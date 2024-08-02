W Drive Forex AI EA Pro MT4

5

Über

Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird.

Treten Sie unsererMQL5-Gruppe bei, um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Versionhier erhalten.

Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der Benutzer alle Einstellungen, einschließlich der Losgröße, selbst vornehmen. DieKOSTENLOSE VERSION finden Siehier.

Einführungspreis $99 | Nächster Preis $399


***Kaufen Sie W Drive Forex AI EA Pro MT4 und Sie können SafeGold Scalping EA und Martini EA kostenlos erhalten !*** Fragen Sie privat nach weiteren Details!

Hauptmerkmale

  • Plug and Play Expert Advisor.
  • Handelt nur mit GBPUSD.
  • Äußerst einfach zu bedienen.
  • Pro-Version.
  • Scalper EA.
  • Hohe Genauigkeit.

Empfehlungen

  • Anfangskapital : $350
  • Broker : Tickmill, ICMarkets oder Broker mit niedrigem Spread (außer exness)
  • VPS: Ja, empfohlen
  • Zeitrahmen : Nur M5 oder 5 Minuten

Im Falle von Fragen oder Zweifeln, kontaktieren Sie mich hier oder auf Telegramm : a0001h

Nützliche Informationen

Als fortgeschrittener und erfahrener Trader wissen wir, dass sich der Markt alle 4-5 Monate ändert, daher optimieren und aktualisieren wir unsere EAs immer entsprechend den neuesten Marktbedingungen, was unsere EAs am zuverlässigsten macht und uns im Gegenzug Beständigkeit bietet. Wir raten auch, wenn Sie versuchen, die EA Backtest, nicht Backtest auf eine größere Geschichte, weil der Markt ändert sich nach alle 4-5 Monate, so dass immer Backtest EAs auf 4-5 Monate Geschichte Daten nur mit MT5-Strategie-Tester nur, weil das wird Ihnen 100% Geschichte Qualität und realen Markt Ergebnisse.

Über den Entwickler

Ich habe eine Erfahrung von mehr als 10 Jahren im Devisen- und Goldhandel. Ich habe meine Karriere als Händler begonnen und entwickle nun Expert Advisors, um den Handelsprozess und den Handel vollständig zu automatisieren.

Bewertungen 2
papavilla
57
papavilla 2025.12.10 23:40 
 

The advisor's strategy is very interesting, stable, and simple to configure. His car is attentive and reliable.

To Tata
272
To Tata 2024.09.19 06:51 
 

As stated in the overview, the “effective risk management approach” appears to be working properly. It is very stable and reliable. It is a very good EA, although you have to run it with a low spread broker.

PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
Experten
Expert's signal link arbeitet seit dem 09.07.2019 an 25 verschiedenen Instrumenten. Er wird nach einiger Zeit wieder eingestellt werden. https://www.mql5.com/en/signals/605823 Dieser Expert Advisor funktioniert gut auf täglichen Charts. Eröffnet eine schwebende Order auf der Grundlage der täglichen Preisbewegungen und kann diese schwebende Order auf der Grundlage der Preisbewegungen während des Tages revidieren. Er kann die aktuelle Order beibehalten, indem er die Kursbewegungen verfolgt, und k
Crusher
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor verwendet die Strategie der Dissonanzanalyse zwischen der Wellenbildung der Kursbewegung des unteren Niveaus und den Fraktalen zweier aufeinander folgender oberer Niveaus. Die Daten des Stochastik-Indikators sind bestätigend und ausschlaggebend für die Entscheidung, eine Transaktion einzugehen. Jede Handelsposition hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Gefährliche Handelsmethoden werden nicht verwendet. Der Expert Advisor verfügt über ein nicht-lineares Trailing-Stop-
Phoenix Alpha Pro EA
Justice Chinemelum Clement
Experten
Phoenix Alpha Pro EA basiert auf Price Action kombiniert mit einer leistungsstarken Strategie und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Phoenix Alpha Pro EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Preis-Aktion, und die wichtigsten geheimen Handelsalgorithmus zuvor erwähnt. Phoenix Alpha Pro EA kann mit jeder Kontogröße handeln und verwendet keine riskante Strategie wie Martingale oder Grid. Er verwendet einen festen Stop-Loss f
MacdTrade
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor verwendet die Strategie der Dissonanzanalyse zwischen der Wellenbildung der Kursbewegung des unteren Niveaus und den Fraktalen zweier aufeinander folgender oberer Niveaus. Die Daten des MACD-Indikators sind bestätigend und ausschlaggebend für die Entscheidung, eine Transaktion einzugehen. Jede Handelsposition hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Gefährliche Handelsmethoden werden nicht verwendet. Der Expert Advisor verfügt über ein nicht-lineares Trailing-Stop-System
Magic Flash
Ho Wai Kee
Experten
Magic Flash wird eine starke Investitionswaffe für Sie sein. Folgen Sie den von Ihnen festgelegten persönlichen Einstellungen. Dieser EA kann in einen schnellen und effizienten, aber relativ risikoreichen EA verwandelt werden, er kann auch zu einem EA mit mittlerem oder geringem Risiko, aber langsamerem Gewinn werden. Hohes Wachstum in einem kurzen Zeitraum, wenn die Marktbedingungen stimmen. Aber wenn die Marktbedingungen nicht richtig sind, die "Martingale Stop Loss"-Funktion, um die Szene en
Golden Monk Pro
Juan Chacon
Experten
Golden Monk Pro ist eine Kombination von Indikatoren wie Bollinger Bändern, gleitenden Durchschnitten, Rsi, Momentum und Winkeln, die zusammen die Kursrichtung durch Impulse in Bereichen wichtiger Divergenzen suchen. Matrix Golden Monk Pro kapselt viele Werkzeuge und Ressourcen in einer 5*4-Matrix, um das Erfolgsniveau bei jedem Einstieg mit maximal 4 gleichzeitigen Operationen zu verbessern und das Kapitalmanagement zu optimieren. Diese Matrix kann auf der linken Seite Ihres Bildschirms angezei
High Quality EA
Abdullah Alrai
Experten
Wir stellen Ihnen unseren leistungsstarken Expert Advisor (EA) vor, der speziell optimiert wurde, um Gold im M5-Zeitrahmen zu handeln. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader oder ein Anfänger sind, dieser EA wurde entwickelt, um den Handel zu vereinfachen und Ihr Gewinnpotenzial zu maximieren. ### Hauptmerkmale: - **Optimierter Goldhandel**: Der EA ist fein abgestimmt auf den Handel mit Gold im M5-Zeitrahmen und erfasst präzise Trades mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit. Unser Entwicklerteam hat u
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD
Sergey Demin
Sergey Demin
Experten
Vollautomatischer Advisor, GBPUSD . Zeitrahmen m15 . Terminal MT4 ChatGPT O1 hat alle GBPUSD-Kurse, die ich von hohen Zeitrahmen heruntergeladen habe, gründlich analysiert, um eine sichere Strategie zu finden ; identifizierte die paranormale Aktivität dieses Tools. Der Advisor verfolgt solche atypischen GBPUSD-Aktivitäten und reagiert sofort, indem er versucht, in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen. Jeder Auftrag ist durch einen Stop-Loss geschützt. Ein Auftrag kann in bis zu drei Auf
Team Trading Eur Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
HFT Golden
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experten
HFT Golden EA: Fortschrittliches Präzisionshandelssystem Willkommen bei der nächsten Generation des algorithmischen Handels HFT Golden EA stellt einen hochentwickelten Ansatz für den modernen Handel dar und führt Präzisionsgeschäfte mit außergewöhnlichem Gewinnpotenzial, festem Stop-Loss-Schutz und bemerkenswert niedrigem Drawdown aus. Er verlässt sich nicht auf Indikatoren - er basiert ausschließlich auf Preis- und Marktmechanik. DOWNLOAD SETFILES | Setfile 1 Der Sonderpreis von $750 gilt nur
Xgrid Scalper MT4
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dieser Handelsroboter ist ausschließlich für 10K Kapital Handelskonto und EURUSD H1 gemacht. Verwenden Sie es NICHT auf kleinere Konten, weil es minimale freie Marge Grenze dh Free Margin > 500 (dieser Wert ist in "tatsächlichen Geld" nicht in "Prozent"!) Dies ist ein einfaches Grid Trading System, das auf ADX Indikator Volatilität und mit High Winrate arbeitet. WICHTIG: Die Standard-Eingabeeinstellungen sind das absolute Minimum (nicht ideal). Verwenden Sie stattdessen die empfohlenen Einstell
Fidelity MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (5)
Experten
Beschreibung : Fidelity EA ist ein Expert Advisor für den Handel auf allen Forex-Paaren und allen Zeitrahmen. Der EA verfügt über spezielle Algorithmen zur Trenderkennung. Der Algorithmus ist völlig intelligent und automatisch. Daher ist die Verwendung und Einrichtung des EA sehr einfach und es besteht keine Notwendigkeit, tiefe Kenntnisse über den Markt zu haben. Wachsen des EA : Der EA wird ständig aktualisiert und unterstützt. Neue Funktionen werden später kostenlos hinzugefügt. Wenn Sie e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experten
Der Expert Advisor (SynapseTrader EA) der Firma ProfitFXBot wurde entwickelt, um den Forex-Markt speziell auf GBP/USD zu handeln und dabei intelligente Strategien zu verwenden, um beständige Gewinne zu erzielen. Dieser Bot muss um 20:00 Uhr (New Yorker Zeit) eingeschaltet und um 5:00 Uhr morgens (UTC-5) manuell ausgeschaltet werden, der Bot muss in der Zeitlichkeit M1 platziert werden. Während dieser Stunden trifft der Bot Entscheidungen auf der Grundlage von Marktanalysen mit einer optimierten
Tree Of Life
Oeyvind Borgsoe
Experten
Tree Of Life EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der Trades mit einer ausgeklügelten Mischung aus Indikatoren und internen Algorithmen ausführt. Er wurde durch jahrelanges Testen und Live-Trading entwickelt und erkennt Marktmuster und Trends sehr genau. Die Live-Handelskonten bestätigen dies. Die Hauptindikatoren, die Tree Of Life verwendet, sind der gleitende Durchschnitt und die Stochastik. Zusammen mit den internen Berechnungen haben sich unsere Kombinationen als ein solides Rezep
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Experten
Der Smart Prospector E.A. ist eine nahtlose Kombination aus dem weithin bekannten "Volume Weighted Average Price (VWAP) Indicator" und dem neuen "Fibo Reversals_TEMA Indicator" und ist damit der realistischste Multi-Strategy Expert Advisor, den Sie je finden werden. Ausreichend getestet in der GbpUsd Währungspaar mit über 25 Jahren Geschichte Daten, ist diese E.A sicher, dass Sie Ihren eigenen Anteil der Gewinne in den Devisenmärkten. Für beste Performances, set: 'Max_Orders' = 'Null'. Max_Facto
Two MA Plus
Sumini
Experten
Neue Ea mit Indikator TWO MA PLUS. Offener Auftrag KAUFEN : Wenn MA1 > MA2. Offener Auftrag VERKAUFEN : Wenn MA1 < MA2. Die Vorteile des EA TWO MA PLUS sind: Es ist mit verschiedenen Filtern ausgestattet, darunter: maxspread, maxlot, takeprofit, stop loss, profit target per day, und viele mehr. Einstellung_Indikator TWO MA = Ma1_Periode=14; Ma2_Periode=28; Ma_Mode=0; EA_Indikatoren=TWO MA ; Hedging=false; ==> true/false Use_MaxSpread=true; MaxSpread=50; ==> Maximaler Spread MaxLot=1; ==> Maxima
SmartLines
Sergey Naymushin
Experten
Ich habe über $11000 auf meinem Konto. Ich bin 100% zuversichtlich in meinem Roboter! Vertrauen Sie mir und Ihnen! Überwachungslink: https: //www.mql5.com/ru/signals/631995 Eine kleine Einzahlung reicht aus, um mit dem Handel zu beginnen. Ideal für schnelle Beschleunigung der Einzahlung!!! Geeignet für den Handel mit mehreren Währungen. Immunität gegen große Verzögerung und Spreadgröße. Arbeitsprinzip Expert Advisor handelt mit Martingal. Empfehlungen Ich empfehle den Handel mit mehreren Währ
EA MECHANIC
Antonin Skaryd
Experten
[ EA] MECHANIC ist ein MetaTrader (MT4) Expert Advisor, der für die drei Basiswährungspaare EURUSD, GBPUSD und AUDUSD entwickelt wurde. Mit individuellen Einstellungen kann er auch sehr gut mit jedem anderen Währungspaar arbeiten. Der EA implementiert eine vollständige, voll funktionsfähige und exakte mechanische Handelsstrategie, die keinen Platz für Emotionen lässt. Er basiert auf den Standard MT4 Indikatoren "Bollinger Bands" und "Parabolic SAR". Die Strategie funktioniert nur auf dem Zeitrah
LazyBoy Scalper Scrapper
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experten
Von den Machern des erfolgreichen Gold Super Trends AutoTrader Robot - kommt diese einzigartige Gelegenheit zu einem niedrigen Preis Die Idee Sie denken, dass die Tage des Scrapper Scalping vorbei sind? Denken Sie anders. Dieser Expert Advisor, der für den Goldhandel entwickelt wurde, ist so perfektioniert, dass er unabhängig vom Zeitrahmen jeden Tick der Sekunde scrapen kann. Er verfügt über eine Kontoverwaltung und 6 Sicherheitseinstellungen, aus denen die Zufriedensten und die Gierigsten u
Davas Strategy
Phung Van Linh
Experten
Die Darvas-Box ist ein Instrument, das in der Strategie verwendet wird, um potenzielle Handelsgeschäfte zu identifizieren. Dabei werden Kästchen um den Kursverlauf einer Aktie gezeichnet, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Die Boxen werden erstellt, indem eine Aktie identifiziert wird, die in einer engen Spanne gehandelt wird, und dann auf einen Ausbruch über den oberen Rand der Spanne gewartet wird. Sobald die Aktie ausbricht, wird eine Box um die neue Handels
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
Experten
Breakout Lookback Bars EA 1. ÜBERBLICK Breakout Lookback Bars EA ist ein spezialisierter Handelsalgorithmus, der auf der Grundlage historischer Höchst- und Tiefststände über einen bestimmten Zeitraum (LookbackBars) Kursausbrüche erkennt und handelt. Der EA sorgt für systematische Handelseinträge durch einen FloatingPips-Mechanismus, der die Handelsplatzierung und das Risikomanagement optimiert. 2. Handelsstrategie Der EA erkennt Ausbruchsniveaus, indem er den höchsten und niedrigsten Kurs über
Tiger Locker
Yang Wu
Experten
ACHTUNG : Der Tiger Locker EA kann nicht im MT4 Strategie-Tester getestet werden !!! Tiger Locker EA Roboter ist ein sehr leistungsfähiges Werkzeug und ein vollautomatischer Roboter für den Forex Handel. Tiger Locker EA ist eine Kombination zahlreicher spezieller Trend-Strategien, die es ermöglicht, die besten Einstiegsmöglichkeiten in den Handel zu finden. Tiger Locker EA Roboter ist für den mittel- und langfristigen Handel konzipiert, der Roboter wird Ihnen helfen, mit Emotionen umzugehen un
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
1 (1)
Experten
Dieser EA erfordert einen Broker mit Market Execution (ECN, NDD, STP Konten), niedrigem Spread, Null StopLevel (oder nahe an einem solchen), keine Kommission, wenn möglich (da dies Einfluss auf die Gewinnhöhe hat). Die Orderausführungszeit sollte in Millisekunden gemessen werden, nicht in Minuten, Requotes und Slippage sollten nicht zu oft vorkommen. Einzahlung: Mindesteinlage ist $50 (MinLot = 0.01) oder $500 (MinLot = 0.1) Empfohlene Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCH
FREE
BlackMamba EA MT4
Piyadigamage Suraj De Silva
Experten
Einführung des BlackMamba EA Robot für MT4 Steigern Sie Ihr Handelserlebnis mit dem sorgfältig entwickelten BlackMamba EA für MetaTrader 4. Der BlackMamba EA wurde nach strengen Tests entwickelt und verfeinert. Er ist für den EURUSD-Handel optimiert und richtet sich an anspruchsvolle Trader, die Präzision und Effizienz suchen. Hauptmerkmale: Fortgeschrittene Handelsstrategie : BlackMamba EA verwendet eine ausgeklügelte Strategie, die auf eigens entwickelten Indikatoren und Stochastik basiert. Di
SmartDCA Ea
Ionut-danut Cardos
Experten
Erschließen Sie die Macht des intelligenten Handels mit SmartDCA Trader! SmartDCA Trader ist Ihr ultimativer Begleiter in der dynamischen Welt des Devisenhandels. Dieser Expertenberater nutzt die hocheffektive Dollar-Cost Averaging (DCA)-Strategie und wurde entwickelt, um Ihre Trades zu optimieren, Risiken zu minimieren und Gewinne zu maximieren - alles mit Präzision und Einfachheit. Warum SmartDCA Trader wählen? Leistungsstarke DCA-Strategie: Passt die Positionen bei Marktschwankungen automatis
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Bo Xu
Experten
Trend EA "Schöpfer" 4.1.8 Version der neuesten Produkte, Kontaktinformationen qq398867673, WeChat 15940404448, (qq ist nicht oft eingeloggt, kann das Telefon WeChat sein) sind Real-Name-Authentifizierung. Domestic von autorisierten Kontoeröffnung Menge zu begrenzen, genehmigte Handelsposition zu begrenzen, genehmigte Verwendung von Zeitlimit als Bezugsgrundlage für die Preisgestaltung, unabhängig davon, ob Sie eine große oder kleine Fonds sind, haben die entsprechende Behörde Preis. Gold Builde
LZM Trade Bot
Prasangi Gundeti
Experten
LZM Trade Bot Elite: Begrenztes Angebot für $219---- Real Price $299. Symbol: USDJPY Lazy Money Trade Bot Elite arbeitet mit einem bestimmten festen täglichen Gewinnziel. Er wird alle Aufträge schließen, wenn er das tägliche Ziel erreicht und automatisch stoppen. Er arbeitet mit der grundlegenden Martingale Scalping Strategie. Es wird jeweils nur ein Handel eröffnet. Es ist eine sehr einfache Strategie und bietet gute monatliche Renditen. LZM Trade Bot Elite erreicht meist den täglichen Gewinn
Trend Following Pro
Yeoh Kia Gee
Experten
TREND FOLLOWING PRO EA 1. ÜBERBLICK Der Trend-Following EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das mithilfe von gleitenden Durchschnitten Markttrends ausnutzt. Durch die Analyse der Preisdynamik identifiziert dieser EA optimale Handelsein- und -ausstiege und gewährleistet so einen effektiven trendbasierten Handel. Er eignet sich für Händler, die einen systematischen Ansatz bevorzugen, um Marktbewegungen ohne manuelles Eingreifen zu verfolgen. 2. Handelsstrategie Der EA identifiziert die Tren
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experten
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit OpenAI Martini AI EA ist ein fortschrittlicher Handels-Expert Advisor für AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD und USDCHF. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Renditen und skalierbare Profitabilität. Martini AI EA integriert eine disziplinierte Scalping-Strategie, die durch neuronale Netzwerke, maschinelles Lernen und KI-gestützte Analysen auf Basis der neuesten ChatGPT-Technologie verbessert wird. Dies gewährleistet adaptive Entscheidungsfindung, präzises Tra
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
SafeGold Scalper EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über SafeGold Scalper EA ist ein spezialisierter Trading Expert Advisor (EA), der speziell für den XAUUSD oder den Goldhandel entwickelt wurde. Getreu seinem Namen kombiniert dieser EA eine robuste Scalping-Strategie mit einem Schwerpunkt auf Sicherheit, was ihn von der Mehrheit der Expert Advisors auf dem Markt unterscheidet. Im Gegensatz zu vielen EAs, die auf risikoreiche Strategien wie Martingale, Grid oder Random Trading setzen, verwendet SafeGold Scalper EA eine disziplinierte und hoch pro
Martini EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (3)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit OpenAI Martini AI EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD und USDCHF. Er legt den Fokus auf Sicherheit, konstante Renditen und skalierbare Profitabilität. Martini AI EA integriert eine disziplinierte Scalping-Strategie, die durch neuronale Netzwerke, maschinelles Lernen und KI-gestützte Analysen auf Basis der neuesten ChatGPT-Technologie unterstützt wird. Dies gewährleistet adaptive Entscheidungsfindung, präzise
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit OpenAI Martini AI EA ist ein fortschrittlicher Handels-Expert Advisor für AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD und USDCHF. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Renditen und skalierbare Profitabilität. Martini AI EA integriert eine disziplinierte Scalping-Strategie, die durch neuronale Netzwerke, maschinelles Lernen und KI-gestützte Analysen auf Basis der neuesten ChatGPT-Technologie verbessert wird. Dies gewährleistet adaptive Entscheidungsfindung, präzises Tra
Market Profile By Global Trade Live
Abhimanyu Hans
Abhimanyu Hans
5 (5)
Indikatoren
LESEN SIE DIE BESCHREIBUNG SEINE WICHTIGE - NUR 2 MINUTEN DAUERT - DIES IST EIN WERKZEUG NICHT EINE HANDELSSTRATEGIE Marktprofil von Global Trade Live Ein Marktprofil ist eine grafische Darstellung, die Preis- und Zeitinformationen in Form einer Verteilung kombiniert. Ein Marktprofil wird verwendet, um die verstrichene Zeit, die Anzahl der Ticks und die zu bestimmten Preisen oder über ein Preisintervall gehandelten Volumina in einem bestimmten Zeitraum zu ermitteln. Ein Marktprofil ermöglicht
FREE
FusionAlert StochRSI Master Indicator MT5
Abhimanyu Hans
Abhimanyu Hans
5 (2)
Indikatoren
FusionAlert StochRSI Master ist ein Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Er ist eine Kombination aus RSI- und Stochastik-Indikator, die "Alarme" liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen befindet, was in Kombination beider Indikatoren zu präziseren und genaueren Signalen führt, die als wunderbares Werkzeug in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" verwendet werden können. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Pa
FREE
Engulfing Pattern Indicator MT5
Abhimanyu Hans
Abhimanyu Hans
2 (1)
Indikatoren
Engulfing Pattern ist ein kostenloser Indikator, der für die Plattformen MT4/MT5 verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich ein "Bullish" oder "Bearish engulfing pattern" auf dem Zeitrahmen bildet. Dieser Indikator verfügt über Alarmoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und Updates austauschen. Sie sind auch willkommen, unseren privaten Kanal als gut, kontaktieren Sie mich für die
FREE
QuantumAlert CCI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Abhimanyu Hans
4 (1)
Indikatoren
QuantumAlert CCI Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und Upd
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Abhimanyu Hans
3 (1)
Indikatoren
QuantumAlert Stoch Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und U
FREE
Engulfing Pattern Indicator MT4
Abhimanyu Hans
Abhimanyu Hans
Indikatoren
Engulfing Pattern ist ein kostenloser Indikator, der für die Plattformen MT4/MT5 verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich ein "Bullish" oder "Bearish engulfing pattern" auf dem Zeitrahmen bildet. Dieser Indikator verfügt über Alarmoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und Updates austauschen. Sie können auch gerne unserem privaten Kanal beitreten, kontaktieren Sie mich für den p
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert RSI Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und Upd
FREE
FusionAlert StochRSI Master Indicator MT4
Abhimanyu Hans
Abhimanyu Hans
Indikatoren
FusionAlert StochRSI Master ist ein Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Er ist eine Kombination aus RSI- und Stochastik-Indikator, die "Alarme" liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen befindet, was in Kombination beider Indikatoren zu präziseren und genaueren Signalen führt, die als wunderbares Werkzeug in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" verwendet werden können. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Pa
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert RSI Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und Upd
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert Stoch Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und U
FREE
QuantumAlert CCI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert CCI Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und Upd
FREE
Gbpjpy Scalper EA MT4
Abhimanyu Hans
Experten
GBPJPY scalper EA ist ein Pfund Yen Trading Expert Advisor, der speziell für den Handel mit GBPJPY entwickelt wurde. Es ist ein 5-Minuten-Zeitrahmen Scalper und seine Strategie basiert auf Low-Volume-Handelsstrategie, es handelt in der Nacht und Tag für ein paar Stunden, wenn das Volumen niedrig ist und es gibt keine Nachrichten, um seine Genauigkeit zu maximieren und das Risiko zu minimieren. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um die neuesten Dateien herunterzuladen, die für den Backtest und
AU 79 Gold EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
AU 79 Gold EA ist ein Expertenberater für den Goldhandel, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Es handelt sich um einen 5-Minuten-Zeitrahmen-Scalper und seine Strategie ist einzigartig und wird von Institutionen für den Goldhandel verwendet. Er wird einige Stunden lang nachts gehandelt, wenn das Volumen niedrig ist und keine Nachrichten vorliegen, um seine Genauigkeit zu maximieren und das Risiko zu minimieren. Treten Sie unserer   MQL5-Gruppe   bei, um die neuesten Set-Dateien her
SafeGold Scalper EA MT4
Abhimanyu Hans
Experten
Über SafeGold Scalper EA ist ein spezialisierter Trading Expert Advisor (EA), der speziell für den XAUUSD oder den Goldhandel entwickelt wurde. Getreu seinem Namen kombiniert dieser EA eine robuste Scalping-Strategie mit einem Schwerpunkt auf Sicherheit, was ihn von der Mehrheit der Expert Advisors auf dem Markt unterscheidet. Im Gegensatz zu vielen EAs, die auf risikoreiche Strategien wie Martingale, Grid oder Random Trading setzen, verwendet SafeGold Scalper EA eine disziplinierte und hoch pro
Sleep Walker EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experten
NÄCHSTER PREIS : $649 Sleep Walker EA ist ein Multi-Währungs-Expert Advisor, der auf einer starken Scalping-Strategie in der Nacht basiert , wenn das Marktvolumen niedrig ist , kombiniert mit einem starken Handelsmanagement und Ausführungssystem . Handelsstrategie Sleep Walker EA handelt mit 5 Währungspaaren GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD & USDCHF mit sofortiger Orderausführung. Es beginnt mit der Aufnahme von Trades zu bestimmten Zeiten mit geeigneten Stop Loss und Hidden Profit Booking-Mecha
Gbpjpy Scalper EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experten
GBPJPY scalper EA ist ein Pfund Yen Trading Expert Advisor, der speziell für den Handel mit GBPJPY entwickelt wurde. Es ist ein 5-Minuten-Zeitrahmen Scalper und seine Strategie basiert auf Low-Volume-Handelsstrategie, es handelt in der Nacht und Tag für ein paar Stunden, wenn das Volumen niedrig ist und es gibt keine Nachrichten, um seine Genauigkeit zu maximieren und das Risiko zu minimieren. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um die neuesten Dateien herunterzuladen, die für den Backtest und
AU 79 Gold EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experten
AU 79 Gold EA ist ein Expertenberater für den Goldhandel, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Es handelt sich um einen 5-Minuten-Zeitrahmen-Scalper und seine Strategie ist einzigartig und wird von Institutionen für den Goldhandel verwendet. Er wird einige Stunden lang nachts gehandelt, wenn das Volumen niedrig ist und keine Nachrichten vorliegen, um seine Genauigkeit zu maximieren und das Risiko zu minimieren. Tritt unser ... bei       MQL5-Gruppe       um die neuesten Set-Dateien
W Drive Forex AI EA Pro MT5
Abhimanyu Hans
4 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie hier die kostenlose MT4-Version erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Versio
