Macd 2 Line MTF
- Indikatoren
- Aiman Saeed Salem Dahbag
- Version: 1.0
MACD 2 Linien MTF (Multi-Timeframe) Indikator für MetaTrader 5
Dieser benutzerdefinierte MetaTrader 5-Indikator implementiert einen klassischen MACD mit zwei Linien (MACD-Linie und Signallinie) und einem farbkodierten Histogramm, erweitert um die Fähigkeit, mehrere Zeitrahmen zu verwenden. Er ermöglicht es Händlern, MACD-Trends von höheren oder niedrigeren Zeitrahmen direkt auf dem aktuellen Chart zu beobachten.
Hauptmerkmale:
-
MACD-Linie (Fast EMA minus Slow EMA)
-
Signallinie (SMA der MACD-Linie)
-
Histogramm Up/Down: Zeigt positive Werte in grün und negative Werte in rot an, ohne Überlappung
-
Multi-Timeframe-Unterstützung: Anzeige von MACD-Daten aus jedem ausgewählten Zeitrahmen
-
Anpassbare Parameter:
-
Schnelle EMA-Periode (Standardwert 12)
-
Langsamer EMA-Zeitraum (Standardwert 26)
-
Signal-SMA-Periode (Voreinstellung 9)
-
Option zur Anzeige von Alarmen bei bullischen oder bearischen MACD-Crossovers
-
-
Separates Indikatorfenster für eine klare Visualisierung
-
Automatische Benachrichtigung bei Überkreuzungen auf neuen Balken
Dieser Indikator eignet sich für Händler, die nach Trendbestätigungen, Momentum-Analysen und Handelseinstiegssignalen über mehrere Zeitrahmen mit klaren visuellen Hinweisen suchen.