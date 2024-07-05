Exp4 AI Sniper for MT4

2.33

Unser Team freut sich, Trading Robot vorstellen zu dürfen, den hochmodernen Smart Trading Expert Advisor für das MetaTrader-Terminal.

AI Sniper ist ein intelligenter, selbstoptimierender Handelsroboter, der für  MT4  -Terminals entwickelt wurde.

Durch die Verwendung eines hochentwickelten Algorithmus und hochmoderner Handelsmethoden verkörpert AI Sniper Exzellenz in der Handelsoptimierung.

Mit über 15 Jahren umfassender Erfahrung an den Börsen und Wertpapiermärkten hat unser Team diesen Expert Advisor entwickelt, der innovative Strategiemanagementfunktionen, intelligente Funktionalitäten und eine intuitive grafische Benutzeroberfläche enthält.

Jede Facette von AI Sniper ist sorgfältig entwickelt und wird durch streng getesteten Programmcode unterstützt.

Seine fortschrittliche Computerintelligenz basiert auf komplexen technischen Analysen und führt bei jeder Preisbewegung Tausende mathematischer Berechnungen durch.

Dadurch kann AI Sniper optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte für den Handel ermitteln, egal ob bei bullischen oder bärischen Markttrends, und eine präzise Ausführung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen gewährleisten.

In unserer Vision, Mission und Strategie verankert ist die unerschütterliche Verpflichtung, Händler mit beispiellosen Werkzeugen für den Erfolg auszustatten.

AI Sniper vereint mehrere Handelsstrategiefunktionen in einem einzigen, umfassenden Handelsroboter, der Ihre Handelsbemühungen auf ein neues Niveau hebt.

Unser oberstes Ziel ist Ihr Erfolg.

Wir laden Sie ein, die transformativen Fähigkeiten von AI Sniper herunterzuladen, zu testen und aus erster Hand zu erleben.

Erleben Sie schon heute die Zukunft des Tradings.

MT5-Version
Bewertungen 3
Apollo1969
403
Apollo1969 2024.07.11 19:02 
 

Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.

multiuwe
104
multiuwe 2025.09.21 14:59 
 

100 Euro Gewinn, 500 Euro minus offene Positionen. Dies potenziert sich so weiter. Das Konto ist bald bei Manitou!!

1965rex
208
1965rex 2025.04.11 07:02 
 

You can read my comments from №121-134.

Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь. А в ответ тишина Обратная связь просто ''супер''

Vladislav Andruschenko
297084
Antwort vom Entwickler Vladislav Andruschenko 2025.04.11 15:23
Добрый день.
Понимаем ваше разочарование — неприятно, когда ожидания не совпадают с результатом. Но в трейдинге не бывает чудес: это всегда работа с риском, и ни один советник не может гарантировать прибыль в любых условиях. Что касается «мёртвых душ» — все отзывы настоящие, и мы ни разу не прибегали к накрутке. У каждого пользователя свой опыт: у кого-то советник работает отлично, у кого-то — не заходит. Это нормально, особенно в такой сложной сфере, как автоматическая торговля. Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь.
Apollo1969
403
Apollo1969 2024.07.11 19:02 
 

Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.

Antwort auf eine Rezension