SmartReversal - Intelligente Mittelwertumkehr mit VWAP Basket





📊 ECHTE PERFORMANCE-ÜBERWACHUNG

Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945









🚀 Verwandeln Sie Extreme in konsistente Gewinne

SmartReversal wandelt Bollinger Band-Extreme in hochwahrscheinliche Mean-Reversion-Einträge um. Jede Seite (KAUFEN/VERKAUFEN) wird um ihren eigenen VWAP herum verwaltet und ermöglicht kollektive TP/SL, profit-only Trailing und ein vollständig konfigurierbares Raster. Schlechte Bedingungen werden mit Spread-Kontrolle und Handelsfenstern gefiltert, so dass nur dann gehandelt wird, wenn es nötig ist.

ℹ️ VWAP wird intern aus Ihren offenen Positionen berechnet. Es ist kein externes Marktvolumen erforderlich.

⚙️ So funktioniert es

🎯 Objektive Einträge: Kerzenschlüsse außerhalb der Bollinger Bands → Mean-Reversion-Setup.

🧭 Per-side VWAP Kontrolle: TP/SL/Trailing referenziert auf den VWAP jeder Seite für saubere Ausstiege.

🏁 Intelligente Ausstiege: Punktbasierte Ziele, reines Profit-Trailing oder Schließen des Korbs bei einem Währungsziel nach N Aufträgen.

🔎 Warum es anders ist

🔁 Dualer Auslöser und Inversion: Öffnen Sie BUY+SELL gleichzeitig oder wechseln Sie die Richtung mit einem Schalter.

🤝 Kollektive Verwaltung: 📈 Kollektiver TP um Punkte vom VWAP der betreffenden Seite. 🛡️ Kollektiver SL nach Punkten (den Korb schließen) oder SLs pro Auftrag. 📉 Profit-only-Trailing: beginnt nach X Punkten und folgt dem Preis mit einstellbarem Abstand und Schritt.

🧩 Ihr Raster, Ihre Regeln: Editierbare Schrittfolge, Option zur Wiederholung des letzten Schrittes, Lot-Multiplikator (kontrolliertes Martingal) und Positionslimits pro Seite.

💵 Währungsziel: Nach N Orders den gesamten Basket mit einem definierten Gewinn in der Kontowährung schließen (optional mit Swaps/Provisionen).

📊 Optionale Aufzinsung: Automatische Skalierung des Basisloses mit dem Eigenkapital.

🔒 Volle Kontrolle: Spread-Filter, "No-Trading"-Fenster, optionale Wochenendsperre, ein Initial Trade pro Richtung, konfigurierbare Magic Number und Slippage.

✅ Empfohlenes Setup

⚖️ Hebelwirkung: 1:500

💰 Indikatives Mindestkapital: ECN/Standard $1.000 pro Paar; Cent $100

📊 Symbole: Abgestimmt für AUDCAD und NZDCAD (mit Anpassungen auch für andere verwendbar)

⏱️ Zeitrahmen: Am besten auf M5; funktioniert auch auf M15/M30/H1

🏦 Broker/Ausführung: ECN/RAW bevorzugt; MaxSpreadPoints an Ihren Broker anpassen

☁️ VPS: Empfohlen für 24/5 Betriebszeit

🧪 Testen: Hochwertige Ticks mit realistischem Spread/Kommission verwenden und mit Forward Demo/Small Live bestätigen

🚀 Schnellstart

Hängen Sie den EA an einen M5-Chart von AUDCAD oder NZDCAD. Laden Sie die mitgelieferte SET-Datei:

https://www.mql5.com/es/market/product/150095/comments?source=Site+Profile+Seller Passen Sie MaxSpreadPoints an Ihren Broker an. Starten Sie den EA im Demo- oder kleinen Live-Modus und überprüfen Sie das Verhalten.

❓ FAQ

Wird das Marktvolumen für VWAP verwendet?

Nein. VWAP wird nur von Ihren offenen Positionen abgeleitet.

Handelt es sich um "nur Grid/Martingale"?

Nein. Die Eingaben sind objektiv (Bollinger-Extremwerte). Das Management konzentriert sich auf den VWAP pro Korb mit Positionslimits und operativen Filtern.

Welche Paare/Zeitrahmen funktionieren am besten?

Die Standardvorgaben zielen auf AUDCAD und NZDCAD auf M5. Andere Paare/Zeitrahmen sind durch Parameteranpassung möglich.



