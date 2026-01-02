Phoenix ATR Volatility Meter

Medidor de volatilidad Phoenix ATR (MT5)


Herramienta de monitoreo de volatilidad en tiempo real para MetaTrader 5. Utiliza el rango verdadero promedio (ATR) para mostrar la volatilidad actual del mercado en su gráfico.


Propósito


La volatilidad del mercado afecta directamente la colocación de stops, el tamaño de las posiciones, el deslizamiento y la eficacia de las estrategias. Operar sin ser consciente de la volatilidad a menudo conduce a un riesgo excesivo en mercados rápidos o a oportunidades perdidas en condiciones tranquilas.


El medidor de volatilidad Phoenix ATR calcula el ATR utilizando los datos actuales del gráfico y muestra el valor claramente en su gráfico. El medidor se actualiza en tiempo real y se adapta automáticamente a los cambios de símbolo y marco temporal, lo que permite a los operadores evaluar si el mercado está tranquilo, activo o muy volátil.


Instalación


Descárguelo de MQL5 Market y adjúntelo a cualquier gráfico. El medidor aparece inmediatamente y no requiere configuración.


Requisitos


MetaTrader 5 build 3280 o superior. Se trata de un indicador personalizado. Utiliza el ATR para medir la volatilidad y funciona con todos los brókers e instrumentos. Los valores del ATR dependen del marco temporal seleccionado.


Comentarios y reseñas


Si esta herramienta le resulta útil, considere dejar una reseña de 5 estrellas en MQL5. Sus comentarios influyen directamente en las futuras actualizaciones, mejoras y nuevas herramientas de Phoenix: creamos más de lo que los traders realmente valoran.


Soporte


Soporte de por vida a través de mensajes privados de MQL5. Respuesta en un plazo de 24 horas.


Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos los derechos reservados.


