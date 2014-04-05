Status Dashboard

Status Dashboard ist ein einfacher und klarer visueller Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die ihren Kontostatus in Echtzeit überwachen möchten.

Anstatt mehrere MT5-Fenster zu überprüfen, präsentiert dieses Dashboard Ihre wichtigsten Kontokennzahlen in einem übersichtlichen und leicht zu lesenden Panel.

Das Design verwendet eine helle, freundliche Farbpalette und eine moderne KI-Benutzeroberfläche, um Ihr Handelserlebnis reibungsloser und komfortabler zu gestalten.





Hauptmerkmale

Echtzeit-Aktien- und Floating-Tracking

Anfängliche HP-Referenz

Verfolgung des gesamten Drawdowns

Automatische DD-Warnung

Helles und freundliches Dashboard-Design

Was dieser Indikator anzeigt

Anfangs-HP

Zeigt Ihre ursprüngliche Einlage als festen Bezugspunkt an, so dass Sie Ihr aktuelles Eigenkapital leicht mit Ihrem Anfangskapital vergleichen können.

Echtzeit-Saldo, Eigenkapital, gleitender Gewinn/Verlust

Wird ständig aktualisiert, so dass Sie jederzeit den wahren Status Ihres Kontos sehen.

Gesamt-Drawdown

Misst, wie weit Ihr Eigenkapital seit dem Höchststand gefallen ist - ein klarer und genauer Überblick über Ihre maximale Rückzahlung.

Drawdown-Alarm-Benachrichtigung

Sie können einen benutzerdefinierten Schwellenwert für den Drawdown festlegen, und der Indikator wird Sie sofort benachrichtigen, wenn Ihr Drawdown unter diesen Wert fällt.

Dies hilft, unerwartete Risiken zu vermeiden und unterstützt ein diszipliniertes Handelsverhalten.

Benutzerfreundliches, minimalistisches Layout

Das Design wurde für eine schnelle Ablesbarkeit ohne Unübersichtlichkeit entwickelt. Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader.

Das Status-Dashboard gibt Ihnen einen unmittelbaren Einblick in den Zustand Ihres Handels.Mit der Echtzeitverfolgung von Aktien, der Messung der gesamten DD und der automatischen Warnung, wenn Ihre DD ein kritisches Niveau überschreitet, behalten Sie die Kontrolle, vermeiden unnötige Fehler und bewahren die Disziplin in jeder Handelssitzung.