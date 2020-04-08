Panel de control

Status Dashboard es un indicador visual simple y claro diseñado para los operadores que quieren una manera fácil de controlar el estado de su cuenta en tiempo real.

En lugar de comprobar varias ventanas de MT5, este tablero presenta las métricas clave de su cuenta en un panel limpio y fácil de leer.

El diseño utiliza una paleta de colores brillantes y amigables y una moderna interfaz de estilo AI para hacer su experiencia de trading más suave y cómoda.





Características principales

Seguimiento de renta variable y flotante en tiempo real

Referencia de HP inicial

Seguimiento global de la reducción

Alerta automática de DD

Tablero de mandos ligero y fácil de usar

Qué muestra este indicador

Capital inicial

Muestra su depósito original como punto de referencia fijo, lo que facilita la comparación del capital actual con su capital inicial.

Saldo en tiempo real, capital, P/L flotante

Se actualiza continuamente para que siempre pueda ver el estado real de su cuenta en cualquier momento.

Reducción total

Mide cuánto ha caído su capital desde el pico más alto desde el inicio: una visión clara y precisa de su DD máxima.

Notificación de alerta de Drawdown

Puede establecer un umbral de DD personalizado, y el indicador le avisará al instante cuando su Drawdown caiga por debajo de ese nivel.

Esto ayuda a prevenir el riesgo inesperado y apoya un comportamiento de negociación disciplinado.

Diseño amigable y minimalista

Diseñado para una lectura rápida sin desorden. Perfecto tanto para principiantes como para operadores experimentados.

El panel de estado le ofrece una visión inmediata de la salud de sus operaciones.Con el seguimiento de la renta variable en tiempo real, la medición general del DD y las alertas automáticas cuando su DD cruza un nivel crítico, mantendrá el control, evitará errores innecesarios y mantendrá la disciplina en cada sesión de negociación.