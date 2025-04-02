Ict institutional zones
- Indikatoren
- Marrion Netondo Wabomba
- Version: 3.59
- Aktivierungen: 15
Version: 1.10
Autor: Marrion Brave Wabomba
Kategorie: Smart Money Concepts (SMC) und ICT-Konzepte
🔹ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro)
ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) - ICT Daily Buy & Sell Zones Pro ist ein professioneller Smart Money Concepts (SMC) / ICT-Handelsindikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um institutionelle Tagesniveaus klar abzubilden und Händler mit Entscheidungszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu führen.
Dieser Indikator analysiert automatisch den täglichen Zeitrahmen (PDH / PDL) und erstellt dynamische Angebots- und Nachfragezonen, eine zentrale Entscheidungszone und ein Echtzeit-Dashboard für die Marktstärke, so dass Händler ihre Einstiege am institutionellen Preisverhalten ausrichten können - und nicht an der Verzögerung der Indikatoren.
Dieses Tool wurde für diskretionäre Händler, Prop-Firm-Händler und algorithmische Analysten entwickelt und konzentriert sich auf Klarheit, Struktur und Marktkontext.
⚙️ Hauptmerkmale
🟦 ICT Daily Supply & Demand Zones
-
Berechnet automatisch das Tageshoch (PDH) und das Tagestief (PDL)
-
Erweitert die Zonen dynamisch auf der Grundlage der täglichen Spanne
-
Zeigt Angebots- und Nachfragezonen mit einstellbarer Opazität an
-
Zeigt die Stärke der Zonen anhand historischer Kursberührungen
-
Optional mehrere Zonen mit Nahfilterung
Solide Entscheidungszonen-Linie (institutionelle Verzerrung)
-
Zentrale Entscheidungszone zwischen PDH & PDL
-
Saubere durchgezogene Linie für Klarheit
-
Definiert sofort:
-
Aufschlag vs. Abschlag
-
Bullish vs. Bearish Tendenz
-
-
Wird von ICT-Händlern zur Richtungsfilterung verwendet
🔴 PDH / 🔵 PDL-Niveaus
-
Deutlich markierte Vortageshochs und -tiefs
-
Gepunktete Linien im institutionellen Stil
-
Vollständig anpassbare Farben, Breite und Beschriftungen
📈 Dynamische aktuelle Kurslinie
-
Echtzeit-Kurslinie, die je nach Richtung die Farbe ändert
-
🔵 Blau → Preis bewegt sich nach oben
-
🔴 Rot → Preis bewegt sich nach unten
-
-
Hilft bei der Visualisierung des Momentums auf wichtigen Ebenen
🧠 Multi-Timeframe Stärke Dashboard
Zeigt Echtzeit-Stärke für:
-
M15
-
M30
-
H1
-
H4
-
D1
Jeder Zeitrahmen kombiniert:
-
Preisdynamik
-
RSI-Vorspannung
-
Trendstärke in Prozent
-
Visuelle Stärkebalken (")
Perfekt für die Top-Down-Analyse und Bestätigung.
📊 ATR-Volatilitätspanel
-
Zeigt ATR-Werte über mehrere Zeitrahmen hinweg an
-
Hilft bei:
-
Stop-Loss-Größenbestimmung
-
Take-Profit-Erwartungen
-
Bewusstsein für Volatilität
-
🎨 Professionelle Chart-Gestaltung
-
Optionale automatische Chart-Gestaltung
-
Saubere institutionelle Farben
-
Klarer Kontrast für lange Handelssitzungen
-
Vollständig reversibel beim Entfernen von Indikatoren
🔔 Intelligente Warnungen und Interaktivität
-
Optionale Warnungen, wenn der Preis in die:
-
Angebotszone
-
Nachfrage-Zone
-
-
Umschalten der Zonen per Mausklick direkt auf dem Chart
-
Entwickelt für manuellen Präzisionshandel, nicht für Signal-Spam
👤 Ideal für
✔ ICT & Smart Money Traders
✔ Prop Firm & Evaluation Traders
✔ Day Traders & Swing Traders
✔ Traders who want context, not signals
✔ Anyone trading PDH / PDL / Premium & Discount
🧩 Was dieser Indikator NICHT ist
❌ Kein Signalpfeilsystem
❌ Kein Repainting-Indikator
❌ Kein Lagging-MA-basiertes Tool
Dieser Indikator liefert den institutionellen Kontext - Sie treffen die Ausführungsentscheidung.