Status Dashboard es un indicador visual simple y claro diseñado para los operadores que quieren una manera fácil de controlar el estado de su cuenta en tiempo real.
En lugar de comprobar varias ventanas de MT5, este tablero presenta las métricas clave de su cuenta en un panel limpio y fácil de leer.
El diseño utiliza una paleta de colores brillantes y amigables y una moderna interfaz de estilo AI para hacer su experiencia de trading más suave y cómoda.
Características principales
-
Seguimiento de renta variable y flotante en tiempo real
-
Referencia de HP inicial
-
Seguimiento global de la reducción
-
Alerta automática de DD
-
Tablero de mandos ligero y fácil de usar
Qué muestra este indicador
-
Capital inicial
Muestra su depósito original como punto de referencia fijo, lo que facilita la comparación del capital actual con su capital inicial.
-
Saldo en tiempo real, capital, P/L flotante
Se actualiza continuamente para que siempre pueda ver el estado real de su cuenta en cualquier momento.
-
Reducción total
Mide cuánto ha caído su capital desde el pico más alto desde el inicio: una visión clara y precisa de su DD máxima.
-
Notificación de alerta de Drawdown
Puede establecer un umbral de DD personalizado, y el indicador le avisará al instante cuando su Drawdown caiga por debajo de ese nivel.
Esto ayuda a prevenir el riesgo inesperado y apoya un comportamiento de negociación disciplinado.
-
Diseño amigable y minimalista
Diseñado para una lectura rápida sin desorden. Perfecto tanto para principiantes como para operadores experimentados.
Con el seguimiento de la renta variable en tiempo real, la medición general del DD y las alertas automáticas cuando su DD cruza un nivel crítico, mantendrá el control, evitará errores innecesarios y mantendrá la disciplina en cada sesión de negociación.