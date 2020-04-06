Nano Plasma EA

[Nano Plasma] Professioneller, zuverlässiger und sicherer Goldhandelsroboter.

Nano Plasma ist ein Expert Advisor, der speziell für das Paar XAUUSD entwickelt wurde und spezielle Fibonacci-Levels als Grundlage für seine technische Analyse verwendet. Dieser EA verwendet Instant Order, und es gibt Einstellungen für die beiden Gittermodelle Static Grid und Dynamic Grid. Er verfügt über zuverlässige Risikoeinstellungen und Drowdown-Kontrolle, und es gibt eine Benachrichtigungsfunktion, die an Ihr Mobiltelefon gesendet werden kann.

* die vollständige Dokumentation hierherunterladen:NanoPlasma_Doc.zip Sie könnenvollständige Dokumentation hier

Dieser EA ist so konzipiert, dass er sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet ist, die nicht ständig die Charts kontrollieren wollen.

Darüber hinaus ist dieser Expert Advisor mit einem zuverlässigen Finanzmanagement im Umgang mit Floating ausgestattet und verfügt über eine vollständige Dokumentation zur Benutzerführung.

Schaffen Sie Leichtigkeit und Komfort beim Handel auf dem GOLD-Markt mit Nano Plasma.

Empfehlungen:

Zeitrahmen: H1.

Paar: XAUUSD.

Mindestersteinlage : 500 $ und empfohlen 1000 $.

Makler: Makler mit niedrigem/rohem Spread (TickMill/ICMarkets/etc).

Konto-Typ: Abgesichert.

Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (obligatorisch).

Eigenschaften:

Auto Lot : Für dimamis lot Verwendung.

: Für dimamis lot Verwendung. Risk Ratio : Einstellungen zur Bestimmung des Risikoniveaus von dynamischen Lots.

: Drowdown Manager : Option zur Erhöhung des Schutzes bei Trades.

: Option zur Erhöhung des Schutzes bei Trades. Trailing Point/Stop : Anpassbare Funktionen für das Schließen von Aufträgen.

: Anpassbare Funktionen für das Schließen von Aufträgen. Maximale Spread-Beschränkung : Einstellbare Begrenzung der Spread-Breite, um eine Spread-Ausweitung bei der Bestellung zu vermeiden.

: Rastersteuerung : Zuverlässige Modellrastereinstellungen können angepasst werden.

: Zuverlässige Modellrastereinstellungen können angepasst werden. Anzeigefeld : Modernes und optimales Anzeigefeld.

: Modernes und optimales Anzeigefeld. Push Notif MQID: Eine leistungsstarke Benachrichtigungsfunktion, die an Ihr Telefon gesendet wird, damit Sie wissen, wann neue Aufträge vorliegen und wann der maximale Drawdown erreicht ist.

Unterstütztes Handelsmodell:

Einzelner Handel Trades, bei denen nur 1 offener Auftrag in einer Sitzung ausgeführt wird. Vollständiges Raster Grid-Handel, bei dem alle Orders mit Trailing Stop/TP geschlossen werden (wie in der Videobeschreibung). Kombi-Grid Grid-Modell, bei dem eine bestimmte Anzahl von Aufträgen mit Trailing versehen wird, und wenn die Anzahl der Grids die Trailing-Anzahl übersteigt, wird der Zielgewinn verwendet, um die Position zu schließen.



(dies ist in den Standardeinstellungen so implementiert).

Risiko-Warnung: