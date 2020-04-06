Advanced Sniper EA mt

ADVANCED SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con una tasa de éxito de alrededor del 90% para traders profesionales.





Este EA es uno de los robots de scalping más estables, consistentes y rentables del mundo.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web MQL5.





Este robot es una versión avanzada del excelente MULTI SNIPER EA.





Descarga los archivos de configuración del EA para probar y operar: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file





En comparación con la versión básica de MULTI SNIPER EA, la versión avanzada está dirigida a personas con mentalidad de ingeniería que disfrutan experimentando con diversos parámetros y ajustando el sistema según sus propias necesidades. La versión básica es para quienes prefieren instalar el sistema una sola vez y dejarlo funcionar.





Características adicionales de ADVANCED SNIPER EA en comparación con la versión básica de MULTI SNIPER EA:

- Ajustes de spread adicionales.

- Volatilidad ajustable - Stop Loss adaptable.

- Filtros de salida ajustables. - Visualización de SWAP para posiciones largas/cortas.

- Opciones Fixed_SL y Fixed_TP.





Común para ambas versiones:

- El EA establece automáticamente un SL dinámico según la volatilidad del mercado.

- El robot cuenta con gestión automática de riesgos por defecto y opciones de lote fijo.

- Sensibilidad de entrada ajustable.

- No se mantienen órdenes de viernes a lunes para evitar gaps.

- Filtro de tiempo de operación preciso con una precisión de 1 minuto.

- Visualización de spread integrado.

- El robot cuenta con función de punto de equilibrio.

- Apalancamiento de la cuenta: de 1:30 a 1:2000.

- Los pares más recomendados son GBPCAD y GBPAU.

- No se realizan operaciones peligrosas con martingala/grid. Cada orden tiene su propio SL para proteger la cuenta.

- Tiempo de operación: El EA busca oportunidades de entrada desde el final de la sesión bursátil de EE. UU. hasta mediados de la sesión asiática, según el filtro de tiempo en la configuración. Si el sistema no abrió órdenes durante el tiempo de funcionamiento, significa que no había señales de entrada disponibles en el gráfico. Recuerde que este EA es un sistema de trading de francotirador.

- Marco temporal: solo M15.





Cómo instalar:

- El sistema requiere una cuenta de trading MT4 con spreads estrechos (Raw spread o ECN).

- Abra gráficos GBPCAD y GBPUD.

- Seleccione el marco temporal M15 en cada gráfico.

- Adjunte el robot a cada gráfico y aplique el "Set_file" correspondiente al EA en cada gráfico. Asegúrese de que el parámetro Trading_Flag sea verdadero.

- Configure el valor de riesgo automático para cada par en la configuración del EA según sus necesidades (o use el valor predeterminado).

- El robot realiza todo automáticamente: solo necesita instalarlo en MT4 y dejar el PC encendido (o usar un VPS).





¡IMPORTANTE! Para un rendimiento óptimo del sistema de trading, siga las siguientes recomendaciones:





- HORARIO LABORABLE: Se recomienda encarecidamente utilizar MT4, donde Market_watch = GMT+2 (horario estándar) y GMT+3 (horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, será necesario cambiar la configuración horaria del EA. Simplemente envíeme un mensaje para comprobar la zona horaria de su bróker. Le ayudaré a comprobarlo y le proporcionaré los archivos Set_files correspondientes si es necesario.





- SPREAD y BROKER: Es muy importante seleccionar una cuenta con spreads ajustados (spread bruto o ECN) para un rendimiento óptimo.





- ACTUALIZACIONES DEL EA: Es necesario utilizar la última versión del EA.