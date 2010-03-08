SmartReversal

SmartReversal - Intelligente Mittelwertumkehr mit VWAP Basket


📊 ECHTE PERFORMANCE-ÜBERWACHUNG

Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945



🚀 Verwandeln Sie Extreme in konsistente Gewinne
SmartReversal wandelt Bollinger Band-Extreme in hochwahrscheinliche Mean-Reversion-Einträge um. Jede Seite (KAUFEN/VERKAUFEN) wird um ihren eigenen VWAP herum verwaltet und ermöglicht kollektive TP/SL, profit-only Trailing und ein vollständig konfigurierbares Raster. Schlechte Bedingungen werden mit Spread-Kontrolle und Handelsfenstern gefiltert, so dass nur dann gehandelt wird, wenn es nötig ist.

ℹ️ VWAP wird intern aus Ihren offenen Positionen berechnet. Es ist kein externes Marktvolumen erforderlich.

⚙️ So funktioniert es

  • 🎯 Objektive Einträge: Kerzenschlüsse außerhalb der Bollinger Bands → Mean-Reversion-Setup.

  • 🧭 Per-side VWAP Kontrolle: TP/SL/Trailing referenziert auf den VWAP jeder Seite für saubere Ausstiege.

  • 🏁 Intelligente Ausstiege: Punktbasierte Ziele, reines Profit-Trailing oder Schließen des Korbs bei einem Währungsziel nach N Aufträgen.

🔎 Warum es anders ist

  • 🔁 Dualer Auslöser und Inversion: Öffnen Sie BUY+SELL gleichzeitig oder wechseln Sie die Richtung mit einem Schalter.

  • 🤝 Kollektive Verwaltung:

    • 📈 Kollektiver TP um Punkte vom VWAP der betreffenden Seite.

    • 🛡️ Kollektiver SL nach Punkten (den Korb schließen) oder SLs pro Auftrag.

    • 📉 Profit-only-Trailing: beginnt nach X Punkten und folgt dem Preis mit einstellbarem Abstand und Schritt.

  • 🧩 Ihr Raster, Ihre Regeln: Editierbare Schrittfolge, Option zur Wiederholung des letzten Schrittes, Lot-Multiplikator (kontrolliertes Martingal) und Positionslimits pro Seite.

  • 💵 Währungsziel: Nach N Orders den gesamten Basket mit einem definierten Gewinn in der Kontowährung schließen (optional mit Swaps/Provisionen).

  • 📊 Optionale Aufzinsung: Automatische Skalierung des Basisloses mit dem Eigenkapital.

  • 🔒 Volle Kontrolle: Spread-Filter, "No-Trading"-Fenster, optionale Wochenendsperre, ein Initial Trade pro Richtung, konfigurierbare Magic Number und Slippage.

✅ Empfohlenes Setup

  • ⚖️ Hebelwirkung: 1:500

  • 💰 Indikatives Mindestkapital: ECN/Standard $1.000 pro Paar; Cent $100

  • 📊 Symbole: Abgestimmt für AUDCAD und NZDCAD (mit Anpassungen auch für andere verwendbar)

  • ⏱️ Zeitrahmen: Am besten auf M5; funktioniert auch auf M15/M30/H1

  • 🏦 Broker/Ausführung: ECN/RAW bevorzugt; MaxSpreadPoints an Ihren Broker anpassen

  • ☁️ VPS: Empfohlen für 24/5 Betriebszeit

  • 🧪 Testen: Hochwertige Ticks mit realistischem Spread/Kommission verwenden und mit Forward Demo/Small Live bestätigen

🚀 Schnellstart

  1. Hängen Sie den EA an einen M5-Chart von AUDCAD oder NZDCAD.

  2. Laden Sie die mitgelieferte SET-Datei:
    https://www.mql5.com/es/market/product/150095/comments?source=Site+Profile+Seller

  3. Passen Sie MaxSpreadPoints an Ihren Broker an.

  4. Starten Sie den EA im Demo- oder kleinen Live-Modus und überprüfen Sie das Verhalten.

❓ FAQ

Wird das Marktvolumen für VWAP verwendet?
Nein. VWAP wird nur von Ihren offenen Positionen abgeleitet.

Handelt es sich um "nur Grid/Martingale"?
Nein. Die Eingaben sind objektiv (Bollinger-Extremwerte). Das Management konzentriert sich auf den VWAP pro Korb mit Positionslimits und operativen Filtern.

Welche Paare/Zeitrahmen funktionieren am besten?
Die Standardvorgaben zielen auf AUDCAD und NZDCAD auf M5. Andere Paare/Zeitrahmen sind durch Parameteranpassung möglich.


