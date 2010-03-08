SmartReversal
- Experten
- Carlos Mendez Sanchez
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
SmartReversal - Intelligente Mittelwertumkehr mit VWAP Basket
📊 ECHTE PERFORMANCE-ÜBERWACHUNG
🚀 Verwandeln Sie Extreme in konsistente Gewinne
SmartReversal wandelt Bollinger Band-Extreme in hochwahrscheinliche Mean-Reversion-Einträge um. Jede Seite (KAUFEN/VERKAUFEN) wird um ihren eigenen VWAP herum verwaltet und ermöglicht kollektive TP/SL, profit-only Trailing und ein vollständig konfigurierbares Raster. Schlechte Bedingungen werden mit Spread-Kontrolle und Handelsfenstern gefiltert, so dass nur dann gehandelt wird, wenn es nötig ist.
ℹ️ VWAP wird intern aus Ihren offenen Positionen berechnet. Es ist kein externes Marktvolumen erforderlich.
⚙️ So funktioniert es
🎯 Objektive Einträge: Kerzenschlüsse außerhalb der Bollinger Bands → Mean-Reversion-Setup.
🧭 Per-side VWAP Kontrolle: TP/SL/Trailing referenziert auf den VWAP jeder Seite für saubere Ausstiege.
🏁 Intelligente Ausstiege: Punktbasierte Ziele, reines Profit-Trailing oder Schließen des Korbs bei einem Währungsziel nach N Aufträgen.
🔎 Warum es anders ist
🔁 Dualer Auslöser und Inversion: Öffnen Sie BUY+SELL gleichzeitig oder wechseln Sie die Richtung mit einem Schalter.
🤝 Kollektive Verwaltung:
📈 Kollektiver TP um Punkte vom VWAP der betreffenden Seite.
🛡️ Kollektiver SL nach Punkten (den Korb schließen) oder SLs pro Auftrag.
📉 Profit-only-Trailing: beginnt nach X Punkten und folgt dem Preis mit einstellbarem Abstand und Schritt.
🧩 Ihr Raster, Ihre Regeln: Editierbare Schrittfolge, Option zur Wiederholung des letzten Schrittes, Lot-Multiplikator (kontrolliertes Martingal) und Positionslimits pro Seite.
💵 Währungsziel: Nach N Orders den gesamten Basket mit einem definierten Gewinn in der Kontowährung schließen (optional mit Swaps/Provisionen).
📊 Optionale Aufzinsung: Automatische Skalierung des Basisloses mit dem Eigenkapital.
🔒 Volle Kontrolle: Spread-Filter, "No-Trading"-Fenster, optionale Wochenendsperre, ein Initial Trade pro Richtung, konfigurierbare Magic Number und Slippage.
✅ Empfohlenes Setup
⚖️ Hebelwirkung: 1:500
💰 Indikatives Mindestkapital: ECN/Standard $1.000 pro Paar; Cent $100
📊 Symbole: Abgestimmt für AUDCAD und NZDCAD (mit Anpassungen auch für andere verwendbar)
⏱️ Zeitrahmen: Am besten auf M5; funktioniert auch auf M15/M30/H1
🏦 Broker/Ausführung: ECN/RAW bevorzugt; MaxSpreadPoints an Ihren Broker anpassen
☁️ VPS: Empfohlen für 24/5 Betriebszeit
🧪 Testen: Hochwertige Ticks mit realistischem Spread/Kommission verwenden und mit Forward Demo/Small Live bestätigen
🚀 Schnellstart
Hängen Sie den EA an einen M5-Chart von AUDCAD oder NZDCAD.
Laden Sie die mitgelieferte SET-Datei:
https://www.mql5.com/es/market/product/150095/comments?source=Site+Profile+Seller
Passen Sie MaxSpreadPoints an Ihren Broker an.
Starten Sie den EA im Demo- oder kleinen Live-Modus und überprüfen Sie das Verhalten.
❓ FAQ
Wird das Marktvolumen für VWAP verwendet?
Nein. VWAP wird nur von Ihren offenen Positionen abgeleitet.
Handelt es sich um "nur Grid/Martingale"?
Nein. Die Eingaben sind objektiv (Bollinger-Extremwerte). Das Management konzentriert sich auf den VWAP pro Korb mit Positionslimits und operativen Filtern.
Welche Paare/Zeitrahmen funktionieren am besten?
Die Standardvorgaben zielen auf AUDCAD und NZDCAD auf M5. Andere Paare/Zeitrahmen sind durch Parameteranpassung möglich.