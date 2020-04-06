AI Golden Boomerang

AI Golden Boomerang es un sistema avanzado basado en IA que puede predecir los mercados financieros con gran precisión. La red neuronal es capaz de analizar grandes cantidades de datos e identificar patrones ocultos. Nuestro robot de negociación se actualiza constantemente, aprendiendo de los nuevos datos y de la experiencia de negociación. Esto le da la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y mantener altos beneficios en el futuro. El asesor tiene un sistema de protección único que previene eficazmente el impacto de las reversiones repentinas de los precios y la ampliación de los diferenciales. Todos los ajustes ya están incorporados en el asesor, por lo que no necesita perder tiempo en la optimización.

Sólo tiene que instalar el asesor en el terminal, aplicarlo al par de divisas XAUUSD.

El precio actual se incrementará. Oferta limitada: $99

Sin rejilla, sin martingala, sin promediar pérdidas, sin corrección del historial.

El asesor distingue sus órdenes de las demás utilizando un Número Mágico interno.

Siempre utiliza un stop loss corto.

Par de trabajo XAUUSD H1.

El depósito mínimo inicial es de $100.

Peculiaridades

  • Listo para funcionar sin ninguna configuración particular.
  • El depósito mínimo inicial es de $100 cuando se utiliza un lote fijo de Fix_Lot=0.01.
  • Es posible establecer el valor máximo de spread permitido para abrir una posición.
  • Es posible establecer el tamaño máximo del lote dinámico.
  • Es posible permitir el comercio en el momento especificado del día.
  • Tipo de cuenta - cualquiera.

Parámetros

  • Comment - comentario sobre las órdenes.
  • Dynamic_Lot - modo de lote dinámico. Cálculo automático y ajuste del tamaño del lote basado en el margen libre y el parámetro de riesgo.
  • Risk - riesgo máximo por operación para el cálculo del tamaño de lote dinámico . Los valores recomendados son de 10 a 30.
  • Fix_Lot - tamaño de lote fijo. El valor recomendado es 0.01 para depósitos de $100 o más.
  • StopLoss - Valor de Stop Loss en pips.
  • TakeProfit - Take Profit en pips.
  • Max_Spread - Tamaño máximo de spread permitido para la apertura de posiciones, en puntos.
  • Max_Lot - Tamaño máximo de lote dinámico permitido.
  • TimeTrade - configuración de la hora de negociación.
  • StartHour - hora de inicio de la negociación.
  • StopHour - hora final de negociación.


