Trend Entry Histogram MT5 r

Crypto_Forex Indikator „Trend Entry Histogram“ für MT5, kein Repainting.





– Der Trend Entry Histogram Indikator kann zur Suche nach Einstiegssignalen in die Trendrichtung verwendet werden, sobald der Entry_bar erscheint.

– Dieser Indikator hat eine einzigartige Funktion: Er berücksichtigt sowohl Preis als auch Volumen für Berechnungen.

– Das Trend Entry Histogram kann in zwei Farben dargestellt werden: Rot für einen rückläufigen Trend und Blau für einen Aufwärtstrend.

– Sobald Sie einen stabilen Trend erkennen (mindestens 10 aufeinanderfolgende Histogrammbalken derselben Farbe), warten Sie auf den Entry_bar.

– Das Einstiegssignal besteht aus einer Spalte mit entgegengesetzter Farbe im Histogramm und der nächsten Spalte mit der ursprünglichen Trendfarbe (siehe Abbildungen).

– Verwenden Sie Short-Ziele – die nächstgelegenen Hochs/Tiefs im Chart, abhängig vom aktuellen Trend.

– Der Indikator verfügt über integrierte Alarme für Mobilgeräte und PC.





ANWENDUNG DES Indikators:

– Für Kaufsignale: stetiger Aufwärtstrend (blaue Histogrammbalken) + 1 roter Balken im Histogramm + 1 blauer Balken (Long-Trade hier eröffnen).

- Für Verkaufssignale: stetiger rückläufiger Trend (rote Balken im Histogramm) + 1 blauer Balken im Histogramm + 1 roter Balken (Short-Trade hier eröffnen).





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.