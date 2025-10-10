Super Signal Market Slayer

5

Super Signal Market Slayer
Kein Repaint | Hohe Präzision | Intelligenter Multi-Market-Trendindikator

Im Trading besteht die eigentliche Herausforderung nicht im Platzieren von Orders,
sondern darin, den Beginn eines Trends im Marktchaos klar zu erkennen.

Genau dafür wurde Market Slayer entwickelt.

Dieser nicht-repaintende intelligente Indikator ist speziell für den Intraday-Handel konzipiert.
Durch mehrschichtige Bestätigung und Trendfilterung liefert er nur in entscheidenden Momenten klare und zuverlässige Buy-/Sell-Signale.

Zentrale Vorteile

Keine Repaint-Signale
Ein Signal bleibt nach dem Erscheinen unverändert bestehen.

Hochpräzise Trendanalyse
Über mehrere Märkte getestet, besonders stabil auf Gold M5 / M15.

Multi-Market-Unterstützung
Geeignet für Gold, Forex, Indizes und führende Kryptowährungen.

Für Intraday-Trading optimiert
Fokus auf M5 und M15 zur Reduzierung von Marktrauschen.

Klar und intuitiv
Auch für Einsteiger leicht verständlich.

Technische Logik – Überblick

Market Slayer basiert nicht auf einer einzelnen Pfeilregel.
Er kombiniert:

Trendrichtungsanalyse
Momentum-Startbestätigung
Marktrauschfilter
Adaptive Sensitivitätsanpassung

So werden nur qualitativ hochwertige Handelschancen berücksichtigt.

Geeignet für

Trader, die strukturiert und diszipliniert handeln möchten
Intraday-Trader, die genug von Repaint-Indikatoren haben
Nutzer, die Signale mit EA- oder halbautomatischen Strategien kombinieren wollen

Nutzungsempfehlung

Standardeinstellungen sind für Gold und Forex optimiert.
Empfohlen für M5 oder M15.
Die Sensitivität kann je nach Markt angepasst werden.

Market Slayer
verspricht keine schnellen Gewinne,
sondern unterstützt präzise Entscheidungen im richtigen Moment.

Bewertungen 3
Justin Davis
700
Justin Davis 2025.12.13 02:57 
 

I first want to say how incredible Shengzu has been. I asked for a very specific personal request, not because the indicator needed improvements but simply something I wanted added, and he delivered an update within 24 hours. The support alone is exceptional. As for the indicator itself, this is easily one of the best I have ever used. After running initial backtests, it became clear that this is one of the very few indicators that is truly plug and play. When Shengzu says the default settings are all you really need, he is not exaggerating. Most signal indicators require so much extra analysis that you might as well use your own strategy, but this one is different. When a signal prints, you simply take the trade in that direction. You may only get a handful of signals each week depending on the timeframe, but I will take fewer high quality signals over a flood of questionable ones any day. With proper risk management, this is one of the rare indicators you can actually trade straight out of the box and expect consistent results. Honestly, I cannot believe this is only $30. There are indicators and EAs on the market that cost far more and are not worth a fraction of this value. Shengzu is practically giving away a gem here. Take it from someone who has spent thousands on indicators and EAs: you will not regret buying this one.

Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.11.14 13:10 
 

One of the best indicators in the market

Ultimate Supply Demand MT5
Ramon Sobrevals Arce
5 (4)
Indikatoren
In monatelanger Arbeit haben wir mit Hilfe von Neuronalen Netzen das ultimative Tool entwickelt, das Sie zur Identifizierung von wichtigen Kursniveaus (Unterstützungen und Widerstände) sowie von Angebots- und Nachfragezonen benötigen. Perfekt geeignet, um Ihre Trades auszulösen, Ihre zukünftigen Aktionen festzulegen, Ihre Take Profit- und Stop Loss-Niveaus zu bestimmen und die Marktrichtung zu bestätigen. Der Preis wird sich immer zwischen diesen Niveaus bewegen, abprallen oder brechen; von eine
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indikatoren
MSnR Lines ist ein benutzerdefinierter Indikator, der dazu dient, Unterstützungs- und Widerstandsebenen auf einem Chart anzuzeigen. Diese Ebenen basieren auf der malaysischen Theorie zu Unterstützung und Widerstand, die Ebenen nicht als Bereiche, sondern als spezifische Preisniveaus definiert, die aus Spitzen und Tälern von Liniendiagrammen abgeleitet sind. Eigenschaften: Drei Arten von Ebenen: A-Level, V-Level und Gap Level. Frische-Anzeige für Ebenen: Frische Ebenen sind signifikanter als unfr
My Pivot
Ashok Kumar Singha
Indikatoren
Mein Pivot ist ein Indikator, der auf Pivot-Linien und Support-Resistance-Zonen basiert. Dieser Indikator stellt 11 SR-Zonen dar, einschließlich der Pivot-Linie, die Ihnen definitiv helfen wird, die genauen SR-Zonen des Marktes zu verstehen. Schritte zur Einrichtung des Indikators: Installieren Sie den benutzerdefinierten Indikator; Stellen Sie alle Linienfarben, -breiten und -stile ein; Stellen Sie die Visualisierung auf alle Zeitrahmen ein; und DONE. Es kann verwendet werden für: Alle Paar
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Überblick Der Market Perspective Structure Indicator ist ein umfassender MetaTrader-Indikator, der Händlern eine detaillierte Analyse der Marktstruktur über mehrere Zeitrahmen hinweg bietet. Er identifiziert und visualisiert wichtige Preisaktions-Elemente, einschließlich Swing-Hochs und -Tiefs, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), interne Strukturen, gleiche Hochs/Tiefs, Premium/Discount-Levels, frühere Levels aus höheren Zeitrahmen und Handelssitzungszonen. Dank umfangreicher
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen durch einfaches Drücken der Scannertaste ** Rabatt: Der Preis ist $50$, aber jetzt ist es nur $39, begrenzte Zeit Angebot aktiv ist. *** Kontaktieren Sie mich , um Sie Anweisung zu senden und fügen Sie in "Trend Reversal Gruppe" für den Austausch oder sehen Erfahrungen mit anderen Benutzern. Einführung: Trendlinien sind die berühmteste technische Analyse im Handel . Trendlinien bilden sich kontinuierlich auf den Charts der Märkte über alle verschiedenen
DYJ BoS
Daying Cao
Indikatoren
Der DYJ-BoS-Indikator identifiziert und markiert automatisch die wesentlichen Elemente von Marktstrukturverschiebungen, darunter: Ausbruch aus der Struktur (BoS): Wird erkannt, wenn der Preis eine signifikante Bewegung macht und einen vorherigen Strukturpunkt durchbricht. Es markiert mögliche Aufwärtstrendlinien und Abwärtstrendlinien (UP & DN, d. h. kontinuierliche neue Hochs und neue Tiefs), und sobald der Preis diese Linien durchbricht, markiert es rote (BEAR) und grüne (BULL) Pfeile Ein
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
Indikatoren
Willkommenspreis: 35 $ Das   Kopf-und-Schulter-Muster   ist ideal für Händler, die zuverlässige Mustererkennung suchen, einschließlich sowohl bullischer als auch bärischer Kopf-und-Schulter-Formationen, mit integrierten Fibonacci-Niveaus, Nackenlinien-Durchbruchserkennung und frühen Vorhersagetechniken. Ein leistungsstarkes MT5-Tool für diejenigen, die technische Analyse und Präzision bei der Identifizierung von Chartstrukturen und Trendumkehrungen schätzen. Doppelte Erkennungsmethoden Methode 1
Camarilla Swing Trade
Chayakorn Rakwongthai
Experten
Camarilla Swing Trade ist ein Expert Advisor. Es verfügt über eine Swing-Trade-Handelsstrategie, die Ein- und Ausstiegspunkte von Camarilla Pivot-Punkten verwendet und handelt, wenn es einen Vorteil beim Kauf oder Verkauf gibt. Und es gibt ein System, um Schaden für das Investment-Portfolio zu verhindern, indem es nicht in Fällen handelt, in denen der Preis auf TF Woche sehr volatil ist. Unterstützungs- und Widerstandspunkte werden aus dem High Low Close des Preises der vorherigen TF Woche berec
Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
Indikatoren
Der Support & Resistance-Indikator ist eine Abwandlung des Standardindikators Bill Williams' Fractals. Der Indikator funktioniert auf allen Zeitrahmen. Er zeigt Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Chart an und ermöglicht die Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus (Sie können den genauen Wert überprüfen, indem Sie den Mauszeiger auf das Niveau setzen). Blau gestrichelte Linien sind Unterstützungsniveaus. Rot gestrichelte Linien sind Widerstandsniveaus. Wenn Sie möchten, könn
Fibonacci Auto
Makarii Gubaydullin
Indikatoren
Zeichnet automatisch Fibonacci-Levels basierend auf den Höchst- und Tiefstpreisen des angegebenen Zeitrahmens Mehrere Balken   können kombiniert werden: z.B. können Sie ein Fibonacci basierend auf den 10-Tage-Hochs und -Tiefs erhalten Mein   #1   Tool : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |    MT4-Version Hilft, potenzielle Umkehrlevel zu erkennen; An Fibonacci-Levels gebildete Muster sind oft stärker; Deutlich   weniger   Zeitaufwand   für  
Trend Master Chart MT5
Frederic Jacques Collomb
Indikatoren
Trend Master Chart ist der Trendindikator, den Sie brauchen. Es überlagert das Diagramm und verwendet Farbcodierung, um verschiedene Markttrends/-bewegungen zu definieren. Es verwendet einen Algorithmus, der zwei gleitende Durchschnitte und verschiedene Oszillatoren kombiniert. Die Perioden dieser drei Elemente sind veränderbar. Es funktioniert in jedem Zeitrahmen und bei jedem Paar. Auf einen Blick erkennen Sie einen Aufwärts- oder Abwärtstrend und die verschiedenen Einstiegspunkte in diesen T
All Harmonics 26
Alexey Isavnin
3.5 (4)
Indikatoren
Harmonische Muster sind charakteristische Reihen von Kursbewegungen in Bezug auf die Fibonacci-Niveaus, die statistisch gesehen Kursumkehrungen vorausgehen. Dieser Indikator sucht nach harmonischen Mustern. Er ist in der Lage, 26 klassische und nicht-klassische harmonische Muster zu erkennen: Klassisch Gartley Schmetterling Alternativer Schmetterling Fledermaus Alternate Fledermaus Krabbe Tiefe Krabbe Drei Antriebe Nicht klassisch Hai Alternativer Hai Ziffernblatt 5-0 Anti Gartley Anti Schmetter
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Astrology Indicator MT5
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein technisches Hilfsmittel, das auf harmonischen Annäherungen der Sonnen- und Mondzyklen beruht . Er verwendet keine exakten astronomischen Positionen. Dieser Indikator verwendet mathematische Wellen, um die täglichen Sonnen- und monatlichen Mondzyklen für Handelszwecke zu approximieren . Er erfasst allgemeine Marktrhythmen, die von Tag/Nacht- und Mondphasen beeinflusst werden, aber er verfolgt keine exakten astronomischen Positionen . Führen Sie vor dem Kauf eine Analyse
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indikatoren
Dies ist eine erweiterte Multi-Timeframe-Version des beliebten Hull Moving Average (HMA) Merkmale Zwei Linien des Hull-Indikators in verschiedenen Zeitrahmen auf demselben Diagramm. Die HMA-Linie des höheren Zeitrahmens definiert den Trend, und die HMA-Linie des aktuellen Zeitrahmens definiert die kurzfristigen Preisbewegungen. Ein grafisches Panel mit den Daten des HMA-Indikators aus allen Zeitrahmen zur gleichen Zeit . Wenn der HMA in einem beliebigen Zeitrahmen seine Richtung geändert hat, ze
Support and Resistance ACPG
Victor Alfonso Molina Botello
Indikatoren
Unterstützung und Widerstand ACPG-Indikator Der Support And Resistance ACPG Indikator (entwickelt von Grok by xAI) ist ein fortschrittliches Tool für die MetaTrader 5 (MQL5) Plattform, das dazu dient, Unterstützungs- und Widerstandszonen auf einem Preisdiagramm zu identifizieren und zu visualisieren. Im Gegensatz zu traditionellen Unterstützungs- und Widerstandsindikatoren kombiniert die ACPG-Methode einen dynamischen Ansatz auf der Grundlage von Swing-Points, eine Volatilitätsanalyse unter Ve
FREE
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5 ENTSCHLÜSSELN SIE DAS GEHEIMNIS DES INSTITUTIONELLEN HANDELS OHNE DAS BUDGET EINES HEDGEFONDS Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es einen Weg gibt, Umkehrungen zu erkennen, BEVOR sie passieren? Professionelle Trader wissen das: Mit Pin-Bars auf wichtigen Niveaus lässt sich ein Vermögen machen. Die Institutionen nutzen sie. Das kluge Geld folgt ihnen. Und jetzt können auch Sie sie mit chirurgischer Präzision handeln. ---SPECIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUN
Magnetic Levels
Vitor Salvador
Indikatoren
Magnetische Niveaus für MT5 ist eine großartige Ergänzung zu Ihrer Handelsstrategie, wenn Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Angebots- und Nachfragezonen verwenden. Der Preis gibt sehr oft gute Einstiegspunkte in die Position genau auf den runden Ebenen und in der Nähe von ihnen. Der Indikator ist vollständig anpassbar und einfach zu bedienen: -Wählen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Levels -Wählen Sie den Abstand zwischen den Levels -Wählen Sie die Farbe der Levels. Kann zu Ihrem Ha
Gartley Guard Harmonics mt5
Ely Alsedy
Indikatoren
Harmonische Muster eignen sich am besten, um Marktumkehrpunkte vorherzusagen. Sie bieten eine hohe Erfolgsquote und zahlreiche Handelsmöglichkeiten innerhalb eines Handelstages. Unser Indikator identifiziert die beliebtesten harmonischen Muster basierend auf den Prinzipien in der Literatur zum harmonischen Handel. WICHTIGE ANMERKUNGEN: Der Indikator malt nicht um, hängt nicht hinterher (er erkennt ein Muster am Punkt D) und zeichnet nicht neu (das Muster ist entweder gültig oder abgebrochen). VE
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Indikatoren
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Technisches Analysetool, das automatisch Fibonacci-Levels für 4H-, Tages-, Wochen- und Monatssitzungen zeichnet. AUTOMATISCHE FIBONACCI-RETRACEMENTS (7 KLASSISCHE NIVEAUS): - 0,0% (Tief der vorherigen Sitzung - Unterstützungsniveau) - 23,6% (Goldener Fibonacci-Ratio - frühes Einstiegsniveau) - 38,2% (Starkes Retracement-Niveau) - 50,0% (in GELB hervorgehobenes Schlüssel-Niveau - Marktgleichgewicht) - 61,8% (Goldener Hauptquotient - kritisches Entscheidungsn
Automatic Fibonacci with alerts MT5
Tonny Obare
Indikatoren
Automatisches Fibonacci mit Alarmen ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement auf der Grundlage der von Ihnen in der Einstellung BarsToScan des Indikators ausgewählten Anzahl von Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, wenn neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels aus
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indikatoren
Kumulativer Delta-Indikator Wie die meisten Händler glauben, bewegt sich der Kurs unter dem Druck von Marktkäufen oder -verkäufen. Wenn jemand ein in der Tasse stehendes Angebot einlöst, handelt es sich um einen "Kauf". Wenn jemand in das in der Tasse stehende Angebot einsteigt, geht das Geschäft in Richtung "Verkauf". Das Delta ist die Differenz zwischen Käufen und Verkäufen. Ein kumulatives Delta - die Differenz zwischen der kumulativen Summe der Käufe und Verkäufe für einen bestimmten Zeitrau
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitys
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Zeigt farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) an, die potenzielle Trendrichtungen anzeigen. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt
Swing points with push notification
Marouane Sammoudi
Indikatoren
Swing Points Pro v2 - Verbesserter Hoch- und Tiefstwert-Indikator mit Push-Benachrichtigungen Übersicht : Der Swing Points Pro v2-Indikator ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Tool, das Händlern hilft, kritische Hochs und Tiefs auf ihren Charts zu identifizieren. Ganz gleich, ob Sie mit Devisen, Aktien oder Kryptowährungen handeln, diese aktualisierte Version bietet erweiterte Funktionen zur Verbesserung Ihrer Marktanalyse mit Echtzeit-Push-Benachrichtigungen für wichtige Marktbewegungen
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indikatoren
Dies ist ein MTF-Indikator für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf den   Extremwerten des Advanced ZigZag Dynamic   und/oder   Extended Fractal   Indikators mit Preisetiketten (kann deaktiviert werden). Für den MTF-Modus können höhere TFs ausgewählt werden. Standardmäßig werden die Ebenen basierend auf ZigZag-Indikatorpunkten generiert. Fraktale Indikatorpunkte können auch zusammen mit ZigZag oder stattdessen verwendet werden. Um die Verwendung zu vereinfachen und CPU-Zeit zu sp
Better RSI MT5
KO PARTNERS LTD
Indikatoren
Dieser Indikator erweitert den standardmäßigen Relative Strength Index (RSI) durch mehrere Verbesserungen. Erstens hebt er überkaufte und überverkaufte Regionen visuell hervor, indem er die Farbe des RSI von weiß auf rot ändert. Zweitens enthält er zusätzliche Referenzlinien bei 20, 40, 50, 60 und 80, die einen klareren Rahmen für die Bewertung von RSI-Werten bieten. Das bemerkenswerteste Merkmal ist die Verwendung der mittleren 50-Linie zur Anzeige des aktuellen Marktzyklus. Die Farbe der 50er-
Updown v9
Guner Koca
Indikatoren
Indikator ist kein repaint trend indicator.for mt5 wenn weiße Sterne bis zum roten Histogramm, das ist wahrscheinlich Ende der langen Trades. wenn weiße Sterne bis zu blauen Histogramm, das ist wahrscheinlich Ende der Down-Trades. Indikator kann alle Paare und niedriger als wöchentliche Charts verwenden, um den Wochenchart zu verwenden, müssen mindestens 500 Balken Daten auf der Rückseite vorhanden sein und der Verarbeitungswert 500 gesenkt werden. Es ist auch geeignet für 1m Charts. Indikator h
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
