Nano Plasma EA

[Nano Plasma] Robot profesional, fiable y seguro para operar con oro.

Nano Plasma es un Asesor Experto diseñado específicamente para el par XAUUSD utilizando niveles especiales de Fibonacci como base para su análisis técnico. Este EA utiliza Instant Order, y hay ajustes para los modelos de rejilla Static Grid y Dynamic Grid. Tiene ajustes de riesgo fiables y control Drowdown, y hay una función de notificación que se puede enviar a su teléfono móvil.

Precio Especial $127 (3 Copias), (Precio Final $1297) (Los precios se actualizarán con el tiempo).

Señal en vivo: https: //www.mql5.com/en/signals/2347597


*Puededescargar la documentación más completa aquí:NanoPlasma_Doc.zip

Este EA está diseñado de tal manera que es adecuado para aquellos de ustedes que son principiantes y también para aquellos de ustedes que son avanzados, pero no quieren controlar siempre los gráficos.

Además, este Asesor Experto está equipado con una gestión financiera fiable en el manejo de la flotación, y está equipado con una documentación completa para la orientación del usuario.

Crear facilidad y comodidad en el comercio en el mercado del ORO con Nano Plasma.

Recomendaciones:

  • Timeframe: H1.
  • Par: XAUUSD.
  • Depósito mínimo inicial: $500 y recomendado $1000.
  • Apalancamiento: 1:500.
  • Broker: broker de spread bajo/raw (TickMill/ICMarkets/etc).
  • Tipo de cuenta: Hedged.
  • Utilizar un VPS para que el EA funcione 24/7 (Obligatorio).

Características:

  • Auto Lot: Para uso de lotes dimamis.
  • Risk Ratio: Ajustes para determinar el nivel de riesgo de los lotes dinámicos.
  • Gestor de Drowdown: Opción para aumentar la protección en las operaciones.
  • Trailing Point/Stop: Funciones personalizables de gestión de cierre de órdenes.
  • Limitación máxima del spread: Limitación ajustable del ancho del spread, para evitar que se amplíe al ordenar.
  • Control de rejilla: Se puede ajustar la configuración de la rejilla del modelo fiable.
  • Panel de visualización: Panel visual moderno y óptimo.
  • Push Notif MQID: Una potente función de notificación enviada a su teléfono, para que pueda saber cuando hay nuevas órdenes, y cuando se alcanza la Reducción Máxima.

Modelo Suport Trade:

Operación Única

Operaciones que sólo ejecutan 1 orden abierta en 1 sesión.
Grid completo

Grid trading todas las órdenes se cierran con trailing stop/TP. (como en la descripción del video)

Grid Combinado

 Modelo de rejilla donde un cierto número de órdenes serán trailing y si el número de rejillas excede el número de trailing entonces utilizará el beneficio objetivo para cerrar la posición.

(esto es como se implementa en la configuración por defecto).

Advertencia de riesgo:

  • Antes de comprar el EA, sea consciente de los riesgos que implica.
  • El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también podría incurrir en pérdidas).
  • Las pruebas retrospectivas mostradas (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están muy optimizadas, y los resultados no pueden aplicarse directamente al trading en vivo.

