AZ Trade Recovery EA MT5

AZ Trade Recovery EA MT5 ist ein professioneller, auf Hedging basierender Recovery Expert Advisor, der entwickelt wurde, um verlorene Positionen in profitable Ergebnisse umzuwandeln - selbst bei starken Marktumkehrungen. Er verwendet einen fortschrittlichenZone Recovery Hedging Mechanismus (ZRH), ein bewährtes mathematisches Handelsmodell, das es ermöglicht, Ihren Handelszyklus mit einem Nettogewinn zu beenden, unabhängig davon, ob sich der Preis nach oben oder nach unten bewegt.

Anstatt sich auf traditionelle Stop-Losses zu verlassen, verwendet dieser EA eine kontrollierte Sequenz von abgesicherten Recovery-Trades, die in präzisen Abständen und mit berechneter Losgröße platziert werden, um eine "Gewinnzone" um den Markt herum aufzubauen. Sobald der Kurs eine der beiden Seiten dieser Zone erreicht, schließt der EA alle offenen Trades gemeinsam mit Gewinn.

Das Ergebnis?
"Ihre Verlusttrades werden systematisch in Gewinnzyklen umgewandelt." Kein Rätselraten. Keine Panik. Reines algorithmisches Management.


Wie AZ Trade Recovery EA funktioniert
Sie können damit beginnen:

    • Eine manuelle Kauf-/Verkaufsposition
    • Einem von einem anderen EA eröffneten Handel
    • Oder einem automatisch generierten Handel (optionales Auto-Trading)


    Wenn sich der Markt gegen Ihre ursprüngliche Eingabe bewegt, aktiviert der AZ Trade Recovery EA die Recovery Engine:

    1. Der EA platziert einen gegenläufigen Hedge-Trade bei einem definierten Recovery GAP.
    2. Die Lot-Größe wird entsprechend dem von Ihnen gewählten Recovery-Modell (Multiple, Custom, AddLot, etc.) erhöht.
    3. Ein neues TakeProfit-Level wird für die kombinierte Position berechnet.
    4. Wechselt der Preis erneut die Richtung, setzt der EA die Platzierung neuer Hedge-Trades auf jedem GAP-Level fort.
    5. Sobald der Markt eine der beiden TakeProfit-Grenzen erreicht, schließen sich alle Trades im Nettogewinn zusammen.

      Ob nach oben oder nach unten - der Erholungszyklus endet mit einem positiven Ergebnis, solange die Marge ausreichend ist.



      Welche Arten von Trades EAs managen können

      Sie entscheiden, wie der EA Trades eröffnet und verwaltet, indem Sie auswählen:

        • Externer manueller Handel
        Verwenden Sie Ihre eigenen manuellen Buy/Sell-Einträge - der EA verwaltet automatisch Recovery, TP und Risiko für diese Trades.

          • Externer EA-Handel

          Wenn Sie bereits einen anderen Handels-EA verwenden, kann AZ Trade Recovery EA das Recovery-Management für die von diesem EA eröffneten Trades übernehmen.

          • Automatischer Handel (Initial_Auto)

          Der EA kann automatisch Anfangspositionen eröffnen, indem er eine beliebige Kombination von eingebauten Strategien verwendet:

            • Bollinger Bänder
            • Gleitender Durchschnitt
            • RSI
            • Heiken Ashi
            • Ausbruch Handel
            • ADX Trend
            • Ichimoku
            • Pivot-Handel
            • Schnelle Bewegung Logik

          Sie können mehrere Strategien aktivieren, um Ihr eigenes benutzerdefiniertes Einstiegssystem zu erstellen.

          • Sofortige Bestellung
          Sie wählen "Kaufen" oder "Verkaufen" aus den Eingaben, und der EA eröffnet diesen Handel sofort als Anfangsposition.
          • Handels-Panel (Initial_Panel)
          Aktiviert ein leichtes Handels-Panel auf dem Chart. Eröffnen Sie Buy, Sell, BuyStop, SellStop, oder bearbeiten Sie TP - alles über das Panel. Perfekt für Trader, die manuelle Eingaben mit automatischer Wiederherstellung wünschen.
          • Backtest-Schaltflächen (Initial_Button)
          Ermöglicht einfache Buy/Sell-Schaltflächen für visuelles Backtesting. Ideal zum interaktiven Testen des Erholungsverhaltens im Strategy Tester.


          Warum dieser EA anders ist

          • Funktioniert gleichermaßen gut für Forex, CFDs, Metalle, Indizes und Kryptowährungen
          • Kann sowohl im Hedging- als auch im Nicht-Hedging-Modus arbeiten
          • Unterstützt Grid vor Recovery (optional)
          • Intelligente Handhabung von Multi-Level-Lot-Sizing
          • Bietet benutzerdefinierte GAP-Levels, dynamische GAPs oder feste GAPs
          • Umfasst vollständige Einstellungen zum Schutz vor Verlusten
          • Geeignet für Intraday-Händler, Swing-Trader und automatisierte Händler


          Hauptmerkmale

          • Zone Recovery Hedging-Mechanismus
          • Manueller und automatischer Handel (Hybridsystem)
          • Light Trade Panel für Ein-Klick-Kontrolle
          • Multi-Magic & Multi-Strategy Unterstützung
          • Dynamisches oder festes Recovery GAP
          • Mehrere Modelle zur Losgrößenbestimmung
          • Break Even & Nachlaufender Stop
          • Grid-Modus vor Erholung (optional)
          • Unterstützt Trades von externen EAs
          • Nicht-Hedge-Modus für FIFO-Broker
          • Loss-Taking Policy für extreme Marktbewegungen
          • Funktioniert auf jedem Instrument mit ausreichender Volatilität


          Wie verwenden

          1. Eröffnen Sie Ihren ersten Handel manuell ODER lassen Sie den EA automatisch öffnen.
          2. Wenn der Handel in den Drawdown geht, wird die Recovery Engine automatisch aktiviert.
          3. Der EA sichert ab, multipliziert und berechnet die Gewinnstufen dynamisch neu.
          4. Wenn der Preis eine der beiden TP-Grenzen erreicht, wird der gesamte Zyklus mit Gewinn abgeschlossen.

          Der Handel wird:
          Stabiler. Vorhersehbarer. Kontrollierter.


          Empfehlungen

          • Verwenden Sie einen Broker mit engen Spreads und aktiviertem Hedging
          • Vermeiden Sie Sitzungen mit geringer Volatilität
          • Wählen Sie Recovery GAP und Losgröße sorgfältig
          • Stellen Sie eine ausreichende freie Marge für lange Erholungszyklen sicher


          Benutzerhandbuch

          Benutzerhandbuch


