Crude Oil Robot MT4

Der beste Öl-Handelsroboter der Welt:Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für denXTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument. Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um einhochspezialisiertes System, das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde undeinzigartige Technologien nutzt, die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mitexklusiven Funktionen ausgestattet, die speziell auf den ÖL-Markt zugeschnitten sind, wie z.B.: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical Risk, Arabian Silence Hours und Trade Following News. Diese fortschrittlichen Tools ermöglichen es dem Roboter, auf reale Markttreiber zu reagieren, was ihm einen bedeutenden Vorteil gegenüber jedem Mitbewerber verschafft. Darüber hinaus verfügt er über alle wesentlichen und bewährten Funktionen wie Take-Profit, Stop-Loss, Positionsmanagement, Grid-Strategie sowie erweiterte Sicherheits- und Risikokontrolleinstellungen. Dies macht ihn zu einem vielseitigen und leistungsstarken Werkzeug für Händler, die sich auf den Ölmarkt konzentrieren. Wenn Sie es mit dem Ölhandel ernst meinen, ist Crude Oil Robot die einzige Wahl. Der beste ÖL-Handelsroboter der Welt, der entwickelt wurde, um diesen Markt wirklich zu verstehen. Das detaillierte Handbuch ist in9 Sprachen verfügbar: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Nach dem Kauf des Roboters senden Sie mir bitte eine private Nachricht, und ich werde Ihnen Zugang zur Gruppe sowie das Handbuch schicken, und unser Support wird Ihnen bei allem helfen.

Der ermäßigte Preis beträgt $999 und ist bis zum 31. Dezember 2025 gültig. Der Preis ohne Ermäßigung beträgt $1999.

Nach dem Kauf oder der Miete von Crude Oil Robot, können Sie eines unserer Tools kostenlos erhalten (Bitcoin Robot Grid, DS Gold Robot oder Gold Indicator)

Merkmale:

  • Nachrichten-Filter
  • Alle Updates kostenlos
  • Beliebtes XTIUSD-Paar oder beliebiges Rohöl-Instrument
  • Ein getestetes Produkt, entwickelt von erfahrenen Programmierern
  • Schnelle Installation, nur wenige Parameter müssen geändert werden
  • Private Gruppe mit engagiertem Support, der Sie bei jedem Schritt unterstützt
  • Exklusive Funktionen, die speziell auf den ÖL-Markt zugeschnitten sind, wie z.B.: Volatilitätsanomalie-Filter, Geopolitisches Risiko, Arabische Stille Stunden und Trade Following News.

Parameter:

  • Lose
  • Gewinnmitnahme Pips
  • Gewinnmitnahme-Währung
  • Stop-Loss-Knipse
  • Stop-Loss-Währung
  • Volatilität Anomalie-Filter
  • Geopolitisches Risiko Motor
  • Arabische Stille Stunden
  • Handel nach Nachrichten
  • Die magische Zahl - kann auf eine beliebige Zahl geändert werden
  • News Filter - Aktivierung des Newsfilters zum Blockieren neuer Trades
  • Handelskommentar - kann beliebig geändert werden, dieser Kommentar ist in der Historie sichtbar
  • Report For USD (true/false) - Auswahl der Währung, für die die Nachrichten in den Filter aufgenommen werden
  • doNotTradeBefore/AfterInMinutes - 60 Minuten vor und 60 Minuten nach der Nachricht, in denen EA keine neuen Trades platzieren kann
  • Handelstage und Handelszeiten - Sie können jeden Tag zwischen Montag und Freitag ändern oder ausschließen und die Handelszeiten ändern oder auswählen, dass der EA 24/7 arbeitet
  • Panel anzeigen - wir haben für alle unsere Roboter das gleiche Panel-Design verwendet, in dem der tägliche Gewinn, die täglichen Pips, die aktuelle Sitzung, der Forex-Kalender und der Spread angezeigt werden, sowie Schaltflächen zum manuellen Schließen von Positionen. Alle unsere Roboter sind einzigartig, aber wir verwenden das gleiche Panel, um Nachrichten und andere Informationen anzuzeigen.

Wie testet man den COR im MetaTrader 5-Tester richtig?
Bitte wählen Sie eine Einzahlung von 3000 oder einen anderen Betrag, ein benutzerdefiniertes Datum, wählen Sie Every tick, Lots 0.50, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Start im MetaTrader 4-Tester.

Wie starte ich:
Nachdem Sie den EA gekauft haben, senden Sie uns bitte eine private Nachricht mit einem Screenshot Ihrer Kaufbestätigung. Gehen Sie auf die Registerkarte Käufe und machen Sie einen Screenshot. Nach Ihrer Bestätigung erhalten Sie Zugang zu einer Gruppe, in der unser Support und andere Nutzer Ihnen bei allem helfen und Sie sich über diesen EA austauschen können. Schalten Sie den Algo-Handel in Ihrer Plattform ein, fügen Sie einen EA zum H1-Chart des WTIUSD hinzu, stellen Sie alles entsprechend der Anleitung ein und das war's. Der Rohöl-Roboter kann mit jedem Forex-Broker und auf jedem Konto verwendet werden, aber Konten mit niedrigem Spread werden empfohlen. Wir empfehlen, den Roboter auf einem VPS laufen zu lassen, damit er 24 Stunden lang verbunden bleibt, und den Roboter auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn zu einem echten Konto hinzufügen.

Informationen:

  • Paar: XTIUSD
  • Zeitrahmen: H1
  • Mindestmengen: 0.50
  • Plattform: MetaTrader 4
  • Mindesteinlage: 3000
  • Art des Kontos: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium oder ECN

Updates:
Die aktuelle Version dieses Roboters ist 2.0. Wir stellen alle neuen Updates kostenlos zur Verfügung und die aktuellste Version ist immer direkt auf der MT5-Plattform verfügbar.

Preis:
Der Roboter kostet $999 und kann mit jedem Forex Broker verwendet werden. Bitte senden Sie mir eine private Nachricht nach dem Kauf des EA, und ich gebe Ihnen Zugang zu der Gruppe, in der Sie Unterstützung erhalten und über den Roboter diskutieren können. Dieser Roboter wird auf der Grundlage von Kunden- und unseren eigenen Vorschlägen weiterentwickelt werden. Wenn Sie interessante Ideen haben, was wir noch in diesen EA einbauen können, kontaktieren Sie bitte unser Team.

