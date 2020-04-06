Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar.

Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt.

Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen.

Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimiert.

Keine Neuzeichnung, kein Neu-Berechnen, keine Verzögerungen — stabile und saubere Ausführung.

[Benutzerhandbuch, Empfehlungen] und [Getestete Presets] — klicken Sie auf die Links.

Kernstrategien:

Der EA enthält zwei integrierte Handelsmodi:

I. Smart Trend Mode – Handel nur in eine Richtung, folgt dem Trendmomentum mit klar strukturierten Einstiegen.

Geringes Risiko. Hohe Genauigkeit. Kein Hedging.

II. Dynamic Dual Mode (Aggressiv) – Handel in beide Richtungen gleichzeitig mit gehedgter Scalping-Logik, um jede Marktbewegung mitzunehmen.

Maximale Aktivität. Vollautomatisch.

Sie können zwischen Nur Buy / Nur Sell / Beides umschalten — ganz nach Ihrem Handelsansatz.

Hybrides Kontrollsystem:

Trend Catcher bietet etwas, was andere EAs nicht haben — direkte manuelle Kontrolle direkt vom Chart.

Sofort verfügbare Aktionen:

Alle Trades schließen (C)

Nur Gewinner schließen (L)

Nur Verlierer schließen (O)

Alle Kaufpositionen schließen (S)

Alle Verkaufspositionen schließen (E)

Automatisiertes Trading per Knopfdruck AN/AUS — sogar während einer laufenden Position.

Visuelle Gewinnanzeige: Blau = Gewinn, Rot = Verlust, Weiß = Neutral.

Warum Trader ihn lieben:

Dual-Algorithmus: Trendfolge + Scalping

Volle manuelle Steuerung über ein eingebautes Panel — kein Terminal-Menü nötig

Echtzeit-Gewinnanzeige in Pips

Nicht-Neuzeichnend / Keine Verzögerung / Schnelle Ausführung

Integriertes Risiko- und Lot-Management

Kompatibel mit allen ECN / Low-Spread Brokern

Ideal für Trader, die Logik + Automatisierung kombinieren wollen

Empfohlene Einstellungen:

Symbol: EURUSD (getestet)

Zeitrahmen: M1

Konto: ECN / Niedriger Spread / Hedging aktiviert

Hebel: 1:100 – 1:500

Mindestkapital: $5000

VPS: Dringend empfohlen

Trend Catcher EA Pro ist nicht nur ein weiterer Trading-Bot — es ist ein hybrides, intelligentes Handelssystem.

Sie können vollständig automatisch handeln — oder jederzeit selbst eingreifen.

Stabil, transparent und präzise entwickelt — für Trader, die wissen, dass Kontrolle der wahre Vorteil ist.

Haftungsausschluss:

Der Handel an Finanzmärkten ist mit erheblichem Risiko verbunden und nicht für alle Anleger geeignet.

Die Nutzung von Expert Advisors oder automatisierten Systemen — einschließlich Trend Catcher EA Pro — garantiert keine Gewinne und schützt nicht vor Verlusten.

Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen.

Durch die Nutzung dieses Produkts erkennen Sie an, dass Sie allein für Ihre Handelsentscheidungen und daraus entstehende finanzielle Auswirkungen verantwortlich sind.

Der Entwickler übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Verluste aus der Nutzung dieser Software.

Testen Sie Einstellungen immer zuerst auf einem Demokonto und verwalten Sie Ihr Risiko verantwortungsvoll.