Super Signal Market Slayer
- Indikatoren
- Shengzu Zhong
- Version: 5.2
- Aktualisiert: 12 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Kein Repaint | Hohe Präzision | Intelligenter Multi-Market-Trendindikator
Im Trading besteht die eigentliche Herausforderung nicht im Platzieren von Orders,
sondern darin, den Beginn eines Trends im Marktchaos klar zu erkennen.
Genau dafür wurde Market Slayer entwickelt.
Dieser nicht-repaintende intelligente Indikator ist speziell für den Intraday-Handel konzipiert.
Durch mehrschichtige Bestätigung und Trendfilterung liefert er nur in entscheidenden Momenten klare und zuverlässige Buy-/Sell-Signale.
Zentrale Vorteile
Keine Repaint-Signale
Ein Signal bleibt nach dem Erscheinen unverändert bestehen.
Hochpräzise Trendanalyse
Über mehrere Märkte getestet, besonders stabil auf Gold M5 / M15.
Multi-Market-Unterstützung
Geeignet für Gold, Forex, Indizes und führende Kryptowährungen.
Für Intraday-Trading optimiert
Fokus auf M5 und M15 zur Reduzierung von Marktrauschen.
Klar und intuitiv
Auch für Einsteiger leicht verständlich.
Technische Logik – Überblick
Market Slayer basiert nicht auf einer einzelnen Pfeilregel.
Er kombiniert:
Trendrichtungsanalyse
Momentum-Startbestätigung
Marktrauschfilter
Adaptive Sensitivitätsanpassung
So werden nur qualitativ hochwertige Handelschancen berücksichtigt.
Geeignet für
Trader, die strukturiert und diszipliniert handeln möchten
Intraday-Trader, die genug von Repaint-Indikatoren haben
Nutzer, die Signale mit EA- oder halbautomatischen Strategien kombinieren wollen
Nutzungsempfehlung
Standardeinstellungen sind für Gold und Forex optimiert.
Empfohlen für M5 oder M15.
Die Sensitivität kann je nach Markt angepasst werden.
Market Slayer
verspricht keine schnellen Gewinne,
sondern unterstützt präzise Entscheidungen im richtigen Moment.
I first want to say how incredible Shengzu has been. I asked for a very specific personal request, not because the indicator needed improvements but simply something I wanted added, and he delivered an update within 24 hours. The support alone is exceptional. As for the indicator itself, this is easily one of the best I have ever used. After running initial backtests, it became clear that this is one of the very few indicators that is truly plug and play. When Shengzu says the default settings are all you really need, he is not exaggerating. Most signal indicators require so much extra analysis that you might as well use your own strategy, but this one is different. When a signal prints, you simply take the trade in that direction. You may only get a handful of signals each week depending on the timeframe, but I will take fewer high quality signals over a flood of questionable ones any day. With proper risk management, this is one of the rare indicators you can actually trade straight out of the box and expect consistent results. Honestly, I cannot believe this is only $30. There are indicators and EAs on the market that cost far more and are not worth a fraction of this value. Shengzu is practically giving away a gem here. Take it from someone who has spent thousands on indicators and EAs: you will not regret buying this one.