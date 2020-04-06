Descripción breve

Pivot SuperTrend Heikin Ashi BB Squeeze EA es un Asesor Experto MT5 diseñado para operar movimientos de continuación de tendencia utilizando un núcleo PP SuperTrend y confirmación de tendencia Heikin Ashi, apoyado por filtrado EMA/RSI/MACD.

Está diseñado para operadores que desean entradas estructuradas y una gestión profesional de las operaciones: punto de equilibrio, recogida parcial de beneficios y trailing stops que funcionan juntos de forma limpia.

Cómo se generan las entradas

El EA busca un cambio de tendencia + confirmación y luego comprueba los filtros antes de entrar:

PP SuperTrend (Pivot + ATR) determina la dirección de la tendencia y el nivel de stop dinámico.

La dirección de la vela Heikin Ashi confirma el impulso.

EMA + RSI + MACD añade validación de tendencia/momento.

Opcional: Se puede activar el filtro SAR para una confirmación extra.

✅ Control manual de la dirección: Se puede ejecutar sólo COMPRA, sólo VENTA, o ambas.

Filtros inteligentes (gran actualización)

1) Filtro de régimen HTF EMA200 (recomendado para sólo COMPRA)

El filtro opcional H4 EMA200 "régimen" bloquea las operaciones de COMPRA cuando el marco de tiempo superior es bajista (cierre por debajo de EMA200).

Esto ayuda a reducir la "compra en tendencias bajistas" y es especialmente útil para Gold/XAUUSD y CFDs volátiles.

2) MTF BB%b + Puerta de Dirección de Apriete

Cuando el mercado está en un squeeze de volatilidad, el EA mide la pendiente BB%b en un marco de tiempo superior (por defecto H4) y sólo permite operaciones en la dirección permitida:

Permiso verde : sólo largo

Permiso rojo: sólo a corto

Gris: opcionalmente bloquear ambos (para evitar chop)

Este filtro está diseñado para mejorar la calidad de las operaciones y reducir las entradas aleatorias.

Gestión de operaciones (nivel profesional)

Spread-aware Break-even (importante para XAUUSD)

El punto de equilibrio se puede calcular con spread + buffer, por lo que el EA no mueve el SL a un nivel que se detiene instantáneamente en spreads amplios.

Cierre parcial de una sola vez (limpio + seguro)

El cierre parcial ocurre sólo una vez por operación, y respeta las reglas de lote mínimo del broker:

Si el resto es demasiado pequeño, el cierre parcial puede saltarse automáticamente.

Trailing Stop que nunca se suelta

El trailing utiliza el nivel PPST pero nunca mueve el SL hacia atrás.

Esto evita el problema común donde BE y trailing "luchan" entre sí.

Controles de riesgo y seguridad

Verdadero dimensionamiento de lotes basado en el riesgo (utiliza tickSize correctamente para metales/CFDs)

Opcional One-Trade-at-a-Time

Opcional Cierre de posiciones opuestas en señal opuesta bruta (comportamiento "risk-off")

Límite diario de pérdidas consecutivas

Opcional Máxima protección contra pérdidas con acción "cerrar todo" opcional

Ventana de negociación de sesión opcional

Uso recomendado

Los mejores resultados suelen venir de BUY-only con HTF EMA200 activado

Símbolos adecuados: XAUUSD , principales pares de divisas, índices/CFDs (dependiendo de las condiciones del broker)

Funciona en la mayoría de los marcos temporales; los filtros pueden ajustarse a su estilo

Notas importantes

Los resultados dependen del spread del broker, de la ejecución y de la configuración del símbolo.

Utilícelo primero en una cuenta de demostración para que coincida con las especificaciones de contrato y el nivel de stops de su corredor.

Este producto no garantiza beneficios, la gestión del riesgo es esencial. El Periodo del Punto Pivote controla cómo el PP SuperTrend detecta los máximos y mínimos de las oscilaciones.

Afecta directamente a la sensibilidad de la señal , la colocación de la parada , y la frecuencia de comercio . Los diferentes activos se comportan de manera diferente: Algunos se mueven suavemente (Forex) Algunos son volátiles y espigados (Oro, Cripto) Algunos tienen una tendencia limpia pero rápida (acciones / índices) Debido a esto, un ajuste de pivote no puede adaptarse a todos los mercados . Ajuste 2-5 en consecuencia



Control de operaciones

Una operación a la vez (InpOneTradeAtATime): Evita múltiples posiciones simultáneas.

Cerrar posiciones opuestas (InpCloseOpposite): Cierra posiciones opuestas en señal RAW opuesta.

Permisos de Dirección Manual

Permitir Operaciones Largas (InpAllowLongTrades): Permite entradas de COMPRA.

Permitir Operaciones Cortas (InpAllowShortTrades): Permite entradas de VENTA (por defecto OFF para sólo COMPRA).

Riesgo y Objetivos

Porcentaje de riesgo (InpRiskPercent): Riesgo por operación (%).

Riesgo:Recompensa (InpRR): Distancia TP relativa al SL. Establecer 0 = sin TP.

Trail SL To PPST (InpTrailSLToPPST): Trails stop usando la línea PPST (nunca se afloja).

Filtro de sesión

Usar Filtro de Sesión (InpUseSessionFilter): Restringe la negociación a horas.

Hora de inicio / hora de finalización de la operación: ventana de negociación del corredor.

Stop Diario

Max Pérdidas Consecutivas Diarias (InpMaxDailyConsecLosses): Bloquea nuevas operaciones después de N pérdidas.

Stop de Reducción Máxima

Usar Max Drawdown Stop (InpUseMaxDrawdownStop): Activa la protección DD.

Porcentaje de reducción máxima (InpMaxDrawdownPercent): Umbral de DD.

Cerrar todo en DD Stop (InpCloseAllOnDDStop): Fuerza el cierre de posiciones cuando se activa.

Temporización de la señal

Confirmar Barras (InpConfirmBars): Ventana de confirmación tras la activación del PPST (0 = en cualquier momento mientras la tendencia sea válida).

PP SuperTrend Core

Pivot Period (InpPivotPeriod): Sensibilidad del pivote.

Factor ATR (InpATRFactor): Multiplicador de distancia SuperTrend.

Periodo ATR (InpATRPeriod): Periodo de cálculo del ATR.

Centro Bootstrap (InpBootstrapCenter): Inicializa el centro si es necesario.

Filtros Base

Periodo EMA (InpEMAPeriod)

Periodo RSI (InpRSIPeriod)

MACD Rápido/Lento/Señal

Filtro SAR (opcional)

Usar Filtro SAR (InpUseSARFilter)

SAR Step / SAR Max

Filtro de régimen HTF (NUEVO)

Usar Filtro de Régimen HTF (InpUseHTFRegimeFilter): Habilita la comprobación del régimen de tendencia en plazos superiores.

Régimen TF (InpRegimeTF): Marco temporal superior (por defecto H4).

Periodo EMA de régimen (InpRegimeEMAPeriod): Por defecto 200.

Bloquea las compras cuando el régimen es bajista (InpBlockBuysWhenRegimeBear): Bloquea la COMPRA si el cierre del HTF < EMA200.

MTF BB%b + Squeeze Gate (NUEVO)

Usar filtro de compresión BB%b (InpUseBBbSqueezeFilter)

BB TF (InpBBTF): Plazo superior para comprobaciones BB/squeeze.

BB Longitud / Mult / Base MA

BB%b Suavizar Longitud / Suavizar MA

BB%b Umbral de pendiente (InpBBbSlopeTh): Sensibilidad de dirección

Squeeze Lookback / Squeeze K

Gray Blocks Both (InpGrayBlocksBoth): Si la pendiente es neutra, bloquea ambas direcciones.

Punto de equilibrio

Usar BreakEven (InpUseBreakEven)

BreakEven en R (InpBreakEvenR): Mover a BE después de que el beneficio alcance el múltiplo R.

Puntos de amortiguación BE (InpBEBufferPoints): Amortiguación extra.

BE Spread Aware (InpBESpreadAware): Incluye el diferencial en el cálculo del BE.

Cierre parcial

Utilizar cierre parcial (InpUsePartialClose)

Cierre parcial en R (InpPartialCloseR)

Cierre parcial % (InpPartialClosePct)

Omitir parcial si es pequeño (InpSkipPartialIfTiny): Evita volúmenes de resto no válidos.

Depuración / Visuales

Registro (InpLog): Imprime las acciones en la pestaña Expertos.

Mostrar comentario (InpShowComment): Muestra el estado en directo en el gráfico.

Dibujar señales (InpDrawSignals): Dibuja flechas para las señales de ENTRADA. Backtests (ejemplos) Este EA ha sido probado con un fuerte rendimiento en: XAUUSD (Oro) - H1 NVDA (NVIDIA CFD/acción, dependiente del broker) - M15 Nota: Los resultados del backtest dependen de la calidad de los datos del broker, spread/comisión, modelo de ejecución y especificaciones del contrato del símbolo. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Pruebe siempre en su broker (Demo) antes de operar en vivo. Funciona en otros activos La estrategia no se limita al oro o a las acciones. Se puede utilizar en muchos instrumentos, incluyendo: Divisas mayores y menores Cripto CFDs (por ejemplo, BTCUSD/ETHUSD, dependiendo del broker) Índices y otros CFDs Otros metales y materias primas Consejo: Para activos volátiles (Oro/Cripto), activar el Spread-Aware Break-Even y utilizar el filtro de régimen HTF EMA200 (sólo COMPRA) suele mejorar la estabilidad.



