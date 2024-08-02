Über

Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird.

Treten Sie unsererMQL5-Gruppe bei, um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Versionhier erhalten.

Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der Benutzer alle Einstellungen, einschließlich der Losgröße, selbst vornehmen. DieKOSTENLOSE VERSION finden Siehier. Einführungspreis $99 | Nächster Preis $399

***Kaufen Sie W Drive Forex AI EA Pro MT4 und Sie können SafeGold Scalping EA und Martini EA kostenlos erhalten !*** Fragen Sie privat nach weiteren Details!

Hauptmerkmale

Plug and Play Expert Advisor.

Handelt nur mit GBPUSD.

Äußerst einfach zu bedienen.

Pro-Version.

Scalper EA.

Hohe Genauigkeit.

Empfehlungen

Anfangskapital : $350

Broker : Tickmill, ICMarkets oder Broker mit niedrigem Spread (außer exness)

VPS: Ja, empfohlen

Zeitrahmen : Nur M5 oder 5 Minuten

Im Falle von Fragen oder Zweifeln, kontaktieren Sie mich hier oder auf Telegramm : a0001h

Nützliche Informationen

Als fortgeschrittener und erfahrener Trader wissen wir, dass sich der Markt alle 4-5 Monate ändert, daher optimieren und aktualisieren wir unsere EAs immer entsprechend den neuesten Marktbedingungen, was unsere EAs am zuverlässigsten macht und uns im Gegenzug Beständigkeit bietet. Wir raten auch, wenn Sie versuchen, die EA Backtest, nicht Backtest auf eine größere Geschichte, weil der Markt ändert sich nach alle 4-5 Monate, so dass immer Backtest EAs auf 4-5 Monate Geschichte Daten nur mit MT5-Strategie-Tester nur, weil das wird Ihnen 100% Geschichte Qualität und realen Markt Ergebnisse.

Über den Entwickler

Ich habe eine Erfahrung von mehr als 10 Jahren im Devisen- und Goldhandel. Ich habe meine Karriere als Händler begonnen und entwickle nun Expert Advisors, um den Handelsprozess und den Handel vollständig zu automatisieren.