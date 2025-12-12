Sind Sie auf der Suche nach einem EA, der mit der Präzision eines erfahrenen Investors und der Intelligenz einer fortgeschrittenen Automatisierung handelt?

Wir stellen Ihnen Elirox Trading EA vor - einen Expert Advisor der nächsten Generation für Trader, die Genauigkeit, Konsistenz und langfristiges Wachstum erwarten. Elirox Trading EA basiert auf modernster KI-Reversal-Intelligenz und analysiert akribisch die Marktstrukturen, identifiziert kritische Wendepunkte und führt Trades nur unter den günstigsten Bedingungen aus. Dieser speziell für AUDCAD, AUDNZD und NZDCAD optimierte EA kombiniert Stabilität, Kontrolle und Wachstum und definiert damit neu, was intelligenter, automatisierter Handel wirklich bedeutet.

Live-Tracking:

Überwachen Sie die Leistung in Echtzeit:(Hierklicken→)

Hauptmerkmale

Fortgeschrittene Multi-Market-Optimierung

Gründlich getestet und optimiert unter verschiedenen Marktbedingungen, um Stabilität, Anpassungsfähigkeit und konstant hohe Leistung zu bieten, selbst in Zeiten extremer Volatilität.

KI-gestützter Reversal-Algorithmus

Nutzt die firmeneigene KI-Technologie, um potenzielle Reversal-Zonen genau zu identifizieren, was präzise Einstiege und ein fachmännisch verwaltetes Risikoengagement ermöglicht.

Elegante und benutzerfreundliche Oberfläche

Intuitiv gestaltet für Trader aller Erfahrungsstufen, mit nahtloser Einrichtung, professioneller Ausführung und müheloser Bedienung.

Intelligenter Drawdown-Schutz

Stoppt den Handel automatisch, wenn Drawdown-Limits erreicht werden, und schützt so Ihr Konto bei volatilen Marktbedingungen.

Smart Recovery Technology

Verfügt über ein integriertes Selbstheilungssystem, das den Kontostand nach ungünstigen Bewegungen schrittweise wiederherstellt und so eine konsistente Erholung und Stabilität gewährleistet.

Dynamisches Geldmanagement

Passt die Losgrößen kontinuierlich in Echtzeit an, basierend auf dem Kontostand oder dem Eigenkapital, und bietet so eine professionelle Risikokontrolle ohne manuelle Eingriffe.

Volatilitätsschutzmechanismus

Überwacht aktiv die Marktvolatilität und unterbricht vorübergehend den aggressiven Handel in instabilen Phasen, um das Kontokapital zu erhalten.

Precision Grid Intelligence

Implementiert eine verfeinerte Grid-Strategie, die nur unter optimalen Bedingungen aktiviert wird, um das Gewinnpotenzial zu maximieren und gleichzeitig unnötige Risiken zu minimieren.

Optimierter Zeitrahmen

Speziell entwickelt, um die beste Leistung auf demM15-Zeitrahmen zu erzielen.

Unterstützte Währungspaare

AUDCAD

AUDNZD

NZDCAD

Risikomanagement-Levels

Hohes Risiko: 1000

Mittleres Risiko: 2000

Geringes Risiko: 3000

Konto-Anforderungen

Mindestkapital: $5 .000 - $10.000(Höheres Kapital verbessert die Konsistenz)

Hebelwirkung: 1 :500

Empfohlener Broker: ECN-Broker mit geringer Streuung wieIC Markets für optimale Ausführung.

Performance-Metriken

Maximaler Drawdown: Hohes Risiko: Bis zu 75% Geringes Risiko: Bis zu 25%

Handelshäufigkeit: 1-3 Trades pro Monat, wobei wir uns nur auf hochwertige Setups konzentrieren.

Jeder Handel wird mit Disziplin, Präzision und Logik ausgeführt - niemals mit zufälligen Eingängen.

Anleitung zur Installation

Hängen Sie den EA an denM15-Chart von AUDCAD, AUDNZD und NZDCAD an. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Risikoniveau und laden Sie die richtige Set-Datei. Starten SieMT4 mindestens dreimal neu, um eine vollständige Initialisierung zu gewährleisten.

Wichtige Überlegungen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto die empfohlenen Anforderungen erfüllt, um konsistente Ergebnisse zu erzielen.

Setup-Dateien, Dokumentation und vollständige Details finden Sie imElirox Trading EA auf dem MQL5-Markt.

Risikohinweis:

Trading ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie immer verantwortungsbewusst und im Rahmen Ihrer finanziellen Möglichkeiten.

Warum Elirox Trading EA wählen?

Präzision. Disziplin. Intelligenz.

Der Elirox Trading EA ist nicht einfach nur ein EA - er ist ein ausgeklügeltes Trading-Framework, das für strategisch denkende Trader entwickelt wurde.

Er jagt nicht dem Markt hinterher - er antizipiert ihn.

Er zockt nicht - er denkt strategisch.

Er reagiert nicht - er plant voraus.

Jeder Algorithmus ist darauf ausgelegt, zu analysieren, sich anzupassen und Ihr Kapital zu schützen, während er ein stetiges, nachhaltiges Wachstum anstrebt.

Mit demElirox Trading EA handeln Sie nicht nur - Sie beherrschen die Kunst des intelligenten Investierens.



