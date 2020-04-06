Advanced Sniper EA mt

O EA ADVANCED SNIPER é um sistema de negociação automática preciso com uma taxa de ganho de cerca de 90% para traders profissionais.

Este EA é um dos robôs de scalping mais estáveis, consistentes e lucrativos do mundo.

É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.

Este Robô é uma versão Avançada do brilhante EA MULTI SNIPER.

Baixe os arquivos de configuração (Set_files) do EA para teste e negociação:

Portanto, em comparação com o EA MULTI SNIPER básico, a versão avançada é para pessoas com mentalidade de engenharia que gostam de brincar com diversos parâmetros diferentes e ajustar o sistema de acordo com suas próprias necessidades. A versão básica é para pessoas que desejam instalar o sistema uma vez e simplesmente deixá-lo funcionar.

Recursos adicionais do EA ADVANCED SNIPER em comparação com o EA MULTI SNIPER básico:
- Configurações de spread adicionais.
- Volatilidade ajustável - Stop Loss adaptável.
- Filtros de saída ajustáveis.
- Exibição de SWAP para Long/Short.
- Opções Fixed_SL e Fixed_TP.

Comum para ambas as versões:
- O EA define o SL dinâmico automaticamente dependendo da volatilidade do mercado.
- O robô possui gerenciamento de risco automático por padrão e opções de lote fixo.
- Parâmetro de Sensibilidade de Entrada de Negociação ajustável.
- Não é possível manter ordens de sexta a segunda para evitar gaps.
- Filtro preciso de tempo de operação com precisão de 1 minuto.
- Exibição de SPREAD integrada.
- O robô possui função BreakEven.
- Alavancagem da conta: de 1:30 a 1:2000.
- Os pares mais recomendados são GBPCAD e GBPAUD.
- Não há negociação perigosa de martingale/grid. Cada ordem possui seu próprio SL para proteção da conta.
- Tempo de operação: O EA busca oportunidades de entrada do final da sessão de negociação nos EUA até o meio da sessão asiática, de acordo com o filtro de tempo nas configurações. Se o sistema não abriu ordens durante o período de operação, significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico. Não se esqueça de que este EA está operando em modo sniping.
- Período: somente M15.

Como instalar:
- O sistema requer uma conta de negociação MT4 com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN).
- Abra gráficos GBPCAD e GBPAUD.
- Selecione o período M15 em cada gráfico.
- Anexe o Robô a cada gráfico e aplique o "Set_file" correspondente ao EA em cada gráfico. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag seja true.
- Defina o valor de Risco Automático para cada par nas configurações do EA de acordo com suas necessidades (ou use o valor padrão).
- O Robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4 e deixar o PC rodando (ou usar o VPS).

IMPORTANTE!!! Para o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:

- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4, onde Market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário alterar as configurações de horário do EA. Basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora). Ajudarei a verificar e fornecerei os Set_files relacionados, se necessário.

- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar uma conta com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN) para obter o melhor desempenho.

- ATUALIZAÇÕES DO EA: É necessário usar a versão mais recente do EA.

