken, Erzählungen zu validieren und die Handelsauswahl mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verfeinern.Hauptmerkmale
1. Liquiditäts-Engine
Ein spezielles Modul, das alle wichtigen Liquiditätszonen erkennt und abbildet:
-
Gleiche Hochs und gleiche Tiefs
-
Externe und interne Liquiditätspools
-
Liquiditätsbereiche auf der Kauf- und Verkaufsseite
-
Liquiditäts-Sweeps und Taker-Events
-
Inducement levels und engineered liquidity points
Dieses Modul wird laufend aktualisiert, um die sich entwickelnde Marktstruktur und die Liquiditätsbedingungen widerzuspiegeln.
2. Rahmen für die Marktstruktur
Ein mehrschichtiges Struktursystem, das den Markt anhand einer institutionellen Logik liest:
-
Schwingungsstruktur (HH, HL, LH, LL)
-
Bruch der Struktur (BOS)
-
Änderung des Charakters (CHOCH)
-
Verdrängung und Fortsetzung des Auftragsflusses
-
Strukturelle Ausrichtung über mehrere Zeitrahmen
Die Struktur wird mit strengen Definitionen berechnet, um Mehrdeutigkeit bei Trendrichtung und Übergang zu beseitigen.
3. Ungleichgewicht und FVG-Erkennung
Genaue Identifizierung und Kartierung von:
-
Marktwertlücken
-
Verdrängungslücken
-
Volumenlücken
-
Kontinuierliche Ungleichgewichtszonen
Jede Zone passt sich dynamisch mit Preisinteraktion und -minderung an.
4. Modul Orderblock und institutioneller Fußabdruck
Automatische Erkennung und Visualisierung von:
-
Bullische und bearische Orderblöcke
-
Mitigierte und unmitigierte Blöcke
-
Verfeinerte OB-Erkennung mit Validierung von Kerzenmustern
-
Reaktionszonen für Fortsetzungs- oder Umkehrnarrativen
5. VWAP und institutionelle Volumenniveaus
Eine spezielle Engine für institutionelle Volumenprofile mit:
-
Tägliches, wöchentliches, monatliches, sitzungsbezogenes und kundenspezifisches VWAP
-
Standardabweichungen und Bandbreiten
-
Session-Trennung für hochpräzise Intraday-Analysen
VWAP passt sich an Marktstruktur, Liquidität und Orderflow-Übergänge an.
6. Multi-Timeframe-Synchronisation
SMC LIQUIDITY verarbeitet Logik in höheren Zeitrahmen und projiziert kritische Zonen und Strukturen zurück in den Handelszeitrahmen. Dies ermöglicht:
-
Swing Bias in höheren Zeitrahmen
-
Zeitrahmenübergreifende Liquiditätsausrichtung
-
Hierarchisches Struktur-Overlay
Das Ergebnis ist eine institutionelle Top-Down-Erzählung, die direkt in das Diagramm eingebettet ist.
7. Leistungsstarkes Rendering
Der Indikator ist optimiert für:
-
Analyse ohne Verzögerung
-
Minimale CPU-Auslastung
-
Sanfte Redraws auf volatilen, schnellen Zeitfenstern
-
Effiziente Verarbeitung für Multimodulsysteme
Geeignet für Scalping, Intraday, Swing und algorithmische Workflows.
8. Saubere und professionelle Visualisierung
Alle Elemente werden mit präziser Formatierung angezeigt:
-
Knackige institutionelle Farbpalette
-
Eindeutige visuelle Ebenen
-
Klare Trennung der Module
-
Optionale Sichtbarkeitsschalter
Die Schnittstelle wurde für Händler entwickelt, die eine saubere analytische Umgebung verlangen.
SMC LIQUIDITY ist kein einfaches SMC-Overlay oder einfacher Indikatorensatz. Es nutzt eine tiefgreifende institutionelle Logik und Multimodul-Berechnungen, um Marktdaten in einer sinnvollen hierarchischen Struktur darzustellen. Das System wurde entwickelt, um Händlern dabei zu helfen, Liquiditätstechniken, -verschiebungen und -strukturveränderungen zu verstehen, anstatt einfach nur auf Signale zu reagieren.
Dies macht es geeignet für:
-
Praktiker des Smart-Money-Konzepts
-
Liquiditätsorientierte Händler
-
Orderflow-Analysten
-
Arbeitsabläufe im proprietären Stil
-
Institutionelle Preisaktionsmodellierung
SMC LIQUIDITY unterstützt mehrere Handelsmethoden, darunter:
-
Umkehrung von Liquiditätsschwankungen
-
Anreize und Abschwächungsspiele
-
Orderblock-Fortsetzungs-Setups
-
FVG-basierte Ein- und Ausstiege
-
Struktureller Handel mit Trends und Gegentrends
-
VWAP-basierte Intraday-Ausführung
Es kann für jedes Instrument verwendet werden, einschließlich Forex, Rohstoffe, Indizes, Kryptowährungen und synthetische Märkte.
Jedes Modul ist konfigurierbar:
-
Strukturelle Empfindlichkeit
-
Schwellenwerte für den Liquiditätsbereich
-
OB-Erkennungsparameter
-
FVG- und Ungleichgewichtsfilter
-
Auswahl des VWAP-Modus
-
Session-Zeiten
-
Visuelle Stile und Layout-Einstellungen
Dies ermöglicht die Anpassung des Indikators an jede Strategie oder Charting-Präferenz.
SMC LIQUIDITY ist ein professionelles institutionelles Toolkit, das Liquiditätsanalyse, Smart-Money-Konzepte, Marktstruktur, Orderblöcke, VWAP, Imbalance-Mapping und Multi-Timeframe-Intelligenz in einem einzigen, zusammenhängenden Paket kombiniert. Es wurde für Händler entwickelt, die Genauigkeit, Klarheit und eine Marktinterpretation auf institutioneller Ebene benötigen, und stellt eine vollständige analytische Suite für MT5 dar.