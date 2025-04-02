Ict institutional zones

SMC VALID EA (MT5)

Version: 1.10

Autor: Marrion Brave Wabomba

Kategorie: Smart Money Concepts (SMC) und ICT-Konzepte

🔹ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro)

ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) - ICT Daily Buy & Sell Zones Pro ist ein professioneller Smart Money Concepts (SMC) / ICT-Handelsindikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um institutionelle Tagesniveaus klar abzubilden und Händler mit Entscheidungszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu führen.

Dieser Indikator analysiert automatisch den täglichen Zeitrahmen (PDH / PDL) und erstellt dynamische Angebots- und Nachfragezonen, eine zentrale Entscheidungszone und ein Echtzeit-Dashboard für die Marktstärke, so dass Händler ihre Einstiege am institutionellen Preisverhalten ausrichten können - und nicht an der Verzögerung der Indikatoren.

Dieses Tool wurde für diskretionäre Händler, Prop-Firm-Händler und algorithmische Analysten entwickelt und konzentriert sich auf Klarheit, Struktur und Marktkontext.

⚙️ Hauptmerkmale

🟦 ICT Daily Supply & Demand Zones

Berechnet automatisch das Tageshoch (PDH) und das Tagestief (PDL)

Erweitert die Zonen dynamisch auf der Grundlage der täglichen Spanne

Zeigt Angebots- und Nachfragezonen mit einstellbarer Opazität an

Zeigt die Stärke der Zonen anhand historischer Kursberührungen

Optional mehrere Zonen mit Nahfilterung

Solide Entscheidungszonen-Linie (institutionelle Verzerrung)

Zentrale Entscheidungszone zwischen PDH & PDL

Saubere durchgezogene Linie für Klarheit

Definiert sofort: Aufschlag vs. Abschlag Bullish vs. Bearish Tendenz

Wird von ICT-Händlern zur Richtungsfilterung verwendet

🔴 PDH / 🔵 PDL-Niveaus

Deutlich markierte Vortageshochs und -tiefs

Gepunktete Linien im institutionellen Stil

Vollständig anpassbare Farben, Breite und Beschriftungen

📈 Dynamische aktuelle Kurslinie

Echtzeit-Kurslinie, die je nach Richtung die Farbe ändert 🔵 Blau → Preis bewegt sich nach oben 🔴 Rot → Preis bewegt sich nach unten

Hilft bei der Visualisierung des Momentums auf wichtigen Ebenen

🧠 Multi-Timeframe Stärke Dashboard

Zeigt Echtzeit-Stärke für:

M15

M30

H1

H4

D1

Jeder Zeitrahmen kombiniert:

Preisdynamik

RSI-Vorspannung

Trendstärke in Prozent

Visuelle Stärkebalken (")

Perfekt für die Top-Down-Analyse und Bestätigung.

📊 ATR-Volatilitätspanel

Zeigt ATR-Werte über mehrere Zeitrahmen hinweg an

Hilft bei: Stop-Loss-Größenbestimmung Take-Profit-Erwartungen Bewusstsein für Volatilität



🎨 Professionelle Chart-Gestaltung

Optionale automatische Chart-Gestaltung

Saubere institutionelle Farben

Klarer Kontrast für lange Handelssitzungen

Vollständig reversibel beim Entfernen von Indikatoren

🔔 Intelligente Warnungen und Interaktivität

Optionale Warnungen, wenn der Preis in die: Angebotszone Nachfrage-Zone

Umschalten der Zonen per Mausklick direkt auf dem Chart

Entwickelt für manuellen Präzisionshandel, nicht für Signal-Spam

👤 Ideal für

✔ ICT & Smart Money Traders

✔ Prop Firm & Evaluation Traders

✔ Day Traders & Swing Traders

✔ Traders who want context, not signals

✔ Anyone trading PDH / PDL / Premium & Discount

🧩 Was dieser Indikator NICHT ist

❌ Kein Signalpfeilsystem

❌ Kein Repainting-Indikator

❌ Kein Lagging-MA-basiertes Tool

Dieser Indikator liefert den institutionellen Kontext - Sie treffen die Ausführungsentscheidung.