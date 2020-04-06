AI Golden Boomerang

AI Golden Boomerang ist ein fortschrittliches KI-basiertes System, das Finanzmärkte mit hoher Genauigkeit vorhersagen kann. Das neuronale Netzwerk ist in der Lage, große Datenmengen zu analysieren und versteckte Muster zu erkennen. Unser Handelsroboter wird ständig aktualisiert und lernt aus neuen Daten und Handelserfahrungen. Der Advisor verfügt über ein einzigartiges Schutzsystem, das die Auswirkungen von plötzlichen Preisumkehrungen und Spread-Ausweitungen wirksam verhindert. Alle Einstellungen sind bereits in den Advisor integriert, so dass Sie keine Zeit mit der Optimierung verschwenden müssen.

Installieren Sie den Advisor einfach im Terminal und wenden Sie ihn auf das Währungspaar XAUUSD an.

Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenztes Angebot: $ 99

Kein Raster, kein Martingal, keine Verlustmittelung, keine Korrektur der Geschichte.

Der Advisor unterscheidet seine Aufträge von anderen mit einer internen Magic Number.

Verwendet immer einen kurzen Stop-Loss.

Arbeitspaar XAUUSD H1.

Die Mindesteinlage zu Beginn beträgt 100 $.

Eigenheiten

  • Sofort einsatzbereit ohne besonderes Setup.
  • Die Mindestersteinlage beginnt bei $100, wenn ein festes Lot von Fix_Lot=0.01 verwendet wird.
  • Es ist möglich, den maximal zulässigen Spread-Wert für die Eröffnung einer Position festzulegen.
  • Es ist möglich, die maximale Größe des dynamischen Lots festzulegen.
  • Es ist möglich, den Handel zu einer bestimmten Tageszeit zu erlauben.
  • Kontotyp - beliebig.

Parameter

  • Kommentar - Kommentar zu Aufträgen.
  • Dynamic_Lot - dynamischer Lot-Modus. Automatische Berechnung und Einstellung der Losgröße basierend auf der freien Marge und dem Parameter Risiko.
  • Risiko - maximales Risiko pro Handel für die Berechnung der dynamischen Losgröße. Empfohlene Werte sind 10 bis 30.
  • Fix_Lot - feste Losgröße. Empfohlener Wert ist 0.01 für Einlagen von $100 oder höher.
  • StopLoss - Stop-Loss-Wert in Pips.
  • TakeProfit - Gewinnmitnahme in Pips.
  • Max_Spread - maximal zulässige Spread-Größe für die Eröffnung von Positionen, in Punkten.
  • Max_Lot - maximal zulässige dynamische Losgröße.
  • TimeTrade - Einstellungen für die Handelszeit.
  • StartHour - Startstunde des Handels.
  • StopHour - Handelsende-Stunde.


