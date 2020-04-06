Advanced Sniper EA mt

ADVANCED SNIPER EA는 전문 트레이더에게 약 90%의 승률을 보장하는 정밀 자동 거래 시스템입니다.





이 EA는 전 세계에서 가장 안정적이고 일관되며 수익성이 높은 스캘핑 로봇 중 하나입니다.





MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.





이 로봇은 뛰어난 MULTI SNIPER EA의 고급 버전입니다.





테스트 및 거래를 위한 EA 세트 파일 다운로드: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file





기본 MULTI SNIPER EA와 비교했을 때, 고급 버전은 다양한 매개변수를 활용하고 필요에 따라 시스템을 조정하는 것을 선호하는 엔지니어링 감각을 가진 사용자에게 적합합니다. 기본 버전은 한 번 설치하고 바로 사용하고 싶은 사용자에게 적합합니다.





기본 MULTI SNIPER EA와 비교했을 때 ADVANCED SNIPER EA의 추가 기능:

- 추가 스프레드 설정

- 조정 가능한 변동성 - 적응형 손절매

- 조정 가능한 청산 필터

- 롱/숏 포지션에 대한 SWAP 표시

- 고정 손절매(SL) 및 고정 목표(TP) 옵션





두 버전 모두 공통:

- EA는 시장 변동성에 따라 동적 손절매(SL)를 자동으로 설정합니다.

- 로봇은 기본적으로 자동 위험 관리 기능과 고정 로트 옵션을 제공합니다.

- 거래 진입 민감도 매개변수 조정 가능

- 갭 발생을 방지하기 위해 금요일부터 월요일까지 주문을 보관하지 않습니다.

- 1분 단위의 정밀한 작동 시간 필터

- 스프레드(SPREAD) 표시 기능 내장

- 로봇에 손익분기점 기능 탑재

- 계좌 레버리지: 1:30 ~ 1:2000

- 가장 권장되는 통화쌍은 GBPCAD, GBPAUD입니다.

- 위험한 마틴게일/그리드 거래는 없습니다. 각 주문은 계좌 보호를 위해 자체 손절매(SL)를 갖습니다.

- 작동 시간: EA는 설정의 시간 필터에 따라 미국 거래 세션 종료부터 아시아 세션 중간까지 진입 기회를 모색합니다. 시스템이 운영 시간 동안 주문을 개시하지 않았다면, 차트에 진입 신호가 없다는 것을 의미합니다. 이 EA는 스나이핑 거래 시스템이라는 점을 명심하십시오.

- 시간대: M15만 해당.





설치 방법:

- 시스템에는 좁은 스프레드(원시 스프레드 또는 ECN)의 MT4 거래 계좌가 필요합니다.

- GBPCAD, GBPAUD 차트를 엽니다.

- 각 차트에서 M15 시간대를 선택합니다.

- 각 차트에 Robot을 연결하고, 각 차트의 EA에 해당하는 "Set_file"을 적용합니다. Trading_Flag 매개변수가 true인지 확인합니다.

- EA 설정에서 각 통화쌍의 자동 위험 값을 필요에 따라 설정합니다(또는 기본값을 사용하세요).

- Robot이 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4에 설치하고 PC를 실행 상태로 두거나 VPS를 사용하기만 하면 됩니다.





중요!!! 최상의 거래 시스템 성능을 위해 아래 권장 사항을 따르세요.





- 운영 시간: Market_watch = GMT+2(표준시), GMT+3(일광 절약 시간제)인 MT4를 사용하는 것이 좋습니다. 브로커 서버의 GMT 시간대가 다른 경우 EA 시간 설정을 변경해야 합니다. 브로커 시간대 확인을 위해 메시지를 보내주시면 확인 과정을 도와드리고 필요한 경우 관련 Set_files를 제공해 드리겠습니다.





- 스프레드 및 브로커: 최상의 성능을 위해서는 스프레드가 낮은 계좌(Raw 스프레드 또는 ECN)를 선택하는 것이 매우 중요합니다.





- EA 업데이트: 최신 버전의 EA를 사용해야 합니다.