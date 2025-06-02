ThraeX

ThraeX – Scalping auf M1  (DAX, XAU, etc)

Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4, der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde.
Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren.

Hauptmerkmale:

⚔️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt für hochfrequente Entscheidungsfindung auf Basis von Echtzeit-Marktdaten.

⚙️ Schnelles Ausführungssystem – Reagiert blitzschnell auf Mikro-Schwankungen in volatilen Märkten.

🧠 Selbstadaptive Parameter – Nutzt interne Algorithmen, um sich automatisch an veränderte Preisdynamiken anzupassen, ohne externe Daten oder Plattformverbindungen.

🔄 Kontinuierliche Optimierung – Das System passt sein Verhalten fortlaufend an die neuesten Marktdaten an und verbessert sich mit der Zeit.

🛡️ Keine externen Abhängigkeiten – Vollständig autonom; keine Verbindung zu externen Plattformen, APIs oder Dateien.

📉 Kompakte Scalping-Struktur – Optimiert für Umgebungen mit niedriger Latenz und hoher Ausführungsgeschwindigkeit.

Technisches Profil:

  • Zeiteinheit: 1 Minute (M1)

  • Ausführungsstil: Hochfrequenz-Scalping

  • Eingabedaten: Intern durch integrierte Logik gesteuert

  • Kompatibilität: Funktioniert sowohl in manuellen als auch automatisierten Einstellungen

📌 Dieses Tool wird „wie besehen“ bereitgestellt, ohne Garantie auf Ergebnisse. Nutzern wird empfohlen, eigene Tests durchzuführen und die Parameter an ihre Handelsbedingungen und Präferenzen anzupassen.

Bewertungen 4
Eugen T
537
Eugen T 2025.11.20 08:20 
 

EA gets better with every update, very good results, I test now on demo, will update review when will start on real. Developer is very helpful.

Trong Du Nguyen
275
Trong Du Nguyen 2025.10.18 15:10 
 

Good EA, shop owner supports enthusiastically

