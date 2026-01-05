SlingShot Fx Pro

Sling Shot FX Pro - Präzision. Schutz. Leistung.

**BEGRENZTE ZEIT AKTION ALARM! **

Dies ist ein Einführungsangebot zu einem stark reduzierten Preis. Der Preis wird in Kürze steigen, wenn das Produkt die ersten Akzeptanzziele erreicht hat. Sichern Sie sich jetzt Ihre Lizenz und profitieren Sie vom niedrigsten Preis und allen zukünftigen Updates!

Steigen Sie ein in die Welt des professionellen algorithmischen Handels mit Sling Shot FX Pro - einem fortschrittlichen Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die Konsistenz, Kontrolle und hochmoderne Automatisierung verlangen.

Dieses System wird von einem proprietären Signalalgorithmus angetrieben, der auf einem fortschrittlichen Volatilitätskanalmodell basiert, einem Tool, das durch umfangreiche reale Marktanalysen und Optimierungen verfeinert wurde. Das Ergebnis ist ein EA, der dem Markt nicht hinterherläuft... sondern ihn vorwegnimmt.

Sling Shot FX Pro überwacht ständig die Marktbedingungen, filtert die Volatilität und führt nur dann Trades aus, wenn die Chancen perfekt stehen.

Von der intelligenten Einstiegslogik bis hin zum mehrschichtigen CAPITAL PROTECTION-Kern ist jede Komponente für einen Zweck entwickelt worden: Ihr Kapital zu schützen und gleichzeitig eine stabile, wiederholbare Performance zu liefern. Dazu gehört ein wesentlicher Master Drawdown Stop, der den Höchststand des Eigenkapitals überwacht und den Handel sofort stoppt, wenn Ihre Risikotoleranz überschritten wird.

Darüber hinaus wurde die Logik für eine 100 % genaue Leistung auf allen ECN- und Raw-Spread-Konten entwickelt und getestet, um eine zuverlässige Ausführung und Risikoberechnung unabhängig von Ihrem Broker zu gewährleisten.

Was Sling Shot FX Pro anders macht

Im Gegensatz zu vielen generischen EAs, die sich auf veraltete Strategien oder zufällige Eingaben stützen, arbeitet Sling Shot FX Pro als ein in sich geschlossenes Handelsökosystem.

Es passt sich automatisch an sich ändernde Marktbedingungen an, verwaltet Ihre Trades dynamisch und folgt strengen Kapitalschutzprotokollen - und das alles, während Sie die volle Kontrolle über jeden Parameter haben.

Sie entscheiden, wie gehandelt wird: festes oder prozentuales Risiko, optionaler Erholungsmodus, tägliche Gewinnobergrenzen, Zeitfilter und mehr. Das integrierte Analyse-Dashboard bietet Echtzeiteinblicke in Leistung, Rentabilität und Systemzustand, direkt auf Ihrem Chart.

*Live-Ergebnisse*

Empfohlenes Setup

  • Paare: AUD/USD, XAUUSD
  • Zeitrahmen: M15
  • Mindesteinlage: 200 USD
  • Konto-Typ: ECN oder Rohspanne
  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher

Benutzerhandbuch

Empfohlene. set-Dateien :

SlingShotFXPro_AUDUSD.set

  • Basisrisiko: 5%
  • Einmalige Erholung deaktiviert
  • Optimiert fürAUD/USD M15

SlingShotFXPro_AUDUSD_Erholung.set

  • Basisrisiko: 5%
  • Erholungsmultiplikator: 5×
  • Einmalige Erholung aktiviert
  • Optimiert fürAUD/USD M15

SlingShotFXPro_XAUUSD_Erholung.set

  • Basisrisiko: 5%
  • Erholungsmultiplikator: 5×
  • Einmalige Erholung aktiviert
  • Optimiert fürXAUUSD M15

Egal, ob Sie ein disziplinierter Profi oder ein ehrgeiziger Trader auf der Suche nach einem zuverlässigen Vorteil sind, Sling Shot FX Pro bietet Ihnen die Werkzeuge, die Kontrolle und das Vertrauen, um wie nie zuvor zu handeln.

Ihr Kapital. Ihre Regeln. Ihr Erfolg.

