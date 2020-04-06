Advanced Sniper EA mt

ADVANCED SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con una tasa de éxito de alrededor del 90% para traders profesionales.

Este EA es uno de los robots de scalping más estables, consistentes y rentables del mundo.

Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web MQL5.

Este robot es una versión avanzada del excelente MULTI SNIPER EA.

Descarga los archivos de configuración del EA para probar y operar:

En comparación con la versión básica de MULTI SNIPER EA, la versión avanzada está dirigida a personas con mentalidad de ingeniería que disfrutan experimentando con diversos parámetros y ajustando el sistema según sus propias necesidades. La versión básica es para quienes prefieren instalar el sistema una sola vez y dejarlo funcionar.

Características adicionales de ADVANCED SNIPER EA en comparación con la versión básica de MULTI SNIPER EA:
- Ajustes de spread adicionales.
- Volatilidad ajustable - Stop Loss adaptable.
- Filtros de salida ajustables. - Visualización de SWAP para posiciones largas/cortas.
- Opciones Fixed_SL y Fixed_TP.

Común para ambas versiones:
- El EA establece automáticamente un SL dinámico según la volatilidad del mercado.
- El robot cuenta con gestión automática de riesgos por defecto y opciones de lote fijo.
- Sensibilidad de entrada ajustable.
- No se mantienen órdenes de viernes a lunes para evitar gaps.
- Filtro de tiempo de operación preciso con una precisión de 1 minuto.
- Visualización de spread integrado.
- El robot cuenta con función de punto de equilibrio.
- Apalancamiento de la cuenta: de 1:30 a 1:2000.
- Los pares más recomendados son GBPCAD y GBPAU.
- No se realizan operaciones peligrosas con martingala/grid. Cada orden tiene su propio SL para proteger la cuenta.
- Tiempo de operación: El EA busca oportunidades de entrada desde el final de la sesión bursátil de EE. UU. hasta mediados de la sesión asiática, según el filtro de tiempo en la configuración. Si el sistema no abrió órdenes durante el tiempo de funcionamiento, significa que no había señales de entrada disponibles en el gráfico. Recuerde que este EA es un sistema de trading de francotirador.
- Marco temporal: solo M15.

Cómo instalar:
- El sistema requiere una cuenta de trading MT4 con spreads estrechos (Raw spread o ECN).
- Abra gráficos GBPCAD y GBPUD.
- Seleccione el marco temporal M15 en cada gráfico.
- Adjunte el robot a cada gráfico y aplique el "Set_file" correspondiente al EA en cada gráfico. Asegúrese de que el parámetro Trading_Flag sea verdadero.
- Configure el valor de riesgo automático para cada par en la configuración del EA según sus necesidades (o use el valor predeterminado).
- El robot realiza todo automáticamente: solo necesita instalarlo en MT4 y dejar el PC encendido (o usar un VPS).

¡IMPORTANTE! Para un rendimiento óptimo del sistema de trading, siga las siguientes recomendaciones:

- HORARIO LABORABLE: Se recomienda encarecidamente utilizar MT4, donde Market_watch = GMT+2 (horario estándar) y GMT+3 (horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, será necesario cambiar la configuración horaria del EA. Simplemente envíeme un mensaje para comprobar la zona horaria de su bróker. Le ayudaré a comprobarlo y le proporcionaré los archivos Set_files correspondientes si es necesario.

- SPREAD y BROKER: Es muy importante seleccionar una cuenta con spreads ajustados (spread bruto o ECN) para un rendimiento óptimo.

- ACTUALIZACIONES DEL EA: Es necesario utilizar la última versión del EA.

Productos recomendados
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
BuckWise
Joel Protusada
Asesores Expertos
BuckWise es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que se puede ejecutar con éxito utilizando el par de divisas EURUSD en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Rsi Trend Finder Hedge
Gabriel Beaird
Asesores Expertos
Divisa - Eur/Usd Tiempo de vela - 5m para mejores resultados Broker recomendado - IG Apalancamiento - 1:200 Depósito mínimo - $100 EA totalmente automatizado para Longs y Shorts Usted puede ajustar a cualquier período de RSI y el valor que desee. -LOS PERIODOS Y VALORES DEL RSI CUANDO SE CRUZAN SON AJUSTABLES EN LAS ENTRADAS Y EN EL TAKE PROFIT Y STOPLOSS DE LAS OPERACIONES DE COBERTURA LARGAS Y CORTAS. Los ajustes por defecto son... *Cuando una operación LONGS se pone en marcha, se pone en cor
Ultimate Simple
Narek Avetisyan
5 (1)
Asesores Expertos
Ultimate Simple es un sistema de trading totalmente automatizado. El robot de comercio funciona en cualquier par de divisas y en cualquier marco de tiempo. El trabajo del robot se basa en el principio de divergencia (contra la tendencia principal). El volumen de entrada en el mercado y los riesgos están estrictamente controlados sobre la base de algoritmos. El número de operaciones está limitado por el nivel de margen libre en porcentaje, que por defecto es del 1500% (en los parámetros de entra
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con dos indicadores CCI y ADX. Condiciones para la entrada de COMPRA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel de 100 de abajo hacia arriba 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado cuando el CCI cruce el nivel de 100 de arriba a abajo. Condiciones de entrada de VENTA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel -100 de arriba a abajo 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Asesores Expertos
Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Asesores Expertos
Presentamos HFT KING EA: ¡el HFT KING definitivo del comercio! Este sistema de negociación de alta frecuencia totalmente automatizado está diseñado para revolucionar su experiencia comercial con su algoritmo avanzado y funciones de última generación. HFT King utiliza una combinación única de análisis técnico, inteligencia artificial, operaciones de alta frecuencia y aprendizaje automático para proporcionar a los operadores señales comerciales confiables y rentables. La tecnología de vanguardia d
Donar EA
Walter Ludwig Tengler
Asesores Expertos
Donar EA es un sofisticado Asesor Experto (EA) de trading automatizado diseñado para las plataformas MetaTrader 4. Este sistema de trading algorítmico proporciona una gestión inteligente de las operaciones con parámetros personalizables para adaptarse a diversas estrategias de trading y perfiles de riesgo. Características principales: Ventanas de tiempo de negociación adaptables Dirección de negociación configurable (compra, venta o ambas) Gestión robusta del riesgo Tamaño de lote dinámico Segui
FREE
EA Gold Reaper Mt4
Amazing Traders
Asesores Expertos
Este súper EA utiliza la última y más avanzada Inteligencia Artificial específica para el oro con una precisión sin igual para identificar puntos de compra y venta. Representa un avance revolucionario en el comercio de oro en el mercado Forex. Mezclado con unos pocos indicadores, un filtro, una rejilla de cobertura, tras el análisis, elimina las señales falsas y detecta súper entradas. EA utiliza un trailing stop adaptativo.
Surf EA
Rustem Gabetdinov
5 (1)
Asesores Expertos
Surf EA es un Asesor Experto totalmente automático basado en la cuadrícula que busca áreas de inversión en el gráfico. Versión MT5: https: //www.mql5.com/ru/market/product/99693 Naturaleza del trabajo: El EA utiliza varios patrones, indicadores y otras condiciones importantes para buscar señales Las posiciones de compra y venta son independientes entre sí Sólo se puede abrir una orden en una barra del período actual Los indicadores utilizados en el EA están incluidos en el conjunto estándar de
FREE
EAAgrTest
Dmitriy Susloparov
3 (1)
Asesores Expertos
EA_Agr_Test Esta es una versión gratuita de EA_Agr_Full , diseñada para proporcionar al comprador la oportunidad de comprobar el producto no en el probador, sino en una cuenta real. Aquí se utiliza exactamente el mismo algoritmo de negociación, pero no hay posibilidad de cambiar los parámetros, a excepción de GMToffset . Las órdenes no pueden ser de más de 0,01 lotes y los beneficios se toman muy pronto. Por esta razón, es imposible lograr altos rendimientos. Algoritmo verificado con el bro
FREE
Elirox Trading EA
Gerry Rios
Asesores Expertos
Bienvenido, Trader! ¿Está buscando un EA que opere con la precisión de un inversor experimentado y la inteligencia de una automatización avanzada? Presentamos Elirox Trading EA - un Asesor Experto de nueva generación diseñado para los traders que exigen precisión, consistencia y crecimiento a largo plazo . Basado en la Inteligencia Artificial de Reversión de última generación , Elirox Trading EA analiza meticulosamente las estructuras del mercado, identifica los puntos de inflexión críticos y ej
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallLo
FREE
US30 Evening Breakout MT4
Koen Arnold Terpstra
Asesores Expertos
https://www.mql5.com/en/market/product/130989?source=Site+Perfil Versión MT5 Operar con el US30, uno de los índices más negociados del mercado, exige paciencia, una estrategia y una buena gestión del riesgo. US30 Evening Breakout integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado . El robot está probado a fondo desde 2019 hasta ahora. Con 0,01 lotsize nunca ha superado el 6% ($ 600) Drawdown en una cuenta de $ 10,000 dólares. (Esto es diferente de otros brokers, también hay brokers
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Asesores Expertos
BENJ HYBRID EA (Brazo Martingala) Su Cabina de Operaciones Profesional: ATR Mapeado - Lógica de Doble Límite - Guardia Diaria de P&L Aviso importante: Después de la compra, por favor póngase en contacto a través de Telegram @CryptomanPh para la guía de instalación y configuración, y la versión actualizada (sólo para la compra de por vida). Por qué los traders eligen BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA es más que un simple robot de trading: es un sistema completo de ejecución, análisis y gestión d
Midnight Queen
Kenji Ito
Asesores Expertos
Descripción en español — Midnight Queen MT4 Midnight Queen MT4 — Reina de la sesión asiática Midnight Queen MT4 es un asesor experto (EA) diseñado para operar durante las horas tranquilas de la sesión asiática, aprovechando los movimientos suaves y predecibles del par EURGBP . Su objetivo es generar beneficios estables con un riesgo mínimo , sin usar martingala ni grid. Características principales: Estrategia de scalping nocturno con alta tasa de éxito. Sin martingala, sin grid, sin op
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Asesores Expertos
Grid Hero es un EA totalmente automatizado que utiliza un revolucionario algoritmo Grid (P.A.M.A.) junto con una sinergia característica del trading de Acción del Precio y una Unidad de Procesamiento Auto-Adaptativa de Instinto Artificial. Grid Hero fue estrictamente desarrollado, probado y optimizado utilizando la metodología de desarrollo "Reversed Sampling" basada en la fase "In-Sample" (2012 a 2017) y la fase "Out-Of-Sample" (2004 a 2011). Ha superado la prueba retrospectiva de 13 años de da
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y seguir adelante, con un plan claro para la parada y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de ca
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Asesores Expertos
Gridingale es un nuevo y complejo Asesor Experto que combina rejilla y martingala . Creará una rejilla de órdenes de acuerdo con la configuración, pero también añadirá una martingala en ella. Así que tomará beneficios en pequeños y grandes movimientos . Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado lejos del precio actual. Es posible filtrar la apertura de un nuevo ciclo con un indicador. Puede funcionar en ambos lados al mism
FREE
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto de la familia Forex Fraus , el sistema está diseñado para scalping el par EUR/USD en el marco de tiempo M1 (para cotizaciones de cinco dígitos), y adaptado para las cuentas con ejecución rápida de órdenes. Principio de funcionamiento Compra en los Extremos Bajos y vende en los Extremos Altos de los valores del indicador Estocástico. Cuando se recibe una señal, las órdenes se abren por inyección, utilizando datos de tick. Las posiciones se cierran por Trailing Stop Las posicion
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
FTA Trader EA
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PROMO: Precio mínimo Asesor de Expertos: Operador de promediación de tiempo fijo Visión general: El Fixed Time Averaging Trader es un sistema de trading automatizado diseñado para ejecutar operaciones en momentos predeterminados, empleando una estrategia de promediación para optimizar los puntos de entrada y salida. Este asesor experto (EA) es ideal para los operadores que buscan un enfoque disciplinado y sistemático para el comercio, la reducción de la influencia del ruido del mercado
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
Asesores Expertos
SmartReversal - Inversión media inteligente con cesta VWAP SUPERVISIÓN DEL RENDIMIENTO REAL Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Convierte los extremos en beneficios consistentes SmartReversal convierte los extremos de las Bandas de Bollinger en entradas de reversión a la media de alta probabilidad. Cada lado (COMPRA/VENTA) se gestiona en torno a su propio VWAP, lo que permite un TP/SL colectivo, un trailing de sólo beneficio y una rejilla totalmente configur
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Asesores Expertos
l experto trabaja en los niveles de zigzag de la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará en una sola divisa de ellas hasta que cierre con ganancias El beneficio es de sólo siete puntos Vea el video Explica cómo funciona el experto.
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> Precio de mañana: $399 Stratos Mistral es un robusto robot de comercio de divisas diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de ADX, media móvil, y los indicadores de nivel alto / bajo , Stratos Mistral ofrece señales de alta calidad y el comercio totalmente automatizado en el marco de tie
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanzamos una gran
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Asesores Expertos
Acerca de Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos. Únase a nuestro grupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5 aquí. Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los paráme
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
Mon Scalper MT4
Xuan Bach Nguyen
Asesores Expertos
Mon Scalper - Experto en Scalping de Ruptura de Doble Línea de Tendencia Mon Scalper es un Asesor Experto especializado diseñado exclusivamente para operar con oro (XAUUSD). Utiliza una estrategia única de doble línea de tendencia para identificar tendencias fuertes y puntos de ruptura, ejecutando operaciones automáticamente basadas en las condiciones del mercado. ¡Únase a mi canal MQL5 para las últimas actualizaciones! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Laun
Otros productos de este autor
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. ¡También aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador Crypto_Forex: Velas Heiken Ashi para MT4. Sin repintado. - Heiken_Ashi_Candles tiene una gran combinación con el indicador Trend Line MA como se muestra en la imagen. - El indicador Heiken_Ashi_Candles es un indicador auxiliar muy útil para hacer que la tendencia sea más vi
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. Además, ¡aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador de Forex SWAP Display para MT4, una excelente herramienta comercial auxiliar. - El indicador SWAP Display muestra los SWAP actuales para las operaciones largas y cortas del par de divisas al que está conectado. - Es posible ubicar los valores de SWAP Display en cualquier e
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" para MT4. - Este indicador es excelente para los operadores que utilizan el análisis gráfico con rupturas. - "Fractal Trend Lines" muestra líneas gráficas de tendencia ascendente (color violeta) y tendencia descendente (color rojo). - Las líneas de tendencia ascendente y descendente se construyen sobre los 2 fractales correspondientes más cercanos. - El indicador tiene pocos parámetros responsables del color y el ancho de las líneas de tendencia. -
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. ¡También aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador de divisas Spread Display para MT4, excelente herramienta de negociación auxiliar. - El indicador Spread Display muestra el spread actual del par de divisas en el que está conectado. - Es posible ubicar el valor de Spread Display en cualquier esquina del gráfico: 0 - para
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador de Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" para MT4 - El indicador "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" es una herramienta auxiliar de trading muy útil. - Muestra los niveles más probables diarios, semanales y mensuales que se pueden alcanzar por precio (niveles de rango de precios). - El rango diario es útil para los traders intradiarios. - Los rangos semanales y mensuales son para traders de swing y de largo plazo. - El indicador es excelente para planificar sus objetivos de Take Profit o estab
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Oscilador RVI para MT4, sin repintado. - Mejore sus métodos de trading con el oscilador profesional HTF RVI para MT4. HTF significa - Marco temporal superior. - RVI es uno de los mejores osciladores para la detección de cambios de tendencia y la entrada desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - Este indicador es excelente para sistemas de trading de marco temporal múltiple con entradas de acción del precio desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - El indicador HTF RVI
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Dynamic Oscillator es un indicador Crypto_Forex personalizado y avanzado: ¡una herramienta comercial eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usan. - Dynamic Oscillator tiene zonas de sobrecompra/sobreventa adaptables. - Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en áreas de sobrecompra/sobreventa. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores de sobrecompra: por encima de la línea roja. - Es
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador de Forex "RSI para 8 símbolos" para MT4. Sin repintado. - El RSI es uno de los osciladores más populares para operar. - Es excelente para tomar entradas de venta desde una zona de fuerte sobrecompra (por encima de 70) y entradas de compra desde una zona de fuerte sobreventa (por debajo de 30). - El RSI es muy útil para la detección de divergencias. - "RSI para 8 símbolos" brinda la oportunidad de controlar los valores RSI de hasta 8 símbolos diferentes en un solo gráfico. - Este indi
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - El canal de scalping tiene límites de volatilidad basados ​​en ATR. - Ideal para operaciones de scalping: - Ingresar en operaciones a través de la disposición de una orden límite pendiente en la línea media. - Considerar entradas alcistas cuando se forma un canal ascendente estable verde y al menos 1 vela se cerró por encima del borde superior (ver imágenes). - Considerar entradas bajistas cuando se forma un canal descendente estable rojo y
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Follow Trend Oscillator" es un indicador Crypto_Forex personalizado avanzado y una herramienta comercial eficiente. - El indicador fácil de usar ofrece oportunidades para hacer scalping en la dirección de la tendencia principal. - Oscilador suave y ajustable con parte de historial de señales. - Color verde del oscilador para tendencias alcistas, color marrón para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de -30; valores de sobrecompra: por encima de 30. - Hay muchas oportunidad
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADAPTIVE SCALPER EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡10 Set_files disponibles! Use Set_files v25.11 de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. - El EA se adapta a las condiciones del mercado automáticamente a través de métodos de IA. - El sistema es seguro y NO utiliza ningún método peligroso como cu
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
PRICE ACTION TRADER EA es un excelente sistema de operaciones automáticas basado en la investigación de Price Action. ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida y que hace todo el trabajo de operaciones por usted! ¡7 Set_files disponibles! La idea de operaciones se basa en el famoso y poderoso patrón Price Action: PinBar. Price Action Trader EA es una muy buena inversión: funcionará durante años para usted, ¡todos los Set_files tienen una expectativa matemática positiva!  Use l
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de corrección de tendencia" para MT4. - El histograma de corrección de tendencia puede tener 2 colores: rojo para una tendencia bajista y azul para una alcista. - 7 columnas consecutivas del mismo color en el histograma significan el comienzo de una nueva tendencia. - El indicador de histograma de corrección de tendencia está diseñado con el objetivo principal de minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. - Tiene el parámetro "Período", responsable de
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Asesores Expertos
MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con una precisión de alrededor del 90 % para la plataforma MT4. Este rentable EA de scalping es uno de los sistemas más estables del mercado actual. Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web MQL5. Descargue EA Set_files para probar y operar: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Se han implementado el método de interés compuesto y las técnicas de scalping. - El sistema establece automáticamente un SL dinámico
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MACD con tendencia ZigZag" para MT4. - El indicador MACD es una de las herramientas más populares para el trading de tendencias. - "MACD con Trend ZigZag" es excelente para usar con entradas de Price Action o en combinación con otros indicadores. - Use este indicador para seleccionar las señales de entrada más precisas: _ Si MACD está por encima de 0 (color verde) y la línea ZigZag está hacia arriba, busque solo patrones de Buy Price Action. _ Si MACD está por debajo de
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de scalping" para MT4, sin repintado. - El indicador de histograma de scalping se puede utilizar para buscar señales de entrada en la dirección principal del impulso de precios después de una pequeña corrección de precios. - El histograma de scalping puede tener 2 colores: naranja para el impulso bajista y verde para el alcista. - Una vez que vea al menos 10 barras de histograma consecutivas del mismo color, significa que se está produciendo un fuerte impulso
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sistema de trading sin repintado. Scalping Sniper es un sistema avanzado (indicador) que muestra el impulso de los precios de forma precisa. - Actualice sus métodos de trading con el indicador profesional Scalping Sniper para MT4. - Este sistema proporciona señales de sniper muy precisas pero poco frecuentes, con una tasa de ganancia de hasta el 90 %. - Se supone que el sistema utiliza muchos pares para buscar señales para compensar la baja cant
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrones de barra interna y barra externa" para MT4. - El indicador "Patrones de barra interna y barra externa" es muy potente para operar con la acción del precio. No necesita volver a pintar; no tiene demoras; - El indicador detecta patrones de barra interna y barra externa en el gráfico: - Patrón alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - La barra interna en sí tiene una alta rela
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
"SINGLE SNIPER" EA es un potente sistema de trading de scalping para la plataforma MT4. ¡La alta tasa de ganancias ronda el 85-90%! ¡El sistema utiliza la gestión de riesgo de interés compuesto! Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web MQL5. Utilice Set_file para probar y operar: descargue EA set_file - Las operaciones son muy precisas: alrededor del 85-90%. - El sistema NO utiliza ningún método peligroso como cuadrículas o martingala. Cada orden tiene su propio SL para pr
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡10 Set_files disponibles para 10 pares! Use Set_files (v25.11) de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. Este EA es una versión avanzada de Adaptive Scalper EA. Características adicionales de Advanced Adaptive Scalper EA en comparación con
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de reversión Doji" para MT4. - El indicador "Patrón de reversión Doji" es pura negociación de acción del precio: sin repintado, sin demora; - El indicador detecta el patrón de reversión Doji en el gráfico donde la vela Doji está en el medio del patrón y la última vela es la de ruptura: - Patrón de reversión Doji alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón de reversión Doji bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - Con
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
SwapFree Adaptive Scalper EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡9 Set_files disponibles para 9 pares! Descarga los archivos de configuración del EA para probar y operar: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MA Speed" para MT4, sin repintado. VELOCIDAD de la media móvil: es un indicador de tendencia único. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones de la física. - La velocidad es la primera derivada de la media móvil. - El indicador MA Speed ​​muestra la rapidez con la que la propia MA cambia su dirección. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar con MA Speed. Es adecuado para SMA, EMA, SMMA y LWMA. - Se recomienda utilizar MA Spee
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de ruptura Doji" para MT4. - El indicador "Patrón de ruptura Doji" es pura negociación de acción del precio: sin repintado, sin demora; - El indicador detecta la ruptura del patrón Doji en la dirección de la tendencia donde la vela Doji está en el medio del patrón y la última vela es la primera ruptura: - Patrón de ruptura Doji alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón de ruptura Doji bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imá
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con alta precisión para la plataforma MT4. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad. Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web MQL5. SF Multi Sniper EA es un asesor experto que se configura y se olvida y que realiza todo el trabajo de trading por usted. Use Set_files de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. - Sin influencia de Rollo
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Consolidation Bar Pattern para MT4. - El indicador "Consolidation Bar" es un indicador muy potente enfocado en rupturas para el trading de Price Action. - El indicador detecta la consolidación de precios en un área estrecha durante 1 barra y muestra: Dirección de ruptura, ubicación de la orden pendiente y ubicación de SL. - Barra de consolidación alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Barra de consolidación bajista: señal de flecha roja en el gráfi
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
OSB Oscillator es un indicador personalizado avanzado, una herramienta auxiliar eficiente para la acción del precio. - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado. - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usa. - OSB Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos para la acción del precio, divergencia y señales de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de 30. - Valores de sobrecompra: por encima de 70. - Hay mu
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario