Macd 2 Line MTF

MACD 2 Linien MTF (Multi-Timeframe) Indikator für MetaTrader 5

Dieser benutzerdefinierte MetaTrader 5-Indikator implementiert einen klassischen MACD mit zwei Linien (MACD-Linie und Signallinie) und einem farbkodierten Histogramm, erweitert um die Fähigkeit, mehrere Zeitrahmen zu verwenden. Er ermöglicht es Händlern, MACD-Trends von höheren oder niedrigeren Zeitrahmen direkt auf dem aktuellen Chart zu beobachten.

Hauptmerkmale:

MACD-Linie (Fast EMA minus Slow EMA)

Signallinie (SMA der MACD-Linie)

Histogramm Up/Down : Zeigt positive Werte in grün und negative Werte in rot an, ohne Überlappung

Multi-Timeframe-Unterstützung : Anzeige von MACD-Daten aus jedem ausgewählten Zeitrahmen

Anpassbare Parameter : Schnelle EMA-Periode (Standardwert 12) Langsamer EMA-Zeitraum (Standardwert 26) Signal-SMA-Periode (Voreinstellung 9) Option zur Anzeige von Alarmen bei bullischen oder bearischen MACD-Crossovers

Separates Indikatorfenster für eine klare Visualisierung

Automatische Benachrichtigung bei Überkreuzungen auf neuen Balken

Dieser Indikator eignet sich für Händler, die nach Trendbestätigungen, Momentum-Analysen und Handelseinstiegssignalen über mehrere Zeitrahmen mit klaren visuellen Hinweisen suchen.