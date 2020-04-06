Advanced Sniper EA mt

ADVANCED SNIPER EA ist ein präzises automatisches Handelssystem mit einer Gewinnrate von rund 90 % für professionelle Trader.

Dieser EA ist einer der stabilsten, zuverlässigsten und profitabelsten Scalping-Roboter weltweit.

Es handelt sich um ein Originalprodukt, das ausschließlich auf dieser MQL5-Website angeboten wird.

Dieser Roboter ist eine erweiterte Version des brillanten MULTI SNIPER EA.

Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter:

Im Vergleich zur Basisversion von MULTI SNIPER EA ist die erweiterte Version für technisch versierte Nutzer gedacht, die gerne mit vielen verschiedenen Parametern experimentieren und das System an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen. Die Basisversion ist für Nutzer gedacht, die das System einmalig installieren und dann einfach loslegen möchten.

Zusätzliche Funktionen von ADVANCED SNIPER EA im Vergleich zur Basisversion von MULTI SNIPER EA:
- Zusätzliche Spread-Einstellungen.
- Einstellbare Volatilität – Adaptiver Stop-Loss.
- Einstellbare Ausstiegsfilter.
- SWAP-Anzeige für Long/Short.
- Fixed_SL- und Fixed_TP-Optionen.

Für beide Versionen gilt:
- Der EA legt den dynamischen SL automatisch abhängig von der Marktvolatilität fest.
- Der Roboter verfügt standardmäßig über automatisches Risikomanagement und feste Lot-Optionen.
- Einstellbarer Parameter für die Handelseinstiegssensitivität.
- Keine Orderhaltung von Freitag bis Montag, um Lücken zu vermeiden.
- Präziser Betriebszeitfilter mit einer Genauigkeit von einer Minute.
- Integrierte SPREAD-Anzeige.
- Der Roboter verfügt über eine Break-Even-Funktion.
- Hebelwirkung des Kontos: von 1:30 bis 1:2000.
- Die am häufigsten empfohlenen Paare sind GBPCAD und GBPAUD.
- Kein gefährlicher Martingale-/Grid-Handel. Jede Order hat einen eigenen SL zum Schutz des Kontos.
- Betriebszeit: Der EA sucht vom Ende der US-Handelssitzung bis zur Mitte der asiatischen Sitzung nach Einstiegsmöglichkeiten gemäß dem Zeitfilter in den Einstellungen. Wenn das System während der Betriebszeit keine Orders geöffnet hat, bedeutet dies, dass im Chart keine Einstiegssignale verfügbar waren. Denken Sie daran, dass dieser EA ein Sniping-Handelssystem ist.
- Zeitrahmen: nur M15.

Installation:
- Das System benötigt ein MT4-Handelskonto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN).
- Öffnen Sie GBPCAD- und GBPAUD-Charts.
- Wählen Sie den M15-Zeitrahmen für jeden Chart.
- Verbinden Sie den Roboter mit jedem Chart und wenden Sie die entsprechende Set_file-Datei auf den EA an. Stellen Sie sicher, dass der Parameter Trading_Flag = true ist.
- Legen Sie den Auto-Risk-Wert für jedes Paar in den EA-Einstellungen entsprechend Ihren Anforderungen fest (oder verwenden Sie einfach den Standardwert).
- Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen ihn lediglich auf MT4 installieren und den PC laufen lassen (oder einfach VPS verwenden).

WICHTIG!!! Für eine optimale Leistung des Handelssystems beachten Sie die folgenden Empfehlungen:

- ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 mit Market_watch = GMT+2 (im Standardzeitraum) und GMT+3 (im Sommerzeitraum) zu verwenden. Wenn der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone hat, müssen die EA-Zeiteinstellungen angepasst werden. Senden Sie mir dazu einfach eine Nachricht (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen). Ich helfe Ihnen bei der Überprüfung und stelle Ihnen bei Bedarf die entsprechenden Set_files zur Verfügung.

- SPREAD und BROKER: Für eine optimale Performance ist es sehr wichtig, ein Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN) auszuwählen.

- EA-UPDATES: Verwenden Sie die neueste EA-Version.

Empfohlene Produkte
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
BuckWise
Joel Protusada
Experten
BuckWise ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Rsi Trend Finder Hedge
Gabriel Beaird
Experten
Währung - Eur/Usd Candle Time - 5m für beste Ergebnisse Empfohlener Broker - IG Hebelwirkung - 1:200 Mindesteinlage - $100 Vollautomatischer EA für Longs und Shorts Sie können jede RSI-Periode und jeden RSI-Wert einstellen, den Sie wünschen. DIE RSI-PERIODEN UND -WERTE, WENN SIE SICH KREUZEN, SIND ALLE IN DEN EINGABEN EINSTELLBAR, EBENSO WIE DER TAKE-PROFIT UND STOP-LOSS DER ABSICHERUNG VON LONG- UND SHORT-TRADES. Die Standardeinstellungen sind... *Wenn ein LONGS-Handel aufgesetzt wird, wird gl
Ultimate Simple
Narek Avetisyan
5 (1)
Experten
Ultimate Simple ist ein vollautomatisches Handelssystem. Der Handelsroboter arbeitet mit allen Währungspaaren und auf jedem Zeitrahmen. Die Arbeit des Roboters basiert auf dem Prinzip der Divergenz (gegen den Haupttrend). Das Volumen des Markteintritts und die Risiken werden auf der Grundlage von Algorithmen streng kontrolliert. Die Anzahl der Trades wird durch die Höhe der freien Margin in Prozent begrenzt, die standardmäßig 1500% beträgt (in den Eingabeparametern level = 1500.00). Das Volumen
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experten
Der Expert Advisor arbeitet mit zwei Indikatoren CCI und ADX. Bedingungen für den BUY-Einstieg: 1. der ADX überschreitet die Marke von 20 2. CCI überquert das Niveau von 100 von unten nach oben 3. Feste StopLoss und TakeProfit setzen 4. Schließen Sie die Position zum Marktpreis, wenn der CCI das 100er-Niveau von oben nach unten durchquert. SELL Einstiegsbedingungen: 1. der ADX übersteigt das 20er-Niveau 2. CCI überquert das Niveau von -100 von oben nach unten 3. Feste StopLoss und TakeProfit se
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der RSI-Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist EURGBP und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Ba
FREE
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experten
Euro-Geschenk (EURUSD M15) Ich feiere meinen Geburtstag, also werde ich einige EAs kostenlos veröffentlichen. Dieser EA wurde für EURUSD M15 entwickelt. Die Strategie basiert auf dem ICHIMOKU-Indikator und hat sehr wenige Parameter - daher ist er SEHR ROBUST. Es verwendet Stop pending orders mit ATR Stop Loss . Um 21:00 Uhr schließen wir den Handel jeden Freitag, um wöchentliche Gaps zu vermeiden. Passen Sie diese Zeiten an Ihre Brokerzeit an. Die voreingestellten Werte sind nur für UTC+2!!! Für
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experten
Wir stellen HFT KING EA vor – den ultimativen HFT KING des Handels! Dieses vollautomatische Hochfrequenzhandelssystem wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis mit seinem fortschrittlichen Algorithmus und den modernsten Funktionen zu revolutionieren. HFT King nutzt eine einzigartige Kombination aus technischer Analyse, künstlicher Intelligenz, Hochfrequenzhandel und maschinellem Lernen, um Händlern zuverlässige und profitable Handelssignale bereitzustellen. Die hochmoderne Technologie von HFT Kin
Donar EA
Walter Ludwig Tengler
Experten
Donar EA ist ein hochentwickelter automatisierter Expert Advisor (EA), der für MetaTrader 4-Plattformen entwickelt wurde. Dieses algorithmische Handelssystem bietet intelligentes Handelsmanagement mit anpassbaren Parametern für verschiedene Handelsstrategien und Risikoprofile. Hauptmerkmale: Adaptive Handelszeitfenster Konfigurierbare Handelsrichtung (Kaufen, Verkaufen oder beides) Robustes Risikomanagement Dynamische Losgrößenbestimmung Umfassende Leistungsverfolgung Handelsmethodik: Der EA ver
FREE
EA Gold Reaper Mt4
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Grid Coverage und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
Surf EA
Rustem Gabetdinov
5 (1)
Experten
Surf EA ist ein vollautomatischer gitterbasierter Expert Advisor, der nach Umkehrbereichen im Chart sucht MT5-Version: https: //www.mql5.com/ru/market/product/99693 Art der Arbeit: Der EA verwendet verschiedene Muster, Indikatoren und andere wichtige Bedingungen, um nach Signalen zu suchen Kauf- und Verkaufspositionen sind unabhängig voneinander Es kann nur eine Order auf einem Balken der aktuellen Periode eröffnet werden Die im EA verwendeten Indikatoren sind im Standardset des Terminals entha
FREE
EAAgrTest
Dmitriy Susloparov
3 (1)
Experten
EA_Agr_Test Dies ist eine kostenlose Version von EA_Agr_Full , die dem Käufer die Möglichkeit geben soll, das Produkt nicht im Tester, sondern auf einem Live-Konto zu testen. Hier wird genau derselbe Handelsalgorithmus verwendet, aber es gibt keine Möglichkeit, die Parameter zu ändern, mit Ausnahme des GMT-Offsets . Die Orders können nicht mehr als 0,01 Lot betragen und der Gewinn wird sehr früh mitgenommen. Aus diesem Grund ist es unmöglich, hohe Renditen zu erzielen. Algorithmus verifizie
FREE
Elirox Trading EA
Gerry Rios
Experten
Sind Sie auf der Suche nach einem EA, der mit der Präzision eines erfahrenen Investors und der Intelligenz einer fortgeschrittenen Automatisierung handelt? Wir stellen Ihnen Elirox Trading EA vor - einen Expert Advisor der nächsten Generation für Trader, die Genauigkeit, Konsistenz und langfristiges Wachstum erwarten. Elirox Trading EA basiert auf modernster KI-Reversal-Intelligenz und analysiert akribisch die Marktstrukturen, identifiziert kritische Wendepunkte und führt Trades nur unter den gü
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusFo
FREE
US30 Evening Breakout MT4
Koen Arnold Terpstra
Experten
https://www.mql5.com/en/market/product/130989?source=Site+Profil MT5 Version Der Handel mit dem US30, einem der meistgehandelten Indizes auf dem Markt, erfordert Geduld, eine Strategie und ein gutes Risikomanagement. US30 Evening Breakout integriert diese Elemente nahtlos in ein ausgeklügeltes System . Der Roboter wurde von 2019 bis heute gründlich getestet. Mit 0,01 Losgröße hat er nie 6% ($600) Drawdown auf einem $10.000 Dollar Konto überschritten. (Dies ist anders als bei anderen Brokern, es
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Experten
BENJ HYBRID EA (Martingalarm) Ihr professionelles Handels-Cockpit: Mapped ATR - Dual-Limit Logik - Täglicher P&L Wächter Wichtiger Hinweis: Nach dem Kauf, kontaktieren Sie bitte über Telegram @CryptomanPh für die Installation Anleitung und Einstellung, und aktualisierte Version (für Lebensdauer Kauf nur). Warum Trader BENJ HYBRID EA wählen BENJ HYBRID EA ist mehr als ein einfacher Handelsroboter - es ist ein komplettes Ausführungs-, Analyse- und Risikomanagementsystem . Dieser EA wurde für
Midnight Queen
Kenji Ito
Experten
Midnight Queen MT4 - Die stille Königin der asiatischen Session Midnight Queen MT4 ist ein professioneller Nacht-Scalping EA , der entwickelt wurde , um leise und präzise während der asiatischen Session zu handeln. Er kombiniert hohe Genauigkeit , Risikokontrolle und beständiges Gewinnwachstum - die perfekte Balance, die der "Königin der Nacht" würdig ist. Hauptmerkmale Paar: EURGBP (optimiert für den M5-Zeitrahmen) Handelszeiten: 21 :00-07:00 (Broker-Zeit) Logik: Bollinger Bands + RSI-Mi
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Experten
Grid Hero ist ein vollautomatischer EA, der einen revolutionären Grid-Algorithmus (P.A.M.A.) zusammen mit einer charakteristischen Synergie aus Price Action Trading und einer Artificial Instinct Self-Adaptive Processing Unit verwendet. Grid Hero wurde streng nach der "Reversed Sampling"-Entwicklungsmethodik entwickelt, getestet und optimiert, basierend auf der "In-Sample"-Phase (2012 bis 2017) und der "Out-Of-Sample"-Phase (2004 bis 2011). Es hat 13 Jahre Backtesting mit realen Tickdaten und rea
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Experten
Gridingale ist ein neuer komplexer Expert Advisor , der Grid und Martingale kombiniert. Er erstellt ein Auftragsgitter entsprechend den Einstellungen, fügt aber auch einen Martingal hinzu. So nimmt er bei kleinen und großen Bewegungen Gewinne mit. Ein System zur Verlustabdeckung ist integriert, um die Rückgewinnung von Aufträgen zu ermöglichen, die zu weit vom aktuellen Preis entfernt sind. Es ist möglich, die Eröffnung eines neuen Zyklus mit einem Indikator zu filtern. Es kann auf beiden Seiten
FREE
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Experten
Der Expert Advisor der Forex Fraus-Familie ist für das Scalping des Paares EUR/USD auf dem Zeitrahmen M1 (für fünfstellige Kurse) konzipiert und für Konten mit schneller Orderausführung geeignet. Prinzip der Operation Käufe bei den extremen Tiefstständen und Verkäufe bei den extremen Höchstständen der Stochastik-Indikatorenwerte. Wenn ein Signal empfangen wird, werden die Aufträge durch Injektion unter Verwendung von Tick-Daten eröffnet. Positionen werden durch Trailing Stop geschlossen Nicht g
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
FTA Trader EA
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: PROMO: Mindestpreis Expert Advisor: Fixed Time Averaging Trader Überblick: Der Fixed Time Averaging Trader ist ein automatisiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, Trades zu vorher festgelegten Zeitpunkten auszuführen und dabei eine Durchschnittsstrategie zur Optimierung von Ein- und Ausstiegspunkten anzuwenden. Dieser Expert Advisor (EA) ist ideal für Händler, die einen disziplinierten und systematischen Ansatz für den Handel suchen und den Einfluss von Marktstörungen und emoti
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
Experten
SmartReversal - Intelligente Mittelwertumkehr mit VWAP Basket ECHTE PERFORMANCE-ÜBERWACHUNG Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Verwandeln Sie Extreme in konsistente Gewinne SmartReversal wandelt Bollinger Band-Extreme in hochwahrscheinliche Mean-Reversion-Einträge um. Jede Seite (KAUFEN/VERKAUFEN) wird um ihren eigenen VWAP herum verwaltet und ermöglicht kollektive TP/SL, profit-only Trailing und ein vollständig konfigurierbares Raster. Schlechte Bedingunge
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet auf den Zigzag-Ebenen der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitte se
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experten
Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Experten
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold    XAUUSD M1 Trading , Gold Scalping EA , Microtrend Scalping , Tick Momentum Trading , Pullback Entry System , Trailing Stop Expert Advisor , Gold Hedging Scalper , Low Risk Gold EA , MT4 Expert Advisor für Gold Trading . Empfohlener Einsatzbereich • Symbol: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 Minute) • Minimales Startkapital: ab 300 € • Empfohlenes Startkapital: ab 500 € • Maximal offene Positi
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Weitere Produkte dieses Autors
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indikatoren
Dies ist ein kostenloses Produkt, das Sie gerne für Ihre Zwecke verwenden können! Außerdem freue ich mich sehr über Ihr positives Feedback! Vielen Dank! Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen! Crypto_Forex-Indikator: Heiken Ashi Candles für MT4. Kein Neuanstrich. - Heiken_Ashi_Candles hat eine großartige Kombination mit dem Trend Line MA-Indikator, wie auf dem Bild zu sehen. - Der Indikator Heiken_Ashi_Candles ist ein sehr nützlicher Hilfsindikator, um Tren
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Fraktale Trendlinien“ für MT4. - Dieser Indikator ist hervorragend für Händler geeignet, die grafische Analysen mit Ausbrüchen verwenden!!! - „Fraktale Trendlinien“ zeigt grafische Aufwärtstrendlinien (violette Farbe) und Abwärtstrendlinien (rote Farbe). - Aufwärtstrend- und Abwärtstrendlinien basieren auf 2 einander am nächsten liegenden Fraktalen. - Der Indikator hat einige Parameter, die für die Farbe und Breite der Trendlinien verantwortlich sind. - Der Indikator ve
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indikatoren
Dies ist ein kostenloses Produkt, das Sie gerne für Ihre Zwecke verwenden können! Außerdem freue ich mich sehr über Ihr positives Feedback! Vielen Dank! Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen! Forex Indicator SWAP Display für MT4, großartiges zusätzliches Handelstool. - Der SWAP-Anzeigeindikator zeigt aktuelle SWAPs für Long- und Short-Trades des Forex-Paares an, an das er angehängt ist. - Es ist möglich, SWAP-Anzeigewerte in jeder Ecke des Diagramms zu pl
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indikatoren
Dies ist ein kostenloses Produkt, das Sie gerne für Ihre Zwecke verwenden können! Außerdem freue ich mich sehr über Ihr positives Feedback! Vielen Dank! Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen! Forex Indicator Spread Display für MT4, großartiges zusätzliches Handelstool. - Der Spread Display-Indikator zeigt den aktuellen Spread des Forex-Paares an, an dem es angebracht ist. - Es ist möglich, den Spread-Anzeigewert in jeder Ecke des Diagramms zu platzieren:
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Forex-Indikator „Room_UP_DWN_Day_Week_Month“ für MT4 - Der Indikator „Room_UP_DWN_Day_Week_Month“ ist ein sehr nützliches zusätzliches Handelstool. - Er zeigt Ihnen täglich, wöchentlich und monatlich die wahrscheinlichsten Levels, die durch den Preis erreicht werden können (Preisbereichslevel). - Der tägliche Bereich ist für Intraday-Trader nützlich. - Wöchentliche und monatliche Bereiche sind für Swing- und langfristige Trader. - Der Indikator ist hervorragend geeignet, um Ihre Take-Profit-Zi
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF RVI-Oszillator für MT4, kein Neuanstrich. - Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen HTF RVI Oszillator für MT4. HTF steht für „Higher Time Frame“. - RVI ist einer der besten Oszillatoren zur Erkennung von Trendänderungen und zum Einstieg aus überverkauften/überkauften Bereichen. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Time-Frame-Handelssysteme mit Price-Action-Einträgen aus überverkauften/gekauften Bereichen. - Der HTF RVI-Indikator
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Dynamic Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator – effizientes Handelstool für MT4! – Neue Generation von Oszillatoren – siehe Bilder, um zu erfahren, wie man sie verwendet. – Dynamischer Oszillator hat adaptive überverkaufte/überkaufte Zonen. – Oszillator ist ein Hilfstool, um genaue Einstiegspunkte aus überverkauften/überkauften Bereichen zu finden. – Überverkaufte Werte: unter der grünen Linie; Überkaufte Werte: über der roten Linie. – Er ist viel genauer
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Forex-Indikator „RSI für 8 Symbole“ für MT4. Kein Neuanstrich. - RSI ist einer der beliebtesten Oszillatoren für den Handel. - Er eignet sich hervorragend für Verkaufseinträge aus stark überkauften Bereichen (über 70) und Kaufeinträge aus stark überverkauften Bereichen (unter 30). - RSI ist sehr nützlich für die Divergenzerkennung. - „RSI für 8 Symbole“ bietet die Möglichkeit, RSI-Werte von bis zu 8 verschiedenen Symbolen auf nur einem Chart zu steuern. - Dieser Indikator lässt sich auch hervo
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Scalping_Channel“ für MT4. - Scalping Channel hat ATR-basierte Volatilitätsgrenzen. - Ideal für Scalping-Trading: - Steigen Sie über eine ausstehende Limit-Order auf der Mittellinie in den Handel ein. - Erwägen Sie bullische Einstiege, wenn ein grüner, stetiger Aufwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze über der oberen Grenze geschlossen wurde (siehe Bilder). - Erwägen Sie bärische Einstiege, wenn ein roter, stetiger Abwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Follow Trend Oscillator“ – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! – Benutzerfreundlicher Indikator bietet Möglichkeiten zum Scalping in Richtung des Haupttrends. – Sanfter und anpassbarer Oszillator mit Signal-Historie-Teil. – Grüne Farbe des Oszillators für Aufwärtstrends, braune Farbe – für Abwärtstrends. – Überverkaufte Werte: unter -30; Überkaufte Werte: über 30. – Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indik
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experten
ADAPTIVE SCALPER EA – ist ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges vollautomatisches Multi-Pair-Scalping-Handelssystem! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 10 Set_files verfügbar! Verwenden Sie Set_files v25.11 aus dem Abschnitt „Kommentare“, um den EA zu verwenden/zu testen. – Der EA passt sich automatisch über KI-Methoden an die Marktbedingungen an. – Das System ist sicher und verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Gr
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experten
PRICE ACTION TRADER EA – ist ein großartiges automatisches Handelssystem, das auf der Price Action-Forschung basiert! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 7 Set_files verfügbar! Die Handelsidee basiert auf dem bekannten, leistungsstarken Price Action-Muster – PinBar! Price Action Trader EA ist eine sehr gute Investition – es wird jahrelang für Sie funktionieren, alle Set_files haben eine positive mathematische Erwartung! Verwen
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Trendkorrektur-Histogramm“ für MT4. - Das Trendkorrektur-Histogramm kann in 2 Farben vorliegen: Rot für einen rückläufigen Trend und Blau für einen bullischen Trend. - 7 aufeinanderfolgende Histogrammspalten derselben Farbe bedeuten den Beginn eines neuen Trends. - Der Trendkorrektur-Histogrammindikator wurde mit dem Hauptzweck entwickelt, Verluste zu minimieren und den Gewinn zu maximieren. - Er hat den Parameter „Periode“, der für die Empfindlichkeit des Indikators ve
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experten
MULTI SNIPER EA ist ein präzises automatisches Handelssystem mit einer Genauigkeit von rund 90 % für die MT4-Plattform. Dieser profitable Scalping-EA ist derzeit eines der stabilsten Systeme auf dem Markt. Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird. EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunterladen: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implementierte Zinseszinsmethode und Scalping-Techniken. - Das System legt den dynamischen SL automatisch abhängig v
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „MACD mit Trend-Zickzack“ für MT4. - Der MACD-Indikator selbst ist eines der beliebtesten Tools für den Trendhandel. - „MACD mit Trend-Zickzack“ eignet sich hervorragend für die Verwendung mit Price-Action-Einträgen oder in Kombination mit anderen Indikatoren. - Verwenden Sie diesen Indikator, um die genauesten Einstiegssignale auszuwählen: _ Wenn der MACD über 0 (grüne Farbe) liegt und die Zickzack-Linie nach oben zeigt, suchen Sie nur nach Price-Action-Mustern zum Kauf
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Scalping-Histogramm“ für MT4, kein Neuzeichnen. - Der Scalping-Histogramm-Indikator kann zur Suche nach Einstiegssignalen in die Hauptrichtung der Preisdynamik nach geringfügiger Preiskorrektur verwendet werden. - Das Scalping-Histogramm kann 2 Farben haben: Orange für bärische Dynamik und Grün für bullische. - Sobald Sie mindestens 10 aufeinanderfolgende Histogrammbalken derselben Farbe sehen, bedeutet dies, dass eine starke Dynamik vorliegt. - Das Einstiegssignal best
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator SCALPING SNIPER für MT4, kein neu gezeichnetes Handelssystem. Scalping Sniper – ist ein fortschrittliches System (Indikator), das genaue Preisdynamik anzeigt! – Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen Scalping Sniper-Indikator für MT4. – Dieses System liefert sehr genaue, aber seltene Sniping-Signale mit einer Gewinnrate von bis zu 90 %. – Das System soll viele Paare verwenden, um nach Signalen zu suchen, um eine geringe Anzahl von Signalen pro Paar a
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Inside Bar & Outside Bar Patterns“ für MT4. - Der Indikator „Inside Bar & Outside Bar Patterns“ ist sehr leistungsstark für den Price Action-Handel. Kein Neuanstrich; keine Verzögerung; - Der Indikator erkennt Inside Bar- und Outside Bar-Muster im Diagramm: - Bullisches Muster – Blaues Pfeilsignal im Diagramm (siehe Bilder). - Bearisches Muster – Rotes Pfeilsignal im Diagramm (siehe Bilder). - Inside Bar selbst hat ein hohes R/R-Verhältnis (Ertrag/Risiko). - Mit PC-, Ha
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experten
„SINGLE SNIPER“ EA ist ein leistungsstarkes Scalping-Handelssystem für die MT4-Plattform! Die Gewinnquote liegt bei etwa 85-90 %! Das System verwendet Zinseszins-Risikomanagement! Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird. Verwenden Sie die Set_file für Tests und Handel: EA-Set_file herunterladen - Die Trades sind sehr genau: etwa 85-90 %. - Das System verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Grids oder Martingale. Jede Bestellung hat einen eigene
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experten
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA – ist ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges vollautomatisches Multi-Pair-Scalping-Handelssystem! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 10 Set_files für 10 Paare verfügbar! Verwenden Sie Set_files (v25.11) aus dem Abschnitt „Kommentare“, um den EA zu verwenden/zu testen. Dieser EA ist eine erweiterte Version von Adaptive Scalper EA. Zusätzliche Funktionen von Advanced Adaptive Scalper EA im Verg
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Doji-Umkehrmuster“ für MT4. - Der Indikator „Doji-Umkehrmuster“ ist reines Price-Action-Trading: Kein Neuzeichnen, keine Verzögerung; - Der Indikator erkennt das Doji-Umkehrmuster auf dem Chart, wobei sich die Doji-Kerze in der Mitte des Musters befindet und die letzte Kerze eine Ausbruchskerze ist: - Bullisches Doji-Umkehrmuster – Blaues Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder). - Bärisches Doji-Umkehrmuster – Rotes Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder). - Mit PC-,
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
SwapFree Adaptive Scalper EA – ist ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges vollautomatisches Multi-Pair-Scalping-Handelssystem! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 9 Set_files für 9 Paare verfügbar! Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Funktionen des EA: -
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „MA Speed“ für MT4, kein Repaint. SPEED des gleitenden Durchschnitts – ist ein einzigartiger Trendindikator. – Die Berechnung dieses Indikators basiert auf Gleichungen aus der Physik. – Speed ​​ist die 1. Ableitung des gleitenden Durchschnitts. – Der MA Speed-Indikator zeigt, wie schnell der MA selbst seine Richtung ändert. – Es gibt viele Möglichkeiten, sogar Standardstrategien mit MA Speed ​​zu verbessern. Geeignet für SMA, EMA, SMMA und LWMA. – Es wird empfohlen, MA
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Doji-Ausbruchsmuster“ für MT4. - Der Indikator „Doji-Ausbruchsmuster“ ist reines Price-Action-Trading: Kein Neuzeichnen, keine Verzögerung; - Der Indikator erkennt den Ausbruch des Doji-Musters in die Trendrichtung, wobei sich die Doji-Kerze in der Mitte des Musters befindet und die letzte Kerze der Ausbruch ist: - Bullisches Doji-Ausbruchsmuster – Blaues Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder). - Bärisches Doji-Ausbruchsmuster – Rotes Pfeilsignal auf dem Diagramm (
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experten
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA ist ein präzises automatisches Handelssystem mit hoher Genauigkeit für die MT4-Plattform. Dieser profitable Scalping-EA ist derzeit wirklich eines der stabilsten Systeme auf dem Markt. Es ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird. SF Multi Sniper EA ist ein „einstellen und vergessen“-Expert Advisor, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! Verwenden Sie Set_files aus dem Abschnitt „Kommentare“, um den EA zu verwenden/zu testen. - Kein
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator Konsolidierungsbalkenmuster für MT4. - Der Indikator „Konsolidierungsbalken“ ist ein sehr leistungsstarker, auf Ausbrüche fokussierter Indikator für den Price-Action-Handel. - Der Indikator erkennt die Preiskonsolidierung in einem engen Bereich während 1 Balken und zeigt: Ausbruchsrichtung, ausstehende Auftragsposition und SL-Position. - Bullischer Konsolidierungsbalken – Blaues Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder). - Bärischer Konsolidierungsbalken – Rotes Pfeils
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF Ichimoku für MT4. - Der Ichimoku-Indikator ist einer der leistungsstärksten Trendindikatoren. HTF steht für „Higher Time Frame“. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendhändler sowie für die Kombination mit Price Action-Einträgen. - Der HTF Ichimoku-Indikator ermöglicht es Ihnen, Ichimoku aus einem höheren Zeitrahmen an Ihr aktuelles Diagramm anzuhängen. - Aufwärtstrend – rote Linie über der blauen (und beide Linien liegen über der Wolke) / Abwärtstrend
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
OSB-Oszillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Indikator, ein effizientes Hilfstool für Preisaktionen. - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet. - Neue Generation von Oszillatoren – siehe Bilder, um zu erfahren, wie man sie verwendet. - OSB-Oszillator ist ein Hilfstool, um genaue Einstiegspunkte für Preisaktions-, Divergenz- und Überverkauft/Überkauft-Signale zu finden. - Überverkaufte Werte: unter 30. - Überkaufte Werte: über 70. - Es gibt viele Möglichkeiten, sel
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension