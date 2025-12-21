EURAUD market structure forecaster trend predictor

Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF), aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen.

Mein Name istLawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur(BS. Software-Engineering), ich habe Trading(Algo-Trading) Erfahrung von über6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen.

DerMSF hat sich als ein sehrerfolgreiches Projekt erwiesen, da er so konzipiert wurde, dass errealistisch hervorragende Trendvorhersagefähigkeiten erreicht .

Das Tool wurde entwickelt, um Händlern bei derVorhersage kommender Trends zu helfen und nicht nur das, sondern auch, um ihnen zu helfen, aus Positionen auszusteigen, da es ihnen die kommendeMarktstruktur anzeigt.

Dieses Tool istnicht als Signal für diesofortige Ausführung von Geschäften zu verwenden, sondern muss als Leitfaden für dieEinrichtung vonPositionen ( Einträge) auf der Grundlage der prognostizierten kommenden Trend(80% + genau), wie das Tool wurde entwickelt, um eine ausgezeichnete Fähigkeit zu habenDaher können Sie es auch nutzen, um Ihre Positionsausstiege ( Positionsschließungen)vorzubereiten, damit Sie nichtausgestoppt werden oder Ihrelaufenden Gewinneverlieren .

Einrichten.

Fügen Sie das Tool zum Chart hinzu und das war's.


Hinweis: Vermeiden Sie die Vorhersage, wenn kein Datum und keine Uhrzeit angegeben sind, sondern nur das prognostizierte Signal, da Sie möglicherweise nicht wissen, wann die Vorhersage generiert wurde und Sie deshalb ein- oder aussteigen könnten, wenn das Tool fast leer ist.

Wenn die Vorhersage kein Datum und keine Uhrzeit anzeigt, bedeutet dies, dass Sie das Tool zum Chart hinzugefügt haben, nachdem das Signal bereits generiert wurde.Aktivieren Sie die E-Mail- oderMt5-Benachrichtigung oder die Telegrammbenachrichtigung , damit Sieinformiert werden, wenn dieVorhersage eintritt .

