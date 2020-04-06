Advanced Sniper EA mt

Советник ADVANCED SNIPER — это точная автоматическая торговая система с процентом прибыльности около 90% для профессиональных трейдеров.





Этот советник — один из самых стабильных, последовательных и прибыльных скальперских роботов в мире.





Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5.





Этот робот — расширенная версия великолепного советника MULTI SNIPER.





Скачайте файлы настроек советника (EA Set_files) для тестирования и торговли: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file





Итак, по сравнению с базовой версией MULTI SNIPER, расширенная версия предназначена для людей с инженерным складом ума, которые любят экспериментировать с множеством различных параметров и настраивать систему в соответствии со своими потребностями. Базовая версия предназначена для тех, кто хочет установить систему один раз и всё.





Дополнительные возможности советника ADVANCED SNIPER по сравнению с базовой версией MULTI SNIPER:

- Дополнительные настройки спреда.

- Регулируемый стоп-лосс, адаптивный к волатильности.

- Регулируемые фильтры выхода.

- Отображение свопа для длинных/коротких позиций.

- Настройки фиксированного стоп-лосса (SL) и фиксированного тейк-профита (TP).





Общее для обеих версий:

- Советник автоматически устанавливает динамический стоп-лосс в зависимости от волатильности рынка.

- Робот по умолчанию имеет автоматическое управление рисками и возможность установки фиксированного лота.

- Настраиваемый параметр чувствительности входа в сделку.

- Отсутствует удержание ордеров с пятницы по понедельник для предотвращения гэпов.

- Точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.

- Встроенное отображение спреда.

- Робот имеет функцию безубыточности.

- Кредитное плечо: от 1:30 до 1:2000.

- Наиболее рекомендуемые пары: GBPCAD, GBPAUD.

- Отсутствует опасная торговля по мартингейлу/сетке. Каждый ордер имеет свой стоп-лосс для защиты счета.

- Время работы: Советник ищет возможности входа с конца американской торговой сессии до середины азиатской сессии в соответствии с временным фильтром в настройках. Если система не открывала ордера во время работы, это означает, что на графике не было сигналов на вход. Не забывайте, что этот советник — снайперская торговая система.

— Таймфрейм: только M15.





Как установить:

— Для работы системы требуется торговый счёт MT4 с узкими спредами (Raw Spread или ECN).

— Откройте графики GBPCAD, GBPAUD.

— Выберите таймфрейм M15 на каждом графике.

— Подключите робота к каждому графику и примените соответствующий «Set_file» к советнику на каждом графике. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.

— Установите значение Auto-Risk для каждой пары в настройках советника в соответствии с вашими потребностями (или используйте значение по умолчанию).

— Робот делает всё автоматически — вам нужно всего лишь установить его на MT4 и оставить компьютер включенным (или использовать VPS).





ВАЖНО!!! Для оптимальной работы торговой системы следуйте рекомендациям ниже:





- ЧАСЫ РАБОТЫ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем). Если сервер вашего брокера имеет другой часовой пояс GMT, необходимо скорректировать настройки времени советника. Просто отправьте мне сообщение об этом (для проверки часового пояса вашего брокера). Я помогу вам это проверить и при необходимости предоставлю соответствующие Set_files.





- СПРЕД И БРОКЕР: Для оптимальной работы крайне важно выбрать счёт с узкими спредами (Raw Spread или ECN).





- ОБНОВЛЕНИЯ EA: Необходимо использовать последнюю версию EA.