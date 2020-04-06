Advanced Sniper EA mt

ADVANCED SNIPER EAは、プロのトレーダー向けに開発された、勝率約90%の高精度自動売買システムです。

このEAは、世界で最も安定性、一貫性、そして収益性の高いスキャルピングロボットの一つです。

このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。

このロボットは、優れたMULTI SNIPER EAのアドバンス版です。

テストと取引用のEAセットファイルをダウンロードしてください:

したがって、ベーシック版のMULTI SNIPER EAと比較すると、アドバンス版は、様々なパラメータを試して自分のニーズに合わせてシステムを調整したい、エンジニアリング思考を持つ人向けです。ベーシック版は、一度システムをインストールして、あとはそのまま使いたい人向けです。

ベーシック版のMULTI SNIPER EAと比較したADVANCED SNIPER EAの追加機能：
- スプレッド設定の追加。
- ボラティリティ調整可能なアダプティブストップロス。
- 終了フィルターの調整。
- ロング/ショートのスワップ表示。
- Fixed_SL および Fixed_TP オプション。

両バージョン共通：
- EA は市場のボラティリティに応じてダイナミック SL を自動的に設定します。
- ロボットはデフォルトで自動リスク管理機能と固定ロットオプションを備えています。
- 調整可能な取引エントリー感度パラメータ。
- ギャップを回避するため、金曜日から月曜日までの注文は保持しません。
- 1分単位の高精度な動作時間フィルター。
- SPREAD 表示機能を搭載。
- ロボットには損益分岐点機能があります。
- 口座のレバレッジ：1:30 から 1:2000。
- 推奨通貨ペアは GBPCAD、GBPAUD です。
- 危険なマーチンゲール/グリッド取引は行いません。口座保護のため、各注文には独自の SL が設定されています。
- 動作時間：EA は設定の時間フィルターに従って、米国取引セッション終了からアジアセッション中盤までエントリー機会を探します。システムが稼働時間中に注文をオープンしなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。このEAはスナイピング取引システムであることを忘れないでください。
- 時間枠：M15のみ

インストール方法：
- システムは、狭いスプレッド（ロースプレッドまたはECN）のMT4取引口座が必要です。
- GBPCAD、GBPAUDチャートを開きます。
- 各チャートでM15時間枠を選択します。
- 各チャートにロボットをアタッチし、各チャートのEAに対応する「Set_file」を適用します。パラメータTrading_Flagがtrueであることを確認してください。
- EA設定で各ペアの自動リスク値を必要に応じて設定します（またはデフォルト値を使用します）。
- ロボットはすべて自動的に処理します。必要なのは、MT4にインストールしてPCを実行したままにしておくこと（またはVPSを使用する）だけです。

重要！取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。

- 営業時間：MT4をご利用の際は、Market_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合は、EAのタイムゾーン設定を変更する必要があります。ブローカーのタイムゾーンを確認するため、その旨をメッセージでお知らせください。確認をお手伝いし、必要に応じて関連するSet_filesをご提供いたします。

- スプレッドとブローカー：最高のパフォーマンスを得るには、スプレッドの狭い口座（ロースプレッドまたはECN）を選択することが非常に重要です。

- EAのアップデート：EAは最新バージョンを使用する必要があります。

