Kurzbeschreibung

Pivot SuperTrend Heikin Ashi BB Squeeze EA ist ein MT5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Trendfortsetzungsbewegungen unter Verwendung eines PP SuperTrend-Kerns und einer Heikin Ashi-Trendbestätigung zu handeln, unterstützt durch EMA/RSI/MACD-Filterung.

Er wurde für Händler entwickelt, die strukturierte Einstiege und ein professionelles Handelsmanagement wünschen: Break-even, partielle Gewinnmitnahmen und Trailing Stops, die sauber zusammenarbeiten.

Wie Einträge generiert werden

Der EA sucht nach einem Trendwechsel und einer Bestätigung und überprüft dann die Filter, bevor er einsteigt:

PP SuperTrend (Pivot + ATR) bestimmt die Trendrichtung und das dynamische Stop-Level.

Die Heikin Ashi-Kerzenrichtung bestätigt das Momentum.

EMA + RSI + MACD sorgen für eine Trend-/Momentum-Bestätigung.

Optional: Der SAR-Filter kann zur zusätzlichen Bestätigung aktiviert werden.

✅ Manuelle Richtungssteuerung: Sie können nur KAUFEN, nur VERKAUFEN oder beides ausführen.

Intelligente Filter (großes Upgrade)

1) HTF EMA200 Regime Filter (empfohlen für BUY-only)

Der optionale H4 EMA200 "Regime"-Filter blockiert KAUF-Trades, wenn der höhere Zeitrahmen rückläufig ist (Schlusskurs unter EMA200).

Dies hilft, "Käufe in Abwärtstrends" zu reduzieren und ist besonders nützlich für Gold/XAUUSD und volatile CFDs.

2) MTF BB%b + Squeeze Direction Gate

Wenn sich der Markt in einem Volatilitäts-Squeeze befindet, misst der EA die BB%b-Steilheit auf einem höheren Zeitrahmen (standardmäßig H4) und lässt nur Trades in der erlaubten Richtung zu:

Grüne Erlaubnis: Long-only

Rote Erlaubnis: nur Short

Grau: optional beide blockieren (um Chop zu vermeiden)

Dieser Filter wurde entwickelt, um die Handelsqualität zu verbessern und zufällige Einträge zu reduzieren.

Handelsmanagement (Profi-Niveau)

✅ Spread-Aware Break-even (wichtig für XAUUSD)

Break-even kann mit Spread + Puffer berechnet werden, so dass der EA den SL nicht auf ein Niveau verschiebt, das bei großen Spreads sofort ausgestoppt wird.

One-shot Partial Close (sauber und sicher)

Partial Close erfolgt nur einmal pro Trade und respektiert die Min-Lot-Regeln des Brokers:

Wenn der Restbetrag zu klein wäre, kann ein Teilschluss automatisch übersprungen werden.

✅ Trailing Stop, der sich nie lockert

Trailing verwendet das PPST-Niveau, verschiebt aber niemals den SL nach hinten.

Dadurch wird das häufige Problem vermieden, dass BE und Trailing sich gegenseitig "bekämpfen".

Risiko- und Sicherheitskontrollen

Echte risikobasierte Losgrößenbestimmung (verwendet tickSize korrekt für Metalle/CFDs)

Wahlweise One-Trade-at-a-Time

Optionales Schließen entgegengesetzter Positionen bei rohem entgegengesetztem Signal ("Risk-off"-Verhalten)

Tägliches Limit für aufeinanderfolgende Verluste

Optionaler Max Drawdown-Schutz mit optionaler "Alles schließen"-Aktion

Optionales Session-Handelsfenster

Empfohlene Verwendung

Die besten Ergebnisse werden oft mit BUY-only und aktiviertem HTF EMA200 erzielt .

Geeignete Symbole: XAUUSD , wichtige FX-Paare, Indizes/CFDs (je nach Broker-Konditionen)

Funktioniert auf den meisten Zeitrahmen; Filter können auf Ihren Stil abgestimmt werden

Wichtige Hinweise

Die Ergebnisse hängen von den Spread-, Ausführungs- und Symboleinstellungen des Brokers ab.

Verwenden Sie zunächst ein Demokonto, um die Kontraktspezifikationen und Stopps Ihres Brokers anzupassen.

Dieses Produkt bietet keine Gewinngarantie - Risikomanagement ist unerlässlich. Die Pivot-Punkt-Periode steuert, wie PP SuperTrend die Hochs und Tiefs der Schwankungen erkennt.

Sie wirkt sich direkt auf die Signalempfindlichkeit , die Stop-Platzierung und die Handelshäufigkeit aus. Verschiedene Vermögenswerte verhalten sich unterschiedlich: Einige bewegen sich gleichmäßig (Forex-Majors) Einige sind volatil und schwankungsanfällig (Gold, Kryptowährungen) Einige entwickeln sich sauber, aber schnell (Aktien/Indizes). Aus diesem Grund kann eine Pivot-Einstellung nicht für alle Märkte gelten . Passen Sie 2-5 entsprechend an



Handelssteuerung

Ein Abschluss pro Zeit (InpOneTradeAtATime): Verhindert mehrere gleichzeitige Positionen.

Gegenseite schließen (InpCloseOpposite): Schließt entgegengesetzte Positionen auf RAW-Gegensignal.

Berechtigungen für manuelle Richtungen

Long Trades zulassen (InpAllowLongTrades): Ermöglicht BUY-Einträge.

Short Trades zulassen (InpAllowShortTrades): Ermöglicht SELL-Einträge (Standard OFF für BUY-only).

Risiko & Ziele

Risikoprozent (InpRiskPercent): Aktienrisiko pro Handel (%).

Risiko:Belohnung (InpRR): TP-Abstand relativ zum SL. Setzen Sie 0 = kein TP.

Trail SL To PPST (InpTrailSLToPPST): Trailt den Stop mit der PPST-Linie (lockert sich nie).

Session-Filter

Sitzungsfilter verwenden (InpUseSessionFilter): Beschränken Sie den Handel auf Stunden.

Trade Start Hour / End Hour: Handels zeitfenster des Brokers.

Täglicher Stop

Max Daily Consecutive Losses (InpMaxDailyConsecLosses): Sperrt neue Trades nach N Verlusten.

Max Drawdown Stop

Max Drawdown Stop verwenden (InpUseMaxDrawdownStop): Aktiviert den DD-Schutz.

Max Drawdown Percent (InpMaxDrawdownPercent): DD-Schwelle.

Alle schließen bei DD-Stop (InpCloseAllOnDDStop): Erzwingt das Schließen von Positionen bei Auslösung.

Signal Timing

Balken bestätigen (InpConfirmBars): Bestätigungsfenster nach PPST-Flip (0 = jederzeit, solange der Trend gültig ist).

PP SuperTrend Kern

Pivot-Zeitraum (InpPivotPeriod): Pivot-Empfindlichkeit.

ATR-Faktor (InpATRFactor): SuperTrend-Abstandsmultiplikator.

ATR-Zeitraum (InpATRPeriod): ATR-Berechnungszeitraum.

Bootstrap-Mitte (InpBootstrapCenter): Initialisiert das Zentrum, falls erforderlich.

Basis-Filter

EMA-Zeitraum (InpEMAPeriod)

RSI Zeitraum (InpRSIPeriod)

MACD schnell/langsam/Signal

SAR-Filter (wahlweise)

SAR-Filter verwenden (InpUseSARFilter)

SAR Schritt / SAR Max

HTF-Regime-Filter (NEU)

HTF Regime-Filter verwenden (InpUseHTFRegimeFilter): Ermöglicht die Überprüfung des Trendregimes in einem höheren Zeitrahmen.

Regime TF (InpRegimeTF): Höherer Zeitrahmen (Standard H4).

Regime EMA Periode (InpRegimeEMAPeriod): Standardwert 200.

Blockiert Käufe, wenn Regime Bear (InpBlockBuysWhenRegimeBear): Blockiert Käufe, wenn HTF-Schluss < EMA200.

MTF BB%b + Squeeze Gate (NEU)

BB%b Squeeze Filter verwenden (InpUseBBbSqueezeFilter)

BB TF (InpBBTF): Höherer Zeitrahmen für BB/Squeeze Checks.

BB Länge / Mult / Basis MA

BB%b Glatte Länge / Glatte MA

BB%b Schwellenwert für Steigung (InpBBbSlopeTh): Richtungsempfindlichkeit

Squeeze Lookback / Squeeze K

Gray Blocks Both (InpGrayBlocksBoth): Wenn die Neigung neutral ist, werden beide Richtungen gesperrt.

Break-even

BreakEven verwenden (InpUseBreakEven)

BreakEven bei R (InpBreakEvenR): Zu BE wechseln, wenn der Gewinn das R-Multiple erreicht.

BE-Pufferpunkte (InpBEBufferPoints): Zusätzliches Polster.

BE Spread Aware (InpBESpreadAware): Bezieht den Spread in die BE-Berechnung ein.

Teilweise schließen

Teilweises Schließen verwenden (InpUsePartialClose)

Teilweiser Abschluss bei R (InpPartialCloseR)

Teilweise schließen % (InpPartialClosePct)

Teilweise überspringen, wenn winzig (InpSkipPartialIfTiny): Vermeidet ungültige Restmengen.

Fehlersuche / Visuals

Protokoll (InpLog): Druckt Aktionen auf der Registerkarte Experten aus.

Kommentar anzeigen (InpShowComment): Zeigt den Live-Status im Diagramm an.

Signale zeichnen (InpDrawSignals): Zeichnet Pfeile für ENTRY-Signale. Backtests (Beispiele) Dieser EA wurde in Backtests mit guter Performance getestet : XAUUSD (Gold) - H1 NVDA (NVIDIA CFD/Aktie, Broker-abhängig) - M15 Hinweis: Die Backtest-Ergebnisse hängen von der Datenqualität des Brokers, dem Spread/Provision, dem Ausführungsmodell und den Spezifikationen der Symbolkontrakte ab. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer bei Ihrem Broker (Demo), bevor Sie live handeln. Funktioniert auch bei anderen Vermögenswerten Die Strategie ist nicht auf Gold oder Aktien beschränkt. Sie kann auf viele Instrumente angewendet werden, einschließlich: Forex Majors & Minors Krypto-CFDs (z. B. BTCUSD/ETHUSD, brokerabhängig) Indizes und andere CFDs Andere Metalle und Rohstoffe Tipp: Bei volatilen Assets (Gold/Krypto) verbessert die Aktivierung von Spread-Aware Break-Even und die Verwendung des HTF EMA200 Regime-Filters (nur BUY) oft die Stabilität.



Eingaben/Parameter