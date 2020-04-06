GoldStar MT4

GoldStar EA ist ein vollautomatisches Handelsprogramm (Expert Advisor), das ausschließlich für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt wurde.
Es analysiert mehrere Zeitrahmen, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen, und integriert fortschrittliche Handelsmanagement-Tools - und ist dabei einfach einzurichten und zu bedienen.

Die wichtigsten Vorteile von GoldStar EA

  • Fortschrittlicher Algorithmus, der mehrere Zeitrahmen nach optimalen Einstiegssignalen durchsucht.
  • Eingebautes Geldmanagement und Kapitalschutz zur Risikominimierung.
  • Stabile und konsistente Ergebnisse, die durch umfangreiche historische Tests gestützt werden.
  • Einfaches und benutzerfreundliches Setup - in wenigen Minuten handelsbereit.
  • Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis - professioneller Handel zu erschwinglichen Kosten.

🎯 Warum GoldStar EA wählen?
Handeln Sie Gold effizient, frei von emotionalen Entscheidungen und mit einer bewährten Strategie. Der GoldStar EA eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader, die eine stetige Rentabilität bei kontrolliertem Risiko suchen.


Weitere Produkte dieses Autors
Triton
Marek Kvarda
5 (4)
Experten
Dieser Roboter ist für die wichtigsten Währungspaare konzipiert und handelt mit drei Strategien. 1- Swing, 2- Gap, 3- Unterstützung und Widerstand. Er verwendet den Algorithmus zur Analyse der Preisdaten und findet die besten Parameter. Die Trades werden nach den Ergebnissen der Analyse der Tages- und Monatscharts der letzten 12 Perioden gefiltert. Die Swing-Strategie kann auf TF H1 oder M30 oder auch auf M15 oder M5 (mehr Trades, aber höheres Risiko) verwendet werden. Die Gap-Strategie wird für
Forebot
Marek Kvarda
Experten
Dieser Roboter verwendet einen benutzerdefinierten versteckten oszillierenden Indikator und analysiert auch die Reaktion des Marktes. Er handelte meist zu Zeiten höherer Volatilität. Er arbeitet mit mehreren schwebenden Aufträgen mit unterschiedlicher Größe des Volumens und ihre Position aktiv ändert. Er verwendet ein fortschrittliches Geldmanagement. Die TradingMode-Einstellung kann auch die Bedingungen FIFO erfüllen. Er ist auf verschiedenen Märkten und in verschiedenen Zeitrahmen erfolgreich
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experten
Dieser Roboter verwendet seinen eigenen eingebauten Oszillator und andere Tools, um die Marktbewegungen (Volatilität, Geschwindigkeit, Stärke und Richtung) zu messen. Zu einem geeigneten Zeitpunkt platziert er eine unsichtbare Pending-Order auf dem Markt, mit der er entsprechend dem eingestellten TradingMode weiterarbeitet. Es wird empfohlen, einen schnellen Broker mit niedrigen Gebühren, genauen Kursen und ohne Begrenzung der Stop-Loss-Größe zu verwenden. Sie können jeden beliebigen Zeitrahmen
Elusion
Marek Kvarda
Experten
Dieser Handelsroboter verfügt über fortschrittliche Methoden zur Messung der Volatilität und der Standardpreisspanne. Er erteilt einen Handelsauftrag, wenn der Markt die "Standardpreisspanne" durchbricht und andere Handelsbedingungen erfüllt sind. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: TOP-PRODUKTE https://www.mql5.com/en/market/product/30353 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Es ist immer
Megatron
Marek Kvarda
Experten
Dieser Handelsroboter analysiert die Marktbedingungen in der aktuellen Zeit und in der jüngsten Vergangenheit im Detail. Er verwendet fortschrittliche Methoden zur Messung von Volatilität und Spread. Zum richtigen Zeitpunkt platziert er mehrere Pending Orders im Trend mit kurzem Verfall. Jeder Handel ist durch einen kleinen StopLoss abgesichert. Niedrigste Gebühren und Slippage sorgen für beste Ergebnisse. Der Abstand der Pending Order und der StopLoss-Abstand dürfen nicht vom Broker begrenzt we
Edger
Marek Kvarda
Experten
Dieser EA ist für die wichtigsten Währungspaare konzipiert. Er handelt auf mehreren TFs und mehreren Währungspaaren gleichzeitig. Er analysiert das Marktverhalten in der Vergangenheit auf allen höheren TFs (täglich, wöchentlich und monatlich) für die letzten 12 Monate. Auf niedrigeren TFs sucht es nach den besten Handelsmöglichkeiten, wie SR-Levels, Umsatzformationen und Gaps. Im Falle einer ungünstigen Entwicklung schließt es den Handel nicht mit Verlust, sondern eröffnet einen weiteren Handel
QuatronPro
Marek Kvarda
Experten
Dieser Roboter ist für die wichtigsten Währungspaare konzipiert und handelt mit verschiedenen Strategien: Swings, Gaps und SR-Levels. Er verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus zur Analyse der Preisdaten und sucht nach den besten Parametern. Die Handelssignale werden durch die Ergebnisse der Analyse der Tages- und Monatscharts der letzten 12 Perioden gefiltert. Er baut auf den Grundlagen des erfolgreichen EA Triton auf. Es handelt sich nicht um einen Scalping-Roboter. Er ist nicht empfin
TurboScalp
Marek Kvarda
Experten
Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Er eröffnet Trades in Richtung des Trends und eröffnet weitere Trades im festgelegten Gewinn. Jeder Handel wird durch einen kleinen Trailing StopLoss abgesichert. Dieser EA erzielt in vielen Märkten hervorragende Ergebnisse. Der gewählte TimeFrame ist nicht entscheidend. Dieser EA ist nur bei den besten Brokern mit niedrigen Gebühren und Slippages profitabel. Die maximale Größe des Spreads wird mit 2 Punkten empfohlen. Einstellungen StartTrading - d
Zitron
Marek Kvarda
Experten
Dieser Expert Advisor handelt mit einer Breakout-Strategie ohne Pending Orders. Es handelt sich um einen vollautomatischen Handelsroboter, der eine Umsatzkerzenformation PivotPointHigh und PivotPointLow im Markt sucht. Aus diesen Formationen wählt er die stärksten aus und diese bilden dann die Unterstützungen und Widerstände, die gehandelt werden. Die besten Ergebnisse werden bei höheren TF von M30 erzielt. Es wird ein kontinuierlicher Betrieb und ein hochwertiger ECN-Broker empfohlen. Ein kle
GoldStar MT5
Marek Kvarda
Experten
GoldStar EA ist ein vollautomatisches Handelsprogramm (Expert Advisor), das ausschließlich für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Es analysiert mehrere Zeitrahmen , um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen, und integriert fortschrittliche Handelsmanagement-Tools - und ist dabei einfach einzurichten und zu bedienen . Die wichtigsten Vorteile von GoldStar EA Fortschrittlicher Algorithmus, der mehrere Zeitrahmen nach optimalen Einstiegssignalen durchsucht. Ein
