Ict institutional zones

SMC VALID EA (MT5)

Version: 1.10
Autor: Marrion Brave Wabomba
Kategorie: Smart Money Concepts (SMC) und ICT-Konzepte

🔹ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro)

ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) - ICT Daily Buy & Sell Zones Pro ist ein professioneller Smart Money Concepts (SMC) / ICT-Handelsindikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um institutionelle Tagesniveaus klar abzubilden und Händler mit Entscheidungszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu führen.

Dieser Indikator analysiert automatisch den täglichen Zeitrahmen (PDH / PDL) und erstellt dynamische Angebots- und Nachfragezonen, eine zentrale Entscheidungszone und ein Echtzeit-Dashboard für die Marktstärke, so dass Händler ihre Einstiege am institutionellen Preisverhalten ausrichten können - und nicht an der Verzögerung der Indikatoren.

Dieses Tool wurde für diskretionäre Händler, Prop-Firm-Händler und algorithmische Analysten entwickelt und konzentriert sich auf Klarheit, Struktur und Marktkontext.

⚙️ Hauptmerkmale

🟦 ICT Daily Supply & Demand Zones

  • Berechnet automatisch das Tageshoch (PDH) und das Tagestief (PDL)

  • Erweitert die Zonen dynamisch auf der Grundlage der täglichen Spanne

  • Zeigt Angebots- und Nachfragezonen mit einstellbarer Opazität an

  • Zeigt die Stärke der Zonen anhand historischer Kursberührungen

  • Optional mehrere Zonen mit Nahfilterung

Solide Entscheidungszonen-Linie (institutionelle Verzerrung)

  • Zentrale Entscheidungszone zwischen PDH & PDL

  • Saubere durchgezogene Linie für Klarheit

  • Definiert sofort:

    • Aufschlag vs. Abschlag

    • Bullish vs. Bearish Tendenz

  • Wird von ICT-Händlern zur Richtungsfilterung verwendet

🔴 PDH / 🔵 PDL-Niveaus

  • Deutlich markierte Vortageshochs und -tiefs

  • Gepunktete Linien im institutionellen Stil

  • Vollständig anpassbare Farben, Breite und Beschriftungen

📈 Dynamische aktuelle Kurslinie

  • Echtzeit-Kurslinie, die je nach Richtung die Farbe ändert

    • 🔵 Blau → Preis bewegt sich nach oben

    • 🔴 Rot → Preis bewegt sich nach unten

  • Hilft bei der Visualisierung des Momentums auf wichtigen Ebenen

🧠 Multi-Timeframe Stärke Dashboard

Zeigt Echtzeit-Stärke für:

  • M15

  • M30

  • H1

  • H4

  • D1

Jeder Zeitrahmen kombiniert:

  • Preisdynamik

  • RSI-Vorspannung

  • Trendstärke in Prozent

  • Visuelle Stärkebalken (")

Perfekt für die Top-Down-Analyse und Bestätigung.

📊 ATR-Volatilitätspanel

  • Zeigt ATR-Werte über mehrere Zeitrahmen hinweg an

  • Hilft bei:

    • Stop-Loss-Größenbestimmung

    • Take-Profit-Erwartungen

    • Bewusstsein für Volatilität

🎨 Professionelle Chart-Gestaltung

  • Optionale automatische Chart-Gestaltung

  • Saubere institutionelle Farben

  • Klarer Kontrast für lange Handelssitzungen

  • Vollständig reversibel beim Entfernen von Indikatoren

🔔 Intelligente Warnungen und Interaktivität

  • Optionale Warnungen, wenn der Preis in die:

    • Angebotszone

    • Nachfrage-Zone

  • Umschalten der Zonen per Mausklick direkt auf dem Chart

  • Entwickelt für manuellen Präzisionshandel, nicht für Signal-Spam

👤 Ideal für

✔ ICT & Smart Money Traders
✔ Prop Firm & Evaluation Traders
✔ Day Traders & Swing Traders
✔ Traders who want context, not signals
✔ Anyone trading PDH / PDL / Premium & Discount

🧩 Was dieser Indikator NICHT ist

❌ Kein Signalpfeilsystem
❌ Kein Repainting-Indikator
❌ Kein Lagging-MA-basiertes Tool

Dieser Indikator liefert den institutionellen Kontext - Sie treffen die Ausführungsentscheidung.


ZigZagStrength
Yow Siew Wai
Indikatoren
Dieser Indikator fügt dem traditionellen Zickzack-Indikator zusätzliche Leistung hinzu. Mit den High-Low-Zahlen in der Vision wird es einfacher sein, Trendwechsel abzuschätzen, indem man die Tiefe jeder Welle kennt. Informationen wie Punkte, Pips, Prozentsatz und #Balken können je nach Konfiguration angezeigt werden. Alle Informationen werden in Echtzeit aktualisiert. Dieser Indikator ist besonders nützlich in Seitwärtsmärkten, um niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen.
ZigZag2LineLT
Alberto Da Silva Lira
Indikatoren
- iZigZag2LineLT Die neue Version 3.0 des Indikators iZigZag2LineLT ermöglicht die Suche nach möglichen Erschöpfungsregionen des Marktes auf der Suche nach kleinen oder großen Umkehrungen. Er folgt den gleichen Merkmalen, die im Indikator der LTB- und LTA-Linien, Fibonacci, Unterstützungen und Widerstände enthalten sind, mit der Anwendung der unentschlossenen Zonen des Marktes (verbesserte Version von Stop or Move von Sato), in diesen Bereichen erscheinen Vorschläge (durch die gestrichelten Li
Start Midas Fibo Bands
Ricardo Almeida Branco
Indikatoren
Hier haben wir die Start Midas Fibo Bands , ich gestehe, dass es ein Indikator , der mich aufgeregt genug, um zu arbeiten , weil ich in der Lage, mehr definierte Regeln zu finden war . Nun, der Indikator hat die Funktionen der anderen Indikatoren der Start-Linie , die eine Möglichkeit, mehrere Midas auf dem Bildschirm zu plotten ist, können Sie den Ankerpunkt mit Tastenkombinationen zu bewegen und verwenden Sie die Legende, um einen Anker von einem anderen zu unterscheiden. Die Regeln, die ich f
Automatic Vwap Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (1)
Indikatoren
Der automatische 3-Vwap-Indikator (Midas) kann für Preis- und Volumenstudien verwendet werden, um die Bewegung der Markttreiber abzubilden. Er zeichnet automatisch 3 Vwaps auf, von denen zwei dynamisch sind und im Laufe des Tages aktualisiert werden, wenn neue Höchst- oder Tiefststände auftreten. Die dritte Vwap ist täglich und kann Aufschluss darüber geben, ob der Trend nach oben oder unten geht. Außerdem wurde ein Hilfsindikator eingefügt, der (ebenfalls dynamisch) interessante Punkte mit OHLC
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
Indikatoren
Weis Waves ist ein technischer Indikator, entwickelt von David Weis und inspiriert von den Prinzipien Richard Wyckoffs. Im Gegensatz zum herkömmlichen Volumen, das Balken für Balken angezeigt wird, summiert Weis Waves das Volumen in Aufwärts- oder Abwärts-“Wellen” und startet die Zählung neu, sobald sich die Preisrichtung ändert. Diese Methode ermöglicht es Tradern, die wahre Stärke einer Marktbewegung klar zu erkennen, da jede Welle die Intensität des Volumens einer Kerzenfolge widerspiegelt.
FREE
Percentage range consolidation
Diego De Cesaro
Indikatoren
Prozentuale Spannenkonsolidierung Percentage Range Consolidation ist ein leistungsfähiger Indikator zur Identifizierung von Preiskonsolidierungszonen auf der Grundlage von prozentualen Veränderungen im Zeitverlauf. Er ist ideal für Händler, die Bereiche mit Volatilitätskompression und mögliche Ausbruchspunkte erkennen möchten. Wichtigste Merkmale: Identifiziert bis zu 3 gleichzeitige Konsolidierungszonen, jede unabhängig konfigurierbar. Die Berechnung basiert auf der prozentualen Abweichung zwis
VWAP Simple
Deibson Carvalho
4.24 (29)
Indikatoren
Der volumengewichtete Durchschnittspreis ähnelt einem gleitenden Durchschnitt, mit dem Unterschied, dass das Volumen zur Gewichtung des Durchschnittspreises über einen bestimmten Zeitraum herangezogen wird. Der volumengewichtete Durchschnittspreis [VWAP] ist ein dynamischer, gewichteter Durchschnitt, der den tatsächlichen Durchschnittspreis eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum genauer widerspiegeln soll . Mathematisch gesehen ist der VWAP die Summe der getätigten Umsätze (d. h. Volum
FREE
Daily VWAP
Riccardo Moreo
4.75 (4)
Indikatoren
Dies ist die Volume Avarage Weighted Price (VWAP) es ist ein Indikator, der zeigt, wo ist der Durchschnitt der aktuellen Volumina und die Ebenen, auf denen der Preis als Prämie, über dem zweiten oberen Band, oder Rabatt, unter dem zweiten unteren Band, es ist auch sehr nützlich, um die VWAP-Ebene als Ziel für Operationen, da es eine sehr liquide Ebene, so dass der Preis ist es angezogen zu ihm. fühlen Sie sich frei, ein Feedback entweder positiv oder negativ auf Ihre Erfahrungen mit diesem Indik
FREE
Volume Thermal Vision
Jean Carlos Martins Roso
Indikatoren
Entdecke die Kraft des Volumens mit Volume Thermal Vision Bist du bereit, dein Trading auf das nächste Level zu heben? Wir präsentieren Volume Thermal Vision, den ultimativen Volumen-Indikator für MetaTrader 5, der die Volumenanalyse in einen strategischen Vorteil verwandelt. Entwickelt für Trader, die Gelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit identifizieren möchten, eignet sich dieser Indikator perfekt für Methoden wie VSA (Volume Spread Analysis), ICT (Inner Circle Trader), SMC (Smart Money C
Hammer and Doji Scanner
Vikash Yadav
Indikatoren
Der Hammer- und Doji-Scanner ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das für MetaTrader-Plattformen wie MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde, um wichtige Candlestick-Muster, insbesondere den Hammer und den Doji , zu erkennen und hervorzuheben. Diese Muster werden von Händlern häufig verwendet, um potenzielle Trendumkehrungen oder Phasen der Unentschlossenheit auf dem Markt zu erkennen. Hammer: Der Hammer ist ein bullisches Umkehrkerzenmuster, das nach einem Abwärt
FREE
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indikatoren
Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein von den großen Akteuren häufig verwendeter Handelsmaßstab, der den Durchschnittspreis angibt, zu dem ein Symbol während des Tages gehandelt wurde. Er basiert sowohl auf dem Volumen als auch auf dem Preis. Zusätzlich haben wir in diesen Indikator den MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price) aufgenommen. Für diejenigen, die den Gebrauch und die Bedeutung dieses Indikators nicht kennen, empfehle ich einen großartigen Artikel über dieses T
FREE
Start Vwap Custom Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (3)
Indikatoren
Achtung! Neues Update - 4 wichtige praktische Verbesserungen! 1) Alarm 2) Midas-Textwert 3) Click-Panel 4) Kann mit einem EA verbunden werden, um im halbautomatischen Modus zu arbeiten Achtung - Dieser Indikator funktioniert im Backtest aufgrund von MT5-Eigenheiten (Lesen von Hotkeys oder Panel-Klicks) nicht perfekt . Mein Vorschlag ist, dass Sie testen Automatic Vwap Midas, die automatischen Betrieb hat, um die Berechnung zu analysieren und dann kaufen Start, wenn Sie denken, der Indikator wi
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Hurst buy and sell
Victor Alfonso Molina Botello
Indikatoren
Hurst Kaufen und Verkaufen Dieser innovative Indikator, inspiriert von der xAI Grok-Intelligenz, verwendet den Hurst-Exponenten, um die Natur des Marktes zu erkennen und Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Der EA für diesen Indikator (Hurst Razer PRO EA MT5) ist jetzt verfügbar, Sie können ihn sehen, indem Sie hier klicken! https://www.mql5.com/es/market/product/153441?source=Site+Profile+Seller Wenn Sie mehr Signale von dem Indikator erhalten möchten, ändern Sie die Mindestanzahl der Balken z
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indikatoren
Weißes Weis-Volumen Dieser Indikator zeigt die Summe des Volumens in jeder Welle, bullish oder bearish, wie von David Weis idealisiert, aber es bringt eine wichtige Ergänzung , die die Markierung der Bar mit dem höchsten Volumen der Welle (White Bar) ist! Bei der Codierung des Indikators wurde versucht, den Code zu optimieren, um eine minimale Verarbeitung während der Nutzung zu erfordern und nicht zu mt5 überlasten. Der Indikator kann für Analysen und Studien vor dem Handel verwendet werden,
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.67 (15)
Indikatoren
Überblick Der Smart Money Structure Markup Indicator für MetaTrader 5 ist ein leistungsfähiges Tool, das Händlern hilft, wichtige Marktstrukturen zu erkennen, die auf den beliebten Smart Money Concepts (SMC) Strategien basieren. Dieser Indikator erkennt Mikromarktstrukturen und bietet Einblicke in Kursbewegungen und potenzielle Trendwechsel. Er hebt wichtige Elemente wie gültige Strukturbrüche (BOS), Zeichenwechsel (CHoCH) und Anreize (IDM) hervor und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen zu
FREE
Fibonacci Bollinger Bands
Quang Huy Quach
Indikatoren
Fibonacci Bollinger Bands (FBB) Indikator - Benutzerhandbuch 1. Einführung Fibonacci Bollinger Bands (FBB) ist ein Indikator für die technische Analyse, der drei Instrumente kombiniert: Bollinger Bands , Fibonacci-Ratios und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA) . Der Zweck dieses Indikators ist es, eine mehrdimensionale Sicht auf den Markt zu bieten, indem er hilft, zu identifizieren: Dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen. Den allgemeinen Markttrend. Volatilitätsniveaus
FREE
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
Indikatoren
Entdecken Sie den RSIScalperPro - den revolutionären RSI-basierten Indikator für den Metatrader 5, der speziell für das Scalptrading im einminütigen Chart entwickelt wurde. Mit RSIScalperPro erhalten Sie einen leistungsstarken Werkzeugkasten für den präzisen Einstieg und Ausstieg aus Trades, um Ihr Trading auf die nächste Stufe zu bringen. RSIScalperPro verwendet zwei verschiedene RSI-Indikatoren, die Ihnen klare Signale für überkaufte und überverkaufte Bereiche liefern. Sie können die Zeitperi
VWAP Indicator MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indikatoren
Beschreibung : VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist das Verhältnis zwischen dem gehandelten Wert und dem gesamten gehandelten Volumen über einen bestimmten Zeithorizont. Es ist ein Maß für den durchschnittlichen Preis, zu dem ein Paar über den Handelshorizont gehandelt wird. Lesen Sie mehr. Alle Symbole und alle Zeitrahmen werden unterstützt. Indikator Eingaben : VWAP Modus : Modus der VWAP-Berechnung. Auswählbare Optionen: Einzeln, Session, Täglich, Wöchentlich, Monatlich Volumina :
Envolventes con alertas
Juan Manuel Rojas Perez
Indikatoren
MT5 Hüllkurven-Muster-Detektor: Ihr Wettbewerbsvorteil beim Handel Sind Sie auf der Suche nach einem Tool, das Ihnen hilft, die besten Handelsmöglichkeiten auf dem Devisenmarkt genau zu identifizieren? Unser Engulfing Pattern Detector liefert Ihnen ein äußerst zuverlässiges Kauf- oder Verkaufssignal, das auf einem der bekanntesten und effektivsten japanischen Candlestick-Muster basiert: dem Engulfing-Muster. Mit einer durchschnittlichen Erfolgsquote von 70 % ermöglicht Ihnen dieser Indikator, si
FREE
Easy VWAP
Luca Spinello
Indikatoren
Der VWAP-Indikator, die Kurzform von Volume Weighted Average Price, ähnelt einem gleitenden Durchschnitt, berücksichtigt aber das Tick-Volumen der Kerzen. Der Indikator berechnet den gleitenden Durchschnitt, indem er den Preis jeder Kerze mit dem Tick-Volumen der Kerze multipliziert. Diese Berechnung gewichtet den Preis mit größerer Bedeutung, wenn mehr Transaktionen getätigt wurden. Merkmale: Visuelles Styling anpassbar Periode anpassbar Einfacher Gebrauch
FREE
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Breakout Boxes mit Volumendruck Dieser Indikator automatisiert die Identifizierung von wichtigen Konsolidierungszonen (Angebot und Nachfrage) auf der Grundlage von Markt-Pivots und Volatilität (ATR). Im Gegensatz zu standardmäßigen Unterstützungs-/Widerstands-Tools bietet dieser Indikator eine einzigartige Volumendruck-Analyse innerhalb jeder Box, die Ihnen einen Einblick in den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern gibt, bevor ein Ausbruch stattfindet. Hauptmerkmale Automatisierte Angebots-
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indikatoren
vollständig an das Ergebnis einer Bewegung und die Dauer, die er hatte. Die Höhe gibt an, wie viele Ticks das Asset während einer einer bestimmten Bewegung gelaufen ist, seine Breite zeigt uns die Dauer dieser Bewegung hatte. Seine Konfiguration muss mit der Konfiguration des Weis-Wave-Indikators übereinstimmen, um die Kraft der Bewegung zu beobachten, und kann eine mögliche Akkumulation oder Verteilung der Bewegung anzeigen;
FREE
Ultimate MACD Pro and Smart Histogram
Abdullah Alhariri
Indikatoren
Ultimate MACD MTF Pro ist eine leistungsstarke, verbesserte Version des klassischen MACD — neu gestaltet für das moderne Trading. Dieser Indikator bietet Ihnen Multi-Timeframe MACD, dynamische Histogramm-Farben, Signal-Cross-Marker und intelligente Linienfarbwechsel basierend auf dem Momentum. Entwickelt für Trader, die saubere Signale, frühe Trenderkennung und professionelle visuelle Klarheit wünschen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe MACD (MTF) Wechseln Sie einfach zwischen dem aktuellen Cha
FREE
VWAP Indicator
LUC JACOBUS A VERHEECKE
4.2 (25)
Indikatoren
Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist eine von Händlern verwendete Handelsbenchmark , die den Durchschnittspreis eines Wertpapiers im Laufe des Tages angibt, der sowohl auf dem Volumen als auch auf dem Preis basiert. Er ist wichtig, weil er Händlern einen Einblick sowohl in den Trend als auch in den Wert eines Wertpapiers gibt. Dieser Indikator VWAP V2 ist kostenlos und ist die manuelle Version des erweiterten Easy-VWAP-Indikators (30 Eu
FREE
Adaptive Pulse
Anastasia Danilova
Indikatoren
Adaptive Pulse - Professionelles Trading-Signal-System Kurzbeschreibung Adaptive Pulse ist ein professioneller Trading-Signal-Indikator, der auf adaptiver Marktanalyse-Technologie basiert. Der Indikator passt sich automatisch an die Volatilität an und generiert präzise Kauf- und Verkaufssignale mit visuellen Pfeilen auf dem Chart. Er funktioniert auf allen Zeitrahmen und Finanzinstrumenten. Hauptfunktionen Der Indikator bietet ein dreistufiges Analysesystem mit drei unabhängigen adaptiven Linien
Garis 1x klik dan timer candle
Rohmat
Indikatoren
Indikator ini menggabungkan dua fungsi utama: hitung mundur secara real-tim dengan 2 mode Fitur interaktif untuk menggambar garis harga open menggunakan klik mouse, garis otomatis terpasang di level open secara akurat. mempermudah untuk pembuatan garis Dilengkapi juga dengan animasi nama simbol bergaya mesin ketik. Cocok untuk yang membutuhkan visualisasi nama dan waktu. Dieser Indikator kombiniert zwei Hauptfunktionen: Echtzeit-Countdown mit zwei Modi. Eine interaktive Funktion zum Zeichnen o
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indikatoren
Der ursprüngliche Autor ist David Weis, ein Experte für die Wyckoff-Methode. Die Weis-Welle ist eine moderne Adaption der Wyckoff-Methode aus den 1930er Jahren, einem weiteren Experten für Bandlesetechniken und Chartanalyse. Weis Waves stützt sich auf das Marktvolumen und stapelt es in Wellen entsprechend den Preisbedingungen, was dem Händler wertvolle Einblicke in die Marktbedingungen gibt. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, finden Sie auf YouTube eine Vielzahl von Videos. Suchen
FREE
Anchored VWAP Channel
Kong Yew Chan
Indikatoren
eine vwap-Linie ausgehend von der auf dem Diagramm platzierten Linie platzieren Parameter: tick_mode: aktivieren, um ticks statt balken zu verwenden. dies verbraucht viel mehr cpu-rechenleistung prefix: Präfix, das für die vom Indikator erzeugte Linie hinzugefügt wird line_color: legt die Farbe der erzeugten Linie fest line_style: legt den Linienstil für die erzeugte Linie fest applied_price: legt den Preis des zu verwendenden Balkens fest std_dev_ratio: legt den Multiplikator für den std dev-Ka
The Real RSI Divergence Hunter
Muhammad Jawad Shabir
Indikatoren
The Real RSI – Professioneller Divergenz-Indikator Übersicht The Real RSI ist ein professioneller Indikator zur Erkennung von Divergenzen, entwickelt für Trader, die institutionelle Präzision bei der Identifizierung von auf RSI basierenden Umkehr- und Fortsetzungssignalen suchen. Er erkennt automatisch reguläre und versteckte Divergenzen zwischen Preis und RSI und bestätigt jedes Setup mithilfe einer intelligenten Pivot-Logik und einer Echtzeit-Strukturvalidierung. Dieser Indikator wurde für Gen
FREE
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indikatoren
MonsterDash Harmonics Indicator ist ein Dashboard für harmonische Muster. Es erkennt alle wichtigen Muster. MonsterDash ist ein Dashboard, das alle erkannten Muster für alle Symbole und (fast) alle Zeitrahmen in einem sortierbaren und scrollbaren Format anzeigt. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. MonsterDash kann Charts mit den gefundenen Mustern öffnen und aktualisieren . Einstellungen Die Standardeinstellungen von MonsterDash sind in den meisten Fällen gut gen
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indikatoren
BESCHREIBUNG ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) ist ein Indikator, der die Preisbewegung analysiert und gültige Impulse, Korrekturen und SCOBs (Single Candle Order Block) identifiziert. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das mit jeder Art von technischer Analyse verwendet werden kann, da es flexibel, informativ und einfach zu bedienen ist und das Bewusstsein des Händlers für die liquidesten Interessenzonen erheblich verbessert. EINSTELLUNGEN Allgemein | Visuals Farbthema — definiert d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indikatoren
Elliot Waves Analyzer Pro berechnet Elliot Waves, um die Trendrichtung und Einstiegslevels zu identifizieren. Hauptsächlich für Swing-Trading-Strategien. Normalerweise würde man eine Position in Trendrichtung für Welle 3 oder eine Korrektur für Welle C eröffnen. Dieser Indikator zeichnet die Zielniveaus für die aktuelle und die nächste Welle. Die wichtigsten Regeln der Elliot-Wellen-Analyse werden durch den Indikator verifiziert. Die Pro-Version analysiert mehrere Timeframes und zeigt die Subwav
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator erstellt eine Heatmap basierend auf der Markttiefe des aktuellen Symbols oder eines anderen Symbols. Ein anderes Symbol ist nützlich, wenn Sie mit Terminkontrakten handeln und ein Kontrakt in "Mini" und "Full" aufgeteilt ist. In Brasilien (B3 - BMF&Bovespa) zum Beispiel sind WDO und DOL Devisenterminkontrakte von BRL/USD (wobei 1 DOL = 5 WDO) und große Banken arbeiten hauptsächlich mit DOL (wo Liquidität wichtig ist). Bitte verwenden Sie den M1-Zeitrahmen , da die Objekte zu kl
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indikatoren
Orderflow Scalp Pro v2.4 bietet Handelsintelligenz auf institutionellem Niveau durch fortschrittliche Volumenanalyse, dynamische VWAP-Berechnungen, Echtzeit-Überwachung aggressiver Scores und präzise Pfeilsignale. Dieses komplette Handelssystem verwandelt komplexe Marktdaten in klare, umsetzbare Signale für konsistente Profitabilität auf Zeitrahmen von 3-4 Minuten. Full Documentation: [Download PDF] Vier leistungsstarke Komponenten in einem System Volumenprofil-HeatMap mit POC/VAH/VAL Verwand
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indikatoren
Der Volume Spread Analysis Indikator basiert auf der ursprünglichen Volume Spread Analysis Methode. Er wurde für die schnelle und einfache Erkennung von VSA-Mustern entwickelt. Obwohl dieser Indikator sehr einfach aussieht, ist er das anspruchsvollste Tool, das wir je entwickelt haben. Es handelt sich um ein wirklich leistungsstarkes Analysetool, das sehr zuverlässige Handelssignale erzeugt. Da es sehr benutzerfreundlich und verständlich ist, eignet es sich für jeden Händlertyp, unabhängig von s
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indikatoren
100PIPSsignals – Schnelles EMA-Crossover-System für Gold (M1) Ein einfacher EMA-Crossover-Indikator für Gold-CFDs im 1-Minuten-Chart. Er markiert risikoarme Einstiegspunkte mit klaren Pfeilen und goldenen Kreisen, validiert Bewegungen anhand eines konfigurierbaren Mindest-Pip-Ziels und kann Warnmeldungen/Benachrichtigungen senden. Funktionsweise (einfach): Der Indikator verwendet zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (schneller EMA und mittlerer EMA). Wenn der schnelle EMA den mittleren
TPTSyncX
Arief
Indikatoren
Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg. 3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen Keine Überlastung mehr durch Charts. Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung. Kompatibel mit allen Währungen, Krypt
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Zum ersten Mal auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Ast rologie basiert, wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt a
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet Unterstützung und Widerstand, Volumen und einige spezielle Formel, um das Volumen zu berechnen, um die Kerzen zu filtern. Wenn das Volumen einen bestimmten Wert erreicht, Und zur gleichen Zeit, Kerze bricht die Unterstützung/Widerstand-Linie, Es wäre ein Signal und wir können den Markt betreten. Die Signale erscheinen, wenn die aktuelle Kerze geschlossen wird. Sie können dann in den Handel einsteigen, wenn eine neue Kerze erscheint. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Ge
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Indikatoren
Ultraschnelle Erkennung von parabolischen Kanälen (sowie linearen, horizontalen und wellenförmigen Kanälen) in der gesamten Tiefe der Geschichte, wodurch eine Hierarchie der Kanäle entsteht. Erforderliche Einstellung: Max. Balken im Diagramm: Unbegrenzt Dieser Indikator ist in erster Linie für den algorithmischen Handel konzipiert, kann aber auch für den manuellen Handel verwendet werden. Dieser Indikator wird in naher Zukunft sehr aktiv weiterentwickelt werden, und es wird detailliert beschrie
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Indikatoren
TREND HARMONY MT5 - Multi Timeframe Trend und Phase und Pullback Level Visualizer Indikator für Metatrader5 Der TREND HARMONY-Indikator automatisiert eine tiefgehende Trendanalyse und generiert Visualisierungen für Sie. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades, indem Sie die Unsicherheit beseitigen! Revolutionieren Sie Ihre Handelserfahrung mit Präzision und Einsicht durch den TREND HARMONY Multi Timeframe Indikator - Ihr ultimativer MT5 Trendvisualisierungsindikator. [ Funktionen und Handb
Ict quaterly levels
Marrion Netondo Wabomba
Indikatoren
ICT Core Levels - Smart Market Structure & Session Tool ICT Core Levels ist ein professioneller MetaTrader 5-Indikator, der auf den Konzepten des Inner Circle Trader (ICT) basiert. Er wurde entwickelt, um Händlern einen klaren, strukturierten Überblick über den Markt zu geben, indem er die Marktstruktur, die wichtigsten Kursniveaus, die Handelssitzungen und die Fair Value Gaps (FVGs) berücksichtigt - alles in einem übersichtlichen, hochgradig anpassbaren Tool. Dieser Indikator zeigt automatisch
FREE
Non repaint signal indicator
Marrion Netondo Wabomba
Indikatoren
MV Arrow- Professioneller Swing Signal Indikator Kommentar für Set-Dateien und Benutzerhandbuch. MV Arrow v4.0 ist ein präzisionsbasierter MT4-Pfeilindikator, der mit Hilfe eines Multi-Filter-Bestätigungssystems hochwahrscheinliche Swing-BUY- und SELL-Zonen identifiziert. Er konzentriert sich auf Marktextreme , filtert Rauschen und Signale von geringer Qualität heraus, um klare, gut abgestufte Handelsmöglichkeiten zu liefern. Dieser Indikator ist ideal für Händler, die saubere Charts, diszip
Smc trading AI
Marrion Netondo Wabomba
Experten
SMC VALID EA (MT5) Version: 1.10 Autor: Marrion Brave Wabomba Kategorie: Smart Money Concepts (SMC) / ICT Hybrid - Vollautomatischer MT5 Expert Advisor Übersicht SMC VALID EA ist ein professioneller, vollautomatischer MetaTrader 5-Handelsroboter, der auf den Prinzipien der Smart Money Concepts (SMC) und der ICT-Marktstruktur aufbaut , mit einem starken Fokus auf Kapitalschutz, Margin-Sicherheit und Prop-Firm Compliance . Der EA ist standardmäßig für den Swing-Handel konzipiert , mit optionaler
Price action Ai trader
Marrion Netondo Wabomba
Experten
PriceAction Pro EA (v1.8) PriceAction Pro EA ist ein vollautomatischer MetaTrader 5 Expert Advisor, der auf hochwahrscheinlichen Preisaktionsmustern , striktem Risikomanagement und Multi-Timeframe-Trendbestätigung basiert. Er wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Disziplin und Kapitalschutz legen, statt auf übermäßige Optimierung oder martingalartige Systeme. Der EA konzentriert sich auf eine saubere Marktstruktur und geht nur dann in den Handel ein, wenn die Preisbewegung mit
Gold mine Ai
Marrion Netondo Wabomba
Experten
Goldmine AI EA (v1.07) Dual-Mode XAUUSD Handelssystem - Scalping & Swing Präzision Gold Mine AI EA ist ein robuster, risikokontrollierter MetaTrader 5 Expert Advisor, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er kombiniert Hochgeschwindigkeits-Intraday-Scalping mit trendfolgendem Swing-Trading , wodurch sich der EA dynamisch an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen kann, während er gleichzeitig einen strengen Kapitalschutz aufrechterhält. Dieser EA ist vollständig NETTING-Kontokompat
Reversal regression indicator
Marrion Netondo Wabomba
Indikatoren
Multi Kernel Regression Indikator MT5 Professionelles Trendfolgesystem ohne Regression mit 17 fortschrittlichen Kernel-Funktionen Übersicht Der Multi Kernel Regression Indikator ist ein hochentwickeltes technisches Analysewerkzeug, das fortschrittliche statistische Kernel-Regressionsmethoden auf Kursdaten anwendet und Händlern einen starken Vorteil bei der Identifizierung von Trends und potenziellen Umkehrpunkten bietet. Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten bietet die Kernel-
