Advanced Sniper EA mt

ADVANCED SNIPER EA ist ein präzises automatisches Handelssystem mit einer Gewinnrate von rund 90 % für professionelle Trader.





Dieser EA ist einer der stabilsten, zuverlässigsten und profitabelsten Scalping-Roboter weltweit.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das ausschließlich auf dieser MQL5-Website angeboten wird.





Dieser Roboter ist eine erweiterte Version des brillanten MULTI SNIPER EA.





Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file





Im Vergleich zur Basisversion von MULTI SNIPER EA ist die erweiterte Version für technisch versierte Nutzer gedacht, die gerne mit vielen verschiedenen Parametern experimentieren und das System an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen. Die Basisversion ist für Nutzer gedacht, die das System einmalig installieren und dann einfach loslegen möchten.





Zusätzliche Funktionen von ADVANCED SNIPER EA im Vergleich zur Basisversion von MULTI SNIPER EA:

- Zusätzliche Spread-Einstellungen.

- Einstellbare Volatilität – Adaptiver Stop-Loss.

- Einstellbare Ausstiegsfilter.

- SWAP-Anzeige für Long/Short.

- Fixed_SL- und Fixed_TP-Optionen.





Für beide Versionen gilt:

- Der EA legt den dynamischen SL automatisch abhängig von der Marktvolatilität fest.

- Der Roboter verfügt standardmäßig über automatisches Risikomanagement und feste Lot-Optionen.

- Einstellbarer Parameter für die Handelseinstiegssensitivität.

- Keine Orderhaltung von Freitag bis Montag, um Lücken zu vermeiden.

- Präziser Betriebszeitfilter mit einer Genauigkeit von einer Minute.

- Integrierte SPREAD-Anzeige.

- Der Roboter verfügt über eine Break-Even-Funktion.

- Hebelwirkung des Kontos: von 1:30 bis 1:2000.

- Die am häufigsten empfohlenen Paare sind GBPCAD und GBPAUD.

- Kein gefährlicher Martingale-/Grid-Handel. Jede Order hat einen eigenen SL zum Schutz des Kontos.

- Betriebszeit: Der EA sucht vom Ende der US-Handelssitzung bis zur Mitte der asiatischen Sitzung nach Einstiegsmöglichkeiten gemäß dem Zeitfilter in den Einstellungen. Wenn das System während der Betriebszeit keine Orders geöffnet hat, bedeutet dies, dass im Chart keine Einstiegssignale verfügbar waren. Denken Sie daran, dass dieser EA ein Sniping-Handelssystem ist.

- Zeitrahmen: nur M15.





Installation:

- Das System benötigt ein MT4-Handelskonto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN).

- Öffnen Sie GBPCAD- und GBPAUD-Charts.

- Wählen Sie den M15-Zeitrahmen für jeden Chart.

- Verbinden Sie den Roboter mit jedem Chart und wenden Sie die entsprechende Set_file-Datei auf den EA an. Stellen Sie sicher, dass der Parameter Trading_Flag = true ist.

- Legen Sie den Auto-Risk-Wert für jedes Paar in den EA-Einstellungen entsprechend Ihren Anforderungen fest (oder verwenden Sie einfach den Standardwert).

- Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen ihn lediglich auf MT4 installieren und den PC laufen lassen (oder einfach VPS verwenden).





WICHTIG!!! Für eine optimale Leistung des Handelssystems beachten Sie die folgenden Empfehlungen:





- ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 mit Market_watch = GMT+2 (im Standardzeitraum) und GMT+3 (im Sommerzeitraum) zu verwenden. Wenn der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone hat, müssen die EA-Zeiteinstellungen angepasst werden. Senden Sie mir dazu einfach eine Nachricht (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen). Ich helfe Ihnen bei der Überprüfung und stelle Ihnen bei Bedarf die entsprechenden Set_files zur Verfügung.





- SPREAD und BROKER: Für eine optimale Performance ist es sehr wichtig, ein Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN) auszuwählen.





- EA-UPDATES: Verwenden Sie die neueste EA-Version.