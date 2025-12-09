Täglicher Range- und Ceiling-Indikator

Der Daily Range and Ceiling Indicator ist ein technisches Analysetool, das für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es kombiniert Kursverlauf, statistische Volatilitätsdaten und Volumenanalyse, um eine Referenzkarte für den Handelstag zu erstellen. Dieses Tool hilft Händlern bei der Identifizierung potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Trendausbrüchen und Markterschöpfungspunkten.

Wichtigste Merkmale

Average Daily Range Targets Der Indikator zeichnet automatisch dicke grüne und rote Linien auf dem Chart. Diese Linien werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Tagesspanne des Instruments berechnet. Die grüne Linie stellt die statistische "Obergrenze" (oberes Ziel) dar, während die rote Linie die "Untergrenze" (unteres Ziel) darstellt. Diese Niveaus helfen Händlern bei der Identifizierung von Bereichen, in denen die Marktspanne statistisch erschöpft sein könnte.

Vortagesstruktur Die blauen Linien markieren die Höchst- und Tiefstkurse des vorangegangenen Handelstages. Diese Niveaus dienen als wichtige Bezugspunkte zur Identifizierung potenzieller Ausbruchszonen oder Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Volumenprofil und Kontrollpunkt Der Indikator enthält eine Funktion für das Volumenprofil der Sitzung. Damit werden Histogramme mit hohler Dichte an der Seite des Charts angezeigt, um die Verteilung des Kauf- und Verkaufsvolumens zu visualisieren. Eine gelbe Linie markiert den Point of Control, der das Preisniveau mit dem höchsten gehandelten Volumen darstellt.

Statischer Modus: Die Linie des Kontrollpunkts wird auf dem Niveau des Vortags fixiert.

Dynamischer Modus: Aktualisiert die Point of Control-Linie in Echtzeit im Verlauf der aktuellen Handelssitzung.

Täglicher Pivot Eine gepunktete graue Linie markiert die genaue Mitte (50 Prozent) der Handelsspanne des Vortages. Sie dient als Pivot-Punkt, um die unmittelbare Marktstimmung im Vergleich zur vorherigen Sitzung zu bestimmen.

Daten-Dashboard Ein Textfeld im Diagramm liefert Echtzeitdaten zur täglichen Handelsspanne. Es zeigt den prozentualen Anteil der durchschnittlichen Tagesspanne an, der derzeit genutzt wird, und hilft dem Benutzer bei der Einschätzung, ob der Markt noch Spielraum hat oder überfordert ist.

Datengenauigkeit Die interne Logik erkennt und korrigiert automatisch die Sonntagskerzen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Berechnungen der täglichen Spanne unabhängig von den Zeitzoneneinstellungen oder dem Datenfeed des Brokers genau bleiben.

Warnungen und Anpassungen

Push-Benachrichtigungen: Benutzer können mobile Benachrichtigungen aktivieren, um benachrichtigt zu werden, wenn der Preis mit den definierten Zielebenen interagiert.

Anpassungen: Alle Linien, Histogramme und Farben können über die Eingabeeinstellungen angepasst oder ein- und ausgeschaltet werden.

Leistung: Der Code wurde optimiert, um Daten direkt aus dem Chart zu berechnen und so eine effiziente Leistung zu gewährleisten.

Eingabe-Parameter

Hauptziele

ADR_Periode: Die Anzahl der Tage, die für die Berechnung der durchschnittlichen Volatilität verwendet werden.

clrCeil: Farbe für die obere Ziellinie.

clrFlr: Farbe für die untere Ziellinie.

Struktur

clrHard: Farbe für das Hoch und Tief des Vortages.

Pivot anzeigen: Schaltet die Anzeige der 50-Prozent-Pivot-Linie um.

Volumenprofil-Einstellungen

ShowVP: Schaltet die Point of Control-Linie ein und aus.

ZeigeVP_Hist: Schaltet das seitliche Volumenhistogramm ein und aus.

POC_Modus: Wählen Sie zwischen statischer (Gestern) oder dynamischer (Heute) Berechnung.

VP_Bins: Passt die Genauigkeit des Volumenprofil-Histogramms an.

Einstellungen für das Dashboard

Armaturenbrett anzeigen: Schalten Sie das Textfeld ein oder aus.

clrText: Farbe des Dashboard-Textes.

Alert-Einstellungen

PushBenachrichtigung verwenden: Aktivieren Sie Benachrichtigungen für die mobile MetaTrader 5-Anwendung.

Warnung bei Deckenüberschreitung: Löst einen Alarm aus, wenn die grüne Linie erreicht wird.

AlertOnFloor: Löst einen Alarm aus, wenn die rote Linie berührt wird.

Risikowarnung Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.